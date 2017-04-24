18:03 24 апреля

Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Тайфун»

На вооружение разведывательного соединения, дислоцированного в Нижегородской области, поступили 8 бронеавтомобилей «Тайфун-К», сообщает пресс-служба Западного округа.

Разведчики ЗВО получили бронеавтомобили «Тайфун»


Универсальный бронированный автомобиль "Тайфун" представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. "Тайфун" имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов,
говорится в релизе.


Сообщается, что на машинах установлены по 5 видеокамер, обеспечивающих круговой обзор водителю и экипажу в бронемодуле. Также «возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок», отметили в пресс-службе.

В ближайшее время водители приступят к обкатке новой техники на специализированном автодроме.

Они «отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересеченной местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъемах и спусках», говорится в сообщении округа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 27

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  1. рич Сегодня, 15:55
    Ну теперь на разведку пешком ходить не надо. здорово soldier
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:59
      Цитата: рич
      Ну теперь на разведку пешком ходить не надо. здорово soldier

      Не кажы "гоп !" , дядьку ! wink Как ты на "Тайфуне" представляешь себе скрытное перемещение или выход на объект ?
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:03
        Вот не понятна эта информация , что он должен решать для разведки ?
        cniza
        1. Серый брат Сегодня, 16:26
          Цитата: cniza
          , что он должен решать для разведки ?

          Транспортный вопрос.
          Серый брат
        2. kirgiz58 Сегодня, 16:31
          Вот это как раз понятно - это автомобиль повышенной комфортности и защищенности личного состава и назначение его только перевозка. А вот что действительно непонятно, так это На вооружение разведывательного соединения. Видать там цельна разведывательная дивизия появилась, ну на худой конец бригада. recourse
          kirgiz58
      2. Серый брат Сегодня, 16:34
        Цитата: bouncyhunter
        ак ты на "Тайфуне" представляешь себе скрытное перемещение или выход на объект ?

        Никак. Но не всё время же они крадутся и прячутся под плинтусом, когда-то и на десяток - другой километров проехаться нужно, а то и марш на соточку - другую совершить в составе колонны.
        Серый брат
      3. рич Сегодня, 16:35
        Сразу Паша видно, что ты не опытный - Тайфун можно перекрасить в маршрутку и поезжай на нем хоть в Лиссабон yes А еще на его можно сколотить прямоугольные фанерные фальшборта покрасить в шаровый цвет, написать на этой конструкции рефрижератор и прицепить к седельному тягачу. Тоже едь куда хочешь. Правда по дороге на каждом блок-посту отслюнявливаить придется, зато не дождь не буран тебе не страшен. Красота кури папиросы да поплевывай в форточку. А сколько трофеев можно домой привезти what
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:40
          Цитата: рич
          Сразу Паша видно, что ты не опытный

          Ну дык я же это , при штабе писарем ... feel
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 17:13
            Хорошо хоть писарем, а не поваром как Стивен Сигал soldier
            А если серьезно - "Тайфун" пришел на замену шишигам. Может ошибаюсь ИМХО
            рич
        2. рич Сегодня, 16:45
          cniza: Вот не понятна эта информация , что он должен решать для разведки ?

          Что-то мне подсказывает, Вить, что это бронированная "тачанка" для мобильных заградительных отрядов и легких штурмовых отрядов
          ТАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
          Бронеавтомобили «Тайфун-К» предназначены для оснащения перспективных бригад «легкого» типа ВС РФ. На шасси «Тайфун-К» предусмотрена возможность создания автомобилей различного назначения за счет установки вооружения, технологического, инженерного и другого специального оборудования. «Тайфуны» в бронированных модификациях могут выполнять широкий круг тактических задач: Разведывательная машина. Командно-штабная машина. Машина для перевозки личного состава (ВВТ). Машина огневой поддержки. Санитарная машина. Машина инженерной разведки. Машина радиобиохимической разведки. Машина для охраны и сопровождения колонн. Без бронезащиты «Тайфун» может применяться в следующих вариантах: Понтоновоз. Топливозаправщик. Эвакуационный тягач. РЛС (машина связи). Транспортно-пусковая машина БЛА. Мобильная РСЗО. Мобильная артиллерийская система. Автокран. Экскаватор. Мультилифт. Седельный тягач. Бронеавтомобили «Тайфун-К» созданы с учетом специфики ведения современных боевых действий. При переброске мобильных боевых групп не всегда возможно достоверно провести предварительную разведку маршрута, следовательно, существует риск попадания в засаду или подрыва на мине. Поэтому необходимы бронеавтомобили с максимально высоким уровнем защиты как пассажирского отсека, так и днища.
          рич
    2. stalkerwalker Сегодня, 16:00
      Меня не покидает ощущение "дежа вю", наблюдая накачку ЗапВО и ЮВО новейшей техникой.
      stalkerwalker
    3. Тралл Сегодня, 16:01
      Эх, мне б такую на рыбалку в Карелию ездить smile
      Тралл
      1. kirgiz58 Сегодня, 16:07
        Цитата: Тралл
        Эх, мне б такую на рыбалку в Карелию ездить

