23:12 20 апреля

ОЗХО отклонила российско-иранскую инициативу о независимом расследовании химатаки в Идлибе

Организация по запрещению химического оружия – та самая, о наличии у которой «своей таблицы Менделеева» с горькой иронией заявил генерал-майор Конашенков, отвергла предложение Москвы и Тегерана по расследованию химической атаки в Идлибе. Напомним, что ранее в докладе ОЗХО, состряпанном даже без посещения Хан-Шейхуна представителями организации, было заявлено о применении зарина.

Эксперты-химики из разных стран выразили недоумение по поводу того, как представители так называемых «Белых касок» перемещались в Хан-Шейхуне сразу же после зариновой атаки без спецсредств, и как оказывали помощь пострадавшим без дегазации местности. И ватно-марлевые повязки для защиты при атаке зарином выглядели явно по-дилетантски.

ОЗХО отклонила российско-иранскую инициативу о независимом расследовании химатаки в Идлибе



Россия и Иран выступили с совместной инициативой к ОЗХО о создании комиссии из независимых экспертов из разных государств мира. Было предложено, что эксперты выедут на место и возьмут пробы грунта в Хан-Шейхуне, а также исследуют биологические материалы, проведут тщательную диагностику пострадавших. Удивительно (хотя, на самом деле, ничего удивительного нет), но в ОЗХО отвергли такое предложение Москвы и Тегерана.

Отклонение предложения Ирана и России состоялось во время специального заседания ОЗХО. Пресс-служба организации сообщает, что исполнительный совет организации отверг инициативу большинством голосов. По каким причинам инициатива была отвергнута, не сообщается. Как не сообщается и того, почему группа независимых экспертов у ОЗХО вызывает меньшее доверие, нежели публикации в Интернете фейков со стороны тех, кто тесно связан с группами террористов в Сирии.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 42

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  1. bouncyhunter Сегодня, 18:59
    А разве другого ждали от преданной матрасной собачонки ? В этом фарсе всё давно было расписано и никакие отклонения от сценария не принимаются .
    bouncyhunter
    1. Монос Сегодня, 19:04
      Ну, правильно. Что там проверять-то? И так всё понятно. ИГИЛ врать не будет!
      Монос
      1. DMoroz Сегодня, 20:13
        А на кого им в дальнейшем ссылаться, если фейк подтвердится? "Белые (с)ка(з)ски" - их "сукин сын"...
        DMoroz
    2. vovanpain Сегодня, 19:05
      ОЗХО отклонила российско-иранскую инициативу о независимом расследовании химатаки в Идлибе

      Я бы наоборот,был бы очень удивлен,если бы ОЗХО бы согласилось,эта организация тоже из общества "слепоглухонемых" как и ОБСЕ на Донбассе. yes
      vovanpain
    3. ssergn Сегодня, 19:06
      Они просто расписались - теперь понятно, кто атаковал.
      ssergn
      1. Чёрный Сегодня, 19:23
        Неужели и в эту контору "рога и копыта" Россия перечисляет деньги? Помоему пора послать их лесом
        Чёрный
      2. ALLxANDr Сегодня, 20:15
        И вот после этого, неплохо бы создать комиссию независимых экспертов, не входящих в ОЗХО и вынести свой вердикт и предоставить доказательства! Сейчас матрасня заинтересована протянуть время и заметать потихоньку следы. Выводить их надо СИСТЕМАТИЧЕСКИ на чистую воду!!!
        ALLxANDr
    4. Tusv Сегодня, 19:27
      Цитата: bouncyhunter
      В этом фарсе всё давно было расписано и никакие отклонения от сценария не принимаются .

      Сценарии бывают разные. Даже сказочные. "Мы тут с Иблисом контракт подписали о четком количестве душ". Бывает и такие Турецкие. - Где вы видели Сирийски отели без турецкого менеджмента.
      Но бывает Русский, которой проходил по улицам Дамаска, где когдато было все спокойно. На одной стороне улицы Ислам, на другой Христианство
      Tusv
      1. Басарев Сегодня, 21:04
        Цитата: Tusv
        Но бывает Русский, которой проходил по улицам Дамаска, где когдато было все спокойно. На одной стороне улицы Ислам, на другой Христианство

        С точки зрения атеиста что одно капитальная промывка мозгов в угоду правящим классам, что другое. Сирия лишь тогда повернётся к техническому прогрессу, когда на обеих сторонах улицы будет атеизм. Очень показателен пример России: она тогда и скакнула всерьёз в науке, в атеистическую эпоху социализма. И до, и после, при разрастании религии - сплошь мрак и смрад. Только вдумайтесь: крестьяне ещё в начале ХХ века пахали деревянной сохой! Европа перешла к железному плугу ещё в Средние Века. Очень зримо показывает подлинный уровень технического развития России.
        Басарев
        1. Максим Шелудяков Сегодня, 21:11
          Почвы легкие
          Максим Шелудяков
        2. слава1974 Сегодня, 23:07
          Сирия лишь тогда повернётся к техническому прогрессу, когда на обеих сторонах улицы будет атеизм.

