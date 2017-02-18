16:07 18 февраля

Инцидент при разгрузке боеприпасов под Новороссийском

Нашла своё подтверждение информация о том, что близ Новороссийска пострадали четверо российских военнослужащих при разгрузке ящиков с боеприпасами. Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ЮВО, сообщает о том, что произошло воспламенение порохового заряда.

Инцидент при разгрузке боеприпасов под Новороссийском



Из сообщения:

В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки. В настоящее время пострадавшим военнослужащим оказывается помощь в одной из местных больниц.


LifeNews публикует имена пострадавших:
1. Гарифулла Ж., 1996 года рождения.
2. Андрей Г, 1997 г.р.
3. Владислав И., 1997 г.р.
4. Николай К., 1996 г.р.

То же ресурс сообщает, что у двоих военнослужащих диагностированы переломы конечностей, вызванные падением в результате механического и теплового воздействия.

В материале говорится о том, что разгрузка проводилась на станции Тоннельная (Краснодарский край). Военнослужащие, пострадавшие во время инцидента, проходят службу в одной из в/ч города Моздок. Они были временно прикомандированы к складам в районе станицы Натухаевская (Краснодарский край).

Использованы фотографии: ukrinform.ru
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Комментарии 18
  1. Severok Сегодня, 15:21
    Вот ведь!!! А где, ёлки зелёные, был в это время ответственный за проведение работ? Чего он делал? Как мальчишек инструктировали, что и как объясняли?
    Раздолбайство и безалаберность, а заодно и безответственность должностных лиц привели к ЧП.
    Severok
    1. русский молдаван Сегодня, 15:23
      Цитата: Severok
      Вот ведь!!! А где, ёлки зелёные, был в это время ответственный за проведение работ? Чего он делал? Как мальчишек инструктировали, что и как объясняли?
      Раздолбайство и безалаберность, а заодно и безответственность должностных лиц привели к ЧП.

      Не ошибается то кто ничего не делает .Ребят жалко recourse
      русский молдаван
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
        Цитата: русский молдаван
        Не ошибается то кто ничего не делает .Ребят жалко recourse

        Ребят и правда жалко . Сейчас начнутся разборы полётов , кого-то образцово-показательно накажут , надают кучу советов и инструкций о "недопущении впредь" и ..... преспокойно забудут об инциденте !
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 15:34
          Слава Богу - все живы.
          Монос
          1. cniza Сегодня, 15:53
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: русский молдаван
            Не ошибается то кто ничего не делает .Ребят жалко recourse

            Ребят и правда жалко . Сейчас начнутся разборы полётов , кого-то образцово-показательно накажут , надают кучу советов и инструкций о "недопущении впредь" и ..... преспокойно забудут об инциденте !


            Накажут опять стрелочников , но слава Богу все живы.
            cniza
      2. krass Сегодня, 15:32
        Цитата: русский молдаван
        Не ошибается то кто ничего не делает .Ребят жалко

        Слабое утешение.
        ТБ превыше всего.
        Вот когда это вобьют в головы - тогда не будет
        1. Таких происшествий
        2. Таких малоинформативных статей на ВО.
        krass
        1. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:46
          Цитата: krass
          Цитата: русский молдаван
          Не ошибается то кто ничего не делает .Ребят жалко

          Слабое утешение.
          ТБ превыше всего.
          Вот когда это вобьют в головы - тогда не будет
          1. Таких происшествий
          2. Таких малоинформативных статей на ВО.

          Не давайте советов, как грузить бп. Расскажите как не влететь в состав Боснии и Герцоговины..? Ну пожалуйста, расскажите, а- то я так боюсь.
          Наблюдатель 33
      3. МПК105 Сегодня, 15:53
        Не знаю,сколько раз грузили-разгружали боезапас и вручную,и кранами,никаких происшествий не припомню...Внимательнее надо,и не торопиться-поспешай медленно.
        МПК105
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:27
      Цитата: Severok
      А где, ёлки зелёные, был в это время ответственный за проведение работ? Чего он делал?

