НАК: В Ставропольском крае ликвидированы члены "спящей" ячейки ИГИЛ

При проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье так называемой спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической организации ИГИЛ (ИГ*), около 23:00 21 апреля на просёлочной дороге в районе населённого пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль "Лада Приора", в котором передвигались бандиты. Находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы. Бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ (*) и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой - её активным членом.

Национальный антитеррористический комитет сообщает об инциденте на территории Ставропольского края. В материале говорится, что сотрудники сил правопорядка в Кочубеевском районе Ставрополья поджидали автомобиль, в котором, по оперативным данным, находились члены так называемой «спящей» ячейки ИГИЛ (*запрещено в РФ). Бойцы спецподразделения ликвидировали двоих членов бандгруппы. ТАСС публикует заявление НАК:Фамилии ликвидированных боевиков не сообщаются. Не сообщается и том, понесли ли потери сотрудники правоохранительных органов, по которым бандиты открыли огонь из автоматов.При этом отмечено, что у НАК есть данные о подготовке этих боевиков к нападениям на религиозных деятелей в Ставропольском крае.