          Спорное утверждение. На Западе наоборот все время прививался культ верующего добропорядочного гражданина. Пол Пот и красные кхмеры были атеистами, результат известен.
          Если про ислам говорить,а теперь радикальный ислам, то можно частично согласиться. Нельзя учиться, нельзя изображать людей и животных, нельзя заниматься науками, это есть.
          Но в так называемом светском исламе ( умеренном) этих запретов нет.
          слава1974
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 20:31
      Тот же сценарий , как и со сбитым малайзийском боинге над украиной..Никто ничего конкретно . но виноват один и тот же.. hi
      Иран спасибо за поддержку! Не испугались..Мы знаем ,кто это все сделал,но нам никто не верит .вернее забивают в СМИ (которые известно под .чьим контролем..)
      ОТДЕЛ
  2. Верба Сегодня, 18:59
    Кто бы сомневался ,что они свою брех.ню и убийство детей на камеру , должны признать ?
    Верба
    1. ssergn Сегодня, 20:50
      ,
      Цитата: Верба
      Кто бы сомневался ,что они свою брех.ню и убийство детей на камеру , должны признать ?


      да, да, да
      ssergn
  3. виктор н Сегодня, 19:00
    Отказом подтверждается факт инсценировки химической атаки. Копнут серьёзно - обман обнаружится.
    виктор н
    1. ALLxANDr Сегодня, 20:17
      Обман только так и вскрывается, когда начинаешь проверять данные. Очень хороший обман - очень дорогое удовольствие, за которое порой не хотят платить )
      ALLxANDr
  4. volodya Сегодня, 19:00
    Им зачем расследование, они и так всё знают! Хозяин сказал,значит правда!
    volodya
    1. Серый брат Сегодня, 19:10
      Цитата: volodya
      Им зачем расследование, они и так всё знают! Хозяин сказал,значит правда!

      У них предводитель характерный.

      Посол Узюмджю-карьерный дипломат с огромным опытом работы в области многосторонней дипломатии. В течение последних десяти лет он представлял интересы Турции в организацию Североатлантического договора (НАТО)

      Ранее посол Узюмджю занимал должность заместителя заместитель госсекретаря США по двусторонним политическим вопросам в Министерстве иностранных дел Турции. С июня 2002 по август 2004 года он был постоянным представителем Турции в Совете НАТО в Брюсселе. Он занимал пост посла Турции в Израиле с 1999 по 2002 год. С 1996 по 1999 год он возглавлял отдел кадров в Министерство иностранных дел в Анкаре. До этого он занимал различные посты в Министерстве иностранных дел а также в турецкой делегации в НАТО (1986-1989), турецкое посольство в Вене (1979-1982) и как Консул в Алеппо(1982-1984).

      Кругом знакомые все лица.
      Видно что проститутка всеракурсная. Наш поспел везде пострел.
      Серый брат
  5. БывшийРоссиянин Сегодня, 19:01
    А ведь брать там не чего!!! Вот и отвергли, т.к. спалятся они на вранье, вместе с янки и эзраэлем! Надо заставлять их через ООН, может так получится! request
    БывшийРоссиянин
    1. rumel Сегодня, 19:10
      Через ООН будет то же самое, однако. Если не хуже. Такие времена...
      rumel
    2. Tusv Сегодня, 19:35
      Цитата: БывшийРоссиянин
      А ведь брать там не чего!!! Вот и отвергли, т.к. спалятся они на вранье, вместе с янки и эзраэлем!

