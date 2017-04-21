17:12 21 апреля

Турция заявила о завершении переговоров с РФ о поставках С-400

Информационное агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ышика сообщает о том, что «завершены переговоры о поставках в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400». По словам Ышика, переговоры между Москвой и Анкарой прошли успешно. При этом турецкий министр заявляет, что страны НАТО «не смогли предоставить Турции альтернативный вариант ЗРК с финансово эффективной точки зрения».

Турция заявила о завершении переговоров с РФ о поставках С-400


При этом Фикри Ышик добавляет:
Только всё это пока не означает, что мы подпишем контракт на поставку С-400 уже завтра.



Обращает на себя внимание заявление турецкого военного чиновника, в ходе которого он отметил, что Анкара «не сможет интегрировать зенитный ракетный комплекс российского производства в систему ПВО НАТО».

Нужно напомним, что ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов подтверждал информацию о том, что Анкара выражает заинтересованность в приобретении новейших российских ЗРК. При этом о ведении каких-либо переговоров не сообщалось.

В России среди экспертов высказываются крайне противоречивые заявления по поводу возможности продажи С-400 Турции. Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой. Другие полагают, что поставки новейших зенитных ракетных комплексов стране, входящей в откровенно враждебный военный блок, противоречат российским интересам.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 65

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  1. грау Сегодня, 12:52
    Дырку от бублика
    грау
    1. Dimontius Сегодня, 12:54
      абсурд какой-то request , если тока характеристики раза в 2 не урезаны what
      Dimontius
      1. ivselim Сегодня, 12:58
        Даже с урезанными характеристиками не стоит оно того.
        ivselim
        1. elmi Сегодня, 13:04
          При СССР причастных к продаже С-400 - расстреляли бы как предателей Родины
          elmi
          1. БАБА ШУРА Сегодня, 14:25
            Понятие Родина не существует.
            БАБА ШУРА
          2. yuriy55 Сегодня, 15:22
            Цитата: elmi
            При СССР причастных к продаже С-400 - расстреляли бы как предателей Родины

            А при Сталине - даже тех, кто организовал производство и продажу США РД-180... what Хотя...Перед этим, горбачева с командой...И СССР бы остался, и за двигатель можно было не опасаться...
            yuriy55
        2. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
          Цитата: ivselim
          Даже с урезанными характеристиками не стоит оно того.

          а чем ещё торговать ?оружие да газ...
          андрей юрьевич
          1. yuriy55 Сегодня, 15:26
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: ivselim
            Даже с урезанными характеристиками не стоит оно того.

            а чем ещё торговать ?оружие да газ...

            Некоторые штатские предлагают торговать питьевой водой и экологически чистыми продуктами...можно их делать по ГОСТу...Любят наше мороженое, шоколад...Но!!!Сначала надо вернуть хозяевам тех, кто в своё время нас продал...
            yuriy55
      2. Кот Всапогах Сегодня, 12:58
        а разве может быть по другому? wink
        Кот Всапогах
      3. WKS Сегодня, 13:03
        Самый главный вопрос! От кого турки будут защищаться с помощью этих ЗРК?
        WKS
        1. Stas157 Сегодня, 13:25
          Цитата: WKS
          Самый главный вопрос! От кого турки будут защищаться с помощью этих ЗРК?

          Кому нож в спину втыкают. Но, теперь уже, топор воткнут!
          Сделают бесполетную зону над Сирией, но только не от американских самолётов!
          Stas157
        2. commbatant Сегодня, 15:15
          Цитата: WKS
          Самый главный вопрос! От кого турки будут защищаться с помощью этих ЗРК?

          От российских самолетов защищающих небо Армении от налетов Азербайджанской авиации...
          commbatant
    2. vovanpain Сегодня, 13:00
      Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой

      Господи,как надоели эти барыги проклятущие,да давайте уж все продавайте всё прямо в Вашингтон,не удивлюсь и Россию продадут вместе с нами в НАТО,золотой телец мозги вышибает напрочь.Тьфу. negative
      vovanpain
      1. Комментарий был удален.
      2. demchuk.ig Сегодня, 13:10
        Цитата: vovanpain
        Господи,как надоели эти барыги проклятущие,да давайте уж все продавайте всё прямо в Вашингтон,не удивлюсь и Россию продадут вместе с нами в НАТО,золотой телец мозги вышибает напрочь.Тьфу.

