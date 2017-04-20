В рядах ЦРУ пытаются выявить информаторов WikiLeaks
В структуре ЦРУ начался поиск сотрудников, «сливших» информацию сайту Wikileaks, передает РИА Новости сообщение телекомпании CBS.
По его данным, «ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых они проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы».
Сообщается, что «объектом охоты является либо сотрудник, либо подрядчик ЦРУ, который имел физический доступ к материалам». При этом источник не раскрывает информации, когда и каким образом были похищены секретные материалы.
Издание подчеркивает, что «большинство документов хранилось в сверхсекретном отделе ЦРУ», однако доступ к ним имелся у сотен людей.
«Следователи изучают список имен», – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что последняя утечка из ЦРУ включает более 8,7 тыс. документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире управления в Лэнгли.
Идет охота на предателя внутри ЦРУ,заявило издание со ссылкой на собственный источник.
По его данным, «ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых они проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы».
Сообщается, что «объектом охоты является либо сотрудник, либо подрядчик ЦРУ, который имел физический доступ к материалам». При этом источник не раскрывает информации, когда и каким образом были похищены секретные материалы.
Издание подчеркивает, что «большинство документов хранилось в сверхсекретном отделе ЦРУ», однако доступ к ним имелся у сотен людей.
«Следователи изучают список имен», – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что последняя утечка из ЦРУ включает более 8,7 тыс. документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире управления в Лэнгли.
Использованы фотографии: http://cigr.net
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