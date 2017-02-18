Предпочтения наций в выборе союзника: результаты опроса

Желтым цветом отмечены страны, где голоса разделились поровну (между РФ и США)

Это странно, поскольку в фундаментальном смысле Россия — часть Европы.

Когда я учу восемнадцатилетних студентов, я вижу, что старая добрая солидарность перед лицом советской угрозы для них — архаика.