В России ответили Фэллону, заявившему о праве Британии на "упреждающий" ядерный удар

Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жёсткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие? Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стёрта с лица Земли ответным ударом. Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки.

Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки.

Представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировал заявление министра обороны Британии Майкла Фэллона. Напомним, что Фэллон накануне интервью радио BBC заявил о том, что Лондон оставляет за собой «право» на нанесение ядерного удара первым в случае «экстренной ситуации». В своём заявление британский министр упомянул баллистические ракеты Trident, которыми, по его словам, и будет наноситься «упреждающий удар». По кому именно Фэллон готов наносить такого рода удар, он не уточнил.По словам российского сенатора Франца Клинцевича, заявление Майкла Фэллона стоит рассматривать в качестве элемента психологической войны. Клинцевич по этому поводу сделал запись в Фейсбуке В российских политических кругах на фоне заявлений Фэллона предложили ввести против Британии санкции, выставив соответствующий проект резолюции на обсуждение в ООН.