        Главное продать и неважно кому-туркам,ам,китайцам,саудитам!С-300 мы уже продавали почти матрасникам в руки,осталось ещё С-400 преподнести!
        demchuk.ig
        1. g1v2 Сегодня, 13:35
          Именно - продавать всем . кто купит. И выдавливать конкурентов с рынков. Зря что-ли новые заводы в Кировской и Нижегородской областях в 2015 году построили? Их надо окупать. Себестоимость производства техники для себя надо снижать за счет экспортных поставок урезанных моделей. request
          Плюс отрывать Турцию от общей военной системы нато . У Греции только с 300? Непорядок . Ведь у турков то будет уже с400 . belay Пусть греки продают последние штаны и тоже покупают с 400 у нас. Как единоверцам можно даже в кредит . Налетай подешевело. fellow
          У глобального капиталистического мира свои законы. Поэтому такие сделки это не только вопрос отношения гос-в , но и битва за турецкий рынок Алмаз-Антея против Raytheon (производитель Пэтриот). Рынки сбыта и источники сырья - основа капиталистического мира . Если надо захватить новый рынок, то концерн готов даже продавать ниже себестоимости, а то и вообще дарить , отбивая свое на ремонтах , сервисном обслуживании и запчастях. Вот так это работает. request
          g1v2
      3. ranger Сегодня, 13:59
        Цитата: vovanpain
        Господи,как надоели эти барыги проклятущие,

        К чему эти причитания насчет барыг? Когда речь заходит о поставках техники подобной С-400, то решение об этом принимается на самом верху, а не барыгами. И без соответствующей отмашки сверху никаких поставок не будет...
        А если решение о поставках все таки будет принято, то значит что наша спина после предательского удара турок больше не болит....
        ranger
        1. Evgeniy667b Сегодня, 15:37
          Барыги -то как раз вот они, на ВО, уважаемый ranger, троллят по черному. И самое интересное,практически никому ничего не обломится, Онанизм это, чистейшей воды. А вот когда продается оружие,тем более передовое-в проигрыше мы все, и цена Вашей жизни опускается ниже плинтуса. И бумажки которые дадут взамен, сгодятся только для сортира! Ну и особо избранные смогут смыться в случае угрожающего периода, но никак не Вы и Вам подобные "бизнесмены"
          Evgeniy667b
    3. Tusv Сегодня, 13:40
      Цитата: грау
      Дырку от бублика

      Давайте смотреть, с точки Полувоенной организации. Карибский кризиз, начался с размещенения в Турции Энного количества американских ракет, мы ответили, презик был убит
      Наши Израильские друзья сразу предупредили . Эрдоган, такое же, что мы рисуем про американских презиков на заднем стекле. Я верю. и согласен
      И Наглы 10 раз наускивали отоманов, "А еще они вас назвал червяком"
      О как написал. Поставка Ворчуна в Турцию, автоматом В Греции все есть
      Tusv
    4. Thronekeeper Сегодня, 14:06
      Карабахский Ыщяк С-400 хочет? "Но только не сейчас, никаких договоров"(с) Фейк и понты шакер-чурека недозажаренного.
      Thronekeeper
  2. uporov65 Сегодня, 12:52
    Как-бы оно нам боком не вышло. Традиционно, турки соседи ещё те…
    uporov65
    1. Лопатов Сегодня, 13:36
      Это турки троллят остальных продавцов. Им хочется технологий, американцы и европейцы их давать не готовы.
      Лопатов
  3. Andy Сегодня, 12:53
    что бы потом еще наш самолет было чем сбить? хотя наши манагеры и мать родную продадут
    Andy
    1. Станислав Сегодня, 15:24
      Цитата: Andy
      что бы потом еще наш самолет было чем сбить?
      А в нём новая кнопка будет "Back_400" (на английском, чтобы турецкую ракету быстрее переориентировать)).
      Станислав
  4. Владимирец Сегодня, 12:54
    "Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой."

    А эти "одни" не говорят, что у это нас с Анкарой за военно-техническое сотрудничество такое, которое можно ещё и "упрочить"? request
    Владимирец
    1. kapitan92 Сегодня, 13:00
      Цитата: Владимирец
      "Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой."
      А эти "одни" не говорят, что у это нас с Анкарой за военно-техническое сотрудничество такое, которое можно ещё и "упрочить"? request

      Другие полагают, что поставки новейших зенитных ракетных комплексов стране, входящей в откровенно враждебный военный блок, противоречат российским интересам.

