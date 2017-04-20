11:08 20 апреля

Японцы стали чаще интересоваться способами защиты при ракетной атаке

В Японии резко возросло количество посещений «Портала защиты населения», содержащего подробную информацию о путях эвакуации и других мероприятиях на случай ракетного удара, передает РИА Новости сообщение телекомпании NHK.

Японцы стали чаще интересоваться способами защиты при ракетной атаке
Вид на Токио

Указанный портал был создан правительством 5 лет назад. «До сих пор в среднем в месяц фиксировалось около 100 тысяч обращений. Однако на фоне возрастающей напряженности на Корейском полуострове, ожиданий шестого ядерного испытания, а также взаимных угроз применить оружие со стороны США и Северной Кореи, в марте число обращений превысило 450 тысяч», – говорится в сообщении.


С начала этого месяца японские СМИ стали всерьез обсуждать вероятность «новой корейской войны». По данным телекомпании, «ожидания обострения ситуации достигли пика 15 апреля в день празднования 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена». Многие аналитики полагали, что именно в этот день Пхеньян проведет новое ядерное испытание, а Белый дом не сможет не дать на это «жесткий ответ».

Отмечается, что только за один этот день (15 апреля) число обращений к сайту превысило показатель за март и составило 458 тысяч.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. bankirchik34 Сегодня, 10:41
    боятся косоглазые обезьяны
    bankirchik34
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:45
    Видят всю эту грызню по миру вот и начали интересоваться .
    Spartanez300
    1. krops777 Сегодня, 10:47
      Видят всю эту грызню по миру вот и начали интересоваться


      Ага, особенно их интересует вопрос, как быстро они утонут вместе с островами. wink
      krops777
  3. bouncyhunter Сегодня, 10:47
    Лучше бы изучали пути эвакуации на кладбище ... На всякий случай ...
    bouncyhunter
    1. Аскет Сегодня, 11:02
      Цитата: bouncyhunter
      Лучше бы изучали пути эвакуации на кладбище ... На всякий случай ...

      Ну зачем так цинично и кровожадно, лучше пожелать им запастись побольше саке и памперсами на всякий случай feel
      Аскет
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
        Цитата: Аскет
        Ну зачем так цинично и кровожадно, лучше пожелать им запастись побольше саке и памперсами на всякий случай

        Так это я им ещё не самый пессимистичный вариант предложил ...
        bouncyhunter
  4. Владимир 38 Сегодня, 10:49
    Просто все чувствуют, что большая война близко..
    Владимир 38
  5. Masya Masya Сегодня, 10:54
    Так, пусть у штатовцев спросят, они научат... lol делов то... там уже вся Америка в бункерах!!! wink
    Masya Masya
  6. Слон Сегодня, 10:56
    С учетом возрастания угроз со стороны наших противников, подобный портал в нете надо РФ сделать по примеру Японии.
    Слон
  7. yehat Сегодня, 11:00
    Везет японцам, у них хотя бы такой портал защиты населения есть,
    а у нас кроме развешанных везде плакатов, которые советуют лечь под террористов, нет ничего.
    yehat
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