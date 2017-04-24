В Сирии модернизируют Т-72 «натовской модификации»
Как сообщает « Вестник Мордовии », сирийская армия приступила к усилению защиты на танках Т-72 так называемой "натовской модернизации", то есть машинах, доработанных при помощи инженеров компании "Galileo Avionica". На текущий момент на вооружении остаются три итальянских варианта данных танков.
На первый Т-72М1 установлены новые стабилизированные в двух плоскостях прицелы наводчиков с лазерными дальномерами и тепловизорами 2-го поколения системы управления огнем TURMS-T (аналогичной смонтированной на итальянском основном боевом танке С1 "Ариетте"). Дальность обнаружения указанных приборов составляет до 5 тыс. м днем и 4 тыс. м ночью. Такие же прицелы смонтированы на старые варианты Т-72 - "Урал-1".
Второй танк получил, кроме нового прицела наводчика, панорамный прицел командира с тепловизором и независимой стабилизацией в двух плоскостях. В итоге существенно возросли возможности по обнаружению вражеских целей днем и ночью. Командир может не только осуществлять целеуказания, но и самостоятельно вести огонь из орудия и пулемета.
Третья машина оборудована комплектами российской противокумулятивный "реактивной брони" "Контакт-1".
Варианты данных танков, не имеющие динамической защиты, получили решетчатые экраны, призванные снижать эффективность реактивных гранат противника. Экраны сконструированы таким образом, чтобы размещать за ними мешки с песком, которые еще более увеличивают стойкость к противотанковым боеприпасам.
На первый Т-72М1 установлены новые стабилизированные в двух плоскостях прицелы наводчиков с лазерными дальномерами и тепловизорами 2-го поколения системы управления огнем TURMS-T (аналогичной смонтированной на итальянском основном боевом танке С1 "Ариетте"). Дальность обнаружения указанных приборов составляет до 5 тыс. м днем и 4 тыс. м ночью. Такие же прицелы смонтированы на старые варианты Т-72 - "Урал-1".
Второй танк получил, кроме нового прицела наводчика, панорамный прицел командира с тепловизором и независимой стабилизацией в двух плоскостях. В итоге существенно возросли возможности по обнаружению вражеских целей днем и ночью. Командир может не только осуществлять целеуказания, но и самостоятельно вести огонь из орудия и пулемета.
Третья машина оборудована комплектами российской противокумулятивный "реактивной брони" "Контакт-1".
Варианты данных танков, не имеющие динамической защиты, получили решетчатые экраны, призванные снижать эффективность реактивных гранат противника. Экраны сконструированы таким образом, чтобы размещать за ними мешки с песком, которые еще более увеличивают стойкость к противотанковым боеприпасам.
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