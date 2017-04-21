17:12 21 апреля

Лукашенко: Запад пытается разорвать единство Белоруссии и России

Инсинуации вокруг учений "Запад-2017" делаются для того, чтобы разорвать военно-политическое единство Белоруссии и России, передает "Интерфакс-АВН" заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко

Нас начали пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. А для чего это делается? А для того, чтобы разорвать наше военно-политическое единство (с Россией),
- сказал А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

Лукашенко: Запад пытается разорвать единство Белоруссии и России



Президент отметил, что "больше такого единства с Россией ни у кого нет" на постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что неоднократно говорил о том, что в ходе этих учений "никто сюда не введет войска и не оставит"и также подтвердил, что на учения "Запад-2017" будут приглашены международные наблюдатели. "Всех пригласим", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что сами страны Запада, в частности, Польша, с "понтом превозносят" размещение войск НАТО у границ с Россией.

А от нас требуют: вы закройте, никаких учений не должно быть, это выпад. Какой это выпад? Мы же не размещаем у ваших границ войска Китайской Народной Республики, Турции, и даже той же России, с которой у нас единая группировка. А вы это делаете,
- заметил А.Лукашенко.

Президент также обратил внимание на то, что Белоруссия и Россия ежегодно проводят более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения с привлечением различных родов войск.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›александр лукашенко фото
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 51

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44
    ну Лука...ну даёт! чётаржу...! laughing
    андрей юрьевич
    1. Венд Сегодня, 13:45
      Цитата: андрей юрьевич
      ну Лука...ну даёт! чётаржу...! laughing

      Если бы не заигрывал с западом, может и не трогали бы и не запугивали
      Венд
      1. Scoun Сегодня, 14:23
        Цитата: Венд
        Если бы не заигрывал с западом, может и не трогали бы и не запугивали

        Яныку это помогло?
        Саакашвулли помогло?
        Никому не помогло... только те кто сам себе на уме,те держатся.
        Scoun
        1. commbatant Сегодня, 14:42
          Цитата: Scoun
          Цитата: Венд
          Если бы не заигрывал с западом, может и не трогали бы и не запугивали

          Яныку это помогло?
          Саакашвулли помогло?
          Никому не помогло... только те кто сам себе на уме,те держатся.


          Отнюдь товарищам - Милошевичу, Кадаффи, Хусейну, не скажешь, что они не сами себе на уме....
          Однако-с не помогло-с....
          commbatant
    2. Tusv Сегодня, 13:51
      Цитата: андрей юрьевич
      ну Лука...ну даёт! чётаржу...!

      Вам видимо хотца НАТОшкины танки в Беларуси?
      Tusv
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:01
        Лукашенко: Запад пытается разорвать единство Белоруссии и России

        Александр Григорьевич, тьфу на них! Пусть брызжат слюной. Главное, чтобы эта слюна на Вас не попала - она заразная.
        СРЦ П-15
  2. Ferdinant Сегодня, 13:44
    Это очень хорошо,что президент Белоруси в этом уверен,главное ,что б противодействовать.
    Ferdinant
  3. Oleg L. Сегодня, 13:45
    прям как у Буратино
    Oleg L.
  4. 210окв Сегодня, 13:45
    Безусловно..И нечего тут добавить..Именно оттуда(из Запада) уши торчат..Фотограф правильно момент подловил..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
      Цитата: 210окв
      Именно оттуда(из Запада) уши торчат..Фотограф правильно момент подловил..

      Дим , это больше на лосиные рога похоже . wink
      Бацька верно сказал . Вот если бы ещё прямо сказал западлянщикам : "Мы с Россией , и точка !" .
      bouncyhunter
      1. avg-mgn Сегодня, 14:02
        Этот хитрый батька ни когда так не скажет, а вот если петух клюнет, закричит - "На кого прете? Россия с нами!"
        avg-mgn
  5. LostCoast Сегодня, 13:45
    Не устраивали руссен-олигархич,запад вроде с него санкции снял и был весьма не плох,даже монету "пора" выпустили и тысячу лет белорусской истории насчитали,а тут вдруг газ по 129баксов и бах.Запад опять враг,да и олигархи не такие и страшные,чай брацкый нарот...
    LostCoast
  6. Altona Сегодня, 13:47
    У нас такое ядзынство и такое братство, как в анекдоте "вначале курим твои, потом каждый свои". laughing
    Altona
  7. raid14 Сегодня, 13:47
    Наконец то понял Батька, что без России никуда, "съедят"
    raid14
    1. LostCoast Сегодня, 13:49
      Вам с британии виднее
      LostCoast
      1. raid14 Сегодня, 13:51
        Из штатов ещё виднее feel
        raid14
        1. LostCoast Сегодня, 14:03
          Цитата: raid14
          Из штатов ещё виднее feel

