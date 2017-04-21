Один из "глав" Ливии призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в стране

Глава ливийского правительства национального согласия (единства) Файез Саррадж направил письмо в международные организации с призывом немедленно вмешаться в ситуацию в стране из-за резкой эскалации обстановки в районе города Себха. Там идут столкновения с применением тяжёлых вооружений между ливийской армией и формированиями, лояльными правительству национального согласия.

Глава Ливии (а если выражаться точнее – один из глав Ливии) Файез Сарадж обратился к мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию в стране. По словам Сарраджа, «нельзя пускать на самотёк ситуацию после обострения в районе города Себха. «Интерфакс» приводит фрагмент обращения:Саррадж направил своё письмо сразу в несколько международных организаций, включая ООН, Лигу арабских государств и отдельно – в Евросоюз.По заявлению Сарраджа, «в ситуацию необходимо немедленно вмешаться, так как она угрожает национальному примирению». Странно, что о каком-то национальном примирении рассуждают политики, в своё время фактически принявшие интервенцию в Ливию, которая и привела к полному демонтажу как государственности, так и мирного сосуществования в этой достаточно успешной по экономическим меркам стране.Нужно отметить, что ПНС является частично признанными властями страны. Наряду с правительством национального согласия в Ливии действуют ещё как минимум два «правительства», считающие друг друга нелегитимными.По словам Сарраджа, «невмешательство международных организаций может привести к новому обострению гражданской войны».Странно, что не отправлено письмо конкретно на имя Иванки Трамп.