      Так. Русские по честному Асада по хим оружию разружили. Значит надо требовать неустойку с США. Не ну катать на МКС за бесплатно
      Tusv
      1. раф Сегодня, 19:48
        На МКС их возят за 70 млн. амерских тугриков,хренасе бесплатно! laughing
        раф
  6. Толстоевский Сегодня, 19:02
    не для того этот цирк затевался, чтобы объективно его расследовать
    Толстоевский
  7. GABALIS Сегодня, 19:06
    Поймать этих "белых в касках" посадить в круг и пустить зарин, попутно поливая их водой из лейки. Всё это снять и сравнить результаты:)
    GABALIS
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:12
    А расследование покажет, естественно, что все это - гнилой фейк, и как потом будет выглядеть Трамп? Со своей заплаканной дочкой. wassat
    Горный стрелок
  9. zivXP Сегодня, 19:14
    Надо додавливать гнид.
    zivXP
  10. Tusv Сегодня, 19:16
    О чём и спич. Надо говорить о хлорировании чистых перчаток. Следов море.. Мы ужо аблажались. Сосредотачиваемся на поставках к Гуриям ибо законсервированное гнездо терроризма ужо обеспечело целый месяц "светской жизни"
    Tusv
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:30
    Вот как бьет самое страшное оружие в мире-правда, по лживым мерзавцам.
    Изгоняющий либероидов
  12. санчо Сегодня, 19:35
    Правда им не нужна, за правду хозяева накажут.
    санчо
  13. Berkut24 Сегодня, 19:35
    Бли-и-и-и-ин... Сколько новых организаций вскоре придется заново рождать чтобы в мире навести порядок... Потсдамский мир стремительно исчезает на наших глазах. Снова суд над бывшими гегемонами и их прихвостнями, снова новая международная организация вместо прогнившей ООН... история планеты пойдет по третьему кругу.
    Berkut24
    1. раф Сегодня, 19:51
      Цитата: Berkut24
      Бли-и-и-и-ин... Сколько новых организаций вскоре придется заново рождать чтобы в мире навести порядок... Потсдамский мир стремительно исчезает на наших глазах. Снова суд над бывшими гегемонами и их прихвостнями, снова новая международная организация вместо прогнившей ООН... история планеты пойдет по третьему кругу.

      До третьего круга еще дожить надо!Если начнется месилово по кругу будет не кому бегать!
      раф
  14. victorrat Сегодня, 19:55
    Вот эти брехуны и варвары решают судьбы людей! Что кроме фантазий и неподтверждённых обвинений слышно от этих непонятных людей? А они вообще специалисты какого профиля? Брехунов?
    victorrat
  15. sabakina Сегодня, 20:07
    Я бы на месте руководства, пригласил бы всех журналистов, которых только можно, и поставил опыт с онлайн трансляцией в ютубе. Берутся две подопытные обезьяны, одна будет "жертвой химатаки", вторая "спасателем жертвы". И пусть все посмотрят, сколько проживет "спасатель в тапочках"! Скажите негуманно?
    sabakina
  16. К-50 Сегодня, 20:10
    ОЗХО проще бездоказательно обвинить в чём-нибудь Россию и Асада, чем поднять свой хвост и приступить действительно к расследованию. Да и Матрасия не "оценит".
    К-50
  17. intuzazist Сегодня, 20:36
    Цитата: ALLxANDr
    Сейчас матрасня заинтересована протянуть время и заметать потихоньку следы. Выводить их надо СИСТЕМАТИЧЕСКИ на чистую воду!!!

    Да они хотели на "чистую воду"!!!! Сбитый Боинг ещё упасть не успел, а уже Россию обвинили! И обломки упавшие на ЗЕМЛЮ, в чистом поле, ТРИ года "изучают".........................
    intuzazist
  18. aleksandrs95 Сегодня, 21:05
    Ребята,давно пора основываться собственные организации,ведь имеющиеся по сути учреждена и контролируют я нашими противниками.Тут как в боксе должно быть несколько организаций,а наши реально независимые должны быть.
    aleksandrs95
  19. Рабинович Сегодня, 21:08
    А как же расследование Навального, почему нет проверки.
    Рабинович
  20. Волжанин Сегодня, 21:10
    Какие проблемы самим инициировать расследование? Пригласить к нему всех желающих и, даже если таких не найдётся, подключить прессу и сделать это самостоятельно. Затем ткнуть матрасню носом в их же д-мо. Выродки обвиняли сирийцев и нас голословно, мы же обвиним после расследования. К тому же надо потребовать от этой гнусной озхо объяснения причин отказа в расследовании, затем дискредитировать эту пакость и на этом основании отпочковаться от этой шаражки! В чём проблемы?
    В том, что часть российских властюков являются марионетками запада? Ещё не пора эту мерзость во власти почистить? Подождём пока нас совсем в угол загонят?
    Волжанин
  21. razved Сегодня, 21:13
    Так, ОЗХО это расследование и не надо. Оно ведь может указать не только на истинных исполнителей, но и на заказчиков и организаторов.
    razved
  22. Сергей956 Сегодня, 22:04
    Ну не может ОЗХО согласиться на проведение исследования! При расследовании выяснится, что Зарин произвели в США, либо в одной из стран членов НАТО. А это им не нужно. Если ОЗХО не может, то России следует создать независимую комиссию, провести своё тщательное расследование и озвучить страну производителя Зарина. Это будет правильно.
    Сергей956
  23. afrikanez Сегодня, 22:19
    Кто бы сомневался в другом решении. Эта ОЗХО, чистой воды - "быдлятник" продажный!
    afrikanez
  24. Svetoch Сегодня, 22:30
    Лжецы без совести. В библии хорошо сказано по этому поводу: "Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит - без исцеления" am . Я не понимаю как живут люди с таким. Это просто пи..д..ц какой то.
    Svetoch
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