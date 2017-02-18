Украина ждет международных поставок нелетальных средств в армию

Кроме того, государственным оборонным заказом предусмотрено финансирование программ, которые будут обеспечивать потребности Вооруженных сил.

Предусматривается проведение целого комплекса учений в вооруженных силах Украины, от уровня тактического, слаживание таких подразделений как отделение, взвод, рота и до батальона включительно, так и бригадных учений и тренировок стратегического уровня - командно-штабные учения, стратегическая командная штабная игра.