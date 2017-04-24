В Дании заявили об атаках «российских хакеров» в 2015-2016 годах
В 2015-2016 годах электронная почта и другие сервисы Минобороны Дании были взломаны «российскими хакерами», приводит РИА Новости сообщение издания Ekstrabladet, ссылающегося на доклад центра кибербезопасности военного ведомства.
Почему военные возложили ответственность за взломы именно на Россию, в материалах не объясняется.
«Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах», – заявил министр обороны Дании Клаус Фредриксен.
По его словам, речь идет не о тех хакерах, которые взламывают сайты «из спортивного интереса».
Это связано со службой разведки или центральными элементами в российской власти, и это противостояние длится долгое время, сказал он.
«В течение длительного времени хакеры рассылали множество электронных писем конкретным сотрудникам в минобороны. Сотрудники получали сообщения, что система требует обновления, и они должны ввести свои пароли», – поясняет издание.
Чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, «хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства», говорится в докладе. Кроме того, по мнению центра кибербезопасности, «целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства».
Эксперты отметили, что «взломщики» получили доступ лишь к незасекреченной информации, однако отнестись к этому нужно со всей серьезностью, поскольку такие взломы «могут нанести урон безопасности страны».
«Кибершпионаж является постоянной угрозой, и он требует постоянной готовности», – говорится в документе.
Почему военные возложили ответственность за взломы именно на Россию, в материалах не объясняется.
«Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах», – заявил министр обороны Дании Клаус Фредриксен.
По его словам, речь идет не о тех хакерах, которые взламывают сайты «из спортивного интереса».
Это связано со службой разведки или центральными элементами в российской власти, и это противостояние длится долгое время, сказал он.
«В течение длительного времени хакеры рассылали множество электронных писем конкретным сотрудникам в минобороны. Сотрудники получали сообщения, что система требует обновления, и они должны ввести свои пароли», – поясняет издание.
Чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, «хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства», говорится в докладе. Кроме того, по мнению центра кибербезопасности, «целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства».
Эксперты отметили, что «взломщики» получили доступ лишь к незасекреченной информации, однако отнестись к этому нужно со всей серьезностью, поскольку такие взломы «могут нанести урон безопасности страны».
«Кибершпионаж является постоянной угрозой, и он требует постоянной готовности», – говорится в документе.
Использованы фотографии: http://flashsiberia.com
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