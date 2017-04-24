11:01 24 апреля

Пентагон направил на Ближний Восток «антигибридных» специалистов

Минобороны США направило в Ирак и Сирию первое командование сил специального назначения, возникшее на волне околоукраинского кризиса, и получившее известность как «антигибридное командование», сообщают Известия .

Пентагон направил на Ближний Восток «антигибридных» специалистов


Указанное командование теперь будет руководить всеми силами специальных операций. Официальная церемония передачи полномочий состоялась 18 апреля.


По данным газеты, офицеры «антигибридного командования» появились в Ираке еще в декабре 2016 года. Им понадобилось несколько месяцев, чтобы изучить обстановку и подготовиться к передаче полномочий.

«Первое командование сил специального назначения организационно входит в структуру командования спецопераций. Сейчас в него включены "зеленые береты", рейдеры (спецназ корпуса морской пехоты США) и подразделения психологических операций. Кроме того, командованию подчинены спецназовцы союзников из других стран, участвующих в операции "Несокрушимая решимость"», – говорится в статье.

Сообщается, что основной задачей командования является «ведение нетрадиционных боевых действий (unconventional warfare), в том числе – партизанской войны в тылу противника с использованием обученных "зелеными беретами" бойцов, а также подготовка вооруженных формирований других государств для борьбы с повстанческими отрядами».

Эксперты связывают создание «антигибридного командования» с новой стратегией использования сил специальных операций. «Если в 1990-е и 2000-е годы они предпочитали действовать напрямую – уничтожать террористов собственными руками, то теперь должны действовать через местные силы», – поясняет издание.

Задействование командования на Ближнем Востоке, по мнению специалистов, вызвано недовольством Вашингтона ходом боевых действий.

Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как хотелось бы США. Штурм Мосула затянулся. Натовские эксперты констатируют, что российская армия в Сирии показала себя гораздо более эффективной, чем западные войска. Поэтому в Вашингтоне решили, что нынешнее командование в недостаточной мере справляется, и стали задействовать дополнительных военных специалистов,
полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Он отметил, что «антигибридное командование» должно лучше справиться с текущими задачами, поскольку у него имеется опыт ведения войны с помощью местных сил.

На Украине американцы использовали местные силы для решения своих политических задач. США, по сути, вели там гибридную войну, чтобы ввести Киев в зону своего влияния. Применение "антигибридного командования" на Ближнем Востоке говорит о том, что в Ираке и Сирии США ставят перед собой схожие задачи. То есть используют иракские силы и курдские вооруженные отряды против боевиков ИГ. Поэтому логично использовать тех военных, которые получили опыт подготовки украинской армии, для подготовки иракской армии и сирийской оппозиции,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: ТАСС/Nicolas Armer
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Комментарии 12

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  1. Machete Сегодня, 10:32
    В Мосуле эти "гибридные" командиры накомандовали. Сотни погибших иракских военных не дадут соврать.
    И вот новая партия соискателей медалек приедут. Бедные иракские военные.
    Machete
    1. maxim947 Сегодня, 10:32
      Отдел по распространению лжи и сокрытию истины???
      Так это давно уже Гебельсом и Ко придумано.
      maxim947
      1. Чёрный Сегодня, 10:34
        А почему на фото все эти "антигибридные" за попы держатся? laughing

        Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой — паркетоукладчики! wassat
        Чёрный
        1. maxim947 Сегодня, 10:36
          Так это судя по их менталитету самое ценное, первым делом они спасают задницы, а мы - души, как с таким диаметральным подходом можно найти что то общее?? - Никак.
          maxim947
        2. cniza Сегодня, 10:38
          Цитата: Чёрный
          А почему на фото все эти "антигибридные" за попы держатся? laughing
          Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой — паркетоукладчики! wassat


          А Вы помните их кличь : - " спасайте свои задницы ".
          cniza
        3. Machete Сегодня, 10:40
          Ну так, это и самое ценное и количество заднеприводных у них шкалит в армии. Боятся.
          Machete
        4. To be or not to be Сегодня, 10:41
          "Чёрный Сегодня, 10:34 ↑ Новый
          А почему на фото все эти "антигибридные" за попы держатся?"
          Памперсы спадают у гибридных!
          To be or not to be
      2. cniza Сегодня, 10:35
        Значит будут пытаться хаос продолжать и не давать ему затухнуть.
        cniza
        1. рич Сегодня, 10:44
          Военнослужащие имеют на форме шевроны курдских сил YPG"
          ого, какие параллели интересные просматриваются

          рич
  2. Комментарий был удален.
  3. майор Юрик Сегодня, 10:35
    Запутывают басмачей, "антигибридные котики в зелёных беретах" на учении " несокрушимая решимость несокрушимых сокрушителей" Мозг басмача взрывается сразу после перевода этой шняги на фарси! tongue
    майор Юрик
  4. Masya Masya Сегодня, 10:38
    Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как хотелось бы США.

    Ошибочка закралась..." Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как и хотелось США."
    Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как хотелось бы США

    А Майкл Бом громко доказывает, что Сша в отличии от России очень эффективно борются с террористами. У России (по его словам) "одна показуха".
    На Украине американцы использовали местные силы для решения своих политических задач

    Сами подтверждают свое непосредственное участие в гражданской войне на Украине. А то все - российская агрессия, российская агрессия.
    rotmistr60
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