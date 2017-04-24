В Зеленодольске заложен МРК «Град»

Многие из них возвращаются сейчас в Крым, но именно Зеленодольский завод помог Крыму восстановить свою промышленность. Сегодня завод "Залив" – ваше общее дело,

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град», уже десятый в серии, заложен сегодня в торжественной обстановке на Зеленодольском заводе им. Горького (Татарстан), передает РИА Новости В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.В ходе мероприятия Рогозин сообщил, что в ноябре поедет вместе с директором Зеленодольского завода в Керчь на завод «Залив» «на открытие первого жилого дома для сотрудников предприятия».По его словам, когда Крым вернулся в состав РФ, встала задача поднять промышленность полуострова, которая «была вполне разрушена». В Крыму много судостроительных заводов, «они стояли долгие годы без дела, и люди, крымские корабелы в поисках работы уезжали и за границу, но и работали в России, в частности на Амурском судостроительном заводе», рассказал Рогозин.заключил он.Как сообщается на сайте предприятия, «малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения». Назначение МРК этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.Пять кораблей проекта 21631 уже несут службу в ВМФ России. Еще 4 находятся в цехах предприятия на разных стадиях строительства. Заложенный сегодня «Град» является десятым кораблем серии.