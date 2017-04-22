15:08 22 апреля

НАК: В Ставропольском крае ликвидированы члены "спящей" ячейки ИГИЛ

Национальный антитеррористический комитет сообщает об инциденте на территории Ставропольского края. В материале говорится, что сотрудники сил правопорядка в Кочубеевском районе Ставрополья поджидали автомобиль, в котором, по оперативным данным, находились члены так называемой «спящей» ячейки ИГИЛ (*запрещено в РФ). Бойцы спецподразделения ликвидировали двоих членов бандгруппы.

НАК: В Ставропольском крае ликвидированы члены "спящей" ячейки ИГИЛ


ТАСС публикует заявление НАК:
При проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье так называемой спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической организации ИГИЛ (ИГ*), около 23:00 21 апреля на просёлочной дороге в районе населённого пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль "Лада Приора", в котором передвигались бандиты. Находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы. Бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ (*) и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой - её активным членом.



Фамилии ликвидированных боевиков не сообщаются. Не сообщается и том, понесли ли потери сотрудники правоохранительных органов, по которым бандиты открыли огонь из автоматов.

При этом отмечено, что у НАК есть данные о подготовке этих боевиков к нападениям на религиозных деятелей в Ставропольском крае.


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Комментарии 14

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
    В Ставрополье ликвидированы члены "спящей" ячейки ИГИЛ

    Ещё одни бармалеи в "жмурки" сыграли . Теперь не проснутся ! good Так держать ! soldier
    Надеюсь , обошлось без потерь со стороны силовиков .
    bouncyhunter
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:29
      на просёлочной дороге в районе населённого пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль "Лада Приора", в котором передвигались бандиты. Находившиеся в машине лица открыли огонь из

      Почему на хате не взяли..? Хотя , может просто для нас эту статью написали, а там все серьезней было..Работают парни! Ну дай Бог..
      ОТДЕЛ
    2. vanek77 Сегодня, 14:39
      Всех их "спящими" бы отправить к гуриям, хорошо сработано, респект ФСБ.
      vanek77
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:50
        Цитата: vanek77
        Всех их "спящими" бы отправить к гуриям

        У них путёвка к чертям ! yes
        bouncyhunter
  2. Pirogov Сегодня, 14:20
    Хорошая новость ,нужно как можно быстрей уничтожить этих тва.рей ,бить на опережение ,пока они себя не показали во всей ,,,.красе,,,,....
    Pirogov
  3. igor1981 Сегодня, 14:24
    Всё правильно , живыми таких не брать.
    igor1981
    1. Ярик Сегодня, 14:40
      Живыми их не стоит брать а вот как звать этих выродков надо бы сообщать на весь мир. Я на 100% уверен, что эти выродки и их родня, не проживают на территории СК
      Ярик
      1. Верба Сегодня, 14:58
        Цитата: Ярик
        Живыми их не стоит брать а вот как звать этих выродков надо бы сообщать на весь мир. Я на 100% уверен, что эти выродки и их родня, не проживают на территории СК

        Да допросить не мешало бы ,а если информация вся есть ,то только мочить ,а то корми их потом в тюрьме.
        Верба
  4. rotmistr60 Сегодня, 14:28
    Их как клопов давят, а они все равно плодятся причем в разных регионах. Членов этих организаций нужно объявлять вне закона. Т.е подлежат уничтожению на месте. Их ловят, сажают, а они и там продолжают идеологическую обработку своих земляков, причем находясь на гособеспечении.
    rotmistr60
  5. senima56 Сегодня, 14:50
    "Пожёстче! Пожёстче!".- В.В. Путин.
    senima56
  6. kepmor Сегодня, 14:54
    Уничтожили двоих - это хорошо...плохо то, что на их место придут другие...процесс этот бесконечен, к сожалению, и не подконтролен...
    пока будут существовать государства-террористы, типа Катара, Израиля, Саудовской Аравии и США, в борьбе с террором продвижения не будет...здесь не с хвоста начинать надо, а с головы...
    а мы их по-прежнему за "партнеров" держим...мутузим "неверную жену" вместо того, чтобы дать в морду "кобелю-соседу"...
    kepmor
    1. МПК105 Сегодня, 15:06
      здесь не с хвоста начинать надо, а с головы...
      а мы их по-прежнему за "партнеров" держим...мутузим "неверную жену" вместо того, чтобы дать в морду "кобелю-соседу"...[/quote]Образнее и не сказать... hi
      МПК105
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:59
    Начали работать "на опережение". Засады, проверки, "на живца" с подстраховкой. Надеюсь, обошлось без потерь с нашей стороны.
    Горный стрелок
  8. AlexSteel Сегодня, 15:00
    "Спящая" или нет, но она чертовски опасна, так что хорошо, что террористов ликвидировали
    AlexSteel
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