Сначала мне сообщили, что, когда появились сообщения о первых жертвах отравления газами, американские наблюдатели не смогли обнаружить никаких военных самолётов в этой части провинции Идлиб. А через некоторое время наблюдатели разглядели беспилотный летательный аппарат, который, по их мнению, вполне мог послужить носителем отравляющих веществ.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на журналиста Newsweek и Associated Press Роберта Пэрри пишет о публикации данных его расследования химической атаки на сирийский Хан-Шейхун. В материалах американского корреспондента, занимающегося журналистскими расследованиями, говорится о получении данных, способных пролить свет на реалии событий в сирийской провинции Идлиб.По полученным Робертом Пэрри данным, химическая атака была совершена за некоторое время до того, как в небе над Хан-Шейхуном появились самолёты ВВС Сирии. Пэрри отмечает, что в начале апреля над провинцией Идлиб появился беспилотный летательный аппарат, который запускался с одной из военных баз на территории Иордании. Пэрри, ссылающийся на источники в американской национальной разведке, утверждает, что беспилотник с отравляющим веществом на борту запускался представителями саудовских и израильских спецслужб.Из материала американского журналиста:По сообщениям источников Роберта Пэрри, беспилотник запускался в воздух с военной базы сил специальных операций Саудовской Аравии и Израиля, находящейся на иорданской территории. Запускался за двое суток до удара ВВС САР по Идлибу. По его словам, именно с этой базы осуществляется прямая поддержка так называемой вооружённой оппозиции Сирии.Если всё было так, как сообщает американский репортёр, то имела место откровенная провокация со стороны тех, кто знал о готовящемся авиаударе сирийских ВВС по позициям боевиков в Идлибе. Это объясняет и то, почему на месте событий «мгновенно» оказались так называемые «Белые каски», и то, как они смогли сразу же после авиаудара отснять репортаж о химической атаке. На самом деле, по словам Пэрри, отравление жителей Хан-Шейхуна произошло ещё за два дня до налёта сирийской авиации.