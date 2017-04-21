17:17 21 апреля

Брюссель высказал озабоченность в связи с запретом в РФ "Свидетелей Иеговы"

В Европейском союзе в очередной раз высказали недовольство в связи с «нарушением прав человека в России». На сей раз евробюрократы высказали озабоченность решением Верховного суда РФ по поводу внесения «Свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций с одновременным запрещением их деятельности в России.

Брюссель высказал озабоченность в связи с запретом в РФ "Свидетелей Иеговы"


Из заявления ЕС (цитата РИА Новости ):
Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека.



Удивительно, что евробюрократы пока ещё не высказали озабоченностей по поводу запрещения в России деятельности так называемого «Исламского государства», ведь Брюссель, руководствуясь такой логикой, мог бы назвать «религиозной группой со своими правами» и запрещённое в РФ ИГИЛ...

Напомним, что «Свидетели Иеговы» после решения Верховного суда РФ заявили о готовности это решение обжаловать и «дойти до Европейского суда по правам человека».

На сегодняшний день в РФ насчитывается около 165 тысяч так называемых иеговистов.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. Tusv Сегодня, 14:37
    Во во. Идете отжимать жилье в Брюсель, вас там любят И озабоченные фсе
    Tusv
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
      Брюссель высказал озабоченность в связи с запретом в РФ "Свидетелей Иеговы"

      Одни адские отродья других защищают ...
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:45
        Брюссель высказал озабоченность в связи с запретом в РФ "Свидетелей Иеговы"

        "Уважаемый" Брюссель, а не пошёл бы ты отсель? stop
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
          Цитата: СРЦ П-15
          "Уважаемый" Брюссель, а не пошёл бы ты отсель?

          Жаль не пропустит цензура картинку с точными координатами конечной точки маршрута ... wink
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 15:24
            Цитата: bouncyhunter
            Жаль не пропустит цензура картинку с точными координатами конечной точки маршрута ...

            Здорова Братка! drinks Конечный маршрут и так все предстовляют,где этот Брюссель вместе с Иеговой будут. yes
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:27
              Привет , братишка ! hi drinks
              Цитата: vovanpain
              Конечный маршрут и так все предстовляют,где этот Брюссель вместе с Иеговой будут.

              Чёй-то я подозреваю что их там уже ждут со смазанными шпинделями . lol
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 16:36
                По моему именно от свидетелей Иеговы и произошли менеджеры, коммивояжоры и риелторы
                рич
            2. Zoldat_A Сегодня, 17:07
              Владимир, Павел, hi !
              Цитата: bouncyhunter
              Жаль не пропустит цензура картинку с точными координатами конечной точки маршрута ...

              Цитата: vovanpain
              Конечный маршрут и так все предстовляют

              На любом порносайте эти маршруты досконально прописаны..
              Запретили у нас иеговистов, Европа завизжала о нарушении в России прав человека... А БОМБИТЬ БУДУТ? Пусть попробуют......... laughing
              Zoldat_A
          2. ЛукичЪ Сегодня, 15:52
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: СРЦ П-15
            "Уважаемый" Брюссель, а не пошёл бы ты отсель?

            Жаль не пропустит цензура картинку с точными координатами конечной точки маршрута ... wink

