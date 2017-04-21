17:15 21 апреля

Lockheed Martin приступила к испытаниям перспективной РЛС

Американская компания Lockheed Martin приступила к испытаниям уменьшенного прототипа перспективной радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar), передает "Nplus1" сообщение Breaking Defense. На прототипе отрабатываются технологии обнаружения и идентификации баллистических целей и последующего их разделения на истинные и ложные.

Страны, имеющие на вооружении ядерное оружие, занимаются созданием новых боевых частей для баллистических ракет, которые бы могли прорывать системы противоракетной обороны. Такие боевые части будут оснащаться маневрирующими ядерными блоками и ложными целями, которые для радаров будут практически неотличимы от самих блоков.

Lockheed Martin приступила к испытаниям перспективной РЛС

Иллюстрация работы LRDR



Как уточняет Defense News, параллельно с началом испытаний LRDR компания Lockheed Martin защитила его эскизный проект. Новая радиолокационная станция, как ожидается, начнет работать в 2020 году на авиабазе ВВС США «Клиар» на Аляске. Его строительство планируется начать в 2019 году.

Согласно проекту, радиолокационная станция LRDR будет создана на основе нитрида галлия. Использование этого материала позволит существенно улучшить показатели сигнал-шум по сравнению с современными радарами на основе арсенида-галлия. В результате при меньшей потребляемой мощности радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших дальности и высоте.

Перспективный радар будет работать в режимах широкого угла обзорности — для обнаружения целей и узкого угла — для точного распознавания и сопровождения. Станцию планируется оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. LRDR подключат к национальной системе противоракетной обороны США. В частности, целеуказание с радара будет передаваться на противоракеты на Аляске и в Калифорнии.

В настоящее время в состав американской системы противоракетной обороны входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS. Кроме того, США располагают мобильной радиолокационной станцией SBX морского базирования, работающей в X-диапазоне.

Использованы фотографии: http://www.lockheedmartin.com/us.html
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Комментарии 18

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  1. heruv1me Сегодня, 14:57
    Говнючки..
    heruv1me
    1. НасРать Сегодня, 15:00
      Цитата: heruv1me
      Говнючки..


      Гонка вооружений, холодная война.. ни чего в этом мире не меняется
      НасРать
    2. Самаритянин Сегодня, 15:12
      Цитата: heruv1me
      Говнючки..

      laughing
      А ещё с того сайта:
      Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Как сообщает Navy Times, компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет «Нью-Джерси», еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль.

      Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи. По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.

      Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.

      Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже. Как ожидается, подводная лодка «Нью-Джерси» с новой планировкой войдет в состав американского флота в 2021 году.
      Самаритянин
      1. doubovitski Сегодня, 16:21
        Цитата: Самаритянин
        Цитата: heruv1me
        Говнючки..

        laughing
        А ещё с того сайта:
        Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Как сообщает Navy Times, компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет «Нью-Джерси», еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль.
        Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи. По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.
        Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.
        Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже. Как ожидается, подводная лодка «Нью-Джерси» с новой планировкой войдет в состав американского флота в 2021 году.

        У них там геев и трансгендеров- пол-страны. На хрена портить железо, лучше подобрать экипаж соответственно. Из существ среднего пола.
        doubovitski
  2. Владимирец Сегодня, 15:01
    "Новая радиолокационная станция, как ожидается, начнет работать в 2020 году на авиабазе ВВС США «Клиар» на Аляске."

    Обкатают на ракетах, летящих на Куру.
    Владимирец
    1. Серый брат Сегодня, 15:48
      Цитата: Владимирец
      Обкатают на ракетах, летящих на Куру.

      Надеюсь среди персонала найдутся желающие поделиться результатами)))
      Серый брат
  3. Tusv Сегодня, 15:14
    Я правильно понял статью. Американский радар будет видеть не только цель, но и запах плутония?
    Афигеть.
    Tusv
    1. ser-pov Сегодня, 15:18
      Ну правильно! К каждой боеголовке подлетает собака-космонавт-обнюхивает и гавканьем сообщает, есть плутоний или нет... fellow
      А если серьезно, то мало будет толку,что нам, что им от этих разработок если заваруха начнется... yes
      ser-pov
      1. Tusv Сегодня, 16:03
        Цитата: ser-pov
        К каждой боеголовке подлетает собака-космонавт-обнюхивает и гавканьем сообщает, есть плутоний или нет.

        Лайка, Белка и Стрелка из семейсва посовых реальные и заслуженные Космонавты.Стёб не защитан. Но как работает реклама. Хочу хочу. Мое всевидящее око на пятиметровом холме ацстой
        Tusv
    2. san4es Сегодня, 15:40
      Они так от каждого спутника с ЯЭУ шарахаться будут belay
      san4es
      1. Walanin Сегодня, 17:07
        этих спутников уже давным давно не стало
        Walanin
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:17
    Черт им помехой, а нашим спецам -бог в помощь!
    Изгоняющий либероидов
  5. Оператор Сегодня, 15:33
    ЛокМарт, как всегда, первая в распиле бюджета laughing
    Оператор
  6. Vita VKO Сегодня, 15:36
    Американская компания Lockheed Martin приступила к испытаниям уменьшенного прототипа перспективной радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR
    Непонятно, а где российские системы разведки. Сейчас самое время снимать частоты и параметры сигналов, анализировать режимы работу. Уже через 2 года РЛС вступит в строй, для инженеров разрабатывающих комплексы помех для гарантированного преодоления ПРО времени в обрез.
    Vita VKO
    1. zivXP Сегодня, 15:51
      Вы хотите, чтоб разведка вам тут все расписала? :)
      zivXP
      1. Vita VKO Сегодня, 16:35
        Цитата: zivXP
        Вы хотите, чтоб разведка вам тут все расписала?

        Не обязательно. Но простой факт, что она ведется, что информация собирается и обобщается невероятно успокаивает, хорошая страховка от неожиданностей. Особенно после крайнего доклада ООН о возросшей опасности "случайной" ядерной войны.
        Vita VKO
  7. keeper03 Сегодня, 16:42
    В настоящее время в состав американской системы противоракетной обороны входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS.
    Ну так может, пока они не наклепали больше, посыпим на них приземляющим пеплом ?!!
    keeper03
    1. Walanin Сегодня, 17:08
      голову себе посыпьте
      Walanin
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