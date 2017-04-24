11:05 24 апреля

Западные СМИ нашли «руку Кремля» во французских выборах ещё до их завершения

Ряд крупных мировых изданий обвинил Россию во вмешательстве в выборы французского президента еще до того, как стал известен их результат, передает РИА Новости .



Например, издание Politico опубликовало статью под заголовком «Как Россия взломала французские выборы». Автор указывает на то, что французы «извлекли урок из выборов в США и уделяют кибербезопасности особое внимание», тем не менее «российское влияние» во Франции является данностью.


«Общая история обеспечила Москве союзников во всем политическом спектре Франции, от левых, что восходит к решающей роли коммунистов в Сопротивлении, до правых, в случае с которыми интересы бизнеса и консервативные ценности способствуют совпадению интересов с Кремлем», – говорится в публикации.

«Три из четырех кандидатов, лидирующих в опросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. И Эммануэля Макрона едва ли можно считать "ястребом"», – пишет автор.

Издание Salon утверждает, что «выборы во Франции – лишь последний эпизод российской теневой войны в настороженной Европе». Журналист признаёт, что «прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было», но это лишь заслуга российских спецслужб, которые «разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне"».

В свою очередь интернет-издание Vice опубликовало статью под заголовком «Российская машина фейковых новостей нацелилась на выборы во Франции». Автор бездоказательно утверждает, что «российские СМИ, а также неофициальные каналы, такие как блоги крайне правой направленности, боты в Twitter и "фабрики троллей" пытались повлиять на рейтинги кандидатов».

«Влияние кампании по дезинформации оценить сложно, но все же, простого присутствия российской руки может быть достаточно», – говорится в статье. При этом «главная цель» Москвы, по мнению журналиста, остается прежней – «дестабилизировать Евросоюз и НАТО и подорвать доверие общества к демократии».

Использованы фотографии: РИА Новости / сайт Politico
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Комментарии 43

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  1. Серый брат Сегодня, 08:24
    О вмешательстве Германии пускай лучше напишут.
    Серый брат
    1. Чёрный Сегодня, 08:25
      Цитата: Серый брат
      О вмешательстве Германии пускай лучше напишут.

      А чё писать? И так ясно, что Меркель - особо законспирированный агент Кремля...её выдаёт гдровское прошлое wassat
      Чёрный
      1. Серый брат Сегодня, 08:27
        Цитата: Чёрный
        А чё писать?

        Вот это:
        Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль пообещал приложить максимум усилий в поддержку проевропейского кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона. Вслед за рядом французских политиков, высказавших свою поддержку Эммануэлю Макрону, который во втором туре президентских выборов будет противостоять пророссийской Марин Ле Пен, свое признание политику высказал и глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриеэль, сообщает Dialog.ua со ссылкой на Russia Today.

        читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/117089_1492980039
        Серый брат
        1. samoletil18 Сегодня, 08:43
          Учитывая, что кроме денег Франции от Германии ничего не надо, то либо немцы ограничится декларациями, либо фюрерин пролетит на будущих выборах. Немцам мигранты поперёк межягодичной борозды, а тут ещё и французов содержать! Получается, что долги собирать начать могут с юных членов ЕС.
          Получается, что на единство Евросоюза денег не хватит. stop А кому это выгодно? Ну, и кто кроме русских хакеров в этом виноват?
          samoletil18
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:10
            Цитата: samoletil18
            Ну, и кто кроме русских хакеров в этом виноват?

            А Вы расшифруйте фамилию Ле Пен - это же сокращённое Ле Путин! wassat
            СРЦ П-15
      2. cniza Сегодня, 08:27
        Сегодня министр обороны Дании заявил о вмешательстве России в его ведомство , а про Германию и говорить нечего , полностью под контролем России.
        cniza
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:31
          Цитата: cniza
          Сегодня министр обороны Дании заявил о вмешательстве России в его ведомство , а про Германию и говорить нечего , полностью под контролем России.

          good С 1945-го года... laughing Паноптикум, блин... А паранойя на государственном уровне лечится? На личностном, слышал, галоперидол помогает. А государство чем лечить? "Калибрами"?
          Zoldat_A
        2. рич Сегодня, 09:01
          cniza : Сегодня министр обороны Дании заявил о вмешательстве России в его ведомство , а про Германию и говорить нечего , полностью под контролем России
          .
          Сдалась Европа. Еще пока только Люксембург с Монако держаться, прямо как Брестская крепость против фашистов. Бьются их храбрые хакеры с рукой Москвы, бьются себя не жалеют. Им бы только день простоять и ночь продержаться (примерно до 7 мая) negative
          рич
      3. Чёрный Сегодня, 08:29
        Например, издание Politico опубликовало статью под заголовком «Как Россия взломала французские выборы»

        А еще у России есть электрические скаты,которые могут обесточить подводные лодки,верблюды,которые плюются цианистым калием и волки,которые едят всех,кто разговаривает на английском языке. wassat
        Чёрный
        1. амурец Сегодня, 10:07
          Цитата: Чёрный
          А еще у России есть электрические скаты,которые могут обесточить подводные лодки,верблюды,которые плюются цианистым калием и волки,которые едят всех,кто разговаривает на английском языке.

          Вы ещё забыли полевых мышей и крыс, которые съели изоляцию с электропроводки танков вермахта и выпили бензин из самолётов люфтваффе. Доктор Геббельс: О срыве немецкого наступления на Сталинград.
          амурец
    2. hirurg Сегодня, 08:26
      Как они предсказуемы. Скучно, девочки.
      hirurg
    3. maxim947 Сегодня, 08:29
      Удивило только, что так поздно?
      А Фийон - падла, впрягся за Макрона ( гн..да еще та..), лозунги схожи были с Липен, и так предать свой электорат.
      maxim947
      1. samoletil18 Сегодня, 08:53
        Это сугубо моё мнение. Не перенес, что его баба сделала, хотя, понимал, что он для размазывания электората Ле Пен. Никакие скандалы его не вывели из борьба, как Стросс Кана, надежда появилась, а вчера потухла.
        samoletil18
      2. слепой67 Сегодня, 09:24
        maxim947/ Будем надеяться на лучшее! :) А если серьёзно,то этого следовало ожидать. Ли Плен независима от той системы,которая "породила' остальных кандидатов, если перефразировать пословицу:"слова одни, да смысл разный!". Она ориентируется на тех, кого во Франции называют мелкие буржуа и ниже по "ранжиру". Остальные "пошли" от мелких и выше. Согласитесь, что чаяния докера и банковского клерка будут звучать почти слово в слово, но смысл будет различаться как тёплое и мягкое.
        слепой67
      3. Sly Сегодня, 09:33
        Цитата: maxim947
        А Фийон - падла, впрягся за Макрона

        там всей шоблой кинулись спасать Францию от Ле Пен, ставки на Макарона - он везде со всех плакатов, билбордов и т.д. и т.п. разве что на туалетной бумаге его нет (и то не исключено во 2 туре), так что всё вполне предсказуемо - ТОЛЬКО БЫ НЕ ЛЕ ПЕН!
        Sly
    4. vovanpain Сегодня, 08:37
      Цитата: Серый брат
      О вмешательстве Германии пускай лучше напишут

      Ой е Серый Брат,осенью в Германии выборы,рука Путина сейчас активно там работает. fellow
      vovanpain
      1. Mystery12345 Сегодня, 09:11
        Западные СМИ нашли «руку Кремля» во французских выборах ещё до их завершения
        я начинаю смутно догадываться,куда уходят бюджетные деньги,и почему у нас флот в таком скромном виде...
        Mystery12345
  2. pafegosoff Сегодня, 08:26
    Они по ночам пугают друг друга детсадовской страшной сказкой про "руку".
    Мышление на уровне...
    pafegosoff
    1. Серый брат Сегодня, 08:32
      Цитата: pafegosoff
      Они по ночам пугают друг друга детсадовской страшной сказкой про "руку".

      У них, у всех, в одном месте, американская.
      Серый брат
    2. Uryukc Сегодня, 08:43
      Цитата: pafegosoff
      Мышление на уровне...

      Еще немного и истории о руке Кремля станут такими же интересными как в незалежной))
      Uryukc
  3. Zoldat_A Сегодня, 08:26
    Вчера весь вечер по телевизору дундели про французские выборы, а я сижу и удивляюсь - а чо про наших хакеров молчат????
    Самое интересное - если бы Макарон набрал 25%, а ещё круче - победил бы в первом туре, то про русских хакеров никто бы и не вспомнил... Вон, Трампу после "Томогавков" и турпохода авианосцев тоже русских хакеров не припоминают и агентом Кремля прекратили обзывать....
    Zoldat_A
    1. svp67 Сегодня, 08:27
      Цитата: Zoldat_A
      Вчера весь вечер по телевизору дундели про французские выборы, а я сижу и удивляюсь - а чо про наших хакеров молчат????

      Им просто было не когда, они работали...
      svp67
      1. cniza Сегодня, 08:30
        Это просто политический онанизм и им не стыдно.
        cniza
      2. Zoldat_A Сегодня, 08:32
        Цитата: svp67
        Им просто было не когда, они работали...

        Хакеров искали? laughing
        Zoldat_A
        1. svp67 Сегодня, 08:36
          Цитата: Zoldat_A
          Хакеров искали?

          Нет, итоги выборов оформляли
          svp67
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:29
      Алексей , моё почтение ! hi
      Цитата: Zoldat_A
      Вчера весь вечер по телевизору дундели про французские выборы, а я сижу и удивляюсь - а чо про наших хакеров молчат????

