09:01 21 апреля

Румыния намерена закупить ЗРК Patriot

Согласно информации Reuters , высокопоставленный чиновник в министерстве обороны сообщил о намерении Румынии, имеющей членство в НАТО с 2004 года, приобрести ЗРК Patriot у американской компании Raytheon в целях защиты своего воздушного пространства.



Данная покупка станет ключевой частью плана по наращиванию военных затрат страны. Оборонный бюджет в Румынии – «одного из самых верных союзников Вашингтона в Восточной Европе вместе с Польшей», как замечает издание, - составил 1,7 процента валового внутреннего продукта в 2016 году и был установлен на уровне 2,0 процента на текущий год.


ЗРК Patriot вместе с 6 вновь приобретаемыми истребителями F-16 призваны укрепить систему ПВО страны.

Система ПРО Patriot станет частью системы ПВО многоуровневого воздушного пространства Румынии.


Сумма и масштаб сделки не уточняются.

Отмечается, что аналогичное приобретение намерена сделать Польша, рассчитывающая на заключение до конца года контракта с Raytheon стоимостью 7,6 млрд. долл. на поставку 8 комплексов Patriot.


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Комментарии 18

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 07:40

    рогаток бы понаставили больших, вместо старых и дорогих "патриотов" wink
    толку - столько же, учитывая то что цыгане никому не нужны, ни как граждане , ни как государство!
    Кот Всапогах
    1. oleg-gr Сегодня, 08:09
      Шавки рассчитывают получить благосклонность Трампа. Он бизнесмен до мозга костей и работает на Америку. Остальное его мало волнует.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
        Цитата: oleg-gr
        Шавки рассчитывают получить благосклонность Трампа. Он бизнесмен до мозга костей и работает на Америку.

        Такая закупка прицепом потянет за собой затраты на обучение персонала , обслуживание и т.д. Денежка матрасам капает , а
        Цитата: oleg-gr
        Остальное его мало волнует
        bouncyhunter
  2. Арон Заави Сегодня, 07:44
    Что значит старых? Последние модификации "Пэтриотов" вполне современное оружие.
    Арон Заави
    1. ВадимЖивов Сегодня, 08:03
      hi Вы и правда думаете ,что Румыния купит последние модификации "Пэтриотов"? Не думаю , что у этой страны есть на это средства....И кто на них собрался нападать? Я так думаю... feel
      ВадимЖивов
      1. 210окв Сегодня, 08:11
        Нет,ей подарят..Хотите разорить страну?Подарите ей что нибудь дорогущее.. wassat
        Цитата: ВадимЖивов
        hi Вы и правда думаете ,что Румыния купит последние модификации "Пэтриотов"? Не думаю , что у этой страны есть на это средства....И кто на них собрался нападать? Я так думаю... feel
        210окв
        1. ВадимЖивов Сегодня, 08:23
          hi Авианосец надо подарить ...не меньше...И хохлам подогнать парочку...Пусть потешатся кастрюлеголовые ... laughing bully
          ВадимЖивов
      2. Арон Заави Сегодня, 08:35
        Цитата: ВадимЖивов
        hi Вы и правда думаете ,что Румыния купит последние модификации "Пэтриотов"? Не думаю , что у этой страны есть на это средства....И кто на них собрался нападать? Я так думаю... feel

        Да при чем здесь наше мнение? Румынские "Пэтриоты" будут входить в систему ПВО НАТО, а значит "PAC-3" они закупят. Что касается денег, то Румыния совсем не такая бедная,как Вы считаете.
        Арон Заави
        1. ВадимЖивов Сегодня, 08:46
          Согласен с Вами на счет ПВО НАТО ...И ископаемые в стране есть...Но страна живет "бедновато" если так можно сказать... hi
          ВадимЖивов
    2. Ольгович Сегодня, 08:11
      Цитата: Арон Заави
      Что значит старых? Последние модификации "Пэтриотов" вполне современное оружие.


      А началось с ПРО против.... ИРАНА. И понеслась......
      Ольгович
    3. просто экспл Сегодня, 08:11
      а списанные в Португалии Ф-16 которые закупают румыны тоже последних модификаций как эти пэтриоты ?
      просто экспл
      1. Арон Заави Сегодня, 08:37
        Цитата: просто экспл
        а списанные в Португалии Ф-16 которые закупают румыны тоже последних модификаций как эти пэтриоты ?

        Им надо переучивать свои ВВС на западные самолеты. Для начала ,как и поляки взяли машины после капремонта. Следующий заказ будет на новые.
        Арон Заави
  3. soroKING Сегодня, 07:46
    дегней полные карманы? попросили бы поносить wassat
    soroKING
  4. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:53
    Даёшь откаты большие и разные!
    Лёня Пантелеев
  5. капрал Сегодня, 08:02
    Странная новость. Про шесть F-16 написано, про восемь польских комплексов упомянуто, вот сколько румынских комплексов будет - тайна великая есть. request
    капрал
  6. Баракуда Сегодня, 08:02
    Ну и зачем сразу херить Румын . Есть хоть какая, но страна. Вооружается как может, имеет право.
    Другое дело зачем и от кого, кто приказал ? Вот тут можно конечно язвить.
    Баракуда
  7. Шукшин Сегодня, 08:04
    к власти в США пришлел клан Дункана Маклаута, которые не замерзают даже при ядерной зиме?
    Шукшин
  8. Быков. Сегодня, 08:09
    Согласно информации Reuters , высокопоставленный чиновник в министерстве обороны сообщил о намерении Румынии, имеющей членство в НАТО с 2004 года, приобрести ЗРК Patriot у американской компании Raytheon

    Можно подумать, что у этих халдеев, был выбор, что им и где закупать.
    Быков.
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