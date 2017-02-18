Инцидент при разгрузке боеприпасов под Новороссийском

В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки. В настоящее время пострадавшим военнослужащим оказывается помощь в одной из местных больниц.

Нашла своё подтверждение информация о том, что близ Новороссийска пострадали четверо российских военнослужащих при разгрузке ящиков с боеприпасами. Интерфакс , ссылаясь на пресс-службу ЮВО, сообщает о том, что произошло воспламенение порохового заряда.Из сообщения: LifeNews публикует имена пострадавших:То же ресурс сообщает, что у двоих военнослужащих диагностированы переломы конечностей, вызванные падением в результате механического и теплового воздействия.В материале говорится о том, что разгрузка проводилась на станции Тоннельная (Краснодарский край). Военнослужащие, пострадавшие во время инцидента, проходят службу в одной из в/ч города Моздок. Они были временно прикомандированы к складам в районе станицы Натухаевская (Краснодарский край).