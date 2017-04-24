11:04 24 апреля

В Южной Корее разработан новый радар против северокорейской артиллерии

Согласно информации РИА Новости , южнокорейское управление по закупкам вооружений заявило о создании усовершенствованной передвижной радарной установки, предназначенной для обнаружения артиллерийских позиций КНДР.

Как утверждается, предполагается, что новая система, на которую с ноября 2011 года было потрачено 54 млрд. южнокорейских вон (примерно 50 млн. долл.), поступит на вооружение в 2018 году.

На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооруженных сил и она признана пригодной для боевых действий.

— указано в сообщении управления.


Новой радарной установке отводится центральная роль в обезвреживании дальнобойной артиллерии Северной Кореи при защите Сеула. По сравнению с имеющимся на данный момент радаром ARTHUR-K производства компании SAAB, новая радиолокационная система собственной разработки превосходит его по охвату и тактическим характеристикам на 30-40%.

В Южной Корее разработан новый радар против северокорейской артиллерии

ARTHUR


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Комментарии 27

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  1. Чёрный Сегодня, 08:34
    То что армия ЮК превосходит , причём, значительно, по своей оснащённости армию КНДР - нет никаких сомнений....это ещё одно подтверждение
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 08:38
      Технологически превосходит на порядок , но боится ещё больше.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 08:43
        Цитата: cniza
        Технологически превосходит на порядок , но боится ещё больше.

        Согласен. Боится.Потому как даже старым оружием северокорейцы могут не лабо пошуметь....учитывая близость столицы ЮК к границе, да и вообще небольшую территорию.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
          Цитата: Чёрный
          Согласен. Боится.Потому как даже старым оружием северокорейцы могут не лабо пошуметь....учитывая близость столицы ЮК к границе, да и вообще небольшую территорию.

          hi Поэтому в ЗИПе всей южнокорейской техники обязательно присутствует упаковка памперсов ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:12
            Не помогут памперсы , не успеют воспользоваться. lol
            cniza
        2. рич Сегодня, 08:49
          Как грозится Ын - только в первые 10 минут ствольная артиллерия КНДР до полного подавления может выпустить по Сеулу 100 тыс. только артиллерийских снарядов и более 500 ракет на японскую АЭС Фокусима
          рич
    2. Zaurbek Сегодня, 09:29
      Она и в корейскую войну превосходила...
      Zaurbek
    3. Tusv Сегодня, 10:04
      Цитата: Чёрный
      То что армия ЮК превосходит , причём, значительно, по своей оснащённости армию КНДР - нет никаких

      Приобретайте Зоопарки, а то еврейские аналоги не внушают ни какого доверия. По нашим жахнут, так ни на секундочку не сомневайтесь, что бабахнем
      Tusv
  2. Баракуда Сегодня, 08:34
    Судя по количеству стволов у КНДР, толку от нее будет мало, разве что при затяжной войне аля-Донбасс.
    Баракуда
    1. Серый брат Сегодня, 08:36
      Цитата: Баракуда
      Судя по количеству стволов у КНДР, толку от нее будет мало,

      Увидят сплошную засветку. wassat
      Серый брат
      1. Лопатов Сегодня, 09:04
        Да нет, у больших РЛС АРСОМ весьма высокая производительность. Засекут всё. И быстро.
        Лопатов
        1. роман66 Сегодня, 09:28
          ну засекут, а они уже летят, и не факт что успеют ответить, не зря. не зря наши с финнами воевали. а то бы и с Питером так
          роман66
          1. Лопатов Сегодня, 10:02
            Цитата: роман66
            ну засекут, а они уже летят

            Для того, чтобы подавить (не уничтожить) 1 гектар "укрытой живой силы и огневых средств", в просторечии "пехота укрытая" необходимо 120 снарядов калибра 152 мм
            То есть на подавление южнокорейского стандартного взводного опорного пункта потребуется 1440 снарядов. 240 снарядов на орудие при шестиорудийной батарее. А наиболее распространённое северокорейское 152-мм орудие Д-1 отстреливает за 2 часа 135 снарядов на полном заряде или 210 на 4-6 зарядах
            Лопатов
    2. Чёрный Сегодня, 08:37
      Цитата: Баракуда
      Судя по количеству стволов у КНДР, толку от нее будет мало, разве что при затяжной войне аля-Донбасс.

      Главное не количество....главное качество. А оно у армии ЮК на два порядка выше smile
      Чёрный
      1. Серый брат Сегодня, 08:44
        Цитата: Чёрный
        ..главное качество.

