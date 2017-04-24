Пентагон направил на Ближний Восток «антигибридных» специалистов

Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как хотелось бы США. Штурм Мосула затянулся. Натовские эксперты констатируют, что российская армия в Сирии показала себя гораздо более эффективной, чем западные войска. Поэтому в Вашингтоне решили, что нынешнее командование в недостаточной мере справляется, и стали задействовать дополнительных военных специалистов,

На Украине американцы использовали местные силы для решения своих политических задач. США, по сути, вели там гибридную войну, чтобы ввести Киев в зону своего влияния. Применение "антигибридного командования" на Ближнем Востоке говорит о том, что в Ираке и Сирии США ставят перед собой схожие задачи. То есть используют иракские силы и курдские вооруженные отряды против боевиков ИГ. Поэтому логично использовать тех военных, которые получили опыт подготовки украинской армии, для подготовки иракской армии и сирийской оппозиции,