17:14 21 апреля

Песков отказался комментировать сообщения о стягивании войск к границе с КНДР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западной прессы о том, что руководство РФ приняло решение о переброске сил и вооружения к границе с Северной Кореей на фоне возможного нанесения по республике ракетного удара США, передает РИА Новости .

Песков отказался комментировать сообщения о стягивании войск к границе с КНДР
Архивное фото

Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных,
сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию об усилении группировки войск в районе северокорейской границы.


Напомним, ранее британская газета Daily Mail опубликовала статью, что которой сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы принял решение об отправке дополнительных военных сил и техники к границе с КНДР, опасаясь наплыва беженцев из этой страны в случае нанесения по ее территории ракетного удара США.

При этом газета ссылается на видеоматериалы, на которых запечатлено перемещение военной техники по железной дороге. По словам автора публикации, Россия приступила к переброске войск после сообщения о том, что Китай выдвинул к границе с КНДР 150-тысячную группировку.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 43

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  1. Баракуда Сегодня, 13:15
    опасаясь наплыва беженцев из этой страны

    Да они скорее в Китай хлынут, в случае чего..
    Ну а Песков все верно сказал...не суйте свой нос.
    Баракуда
    1. svp67 Сегодня, 13:17
      Цитата: Баракуда
      Да они скорее в Китай хлынут, в случае чего..

      И к нам "ручеек" пойдет, тут даже сомневаться не приходится.
      По словам автора публикации, Россия приступила к переброске войск после сообщения о том, что Китай выдвинул к границе с КНДР 150-тысячныу группировку.
      И что? Вполне нормальная реакция. На видео ЗРК, после налета на Сирию, усиление группировки сил ПВО - закономерный результат.
      svp67
      1. Arzoo Сегодня, 13:32
        Знаете что изображено на видео? Там изображено уголовное дело.
        Arzoo
        1. svp67 Сегодня, 13:35
          Цитата: Arzoo
          Знаете что изображено на видео? Уголовное дело 100%.

          Но судя по последним решениям нашего Верховного Суда - НЕТ. Ранее осужденные за такие сообщения выходят на свободу.
          И я вообще не понимаю, скрыть такую переброску от современных средств разведки - НЕВОЗМОЖНО.
          svp67
          1. Arzoo Сегодня, 13:43

            Но судя по последним решениям нашего Верховного Суда - НЕТ. Ранее осужденные за такие сообщения выходят на свободу.

            Решения Верховного суда НЕ НОСЯТ прецедентный характер. Статью никто не отменял. Это пока правоприменительная практика не освоена жалели таких вот дамочек которые с балкона составы снимали и СМС-ки друзьям слали. Это не значит что впредь будут выходить.


            И я вообще не понимаю, скрыть такую переброску от современных средств разведки - НЕВОЗМОЖНО.

            Одно дело разведка, другое гражданские видеоматериалы которые можно использовать в пропаганде.
            Arzoo
            1. svp67 Сегодня, 13:47
              Цитата: Arzoo
              Решения Верховного суда НЕ НОСЯТ прецедентный характер.

              Да, у нас иное право.
              Цитата: Arzoo
              Это не значит что впредь будут выходить.

              Давайте не будем загадывать.
              Цитата: Arzoo
              Одно дело разведка, другое гражданские видеоматериалы которые можно использовать в пропаганде.

              В пропаганде чего? Здорового образа жизни?
              svp67
              1. Вас Влад Сегодня, 16:28
                Уважаемый Сергей!А как вы думаете, не может быть такого, что мы с Китаем по рукам хлопнули?Ну что то типо секретного протокола?
                Вас Влад
                1. svp67 Сегодня, 16:34
                  Цитата: Вас Влад
                  Ну что то типо секретного протокола?

                  А смысл? Раздел КНДР? Как делить то будем?
                  svp67
                  1. Вас Влад Сегодня, 16:36
                    Цитата: svp67
                    Раздел КНДР? Как делить то будем?

                    Дружить против США?
                    Вас Влад
                    1. svp67 Сегодня, 16:40
                      Цитата: Вас Влад
                      Дружить против США?

                      А не кто этого не скрывает. Но "дружба" уж больно "закадычная", в том смысле, что обе стороны опасаются, что бы их за "кадык" не взяли.
                      svp67
                      1. Вас Влад Сегодня, 16:45
                        Цитата: svp67
                        А не кто этого не скрывает.

                        Ну одно дело в ООН,а другое, почти синхронно войска подтягивать.
                        Вас Влад
            2. dogens Сегодня, 17:09
              Цитата: Arzoo
              Решения Верховного суда НЕ НОСЯТ прецедентный характер


              Но являются правоприменительной практикой, для судов младших инстанций.

              Цитата: Arzoo
              Знаете что изображено на видео? Там изображено уголовное дело.


