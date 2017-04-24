В Южной Корее разработан новый радар против северокорейской артиллерии
Согласно информации РИА Новости , южнокорейское управление по закупкам вооружений заявило о создании усовершенствованной передвижной радарной установки, предназначенной для обнаружения артиллерийских позиций КНДР.
Как утверждается, предполагается, что новая система, на которую с ноября 2011 года было потрачено 54 млрд. южнокорейских вон (примерно 50 млн. долл.), поступит на вооружение в 2018 году.
— указано в сообщении управления.
Новой радарной установке отводится центральная роль в обезвреживании дальнобойной артиллерии Северной Кореи при защите Сеула. По сравнению с имеющимся на данный момент радаром ARTHUR-K производства компании SAAB, новая радиолокационная система собственной разработки превосходит его по охвату и тактическим характеристикам на 30-40%.
Как утверждается, предполагается, что новая система, на которую с ноября 2011 года было потрачено 54 млрд. южнокорейских вон (примерно 50 млн. долл.), поступит на вооружение в 2018 году.
На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооруженных сил и она признана пригодной для боевых действий.
— указано в сообщении управления.
Новой радарной установке отводится центральная роль в обезвреживании дальнобойной артиллерии Северной Кореи при защите Сеула. По сравнению с имеющимся на данный момент радаром ARTHUR-K производства компании SAAB, новая радиолокационная система собственной разработки превосходит его по охвату и тактическим характеристикам на 30-40%.
ARTHUR
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