2-я Конная армия в Таврии летом 1920 года. Ч. 2

Белые, частью сил сковав Конную армию, крупными силами нависли над ее левым флангом. Излишнее растягивание частей объединения (около 30 км), утерянная связь с соседями (прежде всего с соседом справа - с 3-й стрелковой дивизией) и утомленность частей армии обострили оперативную обстановку.Командарм 13-й решил бросить армию на Александровское и Пологское направления, в зависимости от возможного направления действий белых, но с утра 2-го августа белые Марковская дивизия и конный корпус начали наступление на Еленовку - ст. Софиевку.Быстро сбив части 3-й стрелковой дивизии, белые начали продвигаться к северу. Продвижение белой конницы было на некоторое время приостановлено ударом 16-й и 21-й кавалерийских дивизий. Но, введя в бой свои резервы, белая конница заставила 16-ю и 21-ю кавалерийские дивизии отойти. К этому же времени части 3-й стрелковой дивизии оставили гор. Александровск.Командарм, находясь с 20-й дивизией в с. Миролюбовка и лично наблюдая за боем, направил во фланг белым 20-ю и часть 2-й кавалерийских дивизий. Энергичный удар 20-й дивизии во фланг и переход в контрнаступление 16-й и 21-й кавалерийских дивизий приостановили дальнейшее продвижение белых.Главные силы белой конницы заняли Семеновка – Никольская.Уже на следующий день, 3-го августа, белые начали отход на всем фронте левобережной группы 13-й армии – они были вынуждены к этому ухудшением положения на своем правом фланге.К исходу 7-го августа части левобережной группы 13-й армии и 2-й Конной армии занимали позиции: 3-я стрелковая дивизия - северный берег р. Карачекрак, 16-я кавалерийская дивизия - Эристовка, 21-я кавалерийская дивизия - Барбаштадт, бригада курсантов (6 августа бригада курсантов, действовавшая на стыке между частями 2-й Конной армии и 46-й стрелковой дивизии, была передана в оперативное подчинение командарму 2-й Конной) на высотах севернее Гейдельберг, 2-я кавалерийская дивизия - там же, и 20-я кавалерийская дивизия - в армейском резерве в районе Гохгейм; левее Конной армии, в район Первые и Вторые Копани подтягивалась 1-я стрелковая дивизия, переданная командармом 13-й на усиление оперативной группы (42-я и 46-я стрелковые дивизии), и наконец в районе Верх. Куркулак - Сладкая балка - части 46-й стрелковой дивизии.Развивая преследование отходящих частей Русской армии, командарм 13-й решил отбросить белых и занять район Мелитополя. 2-й Конной армии ставилась задача - прорыв в тыл Б. Токмакской группы белых и в зависимости от обстановки или дальнейшее преследование к югу вдоль западного берега р. Молочная, или крутой поворот от Молочного к западу на Михайловку.Коннице вменялось в обязанность выполнение одной из наиболее трудных для нее задач - прорыв фронта противника собственными силами (причем фактически не имея твердой опоры на флангах - направление удара 3-й стрелковой дивизии резко расходилось с направлением Конной армии, а 1-я стрелковая дивизия по времени не смогла бы обеспечить прорыв Конной армии).Начавшееся на рассвете 11-го августа наступление 2-й Конной армии вначале протекало успешно. Сбив белых с позиции в районе Н. Мунталь - Розенталь, части армии устремились к юго-востоку в направлении на Молочное.Но находившиеся на фланге движения Конной армии части Корниловской дивизии, отбросив наступающие части 1-й стрелковой дивизии обратно к Тифенбрун, из района хут. Ниж. Куркулак - Вальдорф наносят энергичный удар в левый фланг Конной армии и, развивая его на Н. Мунталь - Андребург, стремятся, сомкнув фронт с Марковской дивизией, закрыть выход частям 2-й Конной к северу.Удар белых приходится по 20-й кавалерийской дивизии, и последняя отрывается от общей массы армии и отходит к северо-востоку от Гейдельберг, в то время как остальные дивизии, развивая прорыв, спускаются к югу - в район Розенталь (21-я кавалерийская дивизия), Нов. и Стар. Нассау - Молочная (2-я кавалерийская дивизия) и Фридрихсфельд - Вассерау (16-я кавалерийская дивизия).Командарм, видя вынужденный отход 20-й кавалерийской дивизии к северу и попытки белых продвижением к западу замкнуть позади частей армии сплошную линию фронта, оставляет с прорвавшейся армией начальника штаба армии, а сам со своим ординарцем, уже под огнем передовых частей противника, галопом догоняет 20-ю кавалерийскую дивизию. Около 20-ти часов командарм лично организует прорыв уже замкнувшегося за армией фронта белых на линии Андребург - Н. Мунталь. «Мешок» удалось развязать.7. Начальник штаба 2-й Конной армии С. Д. Харламов.Энергичный удар 20-й кавалерийской дивизии увенчался успехом, и в прорыв смогли пройти части армии, понесшие в течение дня значительные потери. Около полуночи на 12-е августа армия расположилась в районе Розенталь - Н. Мунталь. К этому моменту сосед справа - 3-я стрелковая дивизия - вышла в район северо-восточнее Андребург, а сосед слева - 1-я стрелковая дивизия - в район Тифенбрун.