      Вполне возможно, что он среди четверых, в госпитале. Не стоит раньше времени сыпать... Опасный груз, потому и опасный...
      Наблюдатель 33
    3. rasputin17 Сегодня, 15:29
      Конь на четырех ногах и тот спотыкается! Что поделать где упал бы подстелил соломки! А так подобное случается каждый день! только не все оповещается! Чаще на своем уровне замалчивается!!! А что у ПАРТНЕРОВ меньше что ли?
      rasputin17
    4. СРЦ П-15 Сегодня, 15:31
      Цитата: Severok
      Как мальчишек инструктировали, что и как объясняли?

      По возрасту эти мальчишки похоже служат по контракту. Если в армию забирают в 18 лет, то им уже по 20-21 году.
      СРЦ П-15
    5. adma Сегодня, 16:03
      Цитата: Severok
      А где..., был в это время ответственный за проведение работ? Чего он делал? Как мальчишек инструктировали, что и как объясняли?

      Ну явно не порох поджигал. А мог ли ответственный по разгрузке предотвратить
      воспламенение порохового заряда.
      ? И почему, собственно, воспламенился заряд? Ведь материалов расследования нет и не понятно из-за чего произошло ЧП. Но Вы уже назначили крайнего. Как это по нашему, по армейски laughing
      adma
  2. Zubr Сегодня, 15:31
    Меня интересует по какой причине воспламенился пороховой заряд. ? И пороховой заряд от чего ? Видать не слабый был заряд пороховой.
    Zubr
  3. wandlitz Сегодня, 15:39
    Нарушение техники безопасности причина большей части ЧП.
    wandlitz
  4. Severok Сегодня, 15:45
    Так, народ, уточняю свои слова в верхнем комментарии.
    С моих 40 лет и 15 лет выслуги они мальчишки, старший работ откровенный рас....й - тот самый. Если смотреть на высшее двупросветнонапогонное начальство, то эти упыри с уверенностью на 80% ни шиша не сделали для обеспечения безопасности работ. Как отправитель груза (сроки хранения ВВ, укупорка, состояние и сопроводиловка груза), так и принимающая сторона (обеспечение ИСЗ вплоть до перчаток, обучение людей правилам БО с ВВ при проведении работ по погрузке\разгрузке, личное присутствие представителей службы РАВ в офицерском звании). Прошу не обижаться, но так вижу. Исхожу из личного опыта.
    Severok
  5. astronom1973n Сегодня, 16:03
    Цитата: Severok
    Так, народ, уточняю свои слова в верхнем комментарии.
    С моих 40 лет и 15 лет выслуги они мальчишки, старший работ откровенный рас....й - тот самый. Если смотреть на высшее двупросветнонапогонное начальство, то эти упыри с уверенностью на 80% ни шиша не сделали для обеспечения безопасности работ. Как отправитель груза (сроки хранения ВВ, укупорка, состояние и сопроводиловка груза), так и принимающая сторона (обеспечение ИСЗ вплоть до перчаток, обучение людей правилам БО с ВВ при проведении работ по погрузке\разгрузке, личное присутствие представителей службы РАВ в офицерском звании). Прошу не обижаться, но так вижу. Исхожу из личного опыта.

    Так вот ,с моих 43 лет и практически 27 лет календарей выслуги(в ВС с августа 1990), могу сказать то,что сколько не инструктируй ,если в руках мышки исполняют половой акт,безопасности военной службы не будет!И двухпросветные парни к разгрузке не имеют прямого отношения в плане безопасности.Мы в свое время и гаубицы катали руками в гору и ничего.Все дело случая.А лично ,не всегда по всем объектам успеешь.Если конечно автору понятно что это такое.Всегда проще брякнуть чего либо "суперконтрабасу" или "мегаофицеру" и в кусты!К сожалению качество переменного состава оставляет желать лучшего.Несомненно жаль пострадавших.
    astronom1973n
  6. Злой 55 Сегодня, 16:06
    Солдатик, как лицо необязательное, неорганизованное и безответственное НЕ ДОЛЖНО допускаться к работе с потенциально-опасными устройствами и веществами НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ..
    Злой 55
  7. Монархист Сегодня, 16:07
    Во время погрузки и разгрузки всякое бывает . Подобное было и при царе и при Союзе и сейчас,у нас и за кордоном
    Монархист

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