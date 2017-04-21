17:20 21 апреля

Израильские ученые вывели бактерии, реагирующие на тринитротолуол

Израильские ученые разработали метод поиска взрывчатых веществ, который может кардинально изменить работу саперов, сообщает Российская газета со ссылкой на издание Nature Biothechnology.

Израильские ученые вывели бактерии, реагирующие на тринитротолуол
Архивное фото

Биологи Еврейского университета в Израиле вывели бактерии, которые реагируют на присутствие в окружающей среде тринитротолуола – вещества, которое входит в состав взрывчатки в большинстве мин.


«При обнаружении его следов, скажем, в земле, бактерии начинают испускать флуоресцентное свечение, которое дистанционно улавливается специальной оптоэлектронной системой», – говорится в публикации.

По словам авторов, «для создания уникальных бактерий использовали культуру кишечной палочки E.coli, в которую поместили специально модифицированную ДНК».

«При попадании в бактериальную клетку малейших количеств летучего тринитротолуола или продуктов его распада, в ней начинал синтезироваться белок, испускающий флуоресцентное свечение», – пишет издание.

Сообщается, что испытания проводились на специально созданном «минном поле» размером около 4-х кв. метра. Там были закопаны «контрольные пластиковые контейнеры с землей и песком, а также контейнеры, содержащие тринитротолуол и обычная противопехотная мина без взрывателя». Затем поле покрыли специальными бусинами, в которых содержались бактерии-сенсоры, и просканировали площадь с расстояния 200 м.

По словам ученых, «бактерии уверенно среагировали на взрывчатку, которая пролежала в земле 3-5 месяцев до начала эксперимента, а вот на мину, закопанную 5 дней назад "саперы" не среагировали». Скорее всего, это объясняется тем, что требуется время, чтобы летучие пары тринитротолуола через пластиковую оболочку попали в окружающую среду.

Отмечается, что разработка израильских ученых может существенно изменить ситуацию с разминированием и сделать работу саперов более безопасной.

Использованы фотографии: http://360tv.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:06
    А британские учёные что вывели?
    Лёня Пантелеев
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:10
      Леня пантелеев-у вас все belay ?Идите спать fool (можете вместе с британскими мучеными )!
      Изгоняющий либероидов
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:12
        А не проследовать ли вам в сад?
        Лёня Пантелеев
      2. saturn.mmm Сегодня, 15:17
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Леня пантелеев-у вас все

        Леня Пантелеев постиснялся сказать генералу что в 2009 году биологи из университета Эдинбурга создали особый вид бактерий, которые начинают ярко светиться в присутствии неразорвавшихся мин, так что идея не израильская.
        saturn.mmm
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:11
      Цитата: Лёня Пантелеев
      А британские учёные что вывели?

      Британские учёные научат эти бактерии гавкать ! yes
      bouncyhunter
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:13
        С йоркширксим прононсом)
        Лёня Пантелеев
        1. sabakina Сегодня, 14:27
          Британские ученые выяснили существование британских ученых.
          Как выяснилось, если тот или иной учёный заявляет, что ставит перед собой «громкую» задачу, его шансы получить грант значительно выше. На практике это приводит к тому, что зачастую специалисты обещают придти к тем или иным сенсационным выводам, но на практике проводят отнюдь не самое крупное исследование и, что ещё менее приятно, зачастую «подгоняют задачу под ответ» в попытке соответствовать ожиданиям. В результате и значимость, и достоверность результатов оставляют желать лучшего. Ценность для науки большей части таких работ равна нулю, утверждают специалисты.
          sabakina
        2. 210окв Сегодня, 14:32
          С таким "прононсом" Вы,Леня долго тут не просуществуете..
          Цитата: Лёня Пантелеев
          С йоркширксим прононсом)
          210окв
          1. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:36
            Вы не внук покойной Ванги?
            Лёня Пантелеев
      2. Zoldat_A Сегодня, 17:11
        Цитата: bouncyhunter
        Британские учёные научат эти бактерии гавкать !

