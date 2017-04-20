Японцы стали чаще интересоваться способами защиты при ракетной атаке
В Японии резко возросло количество посещений «Портала защиты населения», содержащего подробную информацию о путях эвакуации и других мероприятиях на случай ракетного удара, передает РИА Новости сообщение телекомпании NHK.
Вид на Токио
Указанный портал был создан правительством 5 лет назад. «До сих пор в среднем в месяц фиксировалось около 100 тысяч обращений. Однако на фоне возрастающей напряженности на Корейском полуострове, ожиданий шестого ядерного испытания, а также взаимных угроз применить оружие со стороны США и Северной Кореи, в марте число обращений превысило 450 тысяч», – говорится в сообщении.
С начала этого месяца японские СМИ стали всерьез обсуждать вероятность «новой корейской войны». По данным телекомпании, «ожидания обострения ситуации достигли пика 15 апреля в день празднования 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена». Многие аналитики полагали, что именно в этот день Пхеньян проведет новое ядерное испытание, а Белый дом не сможет не дать на это «жесткий ответ».
Отмечается, что только за один этот день (15 апреля) число обращений к сайту превысило показатель за март и составило 458 тысяч.
Указанный портал был создан правительством 5 лет назад. «До сих пор в среднем в месяц фиксировалось около 100 тысяч обращений. Однако на фоне возрастающей напряженности на Корейском полуострове, ожиданий шестого ядерного испытания, а также взаимных угроз применить оружие со стороны США и Северной Кореи, в марте число обращений превысило 450 тысяч», – говорится в сообщении.
С начала этого месяца японские СМИ стали всерьез обсуждать вероятность «новой корейской войны». По данным телекомпании, «ожидания обострения ситуации достигли пика 15 апреля в день празднования 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена». Многие аналитики полагали, что именно в этот день Пхеньян проведет новое ядерное испытание, а Белый дом не сможет не дать на это «жесткий ответ».
Отмечается, что только за один этот день (15 апреля) число обращений к сайту превысило показатель за март и составило 458 тысяч.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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