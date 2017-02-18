20:33 18 февраля

Украина ждет международных поставок нелетальных средств в армию

По информации «Интерфакс», начальник генштаба - главком ВСУ Виктор Муженко в ходе ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил, что Украина в рамках международной помощи, оказываемой стране, надеется получить средства радиоэлектронной борьбы, разведки, медицинского обеспечения и другую технику, необходимую для доукомплектования подразделений. С его слов, программы международного военного сотрудничества имеют целью повышение потенциала украинской армии. В их число входят интернациональные учения, которых на 2017 год запланировано 38, в том числе три из них пройдут на территории Украины с привлечением разных видов и родов войск.

Украина ждет международных поставок нелетальных средств в армию


Кроме того, государственным оборонным заказом предусмотрено финансирование программ, которые будут обеспечивать потребности Вооруженных сил.

- отметил В. Муженко.


В их число входят учения, организуемые силами самих ВСУ:

Предусматривается проведение целого комплекса учений в вооруженных силах Украины, от уровня тактического, слаживание таких подразделений как отделение, взвод, рота и до батальона включительно, так и бригадных учений и тренировок стратегического уровня - командно-штабные учения, стратегическая командная штабная игра.

- пояснил В. Муженко.


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Комментарии 8
  1. Ferdinant Сегодня, 20:17
    Да уж,приплыли они совсем.
    Ferdinant
  2. новичок Сегодня, 20:17
    да подкинут опять какое нибуть трапьё, старъё. может наркоту, опять киборгов плодить будут? кстати, киборг справа на лево читается гробик.
    новичок
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:18
    тренировок стратегического уровня - командно-штабные учения, стратегическая командная штабная игра.

    Вот эта игра! laughing
    Наблюдатель2014
  4. adma Сегодня, 20:19
    Чем хуже дела, тем больше золота на фуражке....
    adma
  5. Монос Сегодня, 20:21
    Предусматривается проведение целого комплекса учений в вооруженных силах Украины, от уровня тактического, слаживание таких подразделений как отделение, взвод, рота и до батальона включительно

    Монос
  6. svp67 Сегодня, 20:22
    Украина ждет международных поставок нелетальных средств в армию


    Ну Муженко надо очередь за этим типусом занимать...
    svp67
  7. изя топ Сегодня, 20:28
    Украина в рамках международной помощи, оказываемой стране, надеется получить средства радиоэлектронной борьбы, разведки, медицинского обеспечения и другую технику, необходимую для доукомплектования подразделений.
    э,э,за джавелины забыл,что ли? am
    изя топ
  8. Балу Сегодня, 20:32
    В их число входят интернациональные учения, которых на 2017 год запланировано 38, в том числе три из них пройдут на территории Украины с привлечением разных видов и родов войск.

    Хуженко такой же клоун, но вот эти три учения мне все таки не нравятся. Очеденые семенсеменченки устроят какую-нибудь техногенную кататстрофу, и учения перейдут в гуманитарную акцию с введением войск НАТО из той же прибалтики. what
    Балу

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