Израильские ученые вывели бактерии, реагирующие на тринитротолуол
Израильские ученые разработали метод поиска взрывчатых веществ, который может кардинально изменить работу саперов, сообщает Российская газета со ссылкой на издание Nature Biothechnology.
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Биологи Еврейского университета в Израиле вывели бактерии, которые реагируют на присутствие в окружающей среде тринитротолуола – вещества, которое входит в состав взрывчатки в большинстве мин.
«При обнаружении его следов, скажем, в земле, бактерии начинают испускать флуоресцентное свечение, которое дистанционно улавливается специальной оптоэлектронной системой», – говорится в публикации.
По словам авторов, «для создания уникальных бактерий использовали культуру кишечной палочки E.coli, в которую поместили специально модифицированную ДНК».
«При попадании в бактериальную клетку малейших количеств летучего тринитротолуола или продуктов его распада, в ней начинал синтезироваться белок, испускающий флуоресцентное свечение», – пишет издание.
Сообщается, что испытания проводились на специально созданном «минном поле» размером около 4-х кв. метра. Там были закопаны «контрольные пластиковые контейнеры с землей и песком, а также контейнеры, содержащие тринитротолуол и обычная противопехотная мина без взрывателя». Затем поле покрыли специальными бусинами, в которых содержались бактерии-сенсоры, и просканировали площадь с расстояния 200 м.
По словам ученых, «бактерии уверенно среагировали на взрывчатку, которая пролежала в земле 3-5 месяцев до начала эксперимента, а вот на мину, закопанную 5 дней назад "саперы" не среагировали». Скорее всего, это объясняется тем, что требуется время, чтобы летучие пары тринитротолуола через пластиковую оболочку попали в окружающую среду.
Отмечается, что разработка израильских ученых может существенно изменить ситуацию с разминированием и сделать работу саперов более безопасной.
Биологи Еврейского университета в Израиле вывели бактерии, которые реагируют на присутствие в окружающей среде тринитротолуола – вещества, которое входит в состав взрывчатки в большинстве мин.
«При обнаружении его следов, скажем, в земле, бактерии начинают испускать флуоресцентное свечение, которое дистанционно улавливается специальной оптоэлектронной системой», – говорится в публикации.
По словам авторов, «для создания уникальных бактерий использовали культуру кишечной палочки E.coli, в которую поместили специально модифицированную ДНК».
«При попадании в бактериальную клетку малейших количеств летучего тринитротолуола или продуктов его распада, в ней начинал синтезироваться белок, испускающий флуоресцентное свечение», – пишет издание.
Сообщается, что испытания проводились на специально созданном «минном поле» размером около 4-х кв. метра. Там были закопаны «контрольные пластиковые контейнеры с землей и песком, а также контейнеры, содержащие тринитротолуол и обычная противопехотная мина без взрывателя». Затем поле покрыли специальными бусинами, в которых содержались бактерии-сенсоры, и просканировали площадь с расстояния 200 м.
По словам ученых, «бактерии уверенно среагировали на взрывчатку, которая пролежала в земле 3-5 месяцев до начала эксперимента, а вот на мину, закопанную 5 дней назад "саперы" не среагировали». Скорее всего, это объясняется тем, что требуется время, чтобы летучие пары тринитротолуола через пластиковую оболочку попали в окружающую среду.
Отмечается, что разработка израильских ученых может существенно изменить ситуацию с разминированием и сделать работу саперов более безопасной.
Использованы фотографии: http://360tv.ru/
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