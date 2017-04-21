09:07 21 апреля

В Совбезе ООН пригрозили КНДР новыми санкциями

Совет безопасности ООН пригрозил КНДР новыми санкциям. В заявлении организации было отмечено, что санкции могут ожидать Пхеньян в связи с проведёнными ракетными испытаниями. Сами ракетные испытания при этом были названы «особым образом дестабилизирующим поведением властей Северной Кореи».

Напомним, что КНДР, как сообщили западные и южнокорейские СМИ, провела неудачное ракетное испытание. Было заявлено, что ракета взорвалась сразу же после старта. В Пхеньяне эту информацию никак не комментируют. Вместо комментария был продемонстрирован ролик о том, как корейское ядерное оружие «уничтожает» американский город – с кадрами догорающего американского флага.

В Совете безопасности ООН обратились к руководству КНДР с требованием отказаться от дальнейших ракетных и ядерных испытаний, добавив, что в случае игнорирования этого требования «КНДР ожидают дальнейшие серьёзные меры».


Напомним, что накануне была опубликована информация о том, что американская авианосная группа подойдёт к берегам Корейского полуострова не раньше 25 апреля. А в Пентагоне при этом были вынуждены опровергать заявление Трампа, в которым тот ещё в начале апреля объявил, что группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» «уже подходит к берегам Кореи». По словам Джеймса Мэттиса, на тот момент американский авианосец «ещё двигался в противоположном направлении».

Между тем, в КНДР в очередной раз продемонстрировали, как армия любит своего верховного главнокомандующего...
В Совбезе ООН пригрозили КНДР новыми санкциями

Использованы фотографии: kcna
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 06:52
    ООН(фактически ничто)грозит санкциями Киму?Вот умора!
    210окв
    1. Orel Сегодня, 06:56
      Цитата: 210окв
      ООН(фактически ничто)грозит санкциями Киму?Вот умора!


      Других вариантов нет. Не воевать же с ним в самом деле? Себе дороже выйдет, хотя ждать пока он ядерную боеголовку на МБР приделает - тоже риски. Если кто-то там захочет ее пустить куда-нибудь. В общем "хороших" решений проблемы КНДР не существует. Они все имеют очень плохие последствия для мира и потенциальные риски.

      Если говорить проще, то Ким - это такая серьезная опухоль, которую нельзя прооперировать без ущерба для всего организма и ее рискованно трогать, но метостазы от нее никто не отменял. Вот и ждем, что будет. "Бахнет" Ким или нет - никто не знает.
      Orel
      1. 210окв Сегодня, 07:03
        Ким-опухоль?А не те,что за океаном???Не трогай Кима и Ким не тронет вас.. hi
        Цитата: Orel
        Цитата: 210окв
        ООН(фактически ничто)грозит санкциями Киму?Вот умора!

        Других вариантов нет. Не воевать же с ним в самом деле? Себе дороже выйдет, хотя ждать пока он ядерную боеголовку на МБР приделает - тоже риски. Если кто-то там захочет ее пустить куда-нибудь. В общем "хороших" решений проблемы КНДР не существует. Они все имеют очень плохие последствия для мира и потенциальные риски.
        Если говорить проще, то Ким - это такая серьезная опухоль, которую нельзя прооперировать без ущерба для всего организма и ее рискованно трогать, но метостазы от нее никто не отменял. Вот и ждем, что будет. "Бахнет" Ким или нет - никто не знает.
        210окв
        1. kpotr Сегодня, 07:08
          США из-за этого и переживают, что Ким придет к ним.
          kpotr
          1. Arzoo Сегодня, 07:26
            Санкции на КНДР laughing Да им плевать.
            Arzoo
            1. Александр романов Сегодня, 07:45
              Цитата: Arzoo
              Да им плевать.

              Реальная история из моей жизни.
              1999 или 2000 год уже помню. Иду домои вечером ,время около 22 00 часов. Подхожу к перваку (улица у нас в городе) а вдоль улице с обеих сторон менты стоят.
              Подхожу ,спрашиваю у сотрудника,что к чему.
              Он отвечает-президент северной кореи должен проехать.
              Я ему говорю ,так вы в него стрелять будете ?
              Мент отвечает-Да я бы с радостью,но приказа не было laughing
              Александр романов
        2. Orel Сегодня, 07:12
          Цитата: 210окв
          Ким-опухоль?А не те,что за океаном???Не трогай Кима и Ким не тронет вас..