В этом бою Конная армия, помимо того, что вынуждена была сама прорвать фронт противника для дальнейшего удара на Молочную, заведомо попадала в мешок, угодив под сосредоточенный фланговый удар частей Корниловской и Марковской дивизий. Соответствующей поддержки со стороны соседей - стрелковых частей - Конная армия фактически в бою 11 августа не чувствовала. Так, части 3-й стрелковой дивизии, скованные Марковской дивизией, только глубокой ночью на 12-е августа вышли в район севернее Андребург, а части 1-й стрелковой дивизии к этому же времени - в район Тифенбрун. Что оставалось делать 2-й Конной в создавшейся обстановке? Разумеется, армии надо было как можно скорее выйти из мешка, который ее энергичный противник уже начал успешно завязывать.Таким образом, соседи кавалерийскому объединению помощи не оказали, что же касается выполнения приказа командарма, то он был выполнен: армия прорвала фронт белых и вышла им в тыл. Развитие этого удара зависело от действий остальных соединений левобережной группы.После оперативной паузы, сложившейся для армии к исходу 27-го августа, 2-я Конная, составляя резерв командарма 13-й армии, была сосредоточена в районе Карачекрак - Васильевка.После полудня 27-го августа командарм Конной получил директиву командарма 13-й с постановкой его армии следующих задач: с рассветом 28-го августа, содействуя наступлению 3-й стрелковой дивизии к югу от Васильевки, прорвать фронт белых и выйти в район Орлянск - М. Белозерка.На рассвете 28-го августа части 2-й Конной армии приступили к выполнению поставленных задач. Но в этот день армии не удалось прорвать фронт белых, хотя дивизии и имели ряд тактических успехов в районе Андребург – Бурчатск.Белые, действуя из района Гейдельберг - Н. Мунталь (части Марковской дивизии) во фланг частям армии и подведя сильный конный резерв из Михайловки, сдерживали продвижение Конной армии на Орлянск.Но к утру 29-го августа сосредоточенным ударом авангардных дивизий (2-й и 21-й кавалерийских) фронт белых в районе Орлянск был прорван. К вечеру части армии после упорного боя заняли М. Белозерку.Продолжая движение в ночь на 30-е августа, части армии уже без боя к утру вышли в район Нескошено – Менчекур - Гавриловка. Но не успели дивизии расположиться на привал, как были атакованы белой конницей со стороны М. Белозерка и Веселое. Удар прежде всего пришелся по обозам 2-й Конной, подтягивавшимся вслед за армией. В панике обозы отскочили к северу - в район Б. Белозерка - Гюневка. Отбросив обозы, белые численностью до 3000 шашек, при активной поддержке авиации, с востока и юга двумя группами энергично атаковали дивизии 2-й Конной армии.После упорного кавалерийского боя армии удалось оторваться от белых. Прикрываясь арьергардом (21-я кавалерийская дивизия), части армии к вечеру 31 августа достигли Н. Екатериновки.Продвигаясь к юго-западу, армия продолжала искать связь с правобережной группой 13-й армии.К вечеру 1-го сентября, продолжая движение от Н. Екатериновки на Константиновку, части 2-й Конной армии, прорвав фронт белых, действующих против Каховской группы 13-й армии в районе хут. Горностаевские – Куликовского - Читанча, соединились с отдельной кавалерийской бригадой.В июле-августе 1920 г., несмотря на то, что 2-й Конной армии пришлось действовать в тяжелых для кавалерийского объединения условиях (отсутствие маневренного простора, почти постоянное нахождение в узком коридоре между стрелковыми частями, значительная плотность фронта противника), использование крупных сил конницы в качестве важного оперативного ресурса принесло свои плоды.Организация 2-й Конной армии является иллюстрацией скоропалительной импровизации (штабы, тылы, сколоченность частей и т. д.) – и это повлияло на достигнутые армией результаты.Армия столкнулась с равноценными силами белой конницы, которая очень грамотно применялась. Так, использование белым командованием конного корпуса генерала Барбовича по внутренним операционным линиям - как против левобережной, так и правобережной группы 13-й армии – является образцовым.Существенное влияние на эффективность действий 2-й Конной армии оказала и постановка непосильных для конницы задач, что неоднократно имело место в этот период, а также суживание инициативы армейского командования.2-я Конная армия, несмотря на все отрицательные стороны в ее организации и относительную слабость по сравнению со своим противником, могла бы действовать гораздо успешнее, если бы зачастую не получала чисто пехотных ударных задач (прорыв фронта противника), а направление ее удара не изменялось бы так часто распоряжениями высшего командования, а также если бы соседи армии (стрелковые части) оказывали коннице необходимую и своевременную помощь.В действительности же 2-й Конной нередко приходилось быть «буксиром» для своих соседей, в частности для 3-й стрелковой дивизии.Частое требование изменить направление движения Конной армии, уже втянувшейся в упорный бой с противником, таило в себе опасность рассредоточения действий - не всей массой, а разрозненными дивизиями.Многие недочеты в деятельности армии зависели от целого ряда объективных причин, таких как: недостаточное знакомство командарма с частями армии, отсутствие подготовленного штаба и налаженного тыла. Но при всем этом 2-я Конная армия выполнила на Крымском фронте роль «тарана», решив в ходе боев в Северной Таврии важнейшие оперативно-стратегические задачи.8. Обстановка в конце августа – начале сентября 1920 г.