              Для кого? для того кто снял и выложил в сеть? или для того кто даже не удосужился зачехлить технику от глаз ?
              У меня первый вопрос, а чего это так открыто возим? ну хотя бы тент набросили бы, чтоб с такого расстояния невозможно было понять какая именно там техника. То ли трактора, то ли искандеры, то ли новая "желтая лада калина". Любому мальчишке будет интересна военная техника, да еще в таком количестве, и здесь скорее военные не приняли мер предостарожности.
              dogens
        2. Александр романов Сегодня, 14:14
          Цитата: Arzoo
          Там изображено уголовное дело.

          Ты иди на меня заяву в ФСБ пиши . А потом и на наш саит напишешь.
          А еще лучше,ходил бы ты в свою КНДр и там защищал своего протеже за миску риса
          Александр романов
      2. g1v2 Сегодня, 13:39
        Там еще видео из Владика были . Перебрасывается к корейской границе огромное количество средств пво - Стрелы, Торы, Панцири . С300 не видел. С400 там уже стоят. Похоже наши готовы сбивать все, что появится над нами.
        g1v2
    2. 31rus4 Сегодня, 13:21
      уважаемый,Песков ,как и Кремль видимо только "готовят хитрый план",а когда все закончится его обнародуют.А если серьезно,то повторюсь,тут либо есть развед.данные,что все это только "пугалки"(хотя не похоже),либо Кремль действительно не готов к развитию ситуации,кроме нот протеста ,да гуманитарной помощи
      31rus4
      1. Uryukc Сегодня, 15:58
        Цитата: 31rus4
        Кремль видимо только "готовят хитрый план

        31rus4, по любому поводу кричим Путин слил))
        Цитата: 31rus4
        либо Кремль действительно не готов к развитию

        Войска перебрасывают, что бы быть готовыми к ситуации, разве не понятно.
        Uryukc
  2. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:16
    На своей территории мы можем передвигать войска как хотим и никого не ставя в известность. А преддверии возможного конфликта США с КНДР просто обязаны обеспечить свою безопасность.
    Viktor.N.Aleksandrov.
    1. Мар.Тира Сегодня, 13:37
      Верно!Я смотрел,что у нас там есть из ПВО.Усиление идёт. в этом году Приморскую бригаду ПВО развернули до уровня дивизии.В Золотой Долине сейчас расположено самое современное вооружение России, – подчеркивает генерал Стрижак(Генерал-майор Владимир Стрижак 10 лет возглавлял штаб корпуса ПВО, который прикрывал небо над Приморьем и базами Тихоокеанского флота. А потом корпус ПВО сократился до уровня бригады). – Это ЗРК С-400 в полноценном полковом составе. Кстати, такие же полки прикрывают только Подмосковье и Камчатку, еще один разворачивают на Кольском полуострове. Для усиления приморскому полку придан дивизион новейших зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-1С». «Триумф» охватывает зону до космоса, а по дальности – до 250 км. Еще один полк – с последней модификацией С-300 – прикрывает Владивосток и весь юго-запад Приморья.Забыл дополнить,ежедневно на БД находятся два дивизиона ПВО. Это кроме авиации конечно.Можно и встретить,если американцы заблудятся.
      Мар.Тира
  3. Santa Bear Сегодня, 13:24
    Судя по комментариям к видео, Ким Чен Ын ещё ракеты не успел запустить а у украинцев уже бомбануло. Как так то?)
    Santa Bear
    1. НасРать Сегодня, 13:35
      Цитата: Santa Bear
      Судя по комментариям к видео, Ким Чен Ын ещё ракеты не успел запустить а у украинцев уже бомбануло. Как так то?)


      Это Вы про Баракуду ? А что он не так сказал? Бомбануло скорее некоторых россиян...
      НасРать
  4. Подрезчик Сегодня, 13:26
    Если один мой сосед начнет дубасить другого, я возьму в руки дрын, и никому не буду отчитываться...
    Подрезчик
  5. BlackMokona Сегодня, 13:27
    А может решили КНДР совместно успокоить? Китайцы, Русские, Американцы, Южные Корейцы, Японцы и тд?
    BlackMokona
    1. Docent1984 Сегодня, 14:13
      Достаточно успокоить сообща одних pinдосов, и будет тишь да благодать) Лет несколько хотя бы, до появления новых "исключительных"..
      Docent1984
      1. BlackMokona Сегодня, 14:23
        Так Россия и КНР голосовала за санкции против КНДР winked
        BlackMokona
  6. Холуай Сегодня, 13:30
    Этого Толстого Кима давно пора Ухайдакать...Весь мир из-за этого...толстяка на ушах стоит...
    Холуай
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:35
      Цитата: Холуай
      Этого Толстого Кима давно пора Ухайдакать...Весь мир из-за этого...толстяка на ушах стоит...

