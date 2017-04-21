17:14 21 апреля

Журналист США: Химатака на Хан-Шейхун была совершена БПЛА, вылетевшим из Иордании

Телеканал «Звезда» со ссылкой на журналиста Newsweek и Associated Press Роберта Пэрри пишет о публикации данных его расследования химической атаки на сирийский Хан-Шейхун. В материалах американского корреспондента, занимающегося журналистскими расследованиями, говорится о получении данных, способных пролить свет на реалии событий в сирийской провинции Идлиб.

Журналист США: Химатака на Хан-Шейхун была совершена БПЛА, вылетевшим из Иордании


По полученным Робертом Пэрри данным, химическая атака была совершена за некоторое время до того, как в небе над Хан-Шейхуном появились самолёты ВВС Сирии. Пэрри отмечает, что в начале апреля над провинцией Идлиб появился беспилотный летательный аппарат, который запускался с одной из военных баз на территории Иордании. Пэрри, ссылающийся на источники в американской национальной разведке, утверждает, что беспилотник с отравляющим веществом на борту запускался представителями саудовских и израильских спецслужб.


Из материала американского журналиста:
Сначала мне сообщили, что, когда появились сообщения о первых жертвах отравления газами, американские наблюдатели не смогли обнаружить никаких военных самолётов в этой части провинции Идлиб. А через некоторое время наблюдатели разглядели беспилотный летательный аппарат, который, по их мнению, вполне мог послужить носителем отравляющих веществ.


По сообщениям источников Роберта Пэрри, беспилотник запускался в воздух с военной базы сил специальных операций Саудовской Аравии и Израиля, находящейся на иорданской территории. Запускался за двое суток до удара ВВС САР по Идлибу. По его словам, именно с этой базы осуществляется прямая поддержка так называемой вооружённой оппозиции Сирии.

Если всё было так, как сообщает американский репортёр, то имела место откровенная провокация со стороны тех, кто знал о готовящемся авиаударе сирийских ВВС по позициям боевиков в Идлибе. Это объясняет и то, почему на месте событий «мгновенно» оказались так называемые «Белые каски», и то, как они смогли сразу же после авиаудара отснять репортаж о химической атаке. На самом деле, по словам Пэрри, отравление жителей Хан-Шейхуна произошло ещё за два дня до налёта сирийской авиации.


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Комментарии 48

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  1. Рабинович Сегодня, 13:10
    Что Асад творит со своим народом...
    Рабинович
    1. 210окв Сегодня, 13:12
      Рабинович-Вы смешны...
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...
      210окв
      1. Кот Всапогах Сегодня, 13:14
        сейчас тут толпа этих Рэбэ набежит laughing
        Кот Всапогах
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:20
          то имела место откровенная провокация


          всегда удивляет такое обтекаемое определение массового убийства.

          желаю таких провокаций дома у всех причастных

          Что Асад творит со своим народом...


          когда США не станет или у нее возникнут проблемы в экономическом плане - вас вырежут.

          И я даже не знаю название страны, которая впишется за вас. Может Иордания или Египет?)

          Зато я точно знаю название стран, которые подхватят священную войну против сионизма)

          Одна беда - вроде недавно только все выехали от сюда. Опять будет наплыв бедных и обездоленных

          и что самое забавное - вы опять будете спрашивать - а нас то за шо? (с)

          с-т Petrov
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:42
            Журналист США: Химатака на Хан-Шейхун была совершена БПЛА, вылетевшим из Иордании

            Вот так, потихоньку, и вылезет росток правды о химатаке на Хан-Шейхун. Правду им всё равно не спрятать!
            СРЦ П-15
          2. Летунъ Сегодня, 14:56
            Цитата: с-т Petrov
            когда США не станет или у нее возникнут проблемы в экономическом плане - вас вырежут.

            Не вырежут. У них ядерное оружие есть. Причём не законно. Как в КНДР. Только почему-то американские авианосцы к берегам Израиля не плывут...
            Летунъ
        2. pvv113 Сегодня, 16:20
          А они и не убегали, а все время где-то рядом околачиваются
          pvv113
      2. sabakina Сегодня, 13:17
        А что он творит?
        П.С. Только у меня RSS-поток виджета ВО уже месяц завис на одном месте?
        sabakina
        1. Владимирец Сегодня, 13:26
          Цитата: sabakina
          RSS-поток виджета ВО уже месяц завис на одном месте

          Сейчас Вас забанят за мат. smile
          Владимирец
          1. sabakina Сегодня, 13:44
            Где мат? Какой мат? Новости месяц стоят на одном месте. Ща скан сделаю.
            sabakina
            1. Владимирец Сегодня, 14:41
              Цитата: sabakina
              Где мат? Какой мат?