          Это точно
          LostCoast
    2. Tusv Сегодня, 14:00
      Цитата: raid14
      Наконец то понял Батька, что без России никуда, "съедят"

      Что значит наконец?Батько не разрушил станцию раннего обнаружения, за что был Западом наказан санкциями, по круче Ираннских и он не предал народ
      Tusv
      1. raid14 Сегодня, 14:11
        С этим согласен, но авиабаза в Барановичах под вопросом и ежегодные склоки по поводу нефти, газа, молочки и санкционных продуктов, отношения России и Балоруссии не красят.
        raid14
        1. Tusv Сегодня, 14:28
          Цитата: raid14
          ежегодные склоки по поводу нефти, газа, молочки и санкционных продуктов, отношения России и Балоруссии не красят.

          Да что мы мы делали без креветок из Белоруского моря wassat Имеет право
          Tusv
          1. raid14 Сегодня, 14:39
            Да уж, как по классику: "Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Т.. рь я дрожащая или права имею?
            raid14
        2. Лекс. Сегодня, 14:42
          Да не нужны там российские самолеты слишком близко находятся от нато искандеры нужней
          Лекс.
          1. raid14 Сегодня, 14:52
            А поддержка войск в Прибалтике и Польше штурмовиками Су-24 у которых боевой радиус 500 км?
            Искандеры не панацея их количество тоже ограничено, проще тактические заряды на КР Х-55СМ, Х-555, Х-101/102 или "Калибры"
            raid14
        3. Paranoid50 Сегодня, 14:44
          Цитата: raid14
          и ежегодные склоки

          Да это нормальная "рабочая обстановка" . Уж поверьте,как прожившему в коммуналке почти 40 лет. yes Абсолютно такая же фигня. Бывало,собачились почём-зря. Но,в случае каких-то "глобальных вызовов" собирались в кучу и выступали единым фронтом. Вот такая проекция.
          Paranoid50
          1. raid14 Сегодня, 14:56
            Ага, понятно "милые бранятся, только тешатся".
            raid14
            1. Paranoid50 Сегодня, 14:57
              Цитата: raid14
              милые бранятся, только тешатся".

              Да,примерно так.
              Paranoid50
    3. Лекс. Сегодня, 14:44
      А что понимать на выборах в 2010 году батька тоже якобы на запад смотрел потом разогнал оппов и часть пересадил это не первые его кульбиты
      Лекс.
  8. израильнам Сегодня, 13:56
    Ой,ой,ой ты пасатри какой сладкоголосый,аки соловей. Ты когда Крым за Россией признаешь?Ты когда перестанешь цалавться со всякими парашниками-вальцманами и горючку с оружием им поставлять?Ты когда ещё нам пришлешь белорусских морепродуктов? am
    израильнам
    1. Лекс. Сегодня, 14:43
      А российские нефтепродукты что там не поставлялись а камазы ?
      Лекс.
      1. ИванИванов Сегодня, 14:48
        Это тоже правда к сож.
        ИванИванов
      2. израильнам Сегодня, 15:09
        Цитата: Лекс.
        А российские нефтепродукты что там не поставлялись

        Хм.А что поставлялись?
        Цитата: Лекс.
        а камазы ?

        Фотокарточки Камазов 2014,2015,2016,2017 годов выпуска находящихся в составе укровермахта будьте любезны предоставить.
        В принципе все может быть,но на этой ветке мы обсуждаем политику белорусского президента.
        израильнам
  9. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:02
    Классное фото в тексте новости! Велик и ужасен бацка.
    Лёня Пантелеев
  10. Копчёный Сегодня, 14:03
    Ага, запад. Есть статистика, кому интересно погуглите, как в Белоруссии подают новости о России, так вот большинство из них в негативном ключе.
    Копчёный
    1. Tusv Сегодня, 14:22
      Цитата: Копчёный
      Ага, запад. Есть статистика, кому интересно погуглите, как в Белоруссии подают новости о России, так вот большинство из них в негативном ключе.