          Вы плохо историю видимо знаете. Кто напал на Южную Корею??? Кто был агрессором??? Не припоминаете???
          Orel
          1. 210окв Сегодня, 07:23
            Я прекрасно знаю историю,и поверьте тот прошлый миф о единой "социалистической"Корее,тот самый что толкнул Ким Ир Сена на нападение(там и южнокорейцы хороши были)в наше время не работает.Внук не не неумный человек(неужели слово у нас на сайте запретили..) ,как многие хотят его представить..
            Цитата: Orel
            Цитата: 210окв
            Ким-опухоль?А не те,что за океаном???Не трогай Кима и Ким не тронет вас..

            Вы плохо историю видимо знаете. Кто напал на Южную Корею??? Кто был агрессором??? Не припоминаете???
            210окв
            1. Orel Сегодня, 07:30
              Цитата: 210окв
              Внук не не неумный человек(неужели слово у нас на сайте запретили..) ,как многие хотят его представить..


              Судя по тому, что он делает, точнее не делает в КНДР назвать его умным можно с трудом. Он ни одной реформы в стране не начал. Как будто в КНДР все хорошо.
              Orel
          2. Arzoo Сегодня, 07:27
            США напали. Государство террорист №1, а после напало на Вьетнам.
            Arzoo
            1. Александр романов Сегодня, 07:47
              Цитата: Arzoo
              США напали.

              Во врун то.В наглую сидит и врет.
              Александр романов
              1. Arzoo Сегодня, 08:18
                Давай выгораживай свое начальство.
                Arzoo
                1. Александр романов Сегодня, 08:41
                  Цитата: Arzoo
                  Давай выгораживай свое начальство.

                  , 25 июня 1950 года, северокорейские войска начали войну неожиданной атакой. Они пересекли 38-ю параллель, по которой проходила государственная граница между двумя Кореями. Их целью было свергнуть правительство Южной Кореи и объединить страну под властью Ким Ир Сена.
                  Забыл родимый?
                  Александр романов
      2. vovanpain Сегодня, 07:04
        Цитата: Orel
        Бахнет" Ким или нет - никто не знает.

        А трампадур бахнет или нет?Тоже никто не знает.Два сумасшедших клоуна меряются прическами блин.
        Цитата: Orel
        то Ким - это такая серьезная опухоль,

        трампдур,еще похлеще раковая опухоль для всего мира,такой же безбашенный и легкоуправляемый,а обещаний надавал перед выборами,клоун . sad
        vovanpain
        1. Orel Сегодня, 07:22
          Цитата: vovanpain
          трампдур,еще похлеще раковая опухоль для всего мира,такой же безбашенный и легкоуправляемый,а обещаний надавал перед выборами,клоун


          Категорически не согласен. У Трампа возможностей принимать односторонние решения намного меньшие, чем у Кима. Ким опасен именно тем, что он абсолютно непредсказуем раз и обладает абсолютной властью над миллионами людей два. Он может сделать просто, что угодно. Все таки Трамп тут ограничен многими вещами. Конгрессом, пожеланиями союзников, обязательствами перед ними. Поэтому Ким намного опаснее. Глупо защищать этого психопата. Вы не помните, как он казнил не так давно людей? Крупнокалиберные пулеметы, миномет даже был. Это ненормальный человек, псих.
          Orel
    2. Александр романов Сегодня, 07:21
      Цитата: 210окв
      ООН(фактически ничто)грозит санкциями Киму?Вот умора!

      Китаи прекратил поставки нефти в КНДР,вот умора. А закроет границу на фиг,вот это будет для Кима еще большая умора.
      Александр романов
    3. Jovanni Сегодня, 07:31
      Цитата: 210окв
      ООН(фактически ничто)грозит санкциями Киму?Вот умора!

