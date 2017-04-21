В Совбезе ООН пригрозили КНДР новыми санкциями

Совет безопасности ООН пригрозил КНДР новыми санкциям. В заявлении организации было отмечено, что санкции могут ожидать Пхеньян в связи с проведёнными ракетными испытаниями. Сами ракетные испытания при этом были названы «особым образом дестабилизирующим поведением властей Северной Кореи».Напомним, что КНДР, как сообщили западные и южнокорейские СМИ, провела неудачное ракетное испытание. Было заявлено, что ракета взорвалась сразу же после старта. В Пхеньяне эту информацию никак не комментируют. Вместо комментария был продемонстрирован ролик о том, как корейское ядерное оружие «уничтожает» американский город – с кадрами догорающего американского флага.В Совете безопасности ООН обратились к руководству КНДР с требованием отказаться от дальнейших ракетных и ядерных испытаний, добавив, что в случае игнорирования этого требования «КНДР ожидают дальнейшие серьёзные меры».Напомним, что накануне была опубликована информация о том, что американская авианосная группа подойдёт к берегам Корейского полуострова не раньше 25 апреля. А в Пентагоне при этом были вынуждены опровергать заявление Трампа, в которым тот ещё в начале апреля объявил, что группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» «уже подходит к берегам Кореи». По словам Джеймса Мэттиса, на тот момент американский авианосец «ещё двигался в противоположном направлении».Между тем, в КНДР в очередной раз продемонстрировали, как армия любит своего верховного главнокомандующего...