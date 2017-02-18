Трудности в захвате Эль-Баба
Как сообщают "Известия", по состоянию на вечер 17 февраля турецкие войска и их сирийские союзники контролировали не более половины территории Эль-Баба. Они также не сумели отрезать этот северный форпост ИГ (запрещена в РФ) от основной территории самопровозглашенного «халифата».
Победные реляции турецких военных об успешном завершении операции по освобождению Эль-Баба не соответствуют действительности. 17 февраля продолжались бои в черте города. Причем речь идет не о зачистке, а о полноценном контроле боевиков над городскими районами, включая центр. Успешному сопротивлению джихадистов способствует отсутствие полной блокады Эль-Баб, связанного с контролируемыми ИГИЛ территориями.
В преддверии наступления на город террористы успели создать разветвленную сеть укреплений, соединенных подземными ходами, и накопить большие запасы оружия. Поэтому решающий штурм Эль-Баб, начавшийся примерно полторы недели назад, не позволил бойцам «Свободной сирийской армии» достичь поставленных целей. Атакующие войска пропускаются вперед, после чего к ним в тыл по подземным коммуникациям просачивается противник. В итоге на узких улицах возникают огневые мешки, подобные наблюдающимся в Мосуле. Продвижение войск крайне тормозят множество снайперов и самодельных фугасов. Максимальная боевая активность наблюдается в западных и восточных районах Эль-Баба. Интенсивное использование авиации и систем залпового огня привело к значительным жертвам среди мирного населения.
В этих условиях президент Турции Реджеп Эрдоган уже пообещал после разгрома ИГИЛ в Эль-Бабе и вытеснения курдов из региона турецкие войска двинутся на Ракку:
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что стремительного продвижения на Ракку ожидать не приходится:
По его мнению, Р. Эрдоган посредством операции «Щит Евфрата» стремится защитить турецкие интересы на севере Сирии. Рост данных амбиций может способствовать распаду оформившейся коалиции Москвы, Тегерана и Анкары:
Майкл Малуф, аналитик по национальной безопасности, бывший сотрудник министерства обороны США, эксперт клуба «Валдай», считает, что турки способны достичь значительных военных успехов:
Однако он также полагает, что отношения Турции и России могут снова оказаться под угрозой:
Победные реляции турецких военных об успешном завершении операции по освобождению Эль-Баба не соответствуют действительности. 17 февраля продолжались бои в черте города. Причем речь идет не о зачистке, а о полноценном контроле боевиков над городскими районами, включая центр. Успешному сопротивлению джихадистов способствует отсутствие полной блокады Эль-Баб, связанного с контролируемыми ИГИЛ территориями.
Военная обстановка под Аль-Бабом на 17.02.2017
В преддверии наступления на город террористы успели создать разветвленную сеть укреплений, соединенных подземными ходами, и накопить большие запасы оружия. Поэтому решающий штурм Эль-Баб, начавшийся примерно полторы недели назад, не позволил бойцам «Свободной сирийской армии» достичь поставленных целей. Атакующие войска пропускаются вперед, после чего к ним в тыл по подземным коммуникациям просачивается противник. В итоге на узких улицах возникают огневые мешки, подобные наблюдающимся в Мосуле. Продвижение войск крайне тормозят множество снайперов и самодельных фугасов. Максимальная боевая активность наблюдается в западных и восточных районах Эль-Баба. Интенсивное использование авиации и систем залпового огня привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Нарезка из последних боев за Аль-Баб
В этих условиях президент Турции Реджеп Эрдоган уже пообещал после разгрома ИГИЛ в Эль-Бабе и вытеснения курдов из региона турецкие войска двинутся на Ракку:
Столица ИГ не Эль-Баб, а Ракка. Конечная цель — очистить район площадью в 5 тыс. кв. км.
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что стремительного продвижения на Ракку ожидать не приходится:
Туркам понадобилось полгода, чтобы взять Эль-Баб. Если бы не наша авиационная поддержка, то и этого не было бы. И еще неизвестно, сколько времени уйдет на зачистку. Для сравнения, отряды самообороны Партии демократического союза Курдистана взяли Манбидж, который считался военной столицей ИГ, всего за 72 дня.
По его мнению, Р. Эрдоган посредством операции «Щит Евфрата» стремится защитить турецкие интересы на севере Сирии. Рост данных амбиций может способствовать распаду оформившейся коалиции Москвы, Тегерана и Анкары:
Турки хотят создать вдоль границы «зону безопасности», а по сути, это будет отторжение части территории Сирии и создание там плацдарма для наступления на курдские районы. В перспективе может возникнуть угроза и для подконтрольных сирийскому правительству районов. Эрдоган — очень гибкий политик и легко меняет союзников. Сейчас он рассчитывает на поддержку со стороны американцев и саудовцев. Его, похоже, очень воодушевил и укрепил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и визит в Турцию нового главы ЦРУ. Так что судьба альянса России, Ирана и Турции может скоро оказаться под вопросом.
Майкл Малуф, аналитик по национальной безопасности, бывший сотрудник министерства обороны США, эксперт клуба «Валдай», считает, что турки способны достичь значительных военных успехов:
После взятия Эль-Баба турки и их союзники из ССА двинутся на Ракку, чтобы не допустить ее захвата курдами из «Сирийских демократических сил». Стратегическая цель Эрдогана — взять под контроль весь север Сирии и свести к минимуму вероятность возникновения там курдской автономии.
Однако он также полагает, что отношения Турции и России могут снова оказаться под угрозой:
Для наступления на Ракку Турции понадобится помощь США, а это может подорвать недавно налаженное сотрудничество Анкары с Москвой. Ситуацию осложняют начавшиеся стычки между турецкими войсками и сирийской армией в районе Эль-Баба.