Украина ждет международных поставок нелетальных средств в армию
По информации «Интерфакс», начальник генштаба - главком ВСУ Виктор Муженко в ходе ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил, что Украина в рамках международной помощи, оказываемой стране, надеется получить средства радиоэлектронной борьбы, разведки, медицинского обеспечения и другую технику, необходимую для доукомплектования подразделений. С его слов, программы международного военного сотрудничества имеют целью повышение потенциала украинской армии. В их число входят интернациональные учения, которых на 2017 год запланировано 38, в том числе три из них пройдут на территории Украины с привлечением разных видов и родов войск.
- отметил В. Муженко.
В их число входят учения, организуемые силами самих ВСУ:
- пояснил В. Муженко.
Кроме того, государственным оборонным заказом предусмотрено финансирование программ, которые будут обеспечивать потребности Вооруженных сил.
- отметил В. Муженко.
В их число входят учения, организуемые силами самих ВСУ:
Предусматривается проведение целого комплекса учений в вооруженных силах Украины, от уровня тактического, слаживание таких подразделений как отделение, взвод, рота и до батальона включительно, так и бригадных учений и тренировок стратегического уровня - командно-штабные учения, стратегическая командная штабная игра.
- пояснил В. Муженко.