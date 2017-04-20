«Калашников» разработал карабин с ручной перезарядкой
Как сообщает госкорпорация « Ростех », Концерн «Калашников» разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223 в соответствии с заказом сборной России по практической стрельбе, приуроченным к чемпионату мира.
Базой послужил самозарядный карабин «Сайга МК 223». Оружие обладает традиционной компоновкой карабинов типа «Сайга» и использует магазины от «Сайга МК 223». Кроме эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что упростит стрельбу из положения лежа, с упором магазина в грунт. Крышка ствольной коробки имеет шарнирное крепление и специальную защелку, что гарантирует устойчивое и повторимое положение оптических или коллиматорных прицелов, смонтированных на закрепленную на крышке планку Пикатинни. Карабин оснащен развитым приемником магазина, существенно упрощающим и ускоряющим его присоединение, а также увеличенной защелкой магазина. Предохранитель оснащен удобной площадкой под указательный палец, что в сочетании с новой эргономичной пистолетной рукояткой позволяет удобно включать и выключать предохранитель, не меняя хвата руки, удерживающей пистолетную рукоятку.
Карабины произведены ограниченной серией, предназначенной специально для стрелков сборной России. Магазин рассчитан на 10 или 30 патронов, масса составляет 4,2 кг, длина – от 920 до 1025 мм.
Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина предполагается провести с 25 мая по 11 июня в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях планируется участие 850 лучших стрелков из 45 стран.
Базой послужил самозарядный карабин «Сайга МК 223». Оружие обладает традиционной компоновкой карабинов типа «Сайга» и использует магазины от «Сайга МК 223». Кроме эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что упростит стрельбу из положения лежа, с упором магазина в грунт. Крышка ствольной коробки имеет шарнирное крепление и специальную защелку, что гарантирует устойчивое и повторимое положение оптических или коллиматорных прицелов, смонтированных на закрепленную на крышке планку Пикатинни. Карабин оснащен развитым приемником магазина, существенно упрощающим и ускоряющим его присоединение, а также увеличенной защелкой магазина. Предохранитель оснащен удобной площадкой под указательный палец, что в сочетании с новой эргономичной пистолетной рукояткой позволяет удобно включать и выключать предохранитель, не меняя хвата руки, удерживающей пистолетную рукоятку.
Карабины произведены ограниченной серией, предназначенной специально для стрелков сборной России. Магазин рассчитан на 10 или 30 патронов, масса составляет 4,2 кг, длина – от 920 до 1025 мм.
Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина предполагается провести с 25 мая по 11 июня в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях планируется участие 850 лучших стрелков из 45 стран.
Использованы фотографии: http://rostec.ru/news/4520219
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