      Я отношу себя к другим! hi
      kapitan92
      1. Topotun Сегодня, 16:15
        Да уж помоему тоже погорячились.... Не стоит оно того. Все-таки С400 вблизи границ Сирии сильно осложнит жизнь нашим летчикам...
        Topotun
  5. сибиралт Сегодня, 12:54
    Ага. Лежит контракт уже подписанный Россией, а турки раздумывают когда бы его подписать. laughing А соизвольте сначала выти из НАТО. Тогда и раздумывать не придется.
    сибиралт
  6. svp67 Сегодня, 13:00
    С-400 Турции????? Можно, но только по времени ровно столько, сколько они в ЕС вступают.
    svp67
  7. Рабинович Сегодня, 13:02
    Сбили самолёт, погибли люди.Убили посла. После этого ещё дать С-400 . Я этого не понимаю.
    Ещё и кредит попросят дать небось.
    Рабинович
    1. doubovitski Сегодня, 13:12
      Цитата: Рабинович
      Сбили самолёт, погибли люди.Убили посла. После этого ещё дать С-400 . Я этого не понимаю.
      Ещё и кредит попросят дать небось.

      Ещё более не понимать будете, если правильно прочтёте, что не устаревающий С-300, а новейший С-400.
      doubovitski
    2. Михаил_59 Сегодня, 13:29
      Ну как еврей еврею - не дать, а продатьЁ!

      8*)
      Михаил_59
      1. Topotun Сегодня, 16:17
        Даже если продать. Извините но ПРОДАВ кому-либо бомбу и потом получив у себя дома (ну или у соседа где ты гостишь) слабо будет утешать что на этом заработал.
        Topotun
    3. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:27
      почему вас ето удивляет ??????
      сколько Сирии и Египту бесплатно поставляли я вообще про Кубу и Вьетнам молчу
      Спайков Джавелин Тоувич
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    Спокойно, граждане. Системы ПВО продавать потенциальному противнику - это милое дело. Все помнят, как французы во время "Бури в пустыне" ВЫРУБИЛИ ПВО Ирака одним кодированным сигналом... wassat Чтобы наши подобную многослойную страховку не продумали на ВСЕХ экспортных вариантах систем - НЕ ВЕРЮ. Так что стрелять они будут - по мишеням, по врагам турции - но только не по российским самолетам tongue
    Горный стрелок
  9. Vita VKO Сегодня, 13:03
    Система прикрытия АЭС Аккую с помощью комплекса С-400 для Турции идеальный вариант как с технологической, так и с экономической точки зрения. Не с Израилем же им сотрудничать. Единственный серьезный минус, это возможность использования данного комплекса на учениях НАТО для тренировки преодоления российской ПВО.
    Vita VKO
    1. Станислав Сегодня, 15:36
      Цитата: Vita VKO
      возможность использования данного комплекса на учениях НАТО для тренировки преодоления российской ПВО
      Вы точно знаете, что у них будет такая опция?
      Станислав
      1. Vita VKO Сегодня, 15:38
        Цитата: Станислав
        Вы точно знаете, что у них будет такая опция на станции?

        Частоты конечно изменят и режимы некоторые уберут, но в целом конструкции антенн и ракет изменить невозможно. Поэтому 90% ТТХ экспортного варианта будет аналогичными российским.
        Vita VKO
  10. perepilka Сегодня, 13:05
    Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь.
    Пётр№1
    perepilka
  11. 31rus4 Сегодня, 13:06
    Уважаемые,а зачем Турции С-400?Да еще не интегрированный в НАТО?Зачем России экспортировать новый комплекс ,да еще стране участнице конфликта в Сирии ?Или у нас опять "деньги не пахнут"Пускай берут у изралитян или американцев
    31rus4
  12. Сергей уи Сегодня, 13:08
    И игилу и нусре че нибудь продайте.
    Сергей уи
  13. Мар.Тира Сегодня, 13:09
    Цитата: uporov65
    Как-бы оно нам боком не вышло. Традиционно, турки соседи ещё те…

    Так и будет.Я просто затрудняюсь понимать концерны ВПК,и правителей России.Чем они мотивируют такие продажи не дружественной нам стране,к тому же противодействующей нам в Сирии?Первое,что они сделают при покупке,это поставят их на границу с Сирией.И будут с при великим удовольствием ждать ошибки наших пилотов.Или приказа в очередной раз завалить наш самолёт,нашим же оружием.Это будет не просто пощечина,а пушечный удар
    Мар.Тира
  14. Altona Сегодня, 13:09
    Цитата: uporov65
    Как-бы оно нам боком не вышло.

