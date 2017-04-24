11:01 24 апреля

В Сирии модернизируют Т-72 «натовской модификации»

Как сообщает « Вестник Мордовии », сирийская армия приступила к усилению защиты на танках Т-72 так называемой "натовской модернизации", то есть машинах, доработанных при помощи инженеров компании "Galileo Avionica". На текущий момент на вооружении остаются три итальянских варианта данных танков.

На первый Т-72М1 установлены новые стабилизированные в двух плоскостях прицелы наводчиков с лазерными дальномерами и тепловизорами 2-го поколения системы управления огнем TURMS-T (аналогичной смонтированной на итальянском основном боевом танке С1 "Ариетте"). Дальность обнаружения указанных приборов составляет до 5 тыс. м днем и 4 тыс. м ночью. Такие же прицелы смонтированы на старые варианты Т-72 - "Урал-1".

В Сирии модернизируют Т-72 «натовской модификации»



Второй танк получил, кроме нового прицела наводчика, панорамный прицел командира с тепловизором и независимой стабилизацией в двух плоскостях. В итоге существенно возросли возможности по обнаружению вражеских целей днем и ночью. Командир может не только осуществлять целеуказания, но и самостоятельно вести огонь из орудия и пулемета.



Третья машина оборудована комплектами российской противокумулятивный "реактивной брони" "Контакт-1".



Варианты данных танков, не имеющие динамической защиты, получили решетчатые экраны, призванные снижать эффективность реактивных гранат противника. Экраны сконструированы таким образом, чтобы размещать за ними мешки с песком, которые еще более увеличивают стойкость к противотанковым боеприпасам.



10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 09:45
    Третья машина оборудована комплектами российской противокумулятивный "реактивной брони" "Контакт-1".
    Только это еще СОВЕТСКАЯ система. А главное в статье хорошо описаны этапы НАТОвской модернизации, но почему решили, что только их собираются так модернизировать?
    А Т55?



    мне вот больше такой вот "бармалейский" вариант модернизации понравился...
    svp67
  2. vorobey Сегодня, 09:49
    солянка... почему не пишут про 62 эмки. ведь по ходу они себяя не плохо показали... даже слышал что ТОУ не всегда брови Брежнева может осилить.
    vorobey
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. kugelblitz Сегодня, 09:54
    Как помню у 72М не было песчаных стержней, а просто стальной монолит. По ходу шоу с башнеметанием и лежит в основном на них. Хотя по идее сейчас самый лучший вариант для Сирии 72Б с NERA, отличная стойкость против кумулятивных боеприпасов, как тот же Абрашка в лоб РПГ держит именно за ее счет, а не каких то плит из обедненного урана.
    kugelblitz
  6. Брови Брежнева Сегодня, 09:54
    Цитата: vorobey
    брови Брежнева
    на связи smile
    Брови Брежнева
    1. vorobey Сегодня, 09:59
      Цитата: Брови Брежнева
      Цитата: vorobey
      брови Брежнева
      на связи smile


      зачет... good
      vorobey
Картина дня