        А российские - мины пережёвывать и выдавать, например, бензин... laughing
        Zoldat_A
  2. израильнам Сегодня, 14:10
    Ерундой занимаются как всегда.Лучше бы биологи еврейского университета вывели бактерии уничтожающие террористов и их спонсоров.
    израильнам
    1. Арон Заави Сегодня, 14:13
      Цитата: израильнам
      Ерундой занимаются как всегда.Лучше бы биологи еврейского университета вывели бактерии уничтожающие террористов и их спонсоров.

      Ну пусть занимаются.
      Арон Заави
      1. Zoldat_A Сегодня, 17:14
        Цитата: Арон Заави
        Ну пусть занимаются.

        Вот и я о том думаю. Они ж ни у кого денег на это не просят. Выйдет толк - хорошо. Многим жизнь облегчат. Ну а нет - так что ж... На то и наука, что не каждый эксперимент удачный...
        Zoldat_A
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
      Израильтянам -тогда они эти бактерии будут террористам за деньги вводить lol
      Изгоняющий либероидов
      1. израильнам Сегодня, 14:17
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Израильтянам -тогда они эти бактерии будут террористам за деньги вводить lol

        Честно говоря мне не смешно.Со вчера злой.После гибели нашего Морпеха.
        израильнам
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:24
          Израильтянам -это далеко не последний погибший наш воин на той войне, к сожалению!
          Изгоняющий либероидов
          1. израильнам Сегодня, 14:29
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Израильтянам -это далеко не последний погибший наш воин на той войне, к сожалению!

            К сожалению.
            Не коверкайте мой ник пожалуйста,не уподобляйтесь этому сионистскому холую ватнику.Там же четко написано - израильнам,а не израильтянам.
            израильнам
    3. майор Юрик Сегодня, 14:20
      Цитата: израильнам
      Ерундой занимаются как всегда.Лучше бы биологи еврейского университета вывели бактерии уничтожающие террористов и их спонсоров.


      Так вот от чего подохнет игил и гавкнутся америкосы! yes
      майор Юрик
      1. израильнам Сегодня, 14:22
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: израильнам
        Ерундой занимаются как всегда.Лучше бы биологи еврейского университета вывели бактерии уничтожающие террористов и их спонсоров.

        Так вот от чего подохнет игил и гавкнутся америкосы! yes

        Некоторых евреев тоже заденет.Мы же прекрасно знаем,что евреи и мировой террор вещи взаимосвязанные.Сразу вспоминается 11 сентября 2001 года,вот еврей(ошибочка, я таких называю на букву ж) ларри сильверстайн ничтяк наварился на смерти гоев и даже некоторых своих соплеменников.
        израильнам
    4. Oleg7700 Сегодня, 16:16
      В прошлом году израильские СМИ были впервые допущены в некий биотехнологический институт. Оказывается программируемые, самоуничтожающиеся после чрезвычайно быстрого "насыщения" наниты, самое эффективное средство против агрессивной биомассы лезущей на границу цивилизации.
      Oleg7700
      1. израильнам Сегодня, 16:24
        Цитата: Oleg7700
        В прошлом году израильские СМИ были впервые допущены в некий биотехнологический институт. Оказывается программируемые, самоуничтожающиеся после чрезвычайно быстрого "насыщения" наниты, самое эффективное средство против агрессивной биомассы лезущей на границу цивилизации.

        Больше похоже на байки, которые травят друг другу пожилые репатрианты в ашкелонском парке за игрой в домино под бутылку водки "Столичной" ,плавленный сырок "Дружба" и чёрный хлеб "Бородинский".
        израильнам
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:17
    Мне интересно, а в Израиле есть к примеру, Русский уневерситет,и, если нету, то почему, а если есть то тоже -почему???? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 14:20
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Мне интересно, а в Израиле есть к примеру, Русский уневерситет,и, если нету, то почему, а если есть то тоже -почему???? lol

      Русского университета нет. А кто его создавать и финансировать будет?
      Арон Заави
      1. майор Юрик Сегодня, 14:27
        Русского университета нет. А кто его создавать и финансировать будет?


