Пентагон направил на Ближний Восток «антигибридных» специалистов
Минобороны США направило в Ирак и Сирию первое командование сил специального назначения, возникшее на волне околоукраинского кризиса, и получившее известность как «антигибридное командование», сообщают Известия .
Указанное командование теперь будет руководить всеми силами специальных операций. Официальная церемония передачи полномочий состоялась 18 апреля.
По данным газеты, офицеры «антигибридного командования» появились в Ираке еще в декабре 2016 года. Им понадобилось несколько месяцев, чтобы изучить обстановку и подготовиться к передаче полномочий.
«Первое командование сил специального назначения организационно входит в структуру командования спецопераций. Сейчас в него включены "зеленые береты", рейдеры (спецназ корпуса морской пехоты США) и подразделения психологических операций. Кроме того, командованию подчинены спецназовцы союзников из других стран, участвующих в операции "Несокрушимая решимость"», – говорится в статье.
Сообщается, что основной задачей командования является «ведение нетрадиционных боевых действий (unconventional warfare), в том числе – партизанской войны в тылу противника с использованием обученных "зелеными беретами" бойцов, а также подготовка вооруженных формирований других государств для борьбы с повстанческими отрядами».
Эксперты связывают создание «антигибридного командования» с новой стратегией использования сил специальных операций. «Если в 1990-е и 2000-е годы они предпочитали действовать напрямую – уничтожать террористов собственными руками, то теперь должны действовать через местные силы», – поясняет издание.
Задействование командования на Ближнем Востоке, по мнению специалистов, вызвано недовольством Вашингтона ходом боевых действий.
Он отметил, что «антигибридное командование» должно лучше справиться с текущими задачами, поскольку у него имеется опыт ведения войны с помощью местных сил.
Указанное командование теперь будет руководить всеми силами специальных операций. Официальная церемония передачи полномочий состоялась 18 апреля.
По данным газеты, офицеры «антигибридного командования» появились в Ираке еще в декабре 2016 года. Им понадобилось несколько месяцев, чтобы изучить обстановку и подготовиться к передаче полномочий.
«Первое командование сил специального назначения организационно входит в структуру командования спецопераций. Сейчас в него включены "зеленые береты", рейдеры (спецназ корпуса морской пехоты США) и подразделения психологических операций. Кроме того, командованию подчинены спецназовцы союзников из других стран, участвующих в операции "Несокрушимая решимость"», – говорится в статье.
Сообщается, что основной задачей командования является «ведение нетрадиционных боевых действий (unconventional warfare), в том числе – партизанской войны в тылу противника с использованием обученных "зелеными беретами" бойцов, а также подготовка вооруженных формирований других государств для борьбы с повстанческими отрядами».
Эксперты связывают создание «антигибридного командования» с новой стратегией использования сил специальных операций. «Если в 1990-е и 2000-е годы они предпочитали действовать напрямую – уничтожать террористов собственными руками, то теперь должны действовать через местные силы», – поясняет издание.
Задействование командования на Ближнем Востоке, по мнению специалистов, вызвано недовольством Вашингтона ходом боевых действий.
Война против ИГ идет не так быстро и не так успешно, как хотелось бы США. Штурм Мосула затянулся. Натовские эксперты констатируют, что российская армия в Сирии показала себя гораздо более эффективной, чем западные войска. Поэтому в Вашингтоне решили, что нынешнее командование в недостаточной мере справляется, и стали задействовать дополнительных военных специалистов,полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Он отметил, что «антигибридное командование» должно лучше справиться с текущими задачами, поскольку у него имеется опыт ведения войны с помощью местных сил.
На Украине американцы использовали местные силы для решения своих политических задач. США, по сути, вели там гибридную войну, чтобы ввести Киев в зону своего влияния. Применение "антигибридного командования" на Ближнем Востоке говорит о том, что в Ираке и Сирии США ставят перед собой схожие задачи. То есть используют иракские силы и курдские вооруженные отряды против боевиков ИГ. Поэтому логично использовать тех военных, которые получили опыт подготовки украинской армии, для подготовки иракской армии и сирийской оппозиции,сказал эксперт.
Использованы фотографии: ТАСС/Nicolas Armer
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти