Доклад: в Европе антисемитизм сменился ненавистью к мусульманам

Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор… Страх перед увеличением количества терактов сделал возможным выражение сочувствия к еврейским диаспорам и Израилю… А число нападений на места проживания мусульман в Германии увеличилось втрое (около 3 тысяч в 2016 году),

Приток в Европу беженцев-мусульман отвлек на себя внимание ультраправых сил, поэтому в ЕС снизилось количество проявлений антисемитизма, зато возрос уровень неприязни к мусульманам, приводит РИА Новости доклад Центра Кантора в Израиле.Основное направление деятельности Центра Кантора – «академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней», поясняется в публикации.пишут исследователи.Несмотря на это, отметил председатель совета Центра Арье Цукерман, «евреи по-прежнему остаются в группе риска и могут потенциально подвергаться нападкам».Количество антисемитских проявлений более всего снизилось в Бельгии, Франции и странах Бенилюкса. Во многом, по мнению эксперта, это связано с «мерами безопасности, направленными на усиление охраны синагог и еврейских школ».В свою очередь, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что «приток иммигрантов в Европу также привел к усилению крайне правых и неонацистских движений, что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев».