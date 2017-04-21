Песков отказался комментировать сообщения о стягивании войск к границе с КНДР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западной прессы о том, что руководство РФ приняло решение о переброске сил и вооружения к границе с Северной Кореей на фоне возможного нанесения по республике ракетного удара США, передает РИА Новости .
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Напомним, ранее британская газета Daily Mail опубликовала статью, что которой сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы принял решение об отправке дополнительных военных сил и техники к границе с КНДР, опасаясь наплыва беженцев из этой страны в случае нанесения по ее территории ракетного удара США.
При этом газета ссылается на видеоматериалы, на которых запечатлено перемещение военной техники по железной дороге. По словам автора публикации, Россия приступила к переброске войск после сообщения о том, что Китай выдвинул к границе с КНДР 150-тысячную группировку.
Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных,сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию об усилении группировки войск в районе северокорейской границы.
Напомним, ранее британская газета Daily Mail опубликовала статью, что которой сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы принял решение об отправке дополнительных военных сил и техники к границе с КНДР, опасаясь наплыва беженцев из этой страны в случае нанесения по ее территории ракетного удара США.
При этом газета ссылается на видеоматериалы, на которых запечатлено перемещение военной техники по железной дороге. По словам автора публикации, Россия приступила к переброске войск после сообщения о том, что Китай выдвинул к границе с КНДР 150-тысячную группировку.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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