        Никакой колесный БТР, БРДМ не заменит для рыбалки МТЛБв. Вот это машина!!! Рыбачим нахлыстом или в клеточку? laughing Судя по нику -кошелковым(это серьёзно)
        kirgiz58
        1. Тралл Сегодня, 16:32
          Не угадали, троллинг)
          Тралл
          1. kirgiz58 Сегодня, 16:35
            Цитата: Тралл
            Не угадали, троллинг)

            Неее! Ну я пока тралл от тролл отличаю. yes
            kirgiz58
      2. san4es Сегодня, 16:25
        ...На "рыбалку" с Электроудочкой
        san4es
    4. cniza Сегодня, 16:01
      Немножко , как бы это правильно сказать , заметный для разведки , какие он будет решать задачи?
      cniza
      1. Слон Сегодня, 16:27
        Для разведки не подходит. Только как командно-штабная машина.
        Слон
  2. сорок восьмой Сегодня, 15:57
    Судя по описанию, машина знатная!
    Только зачем такие ттх разведчикам?
    Прошу экспертов на сайте поделиться мнением и дополнить статью.
    сорок восьмой
  3. Гронский Сегодня, 16:01
    Цитата: сорок восьмой
    Только зачем такие ттх разведчикам?

    Что конкретно вас смущает в этой связи?
    Гронский
    1. Minus Сегодня, 16:08
      Массо-габаритные характеристики для разведчиков не самые подходящие...
      Minus
      1. Großer Feldherr Сегодня, 16:37
        Что не так с массо-габаритами ?
        Для перемещения ЛС в тылу самое то!
        Großer Feldherr
    2. Слон Сегодня, 16:22
      Больше похожа на пожарную машину. Такую надо - http://warfiles.ru/show-149987-armiya-ssha-ispyta
      la-bronetransporter-s-boevym-lazerom.html
      Слон
      1. Großer Feldherr Сегодня, 16:40
        Больше похож на обычный армейский камаз, но с броней .
        И страйкер далеко не то, чудо техники на которое нам нужно равняться.
        А вот боевой лазер -вещь в современной войне незаменимая , надеюсь скоро аналог появится и у нас.
        Großer Feldherr
  4. cariperpaint Сегодня, 16:54
    такое чувство что все думают что разведчики только по лесам ползком передвигаются и других задач у них не бывает.
    Способами ведения наземной тактической разведки являются: наблюдение, подслушивание, поиск, налёт, засада, допрос, разведка боем.
    Наземная тактическая разведка ведётся разведывательными, мотострелковыми, парашютно-десантными и десантно-штурмовыми, полковыми подразделениями. Используются наблюдатели, наблюдательные посты, дозорные отделения (танки), разведывательные, боевые разведывательные, отдельные разведывательные, офицерские разведывательные дозоры, разведывательные отряды, разведывательные группы, группы для проведения поисков, засад, подразделения для проведения разведки боем.
    cariperpaint
  5. cariperpaint Сегодня, 16:57
    опять же назначение например рот одного разведбата разные. от глубинной до радиоперехвата. плюс очень часто бывает что на разведчиков скидывают сопровождение разного рода лиц и грузов. таким машинам всегда есть там работа.
    cariperpaint
  6. Zlat070 Сегодня, 17:19
    Кмк, для разведки лучше бы "Тайфун-У" подошел.
    Zlat070
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