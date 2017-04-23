15:15 23 апреля

Доклад: в Европе антисемитизм сменился ненавистью к мусульманам

Приток в Европу беженцев-мусульман отвлек на себя внимание ультраправых сил, поэтому в ЕС снизилось количество проявлений антисемитизма, зато возрос уровень неприязни к мусульманам, приводит РИА Новости доклад Центра Кантора в Израиле.



Основное направление деятельности Центра Кантора – «академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней», поясняется в публикации.


Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор… Страх перед увеличением количества терактов сделал возможным выражение сочувствия к еврейским диаспорам и Израилю… А число нападений на места проживания мусульман в Германии увеличилось втрое (около 3 тысяч в 2016 году),
пишут исследователи.

Несмотря на это, отметил председатель совета Центра Арье Цукерман, «евреи по-прежнему остаются в группе риска и могут потенциально подвергаться нападкам».

Количество антисемитских проявлений более всего снизилось в Бельгии, Франции и странах Бенилюкса. Во многом, по мнению эксперта, это связано с «мерами безопасности, направленными на усиление охраны синагог и еврейских школ».

В свою очередь, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что «приток иммигрантов в Европу также привел к усилению крайне правых и неонацистских движений, что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:08
    в Европе антисемитизм сменился ненавистью к мусульманам

    Умеют стрелки переводить!
    Но нас не провидешь.,научены горьким опытом..
    ОТДЕЛ
  2. рич Сегодня, 15:09
    Наплыв мигрантов в Европе - антисемитизм сменился ненавистью к мусульманам

    Все правильно арабы заехали, евреи выехали, а местное население осталось hi
    рич
  3. сибиралт Сегодня, 15:10
    Устроенный американцами холокост мусульман в Ираке и Сирии, а ранее Англией, Германией и Данией на БВ не пошли в им зачет. А что поделать?
    сибиралт
  4. kepmor Сегодня, 15:11
    ...Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор...
    ну есть время дух перевести "богоизбранным"...странно, что про холокост в очередной раз не вспомнили... всё-таки, смешно наблюдать, как иудеи жаждут к себе "любви" вселенской...
    kepmor
  5. Вальцманюга Сегодня, 15:12
    Антисемитизм зародился в древнем Египте , это аналог современного антифашизма , а переводить стрелки сионисты большие мастера .
    Вальцманюга
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:13
    Просто мусульмане показали Европе кто есть кто, кого там по настоящему нужно бояться как огня.
    Изгоняющий либероидов
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