    -------------------------
    Да наверное так сподручнее будет наши Сушки в Сирии сбивать, не надо будет целый час на F-16 круги нарезать.
    Altona
  15. doubovitski Сегодня, 13:10
    С ума посходили, вооружать страну- члена НАТО. Может быть, всех их допустить в КБ, на заводы и полигоны? Продавать- так продавать!
    doubovitski
  16. Monster_Fat Сегодня, 13:10
    Деньги-"не пахнут"...лишний раз тому подтверждение...
    Monster_Fat
  17. Стройбат запаса Сегодня, 13:17
    Будем надеяться, это только только "хотелки". Нечего натОвцам хорошую технику продавать. Тем более, таким.
    Стройбат запаса
  18. Подрезчик Сегодня, 13:20
    Цитата: Горный стрелок
    Спокойно, граждане. Системы ПВО продавать потенциальному противнику - это милое дело. Все помнят, как французы во время "Бури в пустыне" ВЫРУБИЛИ ПВО Ирака одним кодированным сигналом... wassat Чтобы наши подобную многослойную страховку не продумали на ВСЕХ экспортных вариантах систем - НЕ ВЕРЮ. Так что стрелять они будут - по мишеням, по врагам турции - но только не по российским самолетам tongue

    +! Если так, наверное можно и продать?
    Подрезчик
    1. Галеон Сегодня, 14:59
      А не желаете предусмотреть обратную реакцию? Просечь принцип кодировки и подобрать коды к нашим системам ПВО. Вопрос решается на уровне компьютерной мощности и желания. Поправьте, если не так.
      Галеон
      1. bk316 Сегодня, 15:06
        подобрать коды к нашим системам ПВО

        Вы о каких кодах? Уж если пишите - пишите понятно, а то можно о чем угодно подумать...
        bk316
  19. танк66 Сегодня, 13:20
    А ,вот, интересно , кто в Москве вел переговоры.Не Чемезов же с Ростеха.
    танк66
  20. AlexSteel Сегодня, 13:22
    Ещё одна выгодная сделка по поставкам оружия!
    AlexSteel
  21. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:24
    Все больше убеждаюсь, что наши барыги за деньги и мать родную готовы продать. На безопасность страны им глубоко наплевать!
    Viktor.N.Aleksandrov.
  22. Инок Сегодня, 13:38
    Главное Совесть не продать. Деньги не пахнут. Американцам ракетные движки, туркам новеейшее ПВО. А шо нам скажет на то тов. Сталин. Видно это летаргический сон или 5-я колонна давит.
    Инок
  23. AID.S Сегодня, 14:01
    Турция заявила о завершении переговоров с РФ о поставках С-400

    Осталось и нам заявить и закрыть тему. А возможно будем поставлять С-200, пока доедут, дозреют.
    AID.S
  24. michell Сегодня, 14:06
    Цитата: Dimontius
    абсурд какой-то request , если тока характеристики раза в 2 не урезаны what

