Lockheed Martin приступила к испытаниям перспективной РЛС
Американская компания Lockheed Martin приступила к испытаниям уменьшенного прототипа перспективной радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar), передает "Nplus1" сообщение Breaking Defense. На прототипе отрабатываются технологии обнаружения и идентификации баллистических целей и последующего их разделения на истинные и ложные.
Страны, имеющие на вооружении ядерное оружие, занимаются созданием новых боевых частей для баллистических ракет, которые бы могли прорывать системы противоракетной обороны. Такие боевые части будут оснащаться маневрирующими ядерными блоками и ложными целями, которые для радаров будут практически неотличимы от самих блоков.
Как уточняет Defense News, параллельно с началом испытаний LRDR компания Lockheed Martin защитила его эскизный проект. Новая радиолокационная станция, как ожидается, начнет работать в 2020 году на авиабазе ВВС США «Клиар» на Аляске. Его строительство планируется начать в 2019 году.
Согласно проекту, радиолокационная станция LRDR будет создана на основе нитрида галлия. Использование этого материала позволит существенно улучшить показатели сигнал-шум по сравнению с современными радарами на основе арсенида-галлия. В результате при меньшей потребляемой мощности радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших дальности и высоте.
Перспективный радар будет работать в режимах широкого угла обзорности — для обнаружения целей и узкого угла — для точного распознавания и сопровождения. Станцию планируется оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. LRDR подключат к национальной системе противоракетной обороны США. В частности, целеуказание с радара будет передаваться на противоракеты на Аляске и в Калифорнии.
В настоящее время в состав американской системы противоракетной обороны входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS. Кроме того, США располагают мобильной радиолокационной станцией SBX морского базирования, работающей в X-диапазоне.
Страны, имеющие на вооружении ядерное оружие, занимаются созданием новых боевых частей для баллистических ракет, которые бы могли прорывать системы противоракетной обороны. Такие боевые части будут оснащаться маневрирующими ядерными блоками и ложными целями, которые для радаров будут практически неотличимы от самих блоков.
Иллюстрация работы LRDR
Как уточняет Defense News, параллельно с началом испытаний LRDR компания Lockheed Martin защитила его эскизный проект. Новая радиолокационная станция, как ожидается, начнет работать в 2020 году на авиабазе ВВС США «Клиар» на Аляске. Его строительство планируется начать в 2019 году.
Согласно проекту, радиолокационная станция LRDR будет создана на основе нитрида галлия. Использование этого материала позволит существенно улучшить показатели сигнал-шум по сравнению с современными радарами на основе арсенида-галлия. В результате при меньшей потребляемой мощности радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших дальности и высоте.
Перспективный радар будет работать в режимах широкого угла обзорности — для обнаружения целей и узкого угла — для точного распознавания и сопровождения. Станцию планируется оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. LRDR подключат к национальной системе противоракетной обороны США. В частности, целеуказание с радара будет передаваться на противоракеты на Аляске и в Калифорнии.
В настоящее время в состав американской системы противоракетной обороны входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS. Кроме того, США располагают мобильной радиолокационной станцией SBX морского базирования, работающей в X-диапазоне.
Использованы фотографии: http://www.lockheedmartin.com/us.html
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