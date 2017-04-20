11:10 20 апреля

В рядах ЦРУ пытаются выявить информаторов WikiLeaks

В структуре ЦРУ начался поиск сотрудников, «сливших» информацию сайту Wikileaks, передает РИА Новости сообщение телекомпании CBS.

В рядах ЦРУ пытаются выявить информаторов WikiLeaks


Идет охота на предателя внутри ЦРУ,
заявило издание со ссылкой на собственный источник.


По его данным, «ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых они проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы».

Сообщается, что «объектом охоты является либо сотрудник, либо подрядчик ЦРУ, который имел физический доступ к материалам». При этом источник не раскрывает информации, когда и каким образом были похищены секретные материалы.

Издание подчеркивает, что «большинство документов хранилось в сверхсекретном отделе ЦРУ», однако доступ к ним имелся у сотен людей.

«Следователи изучают список имен», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что последняя утечка из ЦРУ включает более 8,7 тыс. документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире управления в Лэнгли.

Использованы фотографии: http://cigr.net
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кот Всапогах Сегодня, 11:04
    очередные поиски чёрной кошки в тёмной комнате lol
    Кот Всапогах
  2. mig29mks Сегодня, 11:06
    У них и Клинтон документы забывала, короче бардак у них емеет место быть!
    mig29mks
  3. андрей юрьевич Сегодня, 11:08
    поздно...ушёл уже агент...
    андрей юрьевич
Картина дня