      Поздновато вспомнили - не поспевают западлянщики за русскими хакерами . Да и сценарий знакомый ... Скучно , девочки ...
      bouncyhunter
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:37
        Павел, hi !
        Цитата: bouncyhunter
        не поспевают западлянщики за русскими хакерами

        У них ещё второй тур впереди - успеют хакеров найти. Победит Маша Лепина - скажут, что русские хакеры подтасовали. Победит Макарон - расскажут, как в кибервойне не на жизнь, а на смерть серверов французские хакеры одолели русских... ДБ fool , дай бог здоровья Сергею Викторовичу за такие слова....
        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
          Цитата: Zoldat_A
          У них ещё второй тур впереди - успеют хакеров найти. Победит Маша Лепина - скажут, что русские хакеры подтасовали. Победит Макарон - расскажут, как в кибервойне не на жизнь, а на смерть серверов французские хакеры одолели русских...

          В общем - эта песня хороша , начинай сначала ...
          Цитата: Zoldat_A
          ДБ fool ,дай бог здоровья Сергею Викторовичу за такие слова....

          Подписываюсь под каждым словом .
          bouncyhunter
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:28
    Ну да ... конечно "Рука Москвы" ... а чья же ещё ... ну не Буркино Фасо угрожает "демократическим ценностям" Европы и всего западного Мира ... и как это демократично отсутствие плакатов с Ле-Пен на зарубежных участках голосования ...
    А вытащенный лихорадочно Макрон (ну по всем меркам Европеец ... даже по сексуальной ориентации) ... с неким движением Вперёд (ибо традиционные партии облажались и надоели своей бездарностью) вообще последняя попытка в борьбе с Кремлём ... смотрим далее
    silberwolf88
  5. AlexeyAlexey Сегодня, 08:28
    Да внатуре ребят,Путин лично за компьютером голоса накручивал laughing
    AlexeyAlexey
  6. Olegater Сегодня, 08:28
    Кто бы сомневался, что эти лягушатники найдут у себя русских хакеров. А теперь смотрим, у кого следующие выборы и не сомневайтесь уважаемые форумчане и там найдут даже не руку а ногу и все остальное. Какие они д.б. все больше комментировать не интересно.
    Olegater
  7. ИмПерц Сегодня, 08:30
    Ужас! Ужас! Ужас!
    Москва вмешивается во все и всё!
    Путин всех запугал!
    Бензоколонка на окраине мира держит всех в страхе)))
    ИмПерц
  8. Баракуда Сегодня, 08:30
    Издание Salon утверждает, что «выборы во Франции – лишь последний эпизод российской теневой войны в настороженной Европе»

    Во тупые...Ребята - выборы в Германии забыли. Там ручища Путина поработают на всю катушку.. smile
    Баракуда
  9. Masya Masya Сегодня, 08:41
    Они думают, что обвиняют нас... И даже не догадываются, что это они дифирамбы нам поют... good
    Вездесущая длань Путина везде!!! wink
    Masya Masya
    1. Machete Сегодня, 09:49
      Да не дифирамбы Путину, если честно, а признаются в том, что они - конченные и.д.и.о.т.ы. и в полном провале своей либералистической политики в ЕС,
      Machete
      1. Masya Masya Сегодня, 10:09
        признаются в том, что они - конченные и.д.и.о.т.ы.

        Так и я о чем, надо быть полным и.д.и.о.т.о.м , что бы не видеть в ком свете выглядят они и представлены мы...
        Masya Masya
  10. vladimirvn Сегодня, 08:58
    Дурдом. laughing
    ..Как-то в носе прочищая мне там лишнее накой
    С изумленьем замечаю в носе палец-то не мой
    И рука под ним чужая здорова как у коня
    Волосатая такая и растет не из меня...
    Гальцев. "Управдом"
    vladimirvn
  11. sgazeev Сегодня, 09:08
    Уже не смешно,надоели до зубной боли "правдолюбы". fool
    sgazeev
  12. mihey Сегодня, 09:31
    «прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было», но это лишь заслуга российских спецслужб, которые «разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне"»

    Я горд за наши спецслужбы! Это ж надо такую операцию провернуть и не засветиться! Вот тут и встает вопрос о недавнем рейтинге спецслужб wassat
    mihey
  13. Machete Сегодня, 09:47
    Россия уже вмешалась в выборы Франции 2029 года, США 2032 года и выборы канцлера ФРГ в 2040 году.
    Готовится вмешательство в выборы генсека ООН 2100 года.
    Machete
  14. uporov65 Сегодня, 10:14
    Вы там у себя в Европе хорошо пошартесь, может где и [email protected] Кремля» ещё найдёте fellow
    uporov65
  15. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было», но это лишь заслуга российских спецслужб, которые «разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне"».

    Ну хоть наши спецслужбы похвалили и то хорошо. "С драной овцы хоть шерсти клок". А европейскую политику кроме как с драной овцой и не скем (не с чем) сравнивать. Вмешательство России в выборы на западе - главный тренд выдуманный сша, который наперегонки стараются подхватить сателлиты.
    rotmistr60
  16. PValery53 Сегодня, 10:49
    Русофобская паранойя шагает по Европе. Неужели они верят в то, что "накладывают" в СМИ?
    PValery53
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