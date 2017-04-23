15:08 23 апреля

ВМС Турции получили новый десантный корабль

На вооружение турецких ВМС поступил десантный корабль отечественного производства Bayraktar, построенный в рамках проекта LST (Landing Ship Tank), передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.



Турция «входит в число десяти стран мира, которые могут собственными силами спроектировать и построить военные суда», сказал на церемонии передачи корабля министр обороны Фикри Ышык.


Агентство напоминает, что в 2011 году секретариат оборонной промышленности Турции подписал соглашение с турецкой компанией HAVELSAN о реализации проекта LST, в рамках которого было запланировано строительство десантных кораблей для национальных ВМС.

Bayraktar – первый из 2-х кораблей, построенный в рамках данного проекта.

«Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам. Его длина – 139 м, ширина –19,6 метра, водоизмещение – 7254 тонны. Корабль на 71 процент оборудован отечественными технологиями. Bayraktar способен доставить на берег сразу 1200 тонн груза или несколько танков, бронетехнику и другие транспортные средства», – говорится в публикации.

Длительность автономного плавания корабля – 30 дней, без дозаправки может пройти 5 тыс. морских миль.

Второй десантный корабль Sancaktar находится в стадии достройки, был спущен на воду в июле 2016 года.


Использованы фотографии: http://newsturk.ru
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:09
    Цитата : «Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам
    Интересно как и какими силами ?
    Spartanez300
    1. Громобой Сегодня, 13:16
      В целях ослабления различных поражающих действий ОМП на корабле применяются:
      1. От ударных волн ещё при постройке корабля предусматривается усиление прочности корабельных конструкций, сокращение числа надстроек, люков и дверей верхней палубе, придание более обтекаемых форм наружным элементам корабля; создаются устройства автоматического задраивания корабельных отверстий, улучшаются крепления, амортизация и ударостойкость механизмов и приборов;
      2. Для уменьшения поражающего действия светового излучения применяются огнестойкие краски, негорючие пластмассы, светлые парусиновые чехлы со специальной пропиткой;
      3. Для уменьшения действия электромагнитного импульса улучшается токоизоляция и заземление, устанавливаются специальные защитные устройства на входах приборов и радиоэлектронной аппаратуры.http://www.studfiles.ru/preview/320844
      8/
      Громобой
    2. svp67 Сегодня, 13:17
      Цитата: Spartanez300
      Интересно как и какими силами ?

      Интегрированной системой коллективной защиты.
      svp67
    3. iliitchitch Сегодня, 13:26
      Цитата: Spartanez300
      Интересно как и какими силами ?


      Быстро сваливать , может ?
      iliitchitch
    4. сибиралт Сегодня, 13:38
      Такой "десантник" пригодится Турции для временной расчистки европейского побережья в случае переброски туда очередных тысяч беженцев. bully
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:06
        Цитата: сибиралт
        Такой "десантник" пригодится Турции для временной расчистки европейского побережья в случае переброски туда очередных тысяч беженцев. bully

        Правильно мыслите ...! hi
        ОТДЕЛ
      2. ranger Сегодня, 14:28
        Цитата: сибиралт
        акой "десантник" пригодится Турции для временной расчистки европейского побережья в случае переброски туда очередных тысяч беженцев

        Очень смешно.... Турки за последние 5 лет построили и спустили на воду 2 десантных корабля, а мы свой многострадальный "Иван Грен" сколько лет уже достраиваем? А это тоже смешно или уже нет? И для "Сирийского экспресса" мы б/у сухогрузы срочно закупали почему то у той же Турции...
        Грустно все это, все как в известной пьесе:"Над кем смеетесь, над собой смеетесь"...
        ranger
  2. svp67 Сегодня, 13:20
    А вообще явные усилия Турции на увиличение численности и повышение возможностей десантно высадочных сил своего флота не может у России не вызывать обеспокоенности.
    «Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам
    А многие ли страны имеет возможность угрожать этому кораблю, такими видами оружия?
    svp67
    1. МПК105 Сегодня, 14:30
      Вызывает,конечно...И вот этим вот-«Bayraktar способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам"-явно России сигнал послан,мы мол,вас не боимся.Мы и от атомных атак отобьёмся,если что...
      МПК105
      1. kepmor Сегодня, 14:59
        Тёзка, ну Вам то, как служивому, хорошо ведь известно, что ЗОМП любого корабля сродни страусиной позе...башка в противогазе - зад голый...может пронесёт, а может и нет...
        в случае чего даже свинцовые трусы не спасут...а вот без пальцев ног это легко, если резинка лопнет...
        kepmor
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:21
    Иногда по хорошему завидую той или иной стране, глядя как они обновляют свой военно-морской флот!
    Изгоняющий либероидов
  4. Altona Сегодня, 13:24
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Иногда по хорошему завидую той или иной стране, глядя как они обновляют свой военно-морской флот!

    ---------------------------------
    Вспоминаем эпичную сделку с "Мистралями" и наших "западных партнеров".
    Altona
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:28
      Вспоминаем-не тем словом, или словами! am
      Изгоняющий либероидов
  5. kepmor Сегодня, 13:38
    интересно, а как поживает наш "старичок" - И.Грен ?...жив ли?...
    kepmor
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:01
      Ага, его скоро будет пора на иголки пускать, военно -морской долгострой.
      Изгоняющий либероидов
  6. Баракуда Сегодня, 14:57
    Главком ВМФ Королев заявил, что в этом году ожидается СОРОК новых судов и ПЛ. Вроде как и нормально... what
    Баракуда
  7. ГСВГ 86-88 Сегодня, 15:04
    Если не брать в расчет аппарель и военную окраску,то очень похож на обычный сухогруз.
    ГСВГ 86-88
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