    Или закладки в электронике - вполне себе вариант soldier
    michell
  25. aleks26 Сегодня, 14:13
    А что, контракт уже подписан? У турок как и у индийцев, семь пятниц на неделе. Цену наверняка сбивают у своих партнеров по НАТО.
    aleks26
  26. Nikolaevich I Сегодня, 14:13
    Ну, а как насчёт "двух больших разниц" ? Ведь история знает примеры,когда ЗРК создавался в двух вариантах: для "себя" и "на экспорт"...например, "Куб" и "Квадрат".ЗРК "Квадрат" был ограничен в частотном диапазоне ГСН и имел более низкую помезозащищённость(чем и воспользовались израильтяне!). Знаем мы и про экспортный вариант С-200 (с добавкой в индекс "Э" )...Да и С-300 ПМУ1/ПМУ2-это экспортные варианты "своих" ПМ1/ПМ2 (правда,тут я могу ошибиться на "единичку"...).Существовала и такая практика,когда на экспорт "посылали" устаревшую модификацию ЗРК.когда происходило оснащение своих войск усовершенственным ЗРК......Если "посмотреть" в сторону С-75,С-125,то эти комплексы лишь папуасы не имеют . И ничего ! И сами пользовались,и другим одалживали...Напомню,что С-300 имеют Греция(член НАТО) и Иран (который до обеда России друг,а к ужину -"так").Или Венесуэла...сегодня-"амиго",а завтра турнут Мадуру.... А как насчёт ,, Improved Hawk,,?Ведь этот ЗРК поставлялся в 21 страну в нескольких "блоках"! В этом отношении "Patriot",конечно же, будет "по-скромнее"...
    Nikolaevich I
    1. Ююка Сегодня, 14:29
      Ну, а как насчёт "двух больших разниц" ? Ведь история знает примеры,когда ЗРК создавался в двух вариантах: для "себя" и "на экспорт"...

      ваще не понимаю паники, что будут "наших" сбивать request в бытность СССР нам на кафедре говорили - "все серьезные вооружения поставлялись трез модификаций - 1- для себя, 2- для "товарищей по оружию" Варшавского договора" и 3 стран "третьего мира". А уж при нынешнем развитии технологий и подавно можно обезопаситься. hi
      Ююка
      1. Monster_Fat Сегодня, 15:00
        Вы слишком переоцениваете современных дельцов и возможности нашего настоящего ВПК и сильно недооцениваете эти возможности наших, так называемых заклятых "партнеров". Не, понятно, что можно где-то чего-то "недоложить" и поставить "закладки" на электронику как в свое время сделали французы с поставленными Хусейну РЛС, но во-первых: теперь то "дур--ов нет-все знают как это делается, во-вторых, мне несколько известно как современные "партнеры" требуют обеспечить нужные характеристики и как это проверяют. так, что не надо строить больших иллюзий на этот счет. Поверьте, "много воды утекло"со времен советского ВПК, иногда хочется, но нет возможности, да еще и в "шею тебя подгоняют"...
        Monster_Fat
      2. Evgeniy667b Сегодня, 16:07
        Ююка, а Вы что ас в информаионных технологиях? Или только понты колотить?
        Evgeniy667b
  27. Брови Брежнева Сегодня, 14:19
    Обьясьните кто нибудь внятно мне, нерадивому! Что ж это получается? Нашего летчика турки сбили, за это им ничего толком небыло, туристов сначала не пускали, потом пустили, а сейчас еще и нате Вам с400, мол сбивайте еще на здоровье? Что ж это получается?
    Брови Брежнева
  28. Галеон Сегодня, 14:55
    Цитата: ranger
    Когда речь заходит о поставках техники подобной С-400, то решение об этом принимается на самом верху, а не барыгами

    Говорите тогда прямо: решение принимается барыгами на самом верху. Вы шире по пробуйте взглянуть - 90% наших международных переговоров, бесед первых лиц во время визитов и т.п. - это разговоры в интересах "барыг" - кто что продаст и кто что купит. Об этом Ленин еще 100 лет назад писал - о сращивании власти и капитала в условиях империализма
    Галеон
  29. Alexaner Arier Сегодня, 14:58
    да турки тролят коллег по блоку нато и выбивают цену пониже так как подарить отказались.
    те батареии патриотов что временно размещали, уже вывели.
    Alexaner Arier
  30. afrikanez Сегодня, 14:59
    Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой.
    Интересно, какое чудовище так считает? Туркам не то, что С-400, им даже гвоздя ржавого жалко. Для начала, этим "экспертам" не плохо было бы посмотреть, какой пошлиной турки обложили нашу пшеницу. negative
    afrikanez
  31. Zaurbek Сегодня, 16:05
    Тут масса ньансов-как продать, за что продать, кто прокредитует, что нам за это будет. Но лично я против. С-300 ПМУ можно продать...
    Zaurbek
  32. shans2 Сегодня, 16:07
    забавно местных обитателей читать, хыхы, Турция в течении нескольких лет выйдет из НАТО, это всё, что вам надо знать.
    shans2
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