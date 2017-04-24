18:05 24 апреля

В Зеленодольске заложен МРК «Град»

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град», уже десятый в серии, заложен сегодня в торжественной обстановке на Зеленодольском заводе им. Горького (Татарстан), передает РИА Новости .



В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.


В ходе мероприятия Рогозин сообщил, что в ноябре поедет вместе с директором Зеленодольского завода в Керчь на завод «Залив» «на открытие первого жилого дома для сотрудников предприятия».

По его словам, когда Крым вернулся в состав РФ, встала задача поднять промышленность полуострова, которая «была вполне разрушена». В Крыму много судостроительных заводов, «они стояли долгие годы без дела, и люди, крымские корабелы в поисках работы уезжали и за границу, но и работали в России, в частности на Амурском судостроительном заводе», рассказал Рогозин.

Многие из них возвращаются сейчас в Крым, но именно Зеленодольский завод помог Крыму восстановить свою промышленность. Сегодня завод "Залив" – ваше общее дело,
заключил он.

Как сообщается на сайте предприятия, «малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения». Назначение МРК этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

Пять кораблей проекта 21631 уже несут службу в ВМФ России. Еще 4 находятся в цехах предприятия на разных стадиях строительства. Заложенный сегодня «Град» является десятым кораблем серии.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Комментарии 20

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  1. Zibelew Сегодня, 15:36
    Еще один представитель буянистого камышевого флота. Судя по «закладной картинке» убрали 2 «Гибки» и 1×12- 30 мм «Рой». Вместо них поставили «Панцирь-М».
    Zibelew
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:39
      Цитата: Zibelew
      Еще один представитель буянистого камышевого флота

      Такой если вдует из бортовых "дудок" - чихать застесняешься !
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:45
        Пять кораблей проекта 21631 уже несут службу в ВМФ России. Еще 4 находятся в цехах предприятия на разных стадиях строительства. Заложенный сегодня «Град» является десятым кораблем серии.


        А сколько всего планируется? Такие малыши наделали шороха - успехов.
        cniza
        1. МПК105 Сегодня, 15:52
          Мал золотник,да дорог.Мал язык,да всем телом владеет.Мал ёрш,да колюч.И,наконец(барабанная дробь)-апофеоз-МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ!!!Вы уж нас,маненьких,не забижайте шибко-то так уж совсем... feel Небось,пригодимся... wink
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
            Лёх , о боевой технике судят не по размеру , а по эффективности применения ! Такие "малыши" и слонопотамам нос утереть могут .
            bouncyhunter
            1. Pirogov Сегодня, 17:07
              Цитата: bouncyhunter
              Лёх , о боевой технике судят не по размеру , а по эффективности применения ! Такие "малыши" и слонопотамам нос утереть могут .

              Всё так, но в реальном бою ,они тоже практически смертники ,так как практически нет ПВО.
              Pirogov
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:01
                Цитата: Pirogov
                Всё так, но в реальном бою ,они тоже практически смертники ,так как практически нет ПВО.

                hi Для того чтобы снять часового , его надо сначала найти . wink
                bouncyhunter
          2. рич Сегодня, 16:14
            А сколько у него зубов? Десять - пятнадцать? Здорово
            Таких собак-кусак для белорусов надо делать - возрождать славную пинскую флотилию
            рич
      2. Zibelew Сегодня, 15:48
        Цитата: cniza
        А сколько всего планируется?
        Пока контракты на 12 штук, 5 сданы.
        Плывет такой славный малыш с Калибрами где-нибудь по Волге или Ладоге, нигде не отсвечивает, внимания к себе не привлекает, на фоне речных барж и катеров не выделяется. И вдруг запустит свой арсенал. И кто - в протестантский рай, кто - в лютеранский, а кто и прямо к гуриям.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:51
          Цитата: Zibelew
          И кто - в протестантский рай, кто - в лютеранский, а кто и прямо к гуриям.

          Скорее - все к чертям в Преисподнюю . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:58
            Только к чертям на сковороду дожариваться , а если серьезно , то ещё не все до конца осознали ценность этих , хоть малых , но кораблей.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:11
              Так точно , друже . Воюет не размер , а содержание .
              bouncyhunter
        2. donavi49 Сегодня, 16:01
          По Волге он до первого моста идет. Они с частично демонтированной мачтой только проходят.
          donavi49
          1. midivan Сегодня, 16:17
            Цитата: donavi49
            По Волге он до первого моста идет. Они с частично демонтированной мачтой только проходят.

            Эт вы точно знаете recourse или догадки? В таком случае почему у него мачта не складываемая, это что же получается чтобы пройти по Волге экипажу надо заниматься любовью с болтами чтобы демонтировать мачту? Почему не поставить гидроцилиндр с самосвала, пару петель да пару замков(утрирую) what sad
            midivan
            1. alexmach Сегодня, 16:21
              это что же получается чтобы пройти по Волге

              а судоходность Волги это, как я понимаю, вообще вопрос отдельный.
              alexmach
            2. Nimitz Сегодня, 17:55
              Вообще кроме данного типа корабля по Волге с этого завода и другие "посудины" сплавляют. Имел однажды счастье переходить Волгу ночью на надувнушке (всего то 1700 метров), на рыбалку торопился страшно. Наткнулся на один из таких конвоев. Правда там корабль был не этого проекта а для береговой охраны.
              Во времена СССР сплавляли корпуса и побольше (возможно с других заводов), правда осадку им уменьшали, видно было что ватерлиния высоко. Мой отец на речном флота работал, я в школьные годы имел привычку у него на работе каникулы проводить, и много таких видел.
              Nimitz
    2. тлауикол Сегодня, 16:16
      Ага,если судить по доске,то они и 100мм пушку убрали laughing
      тлауикол
  2. pafegosoff Сегодня, 16:30
    А что? Вдарим водными "Т-34/85 по "Тиграм". Войну-то выиграли за счет, кроме всего,- технологичности! десятки тысяч танков, Ил-2,10, Яков... Американцы тоже "Шерманами задавили массово, Б-27... Сколько надо на атомный крейсер убить денег или на авианосец, когда... Ну не будем упираться в одно. Всему своё время... А что с экранопланами-лётами? И с" малышами" типа - "Бора"? Там тоже можно гиперзвуковые подарки носить: подскочил, стрельнул, убежал...
    pafegosoff
  3. Farid05 Сегодня, 16:31
    компактный защитник, побольше таких надо наштопать, все дырки закрыть, а потом исполинами заняться можно.
    Farid05
  4. кедр Сегодня, 17:03
    Цитата: МПК105
    Мал золотник,да дорог.Мал язык,да всем телом владеет.Мал ёрш,да колюч.И,наконец(барабанная дробь)-апофеоз-МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ!!!Вы уж нас,маненьких,не забижайте шибко-то так уж совсем... feel Небось,пригодимся... wink


    Всё так, кроме клопа. Наши кораблики не вонючие, а ЖГУЧИЕ.
    кедр
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