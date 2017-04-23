08:56 23 апреля

В Армении убит российский военнослужащий

В армянском городе Гюмри убит российский военнослужащий. Речь идёт о сержанте контрактной службы 102-й российской военной базы, 21-летнем Дмитрии Ялпаеве. Его труп с колото-резаными ранами шеи был обнаружен возле местного магазина «Арго». Известно о том, что сержант Ялпаев был кинологом, службу в Армении проходил с мая 2015 года.

В Армении убит российский военнослужащий


По предварительным результатам следствия, выяснилось, что основным подозреваемым считается 20-летний местный житель, и что убийство было совершено на бытовой почве.


РИА Новости приводят заявление официального представителя полиции Армении Эдгара Джанояна:
Подозреваемый – 20-летний Дж. А. был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции.


После этого в СМИ стали появляться публикации о проблемах задержанного с психикой. Однако в прокуратуре Ширакской области Армении было заявлено, что пока эти данные не подтверждены, и что задержанный только проходит судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации Life , сестра Дмитрия Ялпаева в ходе интервью сообщила о том, что разговаривала с Дмитрием по телефону, и в его голосе ничто не указывало на наличие каких-либо серьёзных проблем и угроз для жизни.

Использованы фотографии: ВК

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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:19
    Что то можно комментировать только после расследования . Родным и близким искренние соболезнования по погибшему на боевом посту родному человеку .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:24
      Цитата: Spartanez300
      Что то можно комментировать только после расследования .

      Полностью согласен . Эта база кое-кому давно поперёк горла костью встала . Скорее бы подавились , что-ли ...
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
        Павел hi -пока что основная версия, бытовуха, тем более что наша база там по сути много народа кормит, ее наличие выгодно армянам и по политическим целям! hi
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:37
          Привет , Сергей ! hi Вот поэтому не будем бежать впереди паровоза .
          bouncyhunter
    2. МПК105 Сегодня, 07:28
      На каком боевом посту?Написано же-у магазина.Армяна с ножиком встретил...А те без ножей себя за мужчин не считают-неуютно и страшно им ходить без ножа...
      МПК105
      1. рич Сегодня, 08:14
        бытовуха
        собаки за два года сильно привыкли, тосковать будут
        рич
      2. Stas157 Сегодня, 08:18
        Цитата: МПК105
        На каком боевом посту?Написано же-у магазина.Армяна с ножиком встретил...А те без ножей себя за мужчин не считают-неуютно и страшно им ходить без ножа...

        Получается, нашим военнослужащим, без пистолета в магазин не ходить! Как это было в 90-е в Казахстане на Байконуре. Российские офицеры ходили в город вооруженные.
        Stas157
        1. Jovanni Сегодня, 08:30
          Цитата: Stas157
          Получается, нашим военнослужащим, без пистолета в магазин не ходить! Как это было в 90-е в Казахстане на Байконуре. Российские офицеры ходили в город вооруженные.

          Вот действительно, странный расклад! Если бы парня у части зарезали, теракт, а у магазина, - бытовуха! Типа, на ногу он наступил в очереди кому? Оно может и так, но слишком уж часто у нас всё на бытовуху горазды списывать. Спокойнее начальству по страусиному жить. Пока не полыхнет, не дай Бог...
          Jovanni
  2. Uryukc Сегодня, 07:21
    Возможно это последствия деяний Пермякова...
    Uryukc
  3. avg-mgn Сегодня, 07:27
    Почему боец оказался один за пределами части? Или на территории этого сопредельного государства для военнослужащих РФ действуют некие нормативные документы позволяющие такие вольности? Почему мы забываем, что за рубежом мы гости, причем далеко не для всех добрые. Бардак!!!
    avg-mgn
    1. Тралл Сегодня, 07:43
      Цитата: avg-mgn
      Бардак!!!