            можно послать в эротическое путешествие.
            а можно и так
            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:57
              Сергей hi Я именно этот адрес и имел ввиду . Да как-то картинку с координатами запостил - комментарий тут же удалили ...
              bouncyhunter
              1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:33
                доброго дня,да зачем на них силу посылов тратить))на фото в статье рядовые этой конторы бабульки - чистой воды зомбаки,одинаковые выражения лиц,одинаковые позы и одинаковая пустота там где люди обычно думки свои крутят,если по закону то теперь они в пролете(лично у меня всегда были),а без стада зомбаков и верхушка 2 копейки наработает,если новых не дать набрать(хотя глупость человеческая к сожалению не измерима, принятыми мерами измерения) hi
                Ратник с пулеметом
      2. Владыка Ситх Сегодня, 15:04
        Привет Павел, все правильно думаешь.
        Владыка Ситх
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
          Добрый день , Сергей ! hi Вот теперь жду что и у нас в Беларуси этих свидетелей выметут поганой метлой в "цивилизованную" Европу . Да и остальных сектантов туда же .
          bouncyhunter
    2. AVA77 Сегодня, 14:43
      я не знаю направления но точку прибытия на которую они должны идти могу указать точьно.
      AVA77
      1. Галеон Сегодня, 15:21
        Слышал недавно от культурного человека: "я хотел его послать, но посмотрел на него и понял, что он там уже был".
        Так вот я думаю, что этот "брюссель" там тоже уже был. И не раз.
        Галеон
        1. Pirogov Сегодня, 16:35
          Цитата: Галеон
          Слышал недавно от культурного человека: "я хотел его послать, но посмотрел на него и понял, что он там уже был".
          Так вот я думаю, что этот "брюссель" там тоже уже был. И не раз.

          Озабоченный брюсель ,высказал озабоченность........ ,а не лучше было им заниматься ,проблемами ЕС ,например беженцами,пока сами беженцами не стали.
          Pirogov
    3. с-т Petrov Сегодня, 14:43
      сестру моей бабушки - после смерти ее мужа - сразу объявились на горе (это отлаженная система, а не случайность. у них адепты раскиданы по всем учереждениям). Чуть ли не на следующий день после похорон. начали помогать разговорами, вниманием. В общем приехав как то в Краснодар в гости - я понял что всё. Глаза стеклянные. Квартира уже отписана ее новым братьям, ее семья в шоке. сестра мамы в слезах и прочее

      горе. только горе могут принести эти сектанты в РФ. жечь. Сжигать их "приходы", книги, адептов на калыму - выветривать из головы мракобесие

      А тех кто с книжками ходит - надо привлекать к уголовной ответственности. За их миссионерство

      И вообще для таких упоротых есть свой круг ада. Надеюсь там их ждут печи

      с-т Petrov
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:49
        Петров,для вас статья просвещайтесь, а то вам доказательства все нужны, как будто вы в другой стране живете) Знаю, что не по этой теме, но внутренние экономические новости крайне редко публикуют. А вы страстно отстаиваете наше правительство. Может что то поменяется в вашем отношении и оно станет более объективным. http://finobzor.ru/show-36243-rossii-neobhodima-e
        konomika-dlya-naroda-a-ne-dlya-izbrannyh.html
        Владимир 38
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:50
          Петров,для вас статья просвещайтесь, а то вам доказательства все нужны, как будто вы в другой стране живете) Знаю, что не по этой теме, но внутренние экономические новости крайне редко публикуют. А вы страстно отстаиваете наше правительство. Может что то поменяется в вашем отношении и оно станет более объективным.


          я матом могу Вам только ответить. Глаза мне раскроете когда докажите что в 96 году было лучше чем сейчас. И расскажите где были в 96 году со своим протестом

          Путин вытащил вас из анала вместе со страной, которая дышала последними вздохами над Хасавюртовскими соглашениями - пока вы это не осознаете - для меня вы примерно такой же еговый - только из секты всепропало

          с-т Petrov
          1. Владимир 38 Сегодня, 14:56
            Вот вы даже не читали) печально. А там, как раз сравнение 90-х и сейчас)
            Владимир 38
            1. хрыч Сегодня, 15:08
              Цитата: Владимир 38
              Вот вы даже не читали) печально

