Инцидент при разгрузке боеприпасов под Новороссийском
Нашла своё подтверждение информация о том, что близ Новороссийска пострадали четверо российских военнослужащих при разгрузке ящиков с боеприпасами. Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ЮВО, сообщает о том, что произошло воспламенение порохового заряда.
Из сообщения:
LifeNews публикует имена пострадавших:
1. Гарифулла Ж., 1996 года рождения.
2. Андрей Г, 1997 г.р.
3. Владислав И., 1997 г.р.
4. Николай К., 1996 г.р.
То же ресурс сообщает, что у двоих военнослужащих диагностированы переломы конечностей, вызванные падением в результате механического и теплового воздействия.
В материале говорится о том, что разгрузка проводилась на станции Тоннельная (Краснодарский край). Военнослужащие, пострадавшие во время инцидента, проходят службу в одной из в/ч города Моздок. Они были временно прикомандированы к складам в районе станицы Натухаевская (Краснодарский край).
Из сообщения:
В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки. В настоящее время пострадавшим военнослужащим оказывается помощь в одной из местных больниц.
LifeNews публикует имена пострадавших:
1. Гарифулла Ж., 1996 года рождения.
2. Андрей Г, 1997 г.р.
3. Владислав И., 1997 г.р.
4. Николай К., 1996 г.р.
То же ресурс сообщает, что у двоих военнослужащих диагностированы переломы конечностей, вызванные падением в результате механического и теплового воздействия.
В материале говорится о том, что разгрузка проводилась на станции Тоннельная (Краснодарский край). Военнослужащие, пострадавшие во время инцидента, проходят службу в одной из в/ч города Моздок. Они были временно прикомандированы к складам в районе станицы Натухаевская (Краснодарский край).
Использованы фотографии: ukrinform.ru