      Разницу между казарменным положением и свободным выходом в город улавливаете?
      Тралл
    2. Abbattar Сегодня, 08:21
      вообще то парень - контрактник и выходить в город может в любой момент, вне часов службы.
      Abbattar
  4. Волька Сегодня, 07:29
    жаль парня, хороший был человек, земля пухом и светлая память...
    Волька
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    Пока что только сухая констатация факта смерти нашего солдата, будем ждать объективного, непредвзятого расследования и его итогов прежде чем делать какие-то выводы . Да, и пожалуйста, не разводите срач, не делайте себе имя на чужой трагедии. По любому семье и родным погибшего мои искренние соболезнования.
    Изгоняющий либероидов
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:37
    Увы, бытовуха с размахиванием острыми предметами среди парней щенячьего возраста будет всегда. И неважно, джинсы на них надеты, или армейский камуфляж. Как говорится "в поле ветер, в жопе -дым". Жаль нашего парня. Повод для убийства окажется, скорее всего, ничтожным.. request
    Горный стрелок
  7. vladimirvn Сегодня, 07:46
    Армяне мстят за свою нищету и за несбывшиеся надежды. Как оказалась, если Россия их не кормит на халяву, они ни что. За то во времена СССР, кооперативы на ворованом гос. сырье процветали, на продаже фруктов и цветов дворцы строили.
    vladimirvn
    1. Abbattar Сегодня, 08:25
      причём тут армяне-не_армяне вообще? Или ты самый праведный на свете и вокруг тебя живут одни феи? Вообще то в армянской полиции служат армяне, а они таки задержали преступника.
      Abbattar
  8. garnik Сегодня, 08:01
    Да,неприятное известие.Уверен что накажут мерзавца по полной.Близким соболезнование. Огорми.
    garnik
  9. garnik Сегодня, 08:15
    Цитата: avg-mgn
    Почему боец оказался один за пределами части? Или на территории этого сопредельного государства для военнослужащих РФ действуют некие нормативные документы позволяющие такие вольности? Почему мы забываем, что за рубежом мы гости, причем далеко не для всех добрые. Бардак!!!

    К русским ,особенно в военной форме ,население Армении относится доброжелательно.А мразей везде хватает.10 лет жил там и знаю что говорю.Сестра работала на базе погранвойск.
    garnik
  10. Подрезчик Сегодня, 08:25
    Горский ревнивец? Армянки по молодости бывают очень красивые, мало ли, с пацаном позаигрывала, перспектива, зарабатывает контрактник явно больше, чем в Гюмри, а там и в Россию можно уехать с МУЖЕМ уже. А у воздыхателя "чердак" унесло! Слишком много резаных (не грабили), и возле магазина (ждали).
    Подрезчик
  11. Orionvit Сегодня, 08:47
    Цитата: garnik
    К русским ,особенно в военной форме ,население Армении относится доброжелательно

    Такое было при Союзе, да и то только со стороны старшего поколения. Вся молодёжь в новоявленных странах, воспитана на новых американских учебниках, которые гласят, что Русские "оккупанты", веками "пили кровь" у "свободолюбивых народов". Так что как вариант, озвученная версия бытовухи, скорее всего для того, чтобы замять политический подтекст данного дела.
    Orionvit
  12. Аскет Сегодня, 08:53
    Да уж...и судьба у парня непростая. Рос в детдоме,в 14 лет его с сестрой взяли приемные родители. но по словам его друзей с новыми родственниками складывались не слишком доверительные отношения, поэтому самым близким человеком для него осталась сестра.
    сослуживец погибшего Семён Мокеев, служивший с Дмитрием Ялпаевым в Гюмри около года назад рассказал следующее
    "Он думал о том, что нужно заботиться о своей сестре. Она была человеком, который его всегда поддерживал. Ялпаев рассчитывал, что отслужит первый контракт в Гюмри, получит звание прапорщика и дальше офицера. Не то чтобы мечтал быть военным, но он видел в этом решение своих проблем"

    Аскет
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