              У нас, в колхозе "Заветы Ильича", за слова "RSS-поток виджета" можно и в бубен получить. yes
              Владимирец
        2. Bort Radist Сегодня, 13:42
          Цитата: sabakina
          RSS-поток виджета ВО уже месяц завис

          Аналогично!
          Bort Radist
          1. sabakina Сегодня, 13:45
            Ну слава пришельцам, я уж думал, совсем всё плохо.
            sabakina
        3. Лелёк Сегодня, 15:06
          Цитата: sabakina
          Только у меня RSS-поток виджета ВО уже месяц завис на одном месте?


          Похоже, что у всех такая хрень. Вообще портал первоначально работал на порядок лучше, чем нынешний. ГИФки не работают, замечания вывешиваются за безобидное выражение, окна дёргаются, как паралитики. Чёрте что.
          Лелёк
    2. Искандер Ш Сегодня, 13:15
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом.



      Если это правда, то Израиль ни чем не лучше, вы такие же террористы.
      Искандер Ш
    3. сибиралт Сегодня, 13:20
      Выходит, что без Израиля никак? belay И что на это скажет Рабинович?
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
        Цитата: сибиралт
        И что на это скажет Рабинович?

        Обзовёт Вас антисемитом , что же ещё . wink
        bouncyhunter
    4. НасРать Сегодня, 13:23
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...



      Асад, Асад.... Что творит мировой синематограф ! Белые каски!! wassat
      НасРать
      1. Никкола Мак Сегодня, 15:10
        Я чего-то не понял? - а камера то где?
        Или это репетиция?
        Никкола Мак
    5. svp67 Сегодня, 13:31
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...

      Он СТРАНУ пытается спасти, а вот вы зачем туда лезете?
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
        Цитата: svp67
        Он СТРАНУ пытается спасти, а вот вы зачем туда лезете?

        Мне вот интересно - Рабинович обзывается на меня "антисемитом" . Могу я в ответ обозвать его "сионистом" безнаказанно или предупреждение схлопочу ?
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 13:44
          Цитата: bouncyhunter
          Могу я в ответ обозвать его "сионистом" безнаказанно или предупреждение схлопочу ?

          Смотря в каком контексте... Так то в "сионисте" - ничего оскорбительного, но есть нюансы.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
            Цитата: svp67
            Смотря в каком контексте... Так то в "сионисте" - ничего оскорбительного, но есть нюансы.

            Вот поэтому и воздерживаюсь . А Рабинович пусть обзывается , я на него жаловаться не стану - у меня от его слов носки на балконе быстрее сохнут .
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 13:49
              Цитата: bouncyhunter
              А Рабинович пусть обзывается , я на него жаловаться не стану - у меня от его слов носки на балконе быстрее сохнут .

              Правильно. Не дружите с ним
              svp67
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 13:48
          Цитата: bouncyhunter
          Мне вот интересно - Рабинович обзывается на меня "антисемитом" . Могу я в ответ обозвать его "сионистом" безнаказанно или предупреждение схлопочу ?

          Приветствую, Паша! hi drinks
          Его лучше обозвать провокатором! Он похоже специально у нас на сайте пасётся для этого.
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
            Привет , Саша ! hi
            Цитата: СРЦ П-15
            Его лучше обозвать провокатором! Он похоже специально у нас на сайте пасётся для этого.

            Бог ему судья . При отсутствии аргументов переходить к оскорблению оппонента - удел слабых .
            bouncyhunter
    6. БывшийРоссиянин Сегодня, 13:52
      Рабинович ТРОЛЯТИНА - пропади отседа обрезаный!
      БывшийРоссиянин
      1. megavolt823 Сегодня, 14:43
        иногда здесь пишут от флага одной страны но мысли их далеки от этого флага . этот рабинович может и имеет корни берега иордан . но что то мне кажется с берега днепра он шлёт приветы . hi
        megavolt823
    7. Berkut752 Сегодня, 14:14
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...

      А Вы знаете Рабинович, что делает еврей после расселения в течении 3 лет:
      -он ворует у себя сахар и плюёт в свой суп. Так вот этот период у Израиля затянулся.
      Berkut752
    8. Ныробский Сегодня, 14:51
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...

      Что? Что?.......Пытается защитить от таких опекунов бородатых исламистов, как Израиль и США...
      Ныробский
    9. CONTROL Сегодня, 15:10
      Цитата: Рабинович
      Что Асад творит со своим народом...

      ...и зовут этого "асада" Ликун Беньямин Нетаньяху...
      CONTROL
    10. askort154 Сегодня, 15:15
      Рабинович......Что Асад творит со своим народом.


