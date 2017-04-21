Румыния намерена закупить ЗРК Patriot
Согласно информации Reuters , высокопоставленный чиновник в министерстве обороны сообщил о намерении Румынии, имеющей членство в НАТО с 2004 года, приобрести ЗРК Patriot у американской компании Raytheon в целях защиты своего воздушного пространства.
Данная покупка станет ключевой частью плана по наращиванию военных затрат страны. Оборонный бюджет в Румынии – «одного из самых верных союзников Вашингтона в Восточной Европе вместе с Польшей», как замечает издание, - составил 1,7 процента валового внутреннего продукта в 2016 году и был установлен на уровне 2,0 процента на текущий год.
ЗРК Patriot вместе с 6 вновь приобретаемыми истребителями F-16 призваны укрепить систему ПВО страны.
Сумма и масштаб сделки не уточняются.
Отмечается, что аналогичное приобретение намерена сделать Польша, рассчитывающая на заключение до конца года контракта с Raytheon стоимостью 7,6 млрд. долл. на поставку 8 комплексов Patriot.
Данная покупка станет ключевой частью плана по наращиванию военных затрат страны. Оборонный бюджет в Румынии – «одного из самых верных союзников Вашингтона в Восточной Европе вместе с Польшей», как замечает издание, - составил 1,7 процента валового внутреннего продукта в 2016 году и был установлен на уровне 2,0 процента на текущий год.
ЗРК Patriot вместе с 6 вновь приобретаемыми истребителями F-16 призваны укрепить систему ПВО страны.
Система ПРО Patriot станет частью системы ПВО многоуровневого воздушного пространства Румынии.
Сумма и масштаб сделки не уточняются.
Отмечается, что аналогичное приобретение намерена сделать Польша, рассчитывающая на заключение до конца года контракта с Raytheon стоимостью 7,6 млрд. долл. на поставку 8 комплексов Patriot.
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