Предпочтения наций в выборе союзника: результаты опроса
Как сообщает РИА Новости, социологи провели опрос среди более тысячи человек в каждой из 66 стран, вошедших в исследование. Погрешность составила от 3,5 до 5 процентных пункта. По его итогам выяснилось, что граждане четырех государств-членов НАТО (Болгарии, Греции, Словении и Турции) высказались за военное союзничество с Россией в случае нападения на их родину. Главной угрозой безопасности болгары и греки считают Турцию, которая будучи членом НАТО должна выступать в качестве союзника.
Большинство респондентов желают иметь на своей стороне США. Однако исследователи утверждают, что люди достаточно быстро реагируют на изменения в структуре международной безопасности, сложившейся после окончания холодной войны.
Например, китайцы назвали желаемым союзником РФ, а россияне – КНР (другие страны Китай не выбирали). По мнению вице-президента ассоциации WIN/Gallup Канчо Стойчева, данные предпочтения говорят о том, что политика США в последние двадцать лет привела к сближению Москвы и Пекина.
— отметил К. Стойчев.
Декан школы экономики и науки университета Санкт-Галлена (Швейцария) Джеймс Дэвис считает, что результаты опроса говорят о религиозных распрях в Европе. Греки и Болгары выбирают православную Россию. На поликонфессиональных Украине и Боснии голоса разделились наполовину. Преимущественно православная Румыния сделала ставку на США, католическая Словения — на Россию.
— заметил Д. Дэвис.
Он полагает, что американская кампания в Ираке приводит к падению доверия европейцев к США, считающих что данная страна не соответствует роли мирового лидера. Президентство Дональда Трампа усилит данные настроения.
Желтым цветом отмечены страны, где голоса разделились поровну (между РФ и США)
Большинство респондентов желают иметь на своей стороне США. Однако исследователи утверждают, что люди достаточно быстро реагируют на изменения в структуре международной безопасности, сложившейся после окончания холодной войны.
Например, китайцы назвали желаемым союзником РФ, а россияне – КНР (другие страны Китай не выбирали). По мнению вице-президента ассоциации WIN/Gallup Канчо Стойчева, данные предпочтения говорят о том, что политика США в последние двадцать лет привела к сближению Москвы и Пекина.
Это странно, поскольку в фундаментальном смысле Россия — часть Европы.
— отметил К. Стойчев.
Декан школы экономики и науки университета Санкт-Галлена (Швейцария) Джеймс Дэвис считает, что результаты опроса говорят о религиозных распрях в Европе. Греки и Болгары выбирают православную Россию. На поликонфессиональных Украине и Боснии голоса разделились наполовину. Преимущественно православная Румыния сделала ставку на США, католическая Словения — на Россию.
Когда я учу восемнадцатилетних студентов, я вижу, что старая добрая солидарность перед лицом советской угрозы для них — архаика.
— заметил Д. Дэвис.
Он полагает, что американская кампания в Ираке приводит к падению доверия европейцев к США, считающих что данная страна не соответствует роли мирового лидера. Президентство Дональда Трампа усилит данные настроения.
Использованы фотографии: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-17/melania-trump-s-slovenia-would-pick-russian-over-u-s-protection