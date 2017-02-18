Трудности в захвате Эль-Баба

Военная обстановка под Аль-Бабом на 17.02.2017

Нарезка из последних боев за Аль-Баб

Столица ИГ не Эль-Баб, а Ракка. Конечная цель — очистить район площадью в 5 тыс. кв. км.

Туркам понадобилось полгода, чтобы взять Эль-Баб. Если бы не наша авиационная поддержка, то и этого не было бы. И еще неизвестно, сколько времени уйдет на зачистку. Для сравнения, отряды самообороны Партии демократического союза Курдистана взяли Манбидж , который считался военной столицей ИГ, всего за 72 дня.

Турки хотят создать вдоль границы «зону безопасности», а по сути, это будет отторжение части территории Сирии и создание там плацдарма для наступления на курдские районы. В перспективе может возникнуть угроза и для подконтрольных сирийскому правительству районов. Эрдоган — очень гибкий политик и легко меняет союзников. Сейчас он рассчитывает на поддержку со стороны американцев и саудовцев. Его, похоже, очень воодушевил и укрепил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и визит в Турцию нового главы ЦРУ. Так что судьба альянса России, Ирана и Турции может скоро оказаться под вопросом.

После взятия Эль-Баба турки и их союзники из ССА двинутся на Ракку, чтобы не допустить ее захвата курдами из «Сирийских демократических сил». Стратегическая цель Эрдогана — взять под контроль весь север Сирии и свести к минимуму вероятность возникновения там курдской автономии.

Для наступления на Ракку Турции понадобится помощь США, а это может подорвать недавно налаженное сотрудничество Анкары с Москвой. Ситуацию осложняют начавшиеся стычки между турецкими войсками и сирийской армией в районе Эль-Баба.

