Западные СМИ нашли «руку Кремля» во французских выборах ещё до их завершения
Ряд крупных мировых изданий обвинил Россию во вмешательстве в выборы французского президента еще до того, как стал известен их результат, передает РИА Новости .
Например, издание Politico опубликовало статью под заголовком «Как Россия взломала французские выборы». Автор указывает на то, что французы «извлекли урок из выборов в США и уделяют кибербезопасности особое внимание», тем не менее «российское влияние» во Франции является данностью.
«Общая история обеспечила Москве союзников во всем политическом спектре Франции, от левых, что восходит к решающей роли коммунистов в Сопротивлении, до правых, в случае с которыми интересы бизнеса и консервативные ценности способствуют совпадению интересов с Кремлем», – говорится в публикации.
«Три из четырех кандидатов, лидирующих в опросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. И Эммануэля Макрона едва ли можно считать "ястребом"», – пишет автор.
Издание Salon утверждает, что «выборы во Франции – лишь последний эпизод российской теневой войны в настороженной Европе». Журналист признаёт, что «прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было», но это лишь заслуга российских спецслужб, которые «разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне"».
В свою очередь интернет-издание Vice опубликовало статью под заголовком «Российская машина фейковых новостей нацелилась на выборы во Франции». Автор бездоказательно утверждает, что «российские СМИ, а также неофициальные каналы, такие как блоги крайне правой направленности, боты в Twitter и "фабрики троллей" пытались повлиять на рейтинги кандидатов».
«Влияние кампании по дезинформации оценить сложно, но все же, простого присутствия российской руки может быть достаточно», – говорится в статье. При этом «главная цель» Москвы, по мнению журналиста, остается прежней – «дестабилизировать Евросоюз и НАТО и подорвать доверие общества к демократии».
Например, издание Politico опубликовало статью под заголовком «Как Россия взломала французские выборы». Автор указывает на то, что французы «извлекли урок из выборов в США и уделяют кибербезопасности особое внимание», тем не менее «российское влияние» во Франции является данностью.
«Общая история обеспечила Москве союзников во всем политическом спектре Франции, от левых, что восходит к решающей роли коммунистов в Сопротивлении, до правых, в случае с которыми интересы бизнеса и консервативные ценности способствуют совпадению интересов с Кремлем», – говорится в публикации.
«Три из четырех кандидатов, лидирующих в опросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. И Эммануэля Макрона едва ли можно считать "ястребом"», – пишет автор.
Издание Salon утверждает, что «выборы во Франции – лишь последний эпизод российской теневой войны в настороженной Европе». Журналист признаёт, что «прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было», но это лишь заслуга российских спецслужб, которые «разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне"».
В свою очередь интернет-издание Vice опубликовало статью под заголовком «Российская машина фейковых новостей нацелилась на выборы во Франции». Автор бездоказательно утверждает, что «российские СМИ, а также неофициальные каналы, такие как блоги крайне правой направленности, боты в Twitter и "фабрики троллей" пытались повлиять на рейтинги кандидатов».
«Влияние кампании по дезинформации оценить сложно, но все же, простого присутствия российской руки может быть достаточно», – говорится в статье. При этом «главная цель» Москвы, по мнению журналиста, остается прежней – «дестабилизировать Евросоюз и НАТО и подорвать доверие общества к демократии».
Использованы фотографии: РИА Новости / сайт Politico
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