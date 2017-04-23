В Армении убит российский военнослужащий
В армянском городе Гюмри убит российский военнослужащий. Речь идёт о сержанте контрактной службы 102-й российской военной базы, 21-летнем Дмитрии Ялпаеве. Его труп с колото-резаными ранами шеи был обнаружен возле местного магазина «Арго». Известно о том, что сержант Ялпаев был кинологом, службу в Армении проходил с мая 2015 года.
По предварительным результатам следствия, выяснилось, что основным подозреваемым считается 20-летний местный житель, и что убийство было совершено на бытовой почве.
РИА Новости приводят заявление официального представителя полиции Армении Эдгара Джанояна:
После этого в СМИ стали появляться публикации о проблемах задержанного с психикой. Однако в прокуратуре Ширакской области Армении было заявлено, что пока эти данные не подтверждены, и что задержанный только проходит судебно-психиатрическую экспертизу.
По информации Life , сестра Дмитрия Ялпаева в ходе интервью сообщила о том, что разговаривала с Дмитрием по телефону, и в его голосе ничто не указывало на наличие каких-либо серьёзных проблем и угроз для жизни.
По предварительным результатам следствия, выяснилось, что основным подозреваемым считается 20-летний местный житель, и что убийство было совершено на бытовой почве.
РИА Новости приводят заявление официального представителя полиции Армении Эдгара Джанояна:
Подозреваемый – 20-летний Дж. А. был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции.
После этого в СМИ стали появляться публикации о проблемах задержанного с психикой. Однако в прокуратуре Ширакской области Армении было заявлено, что пока эти данные не подтверждены, и что задержанный только проходит судебно-психиатрическую экспертизу.
По информации Life , сестра Дмитрия Ялпаева в ходе интервью сообщила о том, что разговаривала с Дмитрием по телефону, и в его голосе ничто не указывало на наличие каких-либо серьёзных проблем и угроз для жизни.
Использованы фотографии: ВК
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