              А автор статьи Олег Котолупов, все хорошо, но фамилия уж больно странная, в роду лупили котов laughing Особенно этот Котолупый прошелся по обороне (мы же на ВО), в частности: "Недостаточно выделяется средств и на национальную оборону, что наглядно видно на фоне расходов на эти цели в США, ЕС, Китае..." Я вот вижу, что построены в реале атомные ракетоносцы, развернута спутниковая группировка позиционирования, наведения, слежения. Вижу всю линейку баллистических и крылатых ракет, вижу атомные носители Статуса-6, а авиация, а военные действия в Закавказье, Крыму, Сирии. Я представляю, сколько это стоит для государства. Скажу вам, что Котолупов лжец и предатель.
              хрыч
              1. с-т Petrov Сегодня, 15:09
                Я вот вижу, что построены в реале атомные ракетоносцы, развернута спутниковая группировка позиционирования, наведения, слежения. Вижу всю линейку баллистических и крылатых ракет, вижу атомные носители Статуса-6, а авиация, а военные действия в Закавказье, Крыму, Сирии.


                путинский прихлебатель. титушка пескова. ПЖЫВ ПЖЫВ. Ты все врешь! Ты видел часы у Навки??? (с)

                на самом деле таким клоуном-оппозиционером быть очень легко. Может поэтому я выбрал правильную сторону angry

                хорошо что я не читал этот "материал" wassat

                с-т Petrov
              2. Владимир 38 Сегодня, 15:36
                В чем лжец, что мы на оборону в разы меньше тратим чем америка и китай?
                Владимир 38
                1. с-т Petrov Сегодня, 15:38
                  В чем лжец, что мы на оборону в разы меньше тратим чем америка и китай?


                  после таких вопросов хочется либо проверить вас на наличие сознания, либо на наличие мотивации писать такую чушь и включать такого "несоображающего".

                  с-т Petrov
                  1. Владимир 38 Сегодня, 15:40
                    Не читал, но осуждаю) Раньше считал, что такие персонажи только в фильмах,, ан нет. Вы представляете большой интерес для науки))
                    Владимир 38
                    1. с-т Petrov Сегодня, 15:42
                      Не читал, но осуждаю) Раньше считал, что такие персонажи только в фильмах,, ан нет. Вы представляете большой интерес для науки))


                      опять эти скобки. шутник.

                      руэксперт.ру и сделаноунас.ру - читали? осуждаете? вперед. я вам чтива дал на месяцы вперед. почитаете - обсудим.

                      а потом я прочту ваш матрас и дам свои комментарии по этому поводу. но сначала я спрошу о чем вы прочитали на этих двух порталах

                      Чем копошиться в куче гамна, я предпочитаю тратить время на поиск того, что строят в стране.

                      В этом мое отличие от Вас.

                      наше ВВП увеличилось на 11 % за 25 лет! А в китае ВВП увеличился в 13 раз.


                      в Китае был Тяньаньмэнь - когда у нас он случится - ваши посты пропадут с этого форума и ВВП сразу рванет вверх)

                      И пока Китай давил танками клоунов, наши клоуны расшатали нашу страну и поменяли государственный строй

                      Вы продолжаете кстати дело клоунов. Такой же наивный и неполживый.

                      с-т Petrov
                      1. Владимир 38 Сегодня, 15:46
                        Петров, то что у нас что то делается - это факт, но то что могло бы делаться в 13 раз больше - это тоже факт. В статье написано, что наше ВВП увеличилось на 11 % за 25 лет! А в китае ВВП увеличился в 13 раз. Как вы считаете есть разница?
                        Владимир 38
                      2. Владимир 38 Сегодня, 15:56
                        Да чем же я продолжаю, тем что не кричу Уря. Я рад бы на каждом углу кричать Уря, но причин не вижу. И привел вам конкретный пример почему. И не будет ни каких революций не переживайте. Но и движения вперед не будет, если основная масса в стране будет считать что все хорошо.А не будет движения, то через какое то время, точно случится то, чего и вы и я не хотим, т.е революция. По этому наши позиции очень схожи, но на мой взгляд, ваша вредна ,ибо вводит вас самого в заблуждения и все остальных
                        Владимир 38
                    2. хрыч Сегодня, 16:59
                      Цитата: Владимир 38
                      В статье написано, что наше ВВП увеличилось на 11 % за 25 лет! А в китае ВВП увеличился в 13 раз. Как вы считаете есть разница?

