Лукашенко: Запад пытается разорвать единство Белоруссии и России

Нас начали пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. А для чего это делается? А для того, чтобы разорвать наше военно-политическое единство (с Россией),

А от нас требуют: вы закройте, никаких учений не должно быть, это выпад. Какой это выпад? Мы же не размещаем у ваших границ войска Китайской Народной Республики, Турции, и даже той же России, с которой у нас единая группировка. А вы это делаете,