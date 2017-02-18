16:07 18 февраля

Трудности в захвате Эль-Баба

Как сообщают "Известия", по состоянию на вечер 17 февраля турецкие войска и их сирийские союзники контролировали не более половины территории Эль-Баба. Они также не сумели отрезать этот северный форпост ИГ (запрещена в РФ) от основной территории самопровозглашенного «халифата».

Трудности в захвате Эль-Баба


Победные реляции турецких военных об успешном завершении операции по освобождению Эль-Баба не соответствуют действительности. 17 февраля продолжались бои в черте города. Причем речь идет не о зачистке, а о полноценном контроле боевиков над городскими районами, включая центр. Успешному сопротивлению джихадистов способствует отсутствие полной блокады Эль-Баб, связанного с контролируемыми ИГИЛ территориями.



Военная обстановка под Аль-Бабом на 17.02.2017


В преддверии наступления на город террористы успели создать разветвленную сеть укреплений, соединенных подземными ходами, и накопить большие запасы оружия. Поэтому решающий штурм Эль-Баб, начавшийся примерно полторы недели назад, не позволил бойцам «Свободной сирийской армии» достичь поставленных целей. Атакующие войска пропускаются вперед, после чего к ним в тыл по подземным коммуникациям просачивается противник. В итоге на узких улицах возникают огневые мешки, подобные наблюдающимся в Мосуле. Продвижение войск крайне тормозят множество снайперов и самодельных фугасов. Максимальная боевая активность наблюдается в западных и восточных районах Эль-Баба. Интенсивное использование авиации и систем залпового огня привело к значительным жертвам среди мирного населения.


Нарезка из последних боев за Аль-Баб


В этих условиях президент Турции Реджеп Эрдоган уже пообещал после разгрома ИГИЛ в Эль-Бабе и вытеснения курдов из региона турецкие войска двинутся на Ракку:
Столица ИГ не Эль-Баб, а Ракка. Конечная цель — очистить район площадью в 5 тыс. кв. км.


Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что стремительного продвижения на Ракку ожидать не приходится:
Туркам понадобилось полгода, чтобы взять Эль-Баб. Если бы не наша авиационная поддержка, то и этого не было бы. И еще неизвестно, сколько времени уйдет на зачистку. Для сравнения, отряды самообороны Партии демократического союза Курдистана взяли Манбидж, который считался военной столицей ИГ, всего за 72 дня.


По его мнению, Р. Эрдоган посредством операции «Щит Евфрата» стремится защитить турецкие интересы на севере Сирии. Рост данных амбиций может способствовать распаду оформившейся коалиции Москвы, Тегерана и Анкары:
Турки хотят создать вдоль границы «зону безопасности», а по сути, это будет отторжение части территории Сирии и создание там плацдарма для наступления на курдские районы. В перспективе может возникнуть угроза и для подконтрольных сирийскому правительству районов. Эрдоган — очень гибкий политик и легко меняет союзников. Сейчас он рассчитывает на поддержку со стороны американцев и саудовцев. Его, похоже, очень воодушевил и укрепил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и визит в Турцию нового главы ЦРУ. Так что судьба альянса России, Ирана и Турции может скоро оказаться под вопросом.


Майкл Малуф, аналитик по национальной безопасности, бывший сотрудник министерства обороны США, эксперт клуба «Валдай», считает, что турки способны достичь значительных военных успехов:
После взятия Эль-Баба турки и их союзники из ССА двинутся на Ракку, чтобы не допустить ее захвата курдами из «Сирийских демократических сил». Стратегическая цель Эрдогана — взять под контроль весь север Сирии и свести к минимуму вероятность возникновения там курдской автономии.

Однако он также полагает, что отношения Турции и России могут снова оказаться под угрозой:
Для наступления на Ракку Турции понадобится помощь США, а это может подорвать недавно налаженное сотрудничество Анкары с Москвой. Ситуацию осложняют начавшиеся стычки между турецкими войсками и сирийской армией в районе Эль-Баба.