                      Очередная ложь Котолупова, ибо с 1979 по 2010, средний годовой рост ВВП Китая был равен 9,91%, достиг пика 15,2% в 1984, рекордно низких 3,8% - в 1990.
                      В РФ. «Удвоение ВВП за 10 лет считается одним из основных направлений российской политики», — объявил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию от 16 мая 2003 года. Для выполнения этой задачи было бы достаточно роста реального ВВП на 7,2 % в год. В постоянных ценах 2008 года за десять лет рост показателя составил около 76 %
                      хрыч
                2. хрыч Сегодня, 15:47
                  Цитата: Владимир 38
                  В чем лжец

                  В частности в этом
                  По первому фактору следует отметить, что население РФ в целом сократилось на 2,75 млн. человек по сравнению с РСФСР в 1990 году, а без учета миграции, коренное население сократилось на 13,3 млн.
                  хрыч
                  1. Владимир 38 Сегодня, 16:00
                    А что по вашим данным наше население приросло в 90-х? Тут по федеральным каналам говорят, что наше население в 2016 году приросло в чистом виде на 5 000 ч-к. Считаете нужно аплодировать?
                    Владимир 38
                    1. хрыч Сегодня, 16:17
                      Цитата: Владимир 38
                      А что по вашим данным наше население приросло в 90-х?

                      Во времена ЕБН конечно была убыль из-за падения рождаемости, возможно даже более миллиона, но Котолюбов провел децимацию и "укакошил" больше 13 миллионов. Что-то я не припомню кучи валяющихся трупов в наших городах. Мало того с присоединением Крыма к населению РФ прибавилось два миллиона этнически русских людей. Приведенные им цифры не выдерживают никакой критики, являются абсолютной ложью и имеют цель - расшатать обстановку в стране. Котолопов должен быть арестован и расстрелян, как враг народа.
                      хрыч
                      1. Владимир 38 Сегодня, 16:20
                        То есть вы хотите убить человека, потому что не видели кучу трупов в 90-х. ? Мдя, куда мир катится?х
                        Цитата: хрыч
                        Цитата: Владимир 38
                        А что по вашим данным наше население приросло в 90-х?

                        Во времена ЕБН конечно была убыль из-за падения рождаемости, возможно даже более миллиона, но Котолюбов провел децимацию и "укакошил" больше 13 миллионов. Что-то я не припомню кучи валяющихся трупов в наших городах. Мало того с присоединением Крыма к населению РФ прибавилось два миллиона этнически русских людей. Приведенные им цифры не выдерживают никакой критики, являются абсолютной ложью и имеют цель - расшатать обстановку в стране. Котолопов должен быть арестован и расстрелян, как враг народа.
                        Владимир 38
                    2. хрыч Сегодня, 16:29
                      Цитата: Владимир 38
                      Мдя, куда мир катится?

                      Это в каждом миллионном городе надо укакошить 100 тысяч человек. Вы хоть врубаетесь что это такое. Ладно, когда была Великая война, да там действительно валялись кучи трупов, много погибло от голода, был резкий спад рождаемости (причем однозначно больший чем во времена ЕБН), причем невосполнимые потери мужиков на фронте еще усугубили падение рождаемости. Поэтому Котолупов просто полная вошь.
                      хрыч
                      1. Владимир 38 Сегодня, 16:31
                        Цитата: хрыч
                        Цитата: Владимир 38
                        Мдя, куда мир катится?

