Брюссель высказал озабоченность в связи с запретом в РФ "Свидетелей Иеговы"

Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека.

В Европейском союзе в очередной раз высказали недовольство в связи с «нарушением прав человека в России». На сей раз евробюрократы высказали озабоченность решением Верховного суда РФ по поводу внесения «Свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций с одновременным запрещением их деятельности в России.Из заявления ЕС (цитата РИА Новости ):Удивительно, что евробюрократы пока ещё не высказали озабоченностей по поводу запрещения в России деятельности так называемого «Исламского государства», ведь Брюссель, руководствуясь такой логикой, мог бы назвать «религиозной группой со своими правами» и запрещённое в РФ ИГИЛ...Напомним, что «Свидетели Иеговы» после решения Верховного суда РФ заявили о готовности это решение обжаловать и «дойти до Европейского суда по правам человека».На сегодняшний день в РФ насчитывается около 165 тысяч так называемых иеговистов.