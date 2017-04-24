14:40 24 апреля

В Дании заявили об атаках «российских хакеров» в 2015-2016 годах

В 2015-2016 годах электронная почта и другие сервисы Минобороны Дании были взломаны «российскими хакерами», приводит РИА Новости сообщение издания Ekstrabladet, ссылающегося на доклад центра кибербезопасности военного ведомства.



Почему военные возложили ответственность за взломы именно на Россию, в материалах не объясняется.


«Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах», – заявил министр обороны Дании Клаус Фредриксен.

По его словам, речь идет не о тех хакерах, которые взламывают сайты «из спортивного интереса».

Это связано со службой разведки или центральными элементами в российской власти, и это противостояние длится долгое время, сказал он.

«В течение длительного времени хакеры рассылали множество электронных писем конкретным сотрудникам в минобороны. Сотрудники получали сообщения, что система требует обновления, и они должны ввести свои пароли», – поясняет издание.

Чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, «хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства», говорится в докладе. Кроме того, по мнению центра кибербезопасности, «целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства».

Эксперты отметили, что «взломщики» получили доступ лишь к незасекреченной информации, однако отнестись к этому нужно со всей серьезностью, поскольку такие взломы «могут нанести урон безопасности страны».

«Кибершпионаж является постоянной угрозой, и он требует постоянной готовности», – говорится в документе.

Использованы фотографии: http://flashsiberia.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 11:46
    В 2015-2016 годах электронная почта и другие сервисы Минобороны Дании были взломаны «российскими хакерами»,


    Ну вот и эти решили нарисоваться , а то что и где такое Дания многие просто не знают.
    cniza
    1. Дамир Сегодня, 11:53
      нет, просто получили приказ гавкнуть в нашу сторону... северный поток опять же...
      Дамир
  2. Zulu_S Сегодня, 11:47
    В 2015-2016 годах электронная почта и другие сервисы Минобороны Дании были взломаны «российскими хакерами»,

    Ну и молодцы
    Zulu_S
  3. Lester7777 Сегодня, 11:48
    Прогнило что-то в Датском государстве...
    Lester7777
  4. svp67 Сегодня, 11:49
    В Дании заявили об атаках «российских хакеров» в 2015-2016 годах
    Надеюсь, что хоть в убийстве Гамлета "русский след" не найдут.
    svp67
    1. Masya Masya Сегодня, 11:54
      Надеюсь, что хоть в убийстве Гамлета "русский след" не найдут.

      А вот, в убийстве отца Гамлета , точно " русский след" прослеживается... wink
      Masya Masya
      1. svp67 Сегодня, 11:56
        Цитата: Masya Masya
        А вот, в убийстве отца Гамлета , точно " русский след" прослеживается...

        Ой, а это как? belay
        svp67
        1. Masya Masya Сегодня, 11:59
          Ой, а это как? belay

          А ,Вам, ещё и доказательства? recourse вроде, до этого, как- то без них обходились... lol
          Masya Masya
          1. svp67 Сегодня, 12:02
            Цитата: Masya Masya
            А ,Вам, ещё и докозательства?

            Да вот как то хотелось бы.... recourse
            Цитата: Masya Masya
            вроде, до этого, как- то без них обходились...

            Так те ж СЕКРЕТНЫЕ. Вы что хотите сказать, что еще время не пришло? Ну хоть скажите, часовенка то цела?
            svp67
            1. Masya Masya Сегодня, 12:14
              Ну хоть скажите, часовенка то цела?


              lol
              Masya Masya
    2. Дамир Сегодня, 11:57
      и еще рыцарей Розенкранц и Гильденстерн...
      Дамир
      1. рич Сегодня, 12:21
        Бедный Йорик (Барак Хусейнович Обама) - тебя вроде уже нет, а дело твое живет
        рич
  5. Berkut24 Сегодня, 11:50
    Интересно, а сколько Европа готова заплатить, чтобы Россия начала присматривать за своими школьниками старших классов и студентами первых двух курсов?
    Berkut24
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    И маленькая Дания стремится вписаться в тренд, придуманный американцами ("российские хакеры"). Кто еще не успел заявить об атаках на свои серверы спешите, а то хозяин может не понять.
    rotmistr60
  7. Machete Сегодня, 11:51
    в 1939 году советские хакеры ничего в Германии не взламывали?
    Machete
  8. Vitalson Сегодня, 12:18
    Новая страшилка от западных пиджаков - русские хакеры. Если в дании прорвёт трубопровод под асфальтом тоже можно списать на русских хакеров.
    Vitalson
  9. Тень тьмы Сегодня, 12:22
    Чтобы попасть на страницу-клон надо пользоваться либо поисковиком, либо неправильно набрать адрес в адресную строку! То есть, получается профессиональные пользователи закрытых ресурсов не знали адрес своего ресурса??? Это уже не истерия, это уже бред! Меньше вискарь надо глушить датским военным программистам!
    Тень тьмы
  10. Подрезчик Сегодня, 12:46
    Цитата: svp67
    В Дании заявили об атаках «российских хакеров» в 2015-2016 годах
    Надеюсь, что хоть в убийстве Гамлета "русский след" не найдут.

    Найдут, найдут! В "выборах" Гамлета!
    Подрезчик
  11. словак Сегодня, 13:15
    До датчан только вчера дошло, или им, наконец- то, разрешили начать жаловаться?
    словак
  12. Topotun Сегодня, 14:18
    Ну наши хакеры - самые хакерные в мире! См. скоро! Причина плохой погода - тоже действия наших хакеров...
    Topotun
Картина дня