Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Тайфун»

Универсальный бронированный автомобиль "Тайфун" представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. "Тайфун" имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов,

На вооружение разведывательного соединения, дислоцированного в Нижегородской области, поступили 8 бронеавтомобилей «Тайфун-К», сообщает пресс-служба Западного округа.говорится в релизе.Сообщается, что на машинах установлены по 5 видеокамер, обеспечивающих круговой обзор водителю и экипажу в бронемодуле. Также «возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок», отметили в пресс-службе.В ближайшее время водители приступят к обкатке новой техники на специализированном автодроме.Они «отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересеченной местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъемах и спусках», говорится в сообщении округа.