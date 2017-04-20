ОЗХО отклонила российско-иранскую инициативу о независимом расследовании химатаки в Идлибе
Организация по запрещению химического оружия – та самая, о наличии у которой «своей таблицы Менделеева» с горькой иронией заявил генерал-майор Конашенков, отвергла предложение Москвы и Тегерана по расследованию химической атаки в Идлибе. Напомним, что ранее в докладе ОЗХО, состряпанном даже без посещения Хан-Шейхуна представителями организации, было заявлено о применении зарина.
Эксперты-химики из разных стран выразили недоумение по поводу того, как представители так называемых «Белых касок» перемещались в Хан-Шейхуне сразу же после зариновой атаки без спецсредств, и как оказывали помощь пострадавшим без дегазации местности. И ватно-марлевые повязки для защиты при атаке зарином выглядели явно по-дилетантски.
Россия и Иран выступили с совместной инициативой к ОЗХО о создании комиссии из независимых экспертов из разных государств мира. Было предложено, что эксперты выедут на место и возьмут пробы грунта в Хан-Шейхуне, а также исследуют биологические материалы, проведут тщательную диагностику пострадавших. Удивительно (хотя, на самом деле, ничего удивительного нет), но в ОЗХО отвергли такое предложение Москвы и Тегерана.
Отклонение предложения Ирана и России состоялось во время специального заседания ОЗХО. Пресс-служба организации сообщает, что исполнительный совет организации отверг инициативу большинством голосов. По каким причинам инициатива была отвергнута, не сообщается. Как не сообщается и того, почему группа независимых экспертов у ОЗХО вызывает меньшее доверие, нежели публикации в Интернете фейков со стороны тех, кто тесно связан с группами террористов в Сирии.
Эксперты-химики из разных стран выразили недоумение по поводу того, как представители так называемых «Белых касок» перемещались в Хан-Шейхуне сразу же после зариновой атаки без спецсредств, и как оказывали помощь пострадавшим без дегазации местности. И ватно-марлевые повязки для защиты при атаке зарином выглядели явно по-дилетантски.
Россия и Иран выступили с совместной инициативой к ОЗХО о создании комиссии из независимых экспертов из разных государств мира. Было предложено, что эксперты выедут на место и возьмут пробы грунта в Хан-Шейхуне, а также исследуют биологические материалы, проведут тщательную диагностику пострадавших. Удивительно (хотя, на самом деле, ничего удивительного нет), но в ОЗХО отвергли такое предложение Москвы и Тегерана.
Отклонение предложения Ирана и России состоялось во время специального заседания ОЗХО. Пресс-служба организации сообщает, что исполнительный совет организации отверг инициативу большинством голосов. По каким причинам инициатива была отвергнута, не сообщается. Как не сообщается и того, почему группа независимых экспертов у ОЗХО вызывает меньшее доверие, нежели публикации в Интернете фейков со стороны тех, кто тесно связан с группами террористов в Сирии.
Использованы фотографии: Твиттер
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