        Не надо там качество - только квадраты накрывай. От 38-й параллели до южного побережья 350 км всего, РСЗО типа "Смерч" на 120 км бьёт - это половина территории, там и базы американские в эту зону попадают.
        Серый брат
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:41
    А от чего это спасёт? Ну засекут они артиллерийские позиции КНДР - но снаряды по Сеулу уже прилетят! На что способны ОФЗ калибром 152 при стрельбе БЕГЛЫМ огнём - даже думать неохота. Времени на подавление батареи супер-пупер техникой - ну, минут 10-15. За это время батарея выпустит более 300 снарядов! А там этих батарей... Да там хоть всю границу радарами обставь. А есть ещё РСЗО, которые пару "пакетов" смогут выпустить успеть.
    Нет, это не то оружие, которое "спасёт" Сеул от разгрома. Для успокоения населения больше.
    Горный стрелок
    1. Лопатов Сегодня, 09:02
      Цитата: Горный стрелок
      - даже думать неохота. Времени на подавление батареи супер-пупер техникой - ну, минут 10-15.

      Меньше.
      На саму засечку- секунды. У нас этот вопрос не особо раскрывается, но у южнокорейцев скорее всего есть и иные комплексы обнаружения стреляющих батарей, звуковые, тепловые... Так что скорее всего быстро вскрыть группировку северокорейской артиллерии им удастся.

      Проблема будет в реализации этих данных. Хватит ли у южнокорейской артиллерии огневой производительности на это- вот вопрос вопросов.
      Но факт в том, что наиболее опасные дальнобойные орудия и установки с высочайшей вероятностью будут выведены из строя
      Лопатов
    2. Zaurbek Сегодня, 09:30
      там, кажется не 152мм , а длинноствольные гаубицы 180мм.. именно на сеульских позициях.
      Zaurbek
      1. Лопатов Сегодня, 10:08
        Пушки против городов не особо эффективны. Развалят многоэтажки на северной окраине города, и, собственно, всё...
        Лопатов
  4. Баракуда Сегодня, 09:05
    А почему все молчат о наличии у КНДР химического оружия request А они явно его применят.
    Баракуда
    1. Лопатов Сегодня, 09:08
      По опыту Первой Мировой эффективность хим. снарядов не выше эффективности массированного артиллерийского огня обычными боеприпасами.
      Лопатов
      1. Zaurbek Сегодня, 09:31
        В условиях городской застройки будет выше.
        Zaurbek
        1. Лопатов Сегодня, 10:26
          Цитата: Zaurbek
          В условиях городской застройки будет выше.

          Наоборот. Создать герметичные убежища- не особо большая проблема.
          Лопатов
  5. Слон Сегодня, 09:35
    Надо ЛДНР такие системы закупить.
    Слон
    1. Zaurbek Сегодня, 09:55
      Они уже отняли одну систему у Украинцев американский контр батарейный радар. Хохлам 3 штуки поставили, один арт огнем накрыли, один поломали, один в ДНР ушел laughing
      Zaurbek
  6. 31rus4 Сегодня, 09:59
    Уважаемые,как вы легко размещаете РСЗО ,ракеты,артиллерию,войска,а ведь КНДР ,уступает в главном,а это средства разведки,РЭБ,авиации и ВМФ,вот и попробуй размести хоть дивизион,сразу спровацируешь войну,причем и дивизион будет уничтожен.Насчет духа КНДР,то же не стоит по увеличивать,ребята конечно крепкие,но воевать так скажем по "современному",не смогутЕще почему то рассказывают про РСЗО и другую технику Ю.Кореи и не слова о наличии у Ю.Кореи своего ПРО
    31rus4
    1. Лопатов Сегодня, 10:24
      Цитата: 31rus4
      Насчет духа КНДР,то же не стоит по увеличивать,ребята конечно крепкие,но воевать так скажем по "современному"

      Ага... Возьмём, к примеру, северокорейского стандартного резервиста- артиллериста. Молодёжная Красная гвардия, потом "Учебные отряды", потом 5 лет срочной службы... Представляете уровень его подготовки?
      А Вы с такой лёгкостью его со счетов списываете, дескать "техника решает всё".

      Ну а насчёт "воевать по-современному"... Помнится, США уже воевали на Корейском полуострове "по-современному"... Окончилось всё истеричными требованиями командующего Маккартура нанести удар кобальтовыми бомбами по северокорейско-китайской границе. Для того, чтобы создать полосу радиоактивного заражения для предотвращения переброски подкреплений.

      Северокорейско-китайская пехота предпочитала ближний бой. Когда преимущество в авиации и артиллерии уже не имело значения. А американским танкистам приходилось стрелять по своим танкам из пулемётов, чтобы ссадить с брони пехоту противника, пытавшуюся "вскрыть сундучок"
      Лопатов
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