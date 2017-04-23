ВМС Турции получили новый десантный корабль
На вооружение турецких ВМС поступил десантный корабль отечественного производства Bayraktar, построенный в рамках проекта LST (Landing Ship Tank), передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.
Турция «входит в число десяти стран мира, которые могут собственными силами спроектировать и построить военные суда», сказал на церемонии передачи корабля министр обороны Фикри Ышык.
Агентство напоминает, что в 2011 году секретариат оборонной промышленности Турции подписал соглашение с турецкой компанией HAVELSAN о реализации проекта LST, в рамках которого было запланировано строительство десантных кораблей для национальных ВМС.
Bayraktar – первый из 2-х кораблей, построенный в рамках данного проекта.
«Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам. Его длина – 139 м, ширина –19,6 метра, водоизмещение – 7254 тонны. Корабль на 71 процент оборудован отечественными технологиями. Bayraktar способен доставить на берег сразу 1200 тонн груза или несколько танков, бронетехнику и другие транспортные средства», – говорится в публикации.
Длительность автономного плавания корабля – 30 дней, без дозаправки может пройти 5 тыс. морских миль.
Второй десантный корабль Sancaktar находится в стадии достройки, был спущен на воду в июле 2016 года.
Турция «входит в число десяти стран мира, которые могут собственными силами спроектировать и построить военные суда», сказал на церемонии передачи корабля министр обороны Фикри Ышык.
Агентство напоминает, что в 2011 году секретариат оборонной промышленности Турции подписал соглашение с турецкой компанией HAVELSAN о реализации проекта LST, в рамках которого было запланировано строительство десантных кораблей для национальных ВМС.
Bayraktar – первый из 2-х кораблей, построенный в рамках данного проекта.
«Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам. Его длина – 139 м, ширина –19,6 метра, водоизмещение – 7254 тонны. Корабль на 71 процент оборудован отечественными технологиями. Bayraktar способен доставить на берег сразу 1200 тонн груза или несколько танков, бронетехнику и другие транспортные средства», – говорится в публикации.
Длительность автономного плавания корабля – 30 дней, без дозаправки может пройти 5 тыс. морских миль.
Второй десантный корабль Sancaktar находится в стадии достройки, был спущен на воду в июле 2016 года.
Использованы фотографии: http://newsturk.ru
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