      Как отличить в Москве Белоруса от коренного жителя? Крайняя степень доброжелательности. Это не гуглится. Кстати Гугл это число
      Tusv
      1. Копчёный Сегодня, 14:28
        Немножно времени и "говна нации"(по Ильичу) и доброжелательность легко уступит место злобе.
        Копчёный
        1. Tusv Сегодня, 14:57
          Цитата: Копчёный
          Немножно времени и "говна нации"(по Ильичу) и доброжелательность легко уступит место злобе

          "Не обижайся, но ты , который весь день торгует отравой" Фсе претензии к Джеку Николсонну, который в фильме "Лучше не бывает" сыграл Маниакально депрессивный характер. У меня также "Заболевание"
          Tusv
    2. Макаров Сегодня, 14:30
      приведи эту статистику....
      Макаров
      1. Копчёный Сегодня, 14:51
        А не нашёл. Есть такой политолог Суздальцев, от него слышал.
        Копчёный
  11. Макаров Сегодня, 14:29
    Капитан очевидность...
    Макаров
  12. Горный стрелок Сегодня, 14:29
    А сам не пытаешься спекулировать на этом единстве? wassat Лицемер!
    Горный стрелок
  13. ИванИванов Сегодня, 14:47
    Не только рассказал но и показал
    ИванИванов
  14. Подрезчик Сегодня, 15:27
    Стара песня! За нефть-газ договорился, грошей дали - нас хотят разлучить!!!! Россия братаны! Это орать нужно, когда пять урожаев яблок в год собираешь, да устриц в Минском море разводишь. Орать не надо, надо делать! Хотя, что он может ещще сказать? Экономика в застое, проекты дорогостоящие в ж..., и т.д. Самое интесное: как проблемы - плохая дружба, подкормили - братаны! Тьфу...
    Подрезчик
    1. ватник Сегодня, 15:48
      Плохой Лукошенко или хороший но он такой какой он есть и народ страны его в своём большинстве поддерживает. Так что нам надо поддерживать с ним и с самой Белорусью нормальные отношения а нефть газ и креветки это всё дело решаемое главное это не нарушать братские отношения российского и белорусского народа
      ватник
      1. Topotun Сегодня, 15:57
        Насчет большинство - не знаю. Многие мои знакомые из РБ негативно к нему относятся....
        Topotun
        1. ватник Сегодня, 16:07
          Цитата: Topotun
          Многие мои знакомые из РБ негативно к нему относятся....

          Но многие белорусы достаточно лояльно к нему относятся в частности сдесь на форуме. Я был несколько раз в Белоруссии правда уже крайне давно но уже при Лукошенко и честно говоря в сравнении с тем беспределом который творился у нас в стране в те годы мне в Белоруссии понравились.
          ватник
          1. Topotun Сегодня, 16:11
            Увы многое поменялось за это время. Когда я ездил в последний раз в РБ. С сожалением увидел как ухудшилось состояние дорог. Что стало намного меньше сотрудников ДПС (хотя здесь вроде сожалеть не стоит, но все-таки это показатель).
            Topotun
            1. ватник Сегодня, 16:41
              Цитата: Topotun
              Увы многое поменялось за это время

              Не знаю у меня знакомый недавно ездил в Минск правда не долго был там сказал везде порядок люди очень доброжелательны весёлые нигде никаких притеснений народа и облав местного ОМОН-а не видал.
              ватник
        2. израильнам Сегодня, 16:32
          Цитата: Topotun
          Многие мои знакомые из РБ негативно к нему относятся....

          Однажды, от одного из местных белорусов узнал,что некоторые называют его Зачёсом.Что-то подсказывает ,что это ни есть доброе отношение к лидеру нации со стороны этих людей.Видимо заслужил.
          израильнам
  15. Topotun Сегодня, 15:56
    Мне кажется больше вреда отношениям с РФ САМ Лукашенко приносит..... Запад столько не намешает...
    Topotun
  16. Roma-1977 Сегодня, 16:58
    А арестованные в 2016 году пророссийские журналисты продолжают сидеть в тюрьме...
    Roma-1977
  17. Подрезчик Сегодня, 17:09
    Цитата: ватник
    Цитата: Topotun
    Увы многое поменялось за это время

    Не знаю у меня знакомый недавно ездил в Минск правда не долго был там сказал везде порядок люди очень доброжелательны весёлые нигде никаких притеснений народа и облав местного ОМОН-а не видал.

    Нет, это правда! Люди у нас очень доброжелательные, в Минске да и в других городах и городках то же самое.Омоновцы, если увидишь, на тебя не обращают внимания (если ты адекватен) и т.д. и т.п. В основном чисто, только стариной исторической Минск сильно похвастаться не может( в ВОВ был разрушен на 95%). Но ...............всего не расскажешь, коллеги! Форума не хватит! А за drinks Новости
    https://topwar.ru/news/ нужен целый день! Так что милости просим, приезжайте!
    Подрезчик
Картина дня