                        Это в каждом миллионном городе надо укакошить 100 тысяч человек. Вы хоть врубаетесь что это такое. Ладно, когда была Великая война, да там действительно валялись кучи трупов, много погибло от голода, был резкий спад рождаемости (причем однозначно больший чем во времена ЕБН), причем невосполнимые потери мужиков на фронте еще усугубили падение рождаемости. Поэтому Котолупов просто полная вошь.


                        Поверьте - это не заметно, в том смысле, что горы трупов вы не увидите, вы же не видите, что ежегодно 40 000 ч-к в автокотастрофах погибают
                        Владимир 38
                    3. хрыч Сегодня, 16:39
                      Цитата: Владимир 38
                      что горы трупов вы не увидите

                      Вот поэтому и хватит врать, а жертв ДТП приплюсуйте в жертвы кровавого режима и Запад с ИГИЛ (запрещена в РФ) вам зааплодируют.
                      хрыч
                      1. Владимир 38 Сегодня, 17:02
                        Врете то вы , не услышал не одного здравого аргумента, а такие как я не увидел в 90-е горы трупов -смешны.Очень низко квалифицированный персонал единая россия набирает. От того и в стране все так)
                        Цитата: хрыч
                        Вот поэтому и хватит врать, а жертв ДТП приплюсуйте в жертвы кровавого режима и Запад с ИГИЛ (запрещена в РФ) вам зааплодируют.
                        Владимир 38
                    4. хрыч Сегодня, 17:10
                      Цитата: Владимир 38
                      не услышал не одного здравого аргумента, а такие как я не увидел в 90-е горы трупов -смешны

                      Потому, что вам какой-нибудь Котолупов скажет пургу, вы и верите, потому, что хотите верить. А коль вам смешно и еще хватает наглости сравнивать ЕБН-ские и нынешние времена с теми по потерям, что пережили люди во время Великой Отечественной войны, как считает Скотолопов, то вы батенька видимо безнадежны.
                      хрыч
            2. faridg7 Сегодня, 15:22
              Цитата: Владимир 38
              Вот вы даже не читали) печально. А там, как раз сравнение 90-х и сейчас)

              Так не робит ссылка, выкладываете как аргумент, так хоть проверяйте.
              Цитата: Владимир 38
              как раз сравнение 90-х и сейчас

              Мне для сравнить ничего читать не надо- достаточно вспомнить. У меня в 96 первенец родился, Тетки на мебельной фабрике, где работал, в осаду взяли упраление фабрики, только благодаря им, получил долг по зарплате за 4 месяца- мамку с малым кормить просто нечем уже было. Еще немного, пожалуй, и руководство фабрики могло резко сократиться, я уже почти созрел тогда.
              faridg7
              1. Комментарий был удален.
        2. bk316 Сегодня, 14:52
          Если не по теме, то почему не в личку?
          Или все-таки хочется тему перевести?
          bk316
      2. sibiryk Сегодня, 15:03
        Цитата: с-т Petrov
        А тех кто с книжками ходит - надо привлекать к уголовной ответственности. За их миссионерство