      а что он такого сделал? напал на кого? матрасня истерику закатывает, а он укрепляет свою безопасность
      ЛукичЪ
      1. barclay Сегодня, 15:19
        Это точно. Не будет Кима, будет что(кто)нибудь другое(й), и желательно поближе к границам России. Такие спектакли жизненно необходимы матрасии.
        barclay
    2. Docent1984 Сегодня, 14:12
      Да Вы что? smile Прям весь мир и прям из-за него? Наверное, это лично он за 50 лет на три десятка суверенных государств напал? Или это он оплачивает работу "революционеров" и террористов? И, наверное, это его ВМС подошли к берегам американским? Надо же, какой гад, столько всего натворил, и все один... Конечно, убить его, из пулемета расстрелять, потом четвертовать и сжечь еще живого в топке!
      Docent1984
    3. Jovanni Сегодня, 15:24
      Цитата: Холуай
      Этого Толстого Кима давно пора Ухайдакать...Весь мир из-за этого...толстяка на ушах стоит...

      Ну не знаю, кто там на чьих ушах стоит. Всё это американская пропаганда. Типа знаменитой пробирки. При чем здесь этот толстый веселый дядька?
      Расслабьтесь уже, слезайте с ушей...
      Jovanni
    4. dogens Сегодня, 17:12
      Цитата: Холуай
      Этого Толстого Кима давно пора Ухайдакать...Весь мир из-за этого...толстяка на ушах стоит...

      Про нас также сейчас говорят, и далеко не все является правдой. Хотя предпосылки для волнения мы миру создаем.
      dogens
  7. kot28.ru Сегодня, 13:31
    Даже если и так-то ЧТО?Условия свои пусть диктуют своим вассалам из трибалтики и 404-й,пшекам и тп, hi
    kot28.ru
  8. Santa Bear Сегодня, 13:50
    Цитата: НасРать
    Цитата: Santa Bear
    Судя по комментариям к видео, Ким Чен Ын ещё ракеты не успел запустить а у украинцев уже бомбануло. Как так то?)

    Это Вы про Баракуду ? А что он не так сказал? Бомбануло скорее некоторых россиян...

    О нет, уважаемый Барракуда здесь совершенно ни при чем. Речь идёт о комментариях украинских пользователей ютуба под этим видео. Там полный набор свидомого: про отпускников в КНДР, про Путина и его союзников и прочее прочее,что здесь цитировать мне даже и не хочется.
    Santa Bear
    1. Александр романов Сегодня, 14:17
      Цитата: Santa Bear
      Речь идёт о комментариях украинских пользователей ютуба под этим видео. Там полный набор свидомого: про отпускников в КНДР, про Путина и его союзников и прочее прочее,что здесь цитировать мне даже и не хочется.

      Когда достают нож,свиньи начинают визжать первыми.
      Александр романов
  9. sibiryk Сегодня, 14:02
    Цитата: Холуай
    Этого Толстого Кима давно пора Ухайдакать...Весь мир из-за этого...толстяка на ушах стоит...

    Весь мир на ушах не из-за Ына, а от сования везде своего носа америкосами
    sibiryk
  10. ИванИванов Сегодня, 14:45
    Если так, вопрос зачем стягивают. идеально поставить КНДР современную ПВО.
    ИванИванов
    1. Velizariy Сегодня, 14:58
      В составе расчета современного ПВО поедешь? Или сами разберутся за пару дней?))
      Velizariy
  11. kirieeleyson Сегодня, 15:03
    Цитата: Александр романов
    Когда достают нож,свиньи начинают визжать первыми.

    good
    kirieeleyson
  12. commbatant Сегодня, 15:08
    Брехня, на майле такая же новость
    https://news.mail.ru/politics/29506108/?frommail=
    1
    Там "отмазались":
    по словам Гордеева, возвращается в место постоянной дислокации ​артиллерийская техника, которая была задействована в полевых сборах на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
    Гордеев также напомнил, что в период с 3 по 29 апреля в войсках ВВО проводится контрольная проверка за зимний период обучения
    commbatant
  13. Николай Фёдоров Сегодня, 15:18
    британская газета Daily Mail опубликовала статью, что которой сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы принял решение об отправке дополнительных военных сил и техники к границе с КНДР, опасаясь наплыва беженцев из этой страны в случае нанесения по ее территории ракетного удара США

    Николай Фёдоров
    1. Вас Влад Сегодня, 17:02
      Ага, как раз!Как ПВО жахнем, они и разбегутся wassat
      Вас Влад
  14. prior Сегодня, 16:00
    Так мы всем и рассказали о совместных российско- китайско- северо-корейских военных учениях.
    prior
    1. ватник Сегодня, 16:22
      У этого Трампа который возомнил себя богом на земле совсем уже похоже "крыша едет" то он наносит удары по Сирии фактически напрямую оказывая этим помощь террористам то он выступает против договора с Ираном то грозится нанести удар по КНДР.
      Вообще было бы неплохо если Пхеньян в случаи удара США нанесёт ущерб американским базам или флоту а мы с Китаем поддержали его хотя бы в политическом плане.
      ватник
  15. svp67 Сегодня, 17:00
    Цитата: Вас Влад
    Ну одно дело в ООН,а другое, почти синхронно войска подтягивать.

    ОДКБ. Вам знакома такая организация? Россия и Китай могут контактировать и в рамках неё
    svp67
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