18:20 18 февраля

Предпочтения наций в выборе союзника: результаты опроса

Как сообщает РИА Новости, социологи провели опрос среди более тысячи человек в каждой из 66 стран, вошедших в исследование. Погрешность составила от 3,5 до 5 процентных пункта. По его итогам выяснилось, что граждане четырех государств-членов НАТО (Болгарии, Греции, Словении и Турции) высказались за военное союзничество с Россией в случае нападения на их родину. Главной угрозой безопасности болгары и греки считают Турцию, которая будучи членом НАТО должна выступать в качестве союзника.

Предпочтения наций в выборе союзника: результаты опроса

Желтым цветом отмечены страны, где голоса разделились поровну (между РФ и США)


Большинство респондентов желают иметь на своей стороне США. Однако исследователи утверждают, что люди достаточно быстро реагируют на изменения в структуре международной безопасности, сложившейся после окончания холодной войны.

Например, китайцы назвали желаемым союзником РФ, а россияне – КНР (другие страны Китай не выбирали). По мнению вице-президента ассоциации WIN/Gallup Канчо Стойчева, данные предпочтения говорят о том, что политика США в последние двадцать лет привела к сближению Москвы и Пекина.

Это странно, поскольку в фундаментальном смысле Россия — часть Европы.

— отметил К. Стойчев.



Декан школы экономики и науки университета Санкт-Галлена (Швейцария) Джеймс Дэвис считает, что результаты опроса говорят о религиозных распрях в Европе. Греки и Болгары выбирают православную Россию. На поликонфессиональных Украине и Боснии голоса разделились наполовину. Преимущественно православная Румыния сделала ставку на США, католическая Словения — на Россию.

Когда я учу восемнадцатилетних студентов, я вижу, что старая добрая солидарность перед лицом советской угрозы для них — архаика.

— заметил Д. Дэвис.

Он полагает, что американская кампания в Ираке приводит к падению доверия европейцев к США, считающих что данная страна не соответствует роли мирового лидера. Президентство Дональда Трампа усилит данные настроения.

Использованы фотографии: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-17/melania-trump-s-slovenia-would-pick-russian-over-u-s-protection
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Комментарии 32
  1. Zibelew Сегодня, 17:03
    Болгар зря разлучили с турками в свое время. Положили почем зря русских солдат на Шипке, потом эти братушки в двух мировых войнах с немцами сотрудничали. Забыли сразу как им хорошо было с турками. Кому интересно почитайте житие святой Златы Могленской...

    А у России как всегда только 2 союзника, армия и флот, ну может быть еще Йеллоустонский вулкан laughing
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 17:07
      Как известно, лучшие союзники это собственная армия и флот.
      Чёрный
      1. Дрюня2 Сегодня, 17:11
        офтопну , а то опять новость дойдёт до здешних страниц дня через три
        =======
        drinks
        18 февраля 2017 года 16:45
        http://www.kremlin.ru/acts/news/53895
        Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

        Президент подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
        Дрюня2
        1. pilot69 Сегодня, 17:18
          Хорошая новость! Только запоздалое решение, на мой взгляд. Пораньше все это надо было.
          pilot69
        2. Стропорез Сегодня, 17:20
          Цитата: Дрюня2
          Вот это очень покоробило :территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

          Т.е. кремаль признаёт ЛДНР в состпае укрии.
          Зачем тогда горлопаны из центральных сми кричат про "народные республики"? СМИ для внутреннего пользования.?
          В общем ,всё это свинство.
          Стропорез
          1. Дрюня2 Сегодня, 17:36
            вот полностью текст request what
            ==============
            Текст документа:

            В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю:

            1. Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений:

            а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;

            б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

            2. Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

            3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
            Дрюня2
          2. Cat Man Null Сегодня, 17:47
            Цитата: Стропорез
            Т.е. кремаль признаёт ЛДНР в состпае укрии

            - ага, точно...
            - и в то же время признает все документы, выданные на территории ЛДНР, гм... настоящими, и дает соответствующее поручение Правительству РФ
            - нестыковочка какая-то получается, нет? wink

            Если это не признание республик Донбасса (пусть "техническое" и неполное), то что это тогда? belay
            Cat Man Null
            1. Ингулец Сегодня, 18:00
              По-моему это жалкая попытка как-то выкрутиться из положения,в которое Кремль загнал себя сам.
              Ингулец
              1. Cat Man Null Сегодня, 18:01
                Цитата: Ингулец
                По-моему...

                - а Вы кто, простите? wink
                - флаг Ваш я видел, тут все ясно...

                Цитата: Ингулец
                ... это жалкая попытка как-то выкрутиться из положения,в которое Кремль загнал себя сам

                - причем тут "выкрутиться"? Документы ЛДНР будут признаны в РФ наравне с документами других прочих стран - вот факт
                - а все прочее есть Ваши эротические домыслы, извините request

                PS: вот отчень интересно, а в какое же такое "положение" Кремль себя "загнал"? what
                Cat Man Null
    2. Stranger03 Сегодня, 17:24
      Про вулкан ты хорошо сказал, молодца, wassat
      Stranger03
    3. 210окв Сегодня, 17:26
      Позволю поправить..Армия и флот-это ЗАЩИТНИКИ.Союзники-это наживное,и все зависит от проводимой политики.
      Цитата: Zibelew
      Болгар зря разлучили с турками в свое время. Положили почем зря русских солдат на Шипке, потом эти братушки в двух мировых войнах с немцами сотрудничали. Забыли сразу как им хорошо было с турками. Кому интересно почитайте житие святой Златы Могленской...

