09:09 21 апреля

Один из "глав" Ливии призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в стране

Глава Ливии (а если выражаться точнее – один из глав Ливии) Файез Сарадж обратился к мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию в стране. По словам Сарраджа, «нельзя пускать на самотёк ситуацию после обострения в районе города Себха. «Интерфакс» приводит фрагмент обращения:
Глава ливийского правительства национального согласия (единства) Файез Саррадж направил письмо в международные организации с призывом немедленно вмешаться в ситуацию в стране из-за резкой эскалации обстановки в районе города Себха. Там идут столкновения с применением тяжёлых вооружений между ливийской армией и формированиями, лояльными правительству национального согласия.


Один из "глав" Ливии призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в стране


Саррадж направил своё письмо сразу в несколько международных организаций, включая ООН, Лигу арабских государств и отдельно – в Евросоюз.


По заявлению Сарраджа, «в ситуацию необходимо немедленно вмешаться, так как она угрожает национальному примирению». Странно, что о каком-то национальном примирении рассуждают политики, в своё время фактически принявшие интервенцию в Ливию, которая и привела к полному демонтажу как государственности, так и мирного сосуществования в этой достаточно успешной по экономическим меркам стране.

Нужно отметить, что ПНС является частично признанными властями страны. Наряду с правительством национального согласия в Ливии действуют ещё как минимум два «правительства», считающие друг друга нелегитимными.

По словам Сарраджа, «невмешательство международных организаций может привести к новому обострению гражданской войны».

Странно, что не отправлено письмо конкретно на имя Иванки Трамп.


Использованы фотографии: Libyan Embassy
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Комментарии 11

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  1. Владимирец Сегодня, 07:30
    "По заявлению Сарраджа, «в ситуацию необходимо немедленно вмешаться, так как она угрожает национальному примирению»"

    А Каддафи ещё при власти? Нет? Так чего вам не хватает, живите счастливо, Запад вам уже помог. yes
    Владимирец
    1. oleg-gr Сегодня, 08:12
      "обратился к мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию в стране". Приперло и начал плакать? Когда убивали Каддафи, так радовались. Вот продолжайте радоваться и дальше. Не ценили что имели, теперь когда еще этот уровень будет достигнут.
      oleg-gr
      1. Ольгович Сегодня, 08:18
        Цитата: oleg-gr
        "обратился к мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию в стране". .

        Неблагодарные! Столько средств (Томагавков) затратили на них, а им все мало.
        САМИ, сами теперь!
        Ольгович
  2. Кот Всапогах Сегодня, 07:33
    помощь "цивилизованного запада" как гиря на ноги утопающего fellow
    Кот Всапогах
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    Один раз вмешалась, потанцевали вы на трупе изувеченном своего руководителя тогда еще страны! Хватит, России туда не фиг лезть -черной неблагодарностью они ответили за бесплатную медицину Каддафи за хорошую жизнь, за помощь племенам, кроме гадостей и подлостей от них ждать нечего!
    Изгоняющий либероидов
  4. Jovanni Сегодня, 07:37
    Один из "глав" Ливии призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в стране

    У Змея Горыныча, и у того только 12 голов было. А в Ливии их теперь, - и не сосчитать! И каждая чего-то будет призывать. Ильи Муромца на них нет...
    Jovanni
    1. donavi49 Сегодня, 08:39
      Сарраднжа признает ЕС. США признает правительство нац согласия, но не признает Сарраднжа. Египет и ОАЭ признает Хафтара - но не признает остальных.

      Если что, Саррадж тоже в Москве был.
      donavi49
  5. Быков. Сегодня, 07:38
    Один из "глав" Ливии призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в стране

    Они уже один раз вмешались, а дальше вы сами доломайте свою страну, обломки которой и подберёт к рукам "международное сообщество" дегенератов.
    Быков.
  6. soroKING Сегодня, 07:44
    чего Иванке писать, ей фотки жалистные подавай am
    soroKING
  7. Никкола Мак Сегодня, 07:44
    По словам Сарраджа, «невмешательство международных организаций может привести к новому обострению гражданской войны».

    Конечно вмешательство должно быть за нас - "как единственно законных властей Ливии"!!!
    За что боролись, на то и напоролись - очень много ещё народу погибнет в Ливии в "бескорыстной гуманной борьбе" за нефтедоллары!
    Самое интересное, если сейчас снизится экспорт нефти и Запад начнёт себе задавать вопросы - А на фига мы свергли Каддафи - выхлоп то где???
    Никкола Мак
  8. Джентельмен Сегодня, 07:45
    не думаю,что кто то официально захочет туда лезть. если только одна из сторон "добра" чужими руками попробует прибрать все к рукам.что опять таки сомнительно.теперь ожидаем дальнейшей самоликвидации страны с разделом на мелкие племена...
    а вообще все возвращается на круги своя. жили они племена сотни лет,нет же,захотелось государства))))благодаря "демократии" возвращаются к своим корням
    Джентельмен
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