        Теперь можно, за распространение экстремистской литературы
        sibiryk
      3. g1v2 Сегодня, 15:21
        На мой взгляд нужна целенаправленная борьба со всеми вредными сектами и концессиями. Битва за умы населения - главнейшая . Поэтому свидетелей Иеговы , саентологов и прочий подрывной элемент необходимо закрывать и перевоспитывать. Конечно в подполье они будут действовать, но одно дело - из под полы рекрутировать зомби, а другое на главных каналах и стадионах.
        g1v2
    4. сибиралт Сегодня, 14:47
      Да пусть бы они бы. Если бы не лезли во все щели и не отыскивали новых свидетелей для поломки мозга.
      сибиралт
      1. megavolt823 Сегодня, 15:24
        во времена лихих 90х многие исторические здания Питера были проданы и ремонты велись там не взирая на статус здания . были разные находки в этих зданиях . наблюдения конца 1917 года , картотеки царской охранки , мемуары отставных и не принявших отречения царя . я не помню чьи именно записки , но какой то чин полиции царского времени , описывал разных революционных групп разного толку . мошенников , фальшивомонетчиков , проституток и т.п. он проводил связи между ними и выявил разное и всякое . в том числе описывал польских фальшивомонетчиков которые вели деятельность и на территории России и на территории других государств . и об их связях с террористическими группами (бомбометателей) . своей деятельностью они подрывали экономику России и германии и финансировали террор и распространение разных листовок . были его мысли о странах и их разведках , которые опекали фальшивомонетчиков . если посмотреть на наш день сегодняшний и вчерашний то начинаешь понимать царского отставника . все эти протестантские и псевдореволюционные как и псевдо-религиозные несут угрозу . и это не только мои опасения . это история . факт . и реальность сегодняшнего дня . как 100 лет назад , так и сегодня . hi
        megavolt823
    5. Венд Сегодня, 15:27
      Цитата: Tusv
      Во во. Идете отжимать жилье в Брюсель, вас там любят И озабоченные фсе

      Теперь понятно откуда к нам занесло эту пакость. Создатли забеспокоились.
      Венд
  2. Marksman Сегодня, 14:37
    Как Брюссель ещё не озаботился запретом ИГ и Ан-Нусры в России? Как-никак нарушаем права живых организмов, которые ничем от нас, кроме желания убить нас, наших женщин, стариков и детей, не отличаются. Странно...
    Marksman
  3. 210окв Сегодня, 14:37
    Да и пусть идут..Хоть в Страсбург,Хоть в Нью-Йорк..Скатертью дорога..
    210окв
  4. Рабинович Сегодня, 14:37
    У нас тоже эти сектанты ходят и раздают бумажки. Гнать их надо палками.
    Рабинович
    1. 210окв Сегодня, 14:41
      Вот тут я с Вами согласен!Только смотрите,кабы наши "обиженные" к вашим не подались..
      Цитата: Рабинович
      У нас тоже эти сектанты ходят и раздают бумажки. Гнать их надо палками.
      210окв
    2. с-т Petrov Сегодня, 14:49
      У нас тоже эти сектанты ходят и раздают бумажки. Гнать их надо палками.


      пока ты Асада не касаешься, ты вполне адекватен
      с-т Petrov
    3. faridg7 Сегодня, 15:00
      Цитата: Рабинович
      Гнать их надо палками.

      Ну вот, а мне, было дело, долго в отделении милиции объясняли, что у нас-де, свобода вероисповедания и нельзя каждого подкатывающего к тебе со словами " бог вас любит", спускать с лестницы. Получается теперь можно и нужно?
      faridg7
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:02
        Получается теперь можно и нужно?


        drinks еще и медаль дадут!

        Вообще надо устроить в стране масштабный субботник. И по незаконно пересекшим границу азиатам и к украинцам подойти спросить где документы и печати и по еговым и по всем причастным к сору

        Нет если денег на депортацию, у нас есть чем им заняться, отрабатывая дорогу домой
        с-т Petrov
        1. faridg7 Сегодня, 15:11
          Цитата: с-т Petrov
          drinks еще и медаль дадут!

          Ага, опомнились. Оне ко мне давно уже не ходють- видать адрес в черный список занесли
          faridg7
    4. Monster_Fat Сегодня, 15:27
      Вопрос- те которые с пейсами и в шляпах-это "сектанты" ведь, тоже? Видел я как и их у вас "палками" и даже ногами... Скажите тогда кто-ж, тогда, в Израиле "праведный"? Я серьезно.
      Monster_Fat
  5. Владимирец Сегодня, 14:38
    В Европейском союзе в очередной раз высказали недовольство в связи с «нарушением прав человека в России».

