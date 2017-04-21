Лукашенко: Запад пытается разорвать единство Белоруссии и России
Инсинуации вокруг учений "Запад-2017" делаются для того, чтобы разорвать военно-политическое единство Белоруссии и России, передает "Интерфакс-АВН" заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко
Президент отметил, что "больше такого единства с Россией ни у кого нет" на постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что неоднократно говорил о том, что в ходе этих учений "никто сюда не введет войска и не оставит"и также подтвердил, что на учения "Запад-2017" будут приглашены международные наблюдатели. "Всех пригласим", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что сами страны Запада, в частности, Польша, с "понтом превозносят" размещение войск НАТО у границ с Россией.
Президент также обратил внимание на то, что Белоруссия и Россия ежегодно проводят более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения с привлечением различных родов войск.
Нас начали пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. А для чего это делается? А для того, чтобы разорвать наше военно-политическое единство (с Россией),- сказал А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.
Президент отметил, что "больше такого единства с Россией ни у кого нет" на постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что неоднократно говорил о том, что в ходе этих учений "никто сюда не введет войска и не оставит"и также подтвердил, что на учения "Запад-2017" будут приглашены международные наблюдатели. "Всех пригласим", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что сами страны Запада, в частности, Польша, с "понтом превозносят" размещение войск НАТО у границ с Россией.
А от нас требуют: вы закройте, никаких учений не должно быть, это выпад. Какой это выпад? Мы же не размещаем у ваших границ войска Китайской Народной Республики, Турции, и даже той же России, с которой у нас единая группировка. А вы это делаете,- заметил А.Лукашенко.
Президент также обратил внимание на то, что Белоруссия и Россия ежегодно проводят более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения с привлечением различных родов войск.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›александр лукашенко фото
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти