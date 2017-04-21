Турция заявила о завершении переговоров с РФ о поставках С-400

Только всё это пока не означает, что мы подпишем контракт на поставку С-400 уже завтра.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ышика сообщает о том, что «завершены переговоры о поставках в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400». По словам Ышика, переговоры между Москвой и Анкарой прошли успешно. При этом турецкий министр заявляет, что страны НАТО «не смогли предоставить Турции альтернативный вариант ЗРК с финансово эффективной точки зрения».При этом Фикри Ышик добавляет:Обращает на себя внимание заявление турецкого военного чиновника, в ходе которого он отметил, что Анкара «не сможет интегрировать зенитный ракетный комплекс российского производства в систему ПВО НАТО».Нужно напомним, что ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов подтверждал информацию о том, что Анкара выражает заинтересованность в приобретении новейших российских ЗРК. При этом о ведении каких-либо переговоров не сообщалось.В России среди экспертов высказываются крайне противоречивые заявления по поводу возможности продажи С-400 Турции. Одни считают, что продажа ЗРК - нормальное явление, так как позволяет упрочить военно-техническое сотрудничество с Анкарой. Другие полагают, что поставки новейших зенитных ракетных комплексов стране, входящей в откровенно враждебный военный блок, противоречат российским интересам.