      А у России как всегда только 2 союзника, армия и флот, ну может быть еще Йеллоустонский вулкан laughing
      210окв
    4. 0255 Сегодня, 17:29
      Цитата: Zibelew
      А у России как всегда только 2 союзника, армия и флот, ну может быть еще Йеллоустонский вулкан laughing

      Вообще-то в случае извержения Йеллоустоуна плохо придётся всей планете, а не только Штатам. И вероятность его извержения - одна миллиардная.
      0255
    5. Искандер Ш Сегодня, 17:45
      А что то ни кто не заметил на карте, что Сахалин и Курилы полагаются типа на США. laughing
      Искандер Ш
    6. Вежливый Лось Сегодня, 17:50
      Цитата: Zibelew
      А у России как всегда только 2 союзника, армия и флот, ну может быть еще Йеллоустонский вулкан laughing

      3-й, упомянутый Вами, союзник не очень надежный. Больно уж он медлительный.
      Вежливый Лось
  2. rasputin17 Сегодня, 17:06
    Лучше иметь союзником Китай! А там как получиться! Но выбор то не очень ведь лучше быть с союзником нежели без него!
    Так же считают и рядовые китайцы! Они мне сами об этом говорили! hi Только Россию они считают своей опорой в этом мире полным лжи и непредсказуемости поскольку мы им прямо заявляем о нашей дружбе без каких либо условий! А простой народ китая это ценит!
    rasputin17
    1. 0255 Сегодня, 17:30
      Но Китай нападал на СССР в 1969 году, вместе с Пентагоном поддерживал афганских моджахедов.
      0255
      1. rasputin17 Сегодня, 17:36
        Да есть такая буква! Я даже скажу больше что в Афган он поставлял вооружение духам! Да были у нас терки с китайцами и на Амуре У нас с ними много чего было и есть! Но давайте попробуем пересмотреть наши отношения и подойти к ним с другой точки выгодной для обоих! Китай готов к сотрудничеству на взаимовыгодных отношениях! Но не стоит забывать что друг мягко говоря слегка хитропоп!! hi
        rasputin17
    2. pilot69 Сегодня, 18:07
      Не надо в союзниках "китайчонка Ли", одно дело разговоры на бытовом уровне, это да. А так партия прикажет - они скажут "да". Можете назвать хоть одного реального, настоящего союзника Китая? И я не могу.
      pilot69
  3. Громобой Сегодня, 17:06
    Болгары за Россию,но и турки за Россию,опасаются друг друга,но оба в НАТО! Винегрет какой-то ,без бутылки не разберёшься. laughing
    Громобой
    1. rasputin17 Сегодня, 17:19
      Цитата: Громобой
      ! Винегрет какой-то ,без бутылки не разберёшься.

      Маловато будет!!! Бве на морду! А потом идти бить морды и те и другие выясняя кто нас уважает!!! drinks
      rasputin17
      1. vovanpain Сегодня, 17:39
        Цитата: rasputin17
        Маловато будет!!! Бве на морду! А потом идти бить морды и те и другие выясняя кто нас уважает!!

        Морды лица обязательно надерем, wink drinks
        vovanpain
  4. Александр романов Сегодня, 17:13
    Измена,предательство,кремлевские агенты..
    Александр романов
    1. rasputin17 Сегодня, 17:24
      Цитата: Александр романов
      Измена,предательство,

      Этого хоть отбавляй!
      ,кремлевские агенты..
      Покажите хоть одного как они выглядят!?
      rasputin17
  5. pilot69 Сегодня, 17:15
    Ну так историческая память, все-таки! Одних защищали, других пи......ли. Не вычеркнешь никуда.
    pilot69
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:25
    Нет, ну конечно спасибо, но спасать Турцию......Или утоплюсь или напьюсь. Так нельзя шутить. Что мы им сделали плохого? С другой стороны.... что наш паша скажет, он Велик и Могуч. Только как там с Ювеналкой? Хорошо, мы пойдев "во вне" когда дудут решены наши "внутренние".
    Mavrikiy
  7. fif21 Сегодня, 17:30
    Все верно - Китай , Индия , Иран , Куба , Вьетнам , Мексика , Венесуэла - партнеры России . Но наглосаксы ее враги безусловно. Европу нагнуть , ковбоям навалять wassat
    fif21
    1. Ингулец Сегодня, 18:04
      КНДР забыл.
      Ингулец
      1. Ингулец Сегодня, 18:06
        Ну и про Мексику погорячился.Она абсолютно проамериканская,несмотря на споры о "стене".Да и Вьетнам можно назвать пророссийским очень условно.Таперича не то что давеча.
        Ингулец
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 18:12
          Кстати да, Вьетнам, судя по карте, проамериканский
          Юджин-Евгений
  8. Андрей Сухарев Сегодня, 17:50
    Кстате, на карте Сахалин закрашен синим, видимо, считается японским...
    Андрей Сухарев
    1. stariy Сегодня, 17:59
      Сахалин ,курилы , крым , тут не Росийские ,что не удивляет . Удивляет что Латвия хочет быть Росийской союзницей wassat
      stariy
  9. kouldoom Сегодня, 18:16
    в Сербах я не сомневаюсь
    kouldoom

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