    В своем дерьме пусть сначала разберутся, в каждой бочке затычка. no
    Владимирец
  6. AlexTires Сегодня, 14:42
    Пусть правительствоЕС предоставит им всем политическое убежище...они любят "обездоленных" пригревать...
    AlexTires
  7. mihey Сегодня, 14:42
    Иеговисты, бабтисты, саентисты - какого д...ма только к нам не закинули. Выслать их всех на вечное поселение к своим прародителям на лужайку к белому хаусу.
    mihey
  8. prostotak Сегодня, 14:50
    Каждый новообращенный Свидетель Иеговы является постоянным источником средств для Общества. "Ибо все, что есть у человека после крещения становится принадлежащим Иегове"
    - ну не секта ли? просто классический пример бизнеса на религии!
    prostotak
  9. Masya Masya Сегодня, 14:50
    У этих озабоченных, что не экстремисты, то все судьбой обижены... а в качестве судьбы РФ видят...
    Masya Masya
  10. Сергей956 Сегодня, 14:51
    Конечно Евросоюз выскажет озабоченность! Штаб-квартира Еговистов находится в Нью-Йорке. Следовательно, недовольны хозяева и недовольны их подпевалы, то-есть ЕСПЧ.
    Сергей956
  11. Бригадир Сегодня, 14:53
    Пошли на 3 буквы, еврогейские у-б-л-ю-д-к-и!
    Эти свидетели сами себе выбрали дорогу в АД !!!
    Пусть теперь по ней и идут...
    Бригадир
  12. nick.guda Сегодня, 14:58
    гнать поганой метлой всю эту шушеру вместе с Брюсселем....
    nick.guda
  13. Topotun Сегодня, 14:59
    Интересно и долго мы бдем оглядываться на Брюссель? Даже по фильмам поставляемым в РФ видно как деградирует мораль того общества. Кровь, сопли, деньги тра... свободные отшонеия. Американские фильмы 70-ч и сегодняшние отличаются как небо и земля.... Страшно становится, такое ощущение что МЫ и ОНИ расходимся все дальше....
    Topotun
  14. Slon_on Сегодня, 15:00
    Вой из гейвропы - лакмусовая бумажка, что решение было принято верное, правда запоздалое лет на 20. У нас этих давно тапочком прихлопнули.
    Slon_on
  15. ML-334 Сегодня, 15:01
    Навступали в своё время во всё европейское -всякая будет носом тыкать.Пора выбираться из всего этого дерьма-мы такие какие есть.
    ML-334
  16. трофим Сегодня, 15:09
    Как то приходили ко мне к дому, красивые такие в галстуках, пытались агитировать. Пришлось пообещать что в следующий раз спущу собаку даже если увижу в переулке. Судя по всему в тот момент выглядел я очень убедительно.
    трофим
  17. Hariton Laptev Сегодня, 15:09
    давно пора эту скрытую пятую колонну прикрыть.
    Hariton Laptev
  18. Berkut24 Сегодня, 15:10
    Ну пусть почешут свою озабоченность. Нам их мнение куда приложить?
    Berkut24
  19. avg-mgn Сегодня, 15:13
    Брюссель вместо того, чтобы высказывать озабоченность мог бы в качестве жеста доброй воли для начала пригласить их на ПМЖ, полагаю ни Россия, ни сами иеговисты против не будут, а тех кто против можно тогда и принудительно попросить освободить пространство.
    avg-mgn
  20. mikh-korsakov Сегодня, 15:19
    Во-первых, одна радость - до сих пор мы выражали озабоченность, а теперь наконец участь выражать озабоченность им. Во-вторых, какое их собачье дело совать нос в наши дела. В-третьих, наконец, прищемили хвост этой банде мошенников на религиозной почве. В-четвертых, непонятно, почему мы до сих пор участвуют в таких конторах как ЕСПЧ. В-четвертых, почему мы до сих пор оправдываемся, вместо того чтобы называть вещи своими именами. Предлагаю конкурс по русофобии с присуждением медалей. Предлагаю золотую медаль с вручением звания чемпиона по русофобии вручить Польше, заслуженное серебро - у Литвы, третье место делят многие европейские страны.
    mikh-korsakov
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
      одна радость - до сих пор мы выражали озабоченность, а теперь наконец участь выражать озабоченность им