        Ну вот,чуть шо - сразу грОши давай, а как же " на четверть бывший наш народ"? request
        майор Юрик
    2. израильнам Сегодня, 14:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Мне интересно, а в Израиле есть к примеру, Русский уневерситет,и, если нету, то почему, а если есть то тоже -почему???? lol

      Так они его ни за что и никогда не позволят построить на своей территории.
      А тем временем в столице Руси вот что располагается.Курирует это дело виктор вексельберг с берл лазаром на паях.Т е эти двое любавичиские хасиды ,кто забыл я на помню,это единомышленники игоря коломойского.Акцентирую внимание на четвёртом слове сией постройки .Для нас приемлимым вариантом было бы открытие обычной синагоги,но не этого зикурата идолопоклонникам фашиствующего еврейства.
      израильнам
    3. Palch Сегодня, 15:15
      Неа унЕверситетов у них там нету - ваще никаких!!!! Не додумались пока нищеброды, насколько я знаю у них там только университеты, впрочем как и у нас. А вот Вам везет, у Вас есть уже унЕверы!!!!. Жесть полная.....
      Palch
    4. saturn.mmm Сегодня, 16:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Мне интересно, а в Израиле есть к примеру, Русский уневерситет,и, если нету, то почему, а если есть то тоже -почему????

      В Израиле русский язык изучают в школах, имеет статус второго иностранного, есть газеты, журналы и телепередачи на русском.
      saturn.mmm
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:18
    Не удевлюсь если нечто подобное и наши создают hi
    Изгоняющий либероидов
    1. Palch Сегодня, 15:17
      Да вы что!!!!! И не удЕвляйтесь даже.....
      Palch
  5. AlexeyAlexey Сегодня, 14:19
    Респект,если это правда.
    AlexeyAlexey
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:22
    А по субботам эти бактерии работают, в смысле, светятся, или как и все сознательные израильтяне отмечают в пробирках шабат? ??? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. израильнам Сегодня, 14:59
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А по субботам эти бактерии работают, в смысле, светятся, или как и все сознательные израильтяне отмечают в пробирках шабат? ??? lol

      В шаббат не работают,их заменяют шабес-микробы.
      израильнам
  7. RRRoman Сегодня, 14:28
    "В Израильские ученые вывели бактерии, реагирующие на тринитротолуол"
    Что за заголовок ля. Вна Израильские еще напишите. Точка где?
    RRRoman
    1. Рабинович Сегодня, 14:32
      Да, похоже ошибка в названии
      В Израильские ученые
      Рабинович
  8. Pacifist Сегодня, 14:30
    Или угробит население в районе ее применения, поскольку длительные исследования на безопасность не проводились, а кишечная палочка весьма специфическая бактерия и некоторые ее штаммы летальны, а уж модифицированные непредсказуемо опасны. Можно так наколоться с ними - мало никому не покажется.
    Pacifist
  9. профессор Сегодня, 14:37
    По второму разу одну и ту же новость пускаем?
    https://topwar.ru/113553-bakterii-protiv-min.htm
    профессор
    1. Dym71 Сегодня, 16:01
      Цитата: профессор
      По второму разу одну и ту же новость пускаем?
      https://topwar.ru/113553-bakterii-protiv-min.htm

      Сие делается для того, чтоб можно было пар спустить, устроить, так сказать, очередные покусаки! fellow Вам ли это объяснять! Ваше двустишие привожу:
      А как иначе,
      добиться срача?
      Понеслась? angry wassat
      Dym71
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:56
      !
      Цитата: профессор
      По второму разу одну и ту же новость пускаем?

