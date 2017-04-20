Экс-агент ЦРУ: химатаку в Сирии осуществил не Дамаск, а боевики ИГ
Применение боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) боеприпасов с ипритов в Ираке подтверждает, что за химической атакой в сирийской провинции Идлиб стоит не Башар Асад, а террористы, передает РИА Новости заявление бывшего сотрудника ЦРУ Фила Джиральди.
Ранее канал CBS сообщил, что террористы использовали иприт при атаке на военную базу в Ираке, где находились советники из США и Австралии.
Он также отметил, что инцидент в Идлибе «напоминает атаки, совершенные различными террористическими группировками ранее».
Другие американские аналитики также подтвердили агентству, что о возможностях применения боевиками химического оружия широко известно.
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция обвинила правительственные войска и лично Башара Асада в применении химоружия в городе Хан-Шейхун. В Дамаске это обвинение отвергли и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Ранее канал CBS сообщил, что террористы использовали иприт при атаке на военную базу в Ираке, где находились советники из США и Австралии.
Утверждения Белого дома о том, что лишь правительство Сирии могло применить химическое оружие, неверны,сказал агентству Джиральди.
Он также отметил, что инцидент в Идлибе «напоминает атаки, совершенные различными террористическими группировками ранее».
Другие американские аналитики также подтвердили агентству, что о возможностях применения боевиками химического оружия широко известно.
Практически не подлежит сомнению, что это не было атакой правительства Асада,сказал профессор университета Питтсбурга Майкл Бреннер, являющийся специалистом в области международных отношений.
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция обвинила правительственные войска и лично Башара Асада в применении химоружия в городе Хан-Шейхун. В Дамаске это обвинение отвергли и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Использованы фотографии: AFP
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