      Jovanni
  2. elenagromova Сегодня, 06:53
    Вот бы Россия вето наложила... Незачем присоединяться к хору нечестивых
    elenagromova
    1. 210окв Сегодня, 06:56
      На пустой брех -вето.?.Если будет конечно что то конкретное,то да..Хотя весь этот цирк с ядерным оружием у наших границ напрягает..
      Цитата: elenagromova
      Вот бы Россия вето наложила... Незачем присоединяться к хору нечестивых
      210окв
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
      Елена Громова love -увы, но и там у нас засилье либерастов, раз мы "как все"-ввели против Пхеньяна санкции. hi
      Изгоняющий либероидов
    3. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: elenagromova
      Вот бы Россия вето наложила..

      Ага счас разбежались и наложили.Мечтаите дальше. Пока Китаи положил на КНДР и в ООН ,и прекратил поставки нефти в КНДР.
      И наши понимая.что от пухлого хомяка ,можно ждать чего угодно,ПВО на границу тащат.
      Александр романов
      1. Arzoo Сегодня, 08:23
        Публикуя данное видео о перемещении ВС РФ Вы нарушает УК РФ.
        Arzoo
        1. Александр романов Сегодня, 08:25
          Цитата: Arzoo
          Публикуя данное видео о перемещении ВС РФ Вы нарушает УК РФ.

          В суд на меня подаи laughing
          Александр романов
          1. Arzoo Сегодня, 08:26
            Достаточно в ФСБ обратится.
            Arzoo
            1. Александр романов Сегодня, 08:28
              Цитата: Arzoo
              Достаточно в ФСБ обратится.

              Ты еще тут? Дуй в ФСБ и не забудь сказать,что ты поклонник идей чучхе.Пусть поржут мужики laughing
              Александр романов
              1. Arzoo Сегодня, 08:29
                Достаточно вот сюда написать:
                http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
                Arzoo
                1. Александр романов Сегодня, 08:31
                  Цитата: Arzoo
                  Достаточно вот сюда написать:

                  Ты еще не написал? Иди пиши и аватар свои к письму прикрепи wassat
                  Александр романов
  3. Чёрный Сегодня, 06:53
    На этих санкциях Ын уже не одну собаку съел. laughing Так что этим его не удивишь.
    Чёрный
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:00
    На фото осень....И генерал рядом с Кимом с глубокого похмелья. А так все позитивно !
    Uncle Lee
  5. kpotr Сегодня, 07:04
    А там еще осталось что-то на, что можно санкции вводить?
    kpotr
    1. Александр романов Сегодня, 07:19
      Цитата: kpotr
      А там еще осталось что-то на, что можно санкции вводить?

      Конечно есть,вся его экономика держится за счет Китая.
      Александр романов
  6. Rinat79 Сегодня, 07:11
    А вдруг пальнет ирод, войны не избежать.
    Rinat79
  7. ланс Сегодня, 07:14
    да решение очень простое китай и рф выступают гарантами кндр, сша япония и юкорея признают и подписывают пакт о ненападении. а кндр прекращают дальнейшую разработку своей военной программы. идея не нова, нояпония юкорея и сша (которые обещали еще иденьги) отказались.
    сталинское решение проблемы: рф и китай передают технологию мбр средней дальности, 20-30 с-300, и про кндр забудет весь мир включая японию и сша.
    ланс
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    Вот бы штаб квартиру оон переместить в Пхеньян, или в Тегеран lol И посмотреть, как они , эти оонушки будут санкции вводить против Северной Кореи или Ирана fool
    Изгоняющий либероидов
  9. Кот Всапогах Сегодня, 07:22
    я немного представляю каким направлением КНДР пошлёт ООН вместе с санкциями)))
    Кот Всапогах
    1. Александр романов Сегодня, 07:49
      Цитата: Кот Всапогах
      я немного представляю каким направлением КНДР пошлёт ООН вместе с санкциями)

      Тут сейчас почитатель идеи чучхе,у него спросите
      Александр романов
  10. Оператор Сегодня, 07:51
    Китай наложил на Северную Корею собственные санкции - отказался от закупок северокорейского угля.

    Россия вошла в положение Северной Кореи и стала посредником в поставке угля в Японию (заработав политический и экономический профит - учитесь. израильтяне).

    Япония решила вопрос с дефицитом своих энергоресурсов (после Фукусимы) и получила экономический рычаг воздействия на своего соседа с шилом в заднице.

    Боже, храни Дональда Трампа!
    Оператор
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