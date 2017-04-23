С Тверской – во Вселенную

Подготовку невиданной экспозиции начали в апреле 1926 года. Инициаторами выступили летчики и активные пропагандисты идеи межпланетных сообщений Г. Полевой и А. Федоров – ученики Циолковского. Организаторы впервые в мире предприняли попытку собрать в одном месте все космические разработки, существовавшие на тот момент. В инициативную группу вошли И. Беляев, Г. Полевой, З. Пятецкий, А. Суворов, О. Холопцев.Первым делом обратились к Константину Эдуардовичу с просьбой предоставить литературу и фотографии. Ученый одобрительно отнесся к идее выставки и предложил ее расширить, привлечь к участию не только советских, но и зарубежных изобретателей. Большую заинтересованность проявили немцы М. Валье и В. Гоман, французы Р. Эсно-Пельтри и А. Графиньи, румынский преподаватель Г. Оберт, разработавший два типа электронных космических кораблей австрийский исследователь Ф. Улинский...Межпланетная секция была исключительно общественным объединением, не получала никаких государственных ассигнований, поэтому приняли решение опираться на собственные силы с привлечением частных пожертвований. Экспозицию оформлял молодой художник И. Архипов, ему на помощь пришли студенты, мечтавшие о полете на Луну, страстно влюбленные в технику. Они клеили макеты космических кораблей будущего, делали модели ракетных двигателей, рисовали пейзажи планет.Добровольцы начали сбор средств, установили связь с единомышленниками за рубежом. Непосредственным куратором выставки стал Ф. Цандер.Первая мировая выставка межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и материалов была открыта 24 апреля 1927 года в Москве в доме № 68 по Тверской улице. К сожалению, Циолковский не смог присутствовать из-за болезни.Выставка пользовалась огромной популярностью – каждый день ознакомиться с экспозицией, полюбоваться на модели космических аппаратов, увидеть чертежи Кибальчича, Циолковского, Полевого приходили 300–400 человек. С конца апреля по июнь в доме на Тверской побывали более 10 тысяч посетителей.Экспозицию внимательно осматривали тогда еще никому не известные С. Королев, М. Тихонравов и многие другие увлеченные новым делом люди, впоследствии ставшие элитой космической индустрии. Был среди посетителей и В. Маяковский.Мероприятие имело огромное агитационное и пропагандистское значение. Именно после этой выставки СССР начал массово мечтать о покорении космического пространства. Фактически она дала старт нашей космической программе, которая спустя всего 30 лет, в 1957 году воплотилась в первый искусственный спутник Земли.Сегодняшняя выставка «Мечта о космосе» отсылает посетителей к прошлому и одновременно обращает в будущее. Она открылась на Манежной площади, д. 1, ровно через 90 лет после той, исторической. Как и тогда, проект реализуется исключительно на общественных началах, при отсутствии финансирования госструктурами. И основная цель мероприятия та же – научить нашу молодежь мечтать. Собрали художников со всей страны. С учетом эволюции науки и техники попросили их по-новому взглянуть на пространство и время, увлечь фантастикой детей и подростков.Мы часто смотрим в небо и задаем себе вопрос: что там, за бесконечной синевой, в пугающей пустоте вакуума и расстояний? Земля – уникальная совокупность планетарных факторов, позволяющих нам, белковым созданиям, существовать на ней. Вселенная бесконечна, вокруг нас миллиарды звезд и, возможно, где-то существуют миры, населенные другими существами. Кто они? Какие? Как выглядят? Что знают? Что умеют?Выставка «Мечта о космосе» посвящена памяти выдающихся граждан нашей планеты – К. Циолковского, С. Королева, В. Глушко, Ю. Гагарина и других людей, изменивших мир.