      надо еще подкинуть дров! drinks
      с-т Petrov
  21. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:22
    Брюсселю -кушайте свою капусту, пока есть чем, и не гавкай-те нам под руку fool
    Изгоняющий либероидов
  22. Лелёк Сегодня, 15:24
    (Удивительно, что евробюрократы пока ещё не высказали озабоченностей по поводу запрещения в России деятельности так называемого «Исламского государства»)

    Ммдя, "а лес такой загадочный, а слез такой задумчивый". Всё-то они, сердешные, озабочиваются тем, что у нас. Вот лучше озаботились бы наличием фашистской организации в бывшей Украине. Ведь эти отморозки придут именно к ним в их "европы" и тогда уже поздно будет размахивать жупелом о правах. Тогда в моде будет колючая проволока, а не "толерантные" наряды.

    "Скучно, девочки".
    Лелёк
  23. vinni-puk Сегодня, 15:28
    Эту мерзоту не запрещать надо, а выжигать вакуумными бомбами.
    vinni-puk
  24. хмурый лис Сегодня, 15:46
    Что там вся Европа такая Озабоченная или только Брюссель?надоели уже рот закройте и идите куда подальше В Опу ! И.Не лезьте не В свое дело! negative
    хмурый лис
  25. Ecilop Сегодня, 15:50
    Религия - опиум для народа. (с)
    Но как и во всей наркоте, есть относительно безобидная травка, а есть и тяжелая артиллерия.
    Ecilop
  26. 1536 Сегодня, 16:25
    Что ту можно сказать? Решение правильное. Вот только лет двадцать назад его надо было принимать. Но, как говориться, лучше поздно, чем никогда.
    У меня только вопрос. А не могла бы наша церковь, наша православная церковь, бороться со всеми этими сектантами? Ведь иеговисты не одиноки. Существуют и другие религиозные секты.
    Так, например, в небольших Подмосковных городках эти "благообразные старушки", молодые мужчины с детьми на руках, женщины в платочках и носочках, и прочие наши граждане, получившие "просветление" при сдаче квартиры и накоплений своим "братьям и сестрам" из сект, стоят около железнодорожных платформ, завлекая молодежь красивыми плакатиками и елейными разговорами. А до ближайшего православного храма надо, извините, пилить километров пять, а православный священник никогда не выйдет к народу на станцию, не встретит его, возвращающего с работы, и не проводит на работу. Церковь отделена от государства. Но на войне, как войне. И народ ждет и доброго слова и участия от бескорыстных наших священников. Или уже не ждет? Или все ждут нападения А. Гитлера 2.0, чтобы объединиться? Пока только "перестройка 2.0" брезжит на горизонте.
    1536
  27. Комментарий был удален.
  28. Владимир 38 Сегодня, 16:28
    Цитата: faridg7
    Так не робит ссылка, выкладываете как аргумент, так хоть проверяйте.

    http://finobzor.ru/show-36243-rossii-neobhodima-e
    konomika-dlya-naroda-a-ne-dlya-izbrannyh.html проверил все работает
    Владимир 38
  29. KIBL Сегодня, 16:56
    Ежели проявляется озабоченность чтобы снять напряжение, займитесь рукоблудием,потому как с бабами у них там напряг судя по озабоченности!
    KIBL
  30. Zomanus Сегодня, 17:15
    Вот этих бабок и эту литературу, что на фото, облить краской или солярой.
    Видимо во избежании этого литература в пакетиках.
    Хотя конечно вместо просто запретов, нужно конфисковать и уничтожать
    эту печатную дрянь.
    Zomanus
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