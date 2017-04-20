11:06 20 апреля

«Калашников» разработал карабин с ручной перезарядкой

Как сообщает госкорпорация « Ростех », Концерн «Калашников» разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223 в соответствии с заказом сборной России по практической стрельбе, приуроченным к чемпионату мира.

«Калашников» разработал карабин с ручной перезарядкой


Базой послужил самозарядный карабин «Сайга МК 223». Оружие обладает традиционной компоновкой карабинов типа «Сайга» и использует магазины от «Сайга МК 223». Кроме эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что упростит стрельбу из положения лежа, с упором магазина в грунт. Крышка ствольной коробки имеет шарнирное крепление и специальную защелку, что гарантирует устойчивое и повторимое положение оптических или коллиматорных прицелов, смонтированных на закрепленную на крышке планку Пикатинни. Карабин оснащен развитым приемником магазина, существенно упрощающим и ускоряющим его присоединение, а также увеличенной защелкой магазина. Предохранитель оснащен удобной площадкой под указательный палец, что в сочетании с новой эргономичной пистолетной рукояткой позволяет удобно включать и выключать предохранитель, не меняя хвата руки, удерживающей пистолетную рукоятку.


Карабины произведены ограниченной серией, предназначенной специально для стрелков сборной России. Магазин рассчитан на 10 или 30 патронов, масса составляет 4,2 кг, длина – от 920 до 1025 мм.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина предполагается провести с 25 мая по 11 июня в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях планируется участие 850 лучших стрелков из 45 стран.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/news/4520219
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Комментарии 14

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  1. san4es Сегодня, 08:44
    ...А по ящику покажут?
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
      Цитата: san4es
      ...А по ящику покажут?

      Думаю - да . Вот тогда и посмотрим на этот карабин в деле . Надеюсь , не посрамит репутацию надёжности имени "Калашников" .
      bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:46
    что упростит стрельбу из положения лежа, с упором магазина в грунт.

    ???? а это что, сошка или всё таки МАГАЗИН для патронов? what
    a.s.zzz888
    1. 24rus Сегодня, 08:53
      Это же для спорта - если вдруг магазин отстегнётся стрелок сам не превратиться в мишень )
      24rus
    2. uav80 Сегодня, 09:11
      они же спотривным хватом орудуют, локоть в бок а не в низ, так что только на магазин и упираться лёжа...
      uav80
  3. san4es Сегодня, 09:01
    Подвижное цевьё:
    san4es
    1. uav80 Сегодня, 09:17
      Заглушили газовую камеру, убрали поршень, поставили подвижное цевье, приварили вторую рукоятку к затворной раме, убрали возвратную пружину и добавили к стоимости сайги мк 223 еще 100% профита
      uav80
  4. vasilev Сегодня, 09:23
    Вещь,тоже хочу "Сайгу" приобрести для охоты на замену своему ИЖ 12.
    vasilev
  5. Avis Сегодня, 09:30
    Карабины произведены ограниченной серией, предназначенной специально для стрелков сборной России.

    Странно. Это требование сборной или косность концерна? Неужели, такой дробовик не будет интересен охотникам, спортсменам или силовикам? Янкесы, вон, сделали дробовик даже из М-16.
    Avis
    1. Tatarin83 Сегодня, 10:59
      1.Делали по заказу сборной, специально под ЧМ в классе для карабинов с ручной перезарядкой. Т.к. буржуйские варианты выходили слишком дорого, с учетом санкций.
      2. Это не дробовик, а нарезняк в 223 калибре
      3. Граждланским это нафиг не нужно, можно взять такой-же самозарядный за 25 тысяч - это раза в 3 дешевле будет.
      Tatarin83
  6. Толстоевский Сегодня, 09:31
    огромнейший шаг назад
    Толстоевский
    1. Tatarin83 Сегодня, 11:02
      Не шаг назад, а попытка (вроде удачная) впихнуть стандартную платформу (для которой разработаны горы тюнинга) в конкретную стрелковую дисциплину.
      Tatarin83
  7. uhu189 Сегодня, 10:08
    Вообще конечно изделие выглядит странно...
    uhu189
  8. Платов Сегодня, 10:31
    В каком калибре будет?
    Платов
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