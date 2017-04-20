11:07 20 апреля

Экс-агент ЦРУ: химатаку в Сирии осуществил не Дамаск, а боевики ИГ

Применение боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) боеприпасов с ипритов в Ираке подтверждает, что за химической атакой в сирийской провинции Идлиб стоит не Башар Асад, а террористы, передает РИА Новости заявление бывшего сотрудника ЦРУ Фила Джиральди.

Экс-агент ЦРУ: химатаку в Сирии осуществил не Дамаск, а боевики ИГ


Ранее канал CBS сообщил, что террористы использовали иприт при атаке на военную базу в Ираке, где находились советники из США и Австралии.


Утверждения Белого дома о том, что лишь правительство Сирии могло применить химическое оружие, неверны,
сказал агентству Джиральди.

Он также отметил, что инцидент в Идлибе «напоминает атаки, совершенные различными террористическими группировками ранее».

Другие американские аналитики также подтвердили агентству, что о возможностях применения боевиками химического оружия широко известно.

Практически не подлежит сомнению, что это не было атакой правительства Асада,
сказал профессор университета Питтсбурга Майкл Бреннер, являющийся специалистом в области международных отношений.

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция обвинила правительственные войска и лично Башара Асада в применении химоружия в городе Хан-Шейхун. В Дамаске это обвинение отвергли и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 12

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  1. Александр романов Сегодня, 09:57
    Как только они получают приставку ЭКС,так сразу прозревают и начинают говорить правду.
    Александр романов
    1. Копчёный Сегодня, 10:01
      Есть такое. Я даже такие новости не читаю, заголовка хватает.
      Копчёный
      1. oleg-gr Сегодня, 10:03
        Еще один "прозревший и осознавший", что нужно говорить правду хоть иногда. Официальные чиновники будут вопить только то, что допускается "политикой партии". Так бы прозвучало в советские времена.
        oleg-gr
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
          Цитата: oleg-gr
          Еще один "прозревший и осознавший", что нужно говорить правду хоть иногда. Официальные чиновники будут вопить только то, что допускается "политикой партии". Так бы прозвучало в советские времена.

          В этой истории самое интересное что ВСЕ понимают чьи уши торчат за этой и подобными химатаками . Но большинство предпочитает молчать в угоду "политике партии" , а признания тех немногих , кто с этой политикой не согласен напоминают глас вопиющего в пустыне ...
          bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 10:31
        Толку с его признаний , к сожалению, мало. Они никому на западе не интересны. Все там и так прекрасно знают , что это игиловцы, да только правда никому не нужна.
        Чёрный
    2. Кот Всапогах Сегодня, 10:05
      а может быть как прозревают- так получают приставку ЭКС laughing
      Кот Всапогах
    3. svp67 Сегодня, 10:05
      Цитата: Александр романов
      Как только они получают приставку ЭКС,так сразу прозревают и начинают говорить правду.

      Так как:
      - платить за "ошибку" не им
      - у них есть желание убрать эту приставку и вновь вернуться...
      Но НИ КТО их слушать не будет. Признание ошибочного удара по Сирии слишком тяжелые последствия будет иметь как лично для Трампа, так и для Америки. Она это может и сделает, но лет через "надцать"
      svp67
      1. Лелёк Сегодня, 10:31
        Цитата: svp67
        Признание ошибочного удара по Сирии слишком тяжелые последствия будет иметь как лично для Трампа, так и для Америки.


        hi
        Да бросьте, когда англо-сакс заморачивался "ответом за базар"? Я, по крайней мере, такого не припомню. Окунёмся в историю: работорговля людьми с африканского континента - извинений "0"; вторжение на наш север под хоругвью Антанты - извинений "0"; атомная бомбардировка Японии - извинений "0"; Вьетнам - извинений "0"; Югославия - извинений "0"; Куба, Ливия, Афганистан, Ирак, Сирия - извинений "0". Это только об извинениях, где нужно-то было написать несколько фраз, а если говорить о возмещении принесённого этим странам ущерба - боюсь даже представить эту цифру в американских рублях или тоннах золота. Так-что. пока эта схема доминирования англо-саксов на земном шарике не будет сломана сэры и сэрухи, пэры и пэрухи будут безнаказанными за свои хулиганства. yes
        Лелёк
    4. сибиралт Сегодня, 10:56
      Почему РИА "Новости" узнают данные от своих разведчиков быстрее Иванки? belay Тогда в США нужно создать независимую организацию экс разведчиков и сверять их мнение с действующими.
      сибиралт
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:58
    Без сомнения это была подстава , просто кое кому нужен другой виновник ,
    Spartanez300
  3. Svetoch Сегодня, 10:43
    Если ЭКС то говорит как есть, как правило. Не связанный обязательствами, да и для пиара как я понимаю типа А Баба яга против.
    Svetoch
  4. ЗВС Сегодня, 10:54
    Что еще раз подтверждает прямую связь США с ИГ.
    ЗВС
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