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Комментарии 12
  1. rasputin17 Сегодня, 15:25
    Ситуацию осложняют начавшиеся стычки между турецкими войсками и сирийской армией в районе Эль-Баба.

    Сколько волка не корми! Пока Турция в НАТО она будет их псом! И избавиться от этой зависимости равносильна как наркоману от иглы!
    rasputin17
    1. Монос Сегодня, 15:49
      Вот этот "рембо" особенно порадовал smile Особенно учитывая то, что он пулял через стенку выше его роста.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 15:57
        Он использует пули , как баллистический снаряд laughing
        cniza
        1. Монос Сегодня, 16:04
          Цитата: cniza
          Он использует пули , как баллистический снаряд laughing

          smile Судя по кадрам, у них там половина таких баллистиков.
          Монос
    2. oleg-gr Сегодня, 15:52
      "Посчитали на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить". Эрдоган решил примерить лавровый венок освободителя Сирии? Не тянет он на нового Цезаря.
      oleg-gr
    3. Искандер Ш Сегодня, 16:00
      Цитата: rasputin17
      И избавиться от этой зависимости равносильна как наркоману от иглы!


      А на кой ляд Турции выходить из военного блока НАТО? Тем более США, Англия, Германия не хотят терять такого важного союзника на БВ как Турция.

      Эрдоган — очень гибкий политик и легко меняет союзников.


      Восток дело тонкое.
      Искандер Ш
  2. bouncyhunter Сегодня, 15:25
    Победные реляции турецких военных об успешном завершении операции по освобождению Эль-Баба не соответствуют действительности. 17 февраля продолжались бои в черте города. Причем речь идет не о зачистке, а о полноценном контроле боевиков над городскими районами, включая центр.

    Как я вчера и говорил - боевикам ИГИЛ забыли сообщить что их сопротивление в Эль-Бабе сломлено . А турки уже раздухарились , толком не обстенив стеньги ! fool
    bouncyhunter
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:36
      Цитата: bouncyhunter
      Победные реляции турецких военных об успешном завершении операции по освобождению Эль-Баба не соответствуют действительности. 17 февраля продолжались бои в черте города. Причем речь идет не о зачистке, а о полноценном контроле боевиков над городскими районами, включая центр.

      Как я вчера и говорил - боевикам ИГИЛ забыли сообщить что их сопротивление в Эль-Бабе сломлено . А турки уже раздухарились , толком не обстенив стеньги ! fool

      НАТО... Друг мой, НАТО... Это их школа, для них победа на страницах газет важней, чем на поле боя. Катировки, прогнозы, и т.д. Вот суть.
      Наблюдатель 33
  3. mitrich Сегодня, 15:32
    Нельзя нашим ВКС туркам помогать. Это менять одних врагов на других. И с турками, за которыми маячат американцы и нато, воевать будет не в пример сложнее, чем с ИГ. А то что османы предадут- это вопрос времени. И как обычно, с ударом в спину.
    mitrich
    1. Искандер Ш Сегодня, 16:04
      Цитата: mitrich
      Нельзя нашим ВКС туркам помогать.


      Если ни кому не помогать то останешся один, а один в поле не воин.

      Цитата: mitrich
      И как обычно, с ударом в спину.


      Для этого и нужны союзники, что бы прикрывали тылы.
      Искандер Ш
  4. viktor. Сегодня, 15:56
    Цитата: mitrich
    Нельзя нашим ВКС туркам помогать. Это менять одних врагов на других. И с турками, за которыми маячат американцы и нато, воевать будет не в пример сложнее, чем с ИГ. А то что османы предадут- это вопрос времени. И как обычно, с ударом в спину.

    полностью поддерживаю,этим верить нельзя.
    viktor.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:04
    Ждем новых подлостей от султанчика?
    Изгоняющий либероидов

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