      А в первой статье слово "тринитротолуол" пропустили !
      Nikolaevich I
  10. 1рл141 Сегодня, 14:47
    "бактерии уверенно среагировали на взрывчатку,"

    В полной тишине, даже без спецаппаратуры, был услышан разговор бактерий
    " Сёма! Тут намечается грандиозный шухер! Таки надо уже валить!"
    Тут ничего удивительного нет. Бактерии, как и ДНК взяты из еврейских, слабых на кишечник организмов.
    1рл141
  11. Глушь Сегодня, 14:55
    Эти бактерии наверное будут применяться на экологически чистой местности, не загаженной следами более ранних взрывов? Что мешает саперам перед установкой мин взорвать в воздухе немного тротила? Сразу вспоминается история (не знаю, байка или нет) об использовании американцами приборов обнаружения снайперов, когда в ответ бомжахеды завесили придорожные кусты дверными глазками)).
    Глушь
  12. Alexey RA Сегодня, 15:12
    ЕМНИП, у Фёдорова в "Подпольный обком действует" было описан один из методов противодействия таким вот определителям ТНТ. В те времена, правда, проблемой партизан были не бактерии, а собаки-сапёры, унюхивавшие ВВ. В ответ партизаны стали при выходе на ж/д засевать местность мелкими кусочками тола, забивая таким образом запах основного заряда.
    Alexey RA
  13. Alexey RA Сегодня, 15:20
    По прочтении что-то вспомнились бактерии из ранних Стругацких:
    Юрковский бормочет:
    — Слушай, Алексей… На случай, если я все-таки не дойду… О загадке Тахмасиба, о Красном кольце… Я думаю… я уверен… Это бактерии. Колонии бактерий. Но не наших бактерий. Другая жизнь… небелковая жизнь. Живут за счет излучений. Поглощают радиоактивные излучения и живут за счет их энергии… Слышишь, Быков?
    Да-да, он слышит. «Бактерии и излучения…» Но это ни к чему. Нужна вода, а не бактерии.
    — Они собираются вокруг места, где должен произойти атомный взрыв, — продолжает Юрковский. — Собираются в кольцо… Красное кольцо… и ждут. «Мальчик» попал на такое место. И под ним взрыв. Подземный атомный взрыв. А они чуют, где должен быть взрыв, собираются и ждут… Продукты распада очень активны… они лакомятся… Слышишь? Я почти уверен…
    Да, Быков слышит. Он идет вдоль каменистой гряды и все слышит. Но сначала нужна вода. И где же, наконец, ущелье? Должно быть где-то здесь… Вода…
    — Передай всем, чтобы опасались Красного кольца. Где Красное кольцо, там подземный взрыв. Передашь? Ты слышишь?
    © АБС. "СБТ".
    Alexey RA
    1. ватник Сегодня, 15:30
      Опять про еврейские бактерии? belay
      ватник
  14. Lexa-149 Сегодня, 15:42
    Теперь над минными полями и просто вокруг будут распылять тротил. Пусть у них все поля светятся!)))
    Lexa-149
  15. Ecilop Сегодня, 15:52
    Цитата: Лёня Пантелеев
    А британские учёные что вывели?

    Леня. Вы с таким интересным ником...
    Или это взаправду ваше фио?
    Ecilop
  16. Topotun Сегодня, 15:53
    А потом батерия мутирует и ученые опять будут извиняться за очередную эпидемию....
    Topotun
    1. Ecilop Сегодня, 16:06
      А потом объявят тротиловый грипп, и взвинтят цены на аспирин.
      Многоходовочка. hi
      Ecilop
      1. Topotun Сегодня, 16:07
        Хм, мысль. МОжно организовать продажу гламурных масочек...
        Topotun
  17. duche Сегодня, 16:37
    Блин, what не знаю, то ли ржать, то ли плеваться от такой новости. Вы можете представить; идет иудей и засевает поле
    ..... специальными бусинами, в которых содержались бактерии-сенсоры, и просканировали площадь с расстояния 200 м.
    Причем
    «бактерии уверенно среагировали на взрывчатку, которая пролежала в земле 3-5 месяцев до начала эксперимента, а вот на мину, закопанную 5 дней назад "саперы" не среагировали»

    Таким образом, поиск взрывчатки можно проводить в спокойной обстановке, в боевой явно не получится, а метеоусловия они учитывали? lol
    duche
  18. sir_obs Сегодня, 17:18
    А мы выведем толуол, который на эти бактерии реагирует
    sir_obs
Картина дня