      Это не троллинг. Это называется - "пёрнул в лужу". yes
      askort154
  2. 210окв Сегодня, 13:11
    Доказательства -Сафроненкову...Он там в ООН устроит..геноцид.
    210окв
  3. Кот Всапогах Сегодня, 13:12
    интересная версия, но до конца расследования их может быть хоть тышша request
    Кот Всапогах
    1. Околоточный Сегодня, 13:45
      Совершенно согласен. А ещё думается, что пытаются накидать кучу версий, что бы в этом гуано потонула ИСТИНА. Вспомните сбиты Боинг над Донбассом. Вбросы и за Миг-29, и за лётчика Волошина, украинский Бук. Смысл один - скрыть правду под слоем вранья. Так и здесь.
      Околоточный
  4. Искандер Ш Сегодня, 13:13
    сил специальных операций Саудовской Аравии и Израиля



    Хочется сказать, да забанют. Ведь нельзя обижать жертв холокоста.
    Искандер Ш
  5. 31rus4 Сегодня, 13:14
    Уважаемый,допустим Асад "творит",но со своим народом,вы то что там делаете?
    31rus4
  6. 1536 Сегодня, 13:21
    Цитата: Кот Всапогах
    интересная версия, но до конца расследования их может быть хоть тышша request

    Так, расследования не будет. Англо-американцы отказались его проводить. А у наших в те районы, контролируемые террористами и англичанами доступа нет.
    1536
  7. SCHNIFER Сегодня, 13:38
    Сауды не менее несовместимы с понятием "союзник России" чем туреки и юды. Я искренне не понимаю того лизоблюдства, которое проявляют государственные деятели при посещении этих стран с непонятными визитами и чуть ли не напяливанием паранжи или хиджаба...
    SCHNIFER
  8. HAM Сегодня, 13:46
    ".. Пэрри, ссылающийся на источники в американской национальной разведке, утверждает, что беспилотник с отравляющим веществом на борту запускался представителями саудовских и израильских спецслужб."

    Что Нитаньяху творит с чужим народом..
    Сейчас Рабинович скажет ......
    HAM
  9. zivXP Сегодня, 13:53
    По сообщениям источников Роберта Пэрри, беспилотник запускался в воздух с военной базы сил специальных операций Саудовской Аравии и Израиля

    И тут Израиль виноват.
    zivXP
  10. 3vs Сегодня, 14:03
    "По сообщениям источников Роберта Пэрри, беспилотник запускался в воздух с военной базы сил специальных операций Саудовской Аравии и Израиля, находящейся на иорданской территории."
    Это получается, евреи с саудитами в одной команде - за игиловскую шпану!
    Толерантненько так, против "неправильных мусульман" дружат...
    3vs
  11. Оператор Сегодня, 14:17
    Израильский след в применении химического оружия в Сирии - почему я не удивлен?
    Оператор
  12. skrabplus.ru Сегодня, 14:19
    Цитата: sabakina
    о только все выехали от сюда. Опять будет наплыв бедных и обездоленных
    и что самое забавное - вы опять будете спрашивать - а нас то за шо?

    ТЫ НЕ БАБА?
    skrabplus.ru
  13. К-50 Сегодня, 14:22
    беспилотник с отравляющим веществом на борту запускался представителями саудовских и израильских спецслужб.

    Так вот оно что!!! belay
    Пейссатые с полоссатыми и тюрбанистыми очередную пакость сотворили, а виновным "диктатора Асада" назначили и плюхи здесь же ему навешали ввиде "топоров".
    Как говорится: правда всегда дорогу наверх пробъёт.
    К-50
  14. yehat Сегодня, 15:16
    не хочу показаться защитником саудовцев или американцев или израильтян - им в Сирии делать нечего.
    Но есть вопросы к выводам журналиста. Напрямую связывать наличие БПЛА в воздухе с химатакой?
    Я не увидел сообщений о том, что кто-то видел обстрел. Не видел, что атака была именно с воздуха. Нет связующих фактов. Да, так могло бы быть, а могло и не быть. БПЛА там совершают большое количество вылетов, особенно над напряженными районами. БПЛА там просто мог быть без всякой цели.
    В общем, какая-то версия бездоказательная и хаотичная.
    yehat
    1. К-50 Сегодня, 15:40
      Цитата: yehat
      не хочу показаться защитником саудовцев или американцев или израильтян - им в Сирии делать нечего.

      Действительно, не х рен делать пол топтать!!! Пусть домой п идут вообщем yes
      Я не увидел сообщений о том, что кто-то видел обстрел. Не видел, что атака была именно с воздуха. Нет связующих фактов.

      Однако "ума" им хватило сразу Асада обвинить. sad
      По полученным Робертом Пэрри данным, химическая атака была совершена за некоторое время до того, как в небе над Хан-Шейхуном появились самолёты ВВС Сирии.

      Как говорится: наградим непричастных, накажем невиновных.
      Отольются ещё полоссатым чужие смерти и страдания!! am
      К-50
  15. Владимир Постников Сегодня, 15:27
    Этот журналист нужен не столько на канале "Звезда", сколько на RT. Он там нужен гораздо больше. Здесь и так подавляющее большинство уверено в том, что это провокация.
    Владимир Постников
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