09:19 25 апреля

В России ответили Фэллону, заявившему о праве Британии на "упреждающий" ядерный удар

Представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировал заявление министра обороны Британии Майкла Фэллона. Напомним, что Фэллон накануне интервью радио BBC заявил о том, что Лондон оставляет за собой «право» на нанесение ядерного удара первым в случае «экстренной ситуации». В своём заявление британский министр упомянул баллистические ракеты Trident, которыми, по его словам, и будет наноситься «упреждающий удар». По кому именно Фэллон готов наносить такого рода удар, он не уточнил.

В России ответили Фэллону, заявившему о праве Британии на "упреждающий" ядерный удар


По словам российского сенатора Франца Клинцевича, заявление Майкла Фэллона стоит рассматривать в качестве элемента психологической войны. Клинцевич по этому поводу сделал запись в Фейсбуке :


Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жёсткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие? Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стёрта с лица Земли ответным ударом. Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки.
Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки.

В российских политических кругах на фоне заявлений Фэллона предложили ввести против Британии санкции, выставив соответствующий проект резолюции на обсуждение в ООН.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. soroKING Сегодня, 06:32
    Клинцевич классно ответил, особенно про "по одёжке..." am
    soroKING
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:34
      В России ответили Фэллону, заявившему о праве Британии на "упреждающий" ядерный удар
      поиграем в "кто вперёд" ? wassat маразм...
      Mystery12345
      1. Stalevar Сегодня, 06:40
        Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стёрта с лица Земли ответным ударом.

        Вот очередной повод для англосаксов закатить истерику. Россия готова спалить Великобританию в ядерном аду. Заявление Фэллона ведь было абстрактным и не направленным против конкретной страны, а ужасная Россия будет бомбить маленькую беззащитную Англию... Срочно заседание Совбеза ООН и санкции!!!
        Stalevar
        1. dik-nsk Сегодня, 06:46
          вообще не понимаю к чему реагировать на слова этих маразматиков, мы сами бывает озвучиваем подобные вещи, ну, ляпнул министр, что нам от этого холодно или жарко? надо будет - смоем этот осторовок даже пи(у)кнуть не успеют
          dik-nsk
          1. cniza Сегодня, 08:10
            Цитата: dik-nsk
            вообще не понимаю к чему реагировать на слова этих маразматиков, мы сами бывает озвучиваем подобные вещи, ну, ляпнул министр, что нам от этого холодно или жарко? надо будет - смоем этот осторовок даже пи(у)кнуть не успеют


            Если не реагировать , будет сплошной понос и воспримут , как слабость и прогиб.
            cniza
            1. dik-nsk Сегодня, 08:12
              не соглашусь. фразы типа "сам д.урак" за силу уж точно не воспримут
              dik-nsk
              1. cniza Сегодня, 08:16
                Цитата: dik-nsk
                не соглашусь. фразы типа "сам д.урак" за силу уж точно не воспримут


                Нет , надо сразу по мозгам "пропахивать" так , что бы больше желания не возникало , не реагировать нельзя.
                cniza
              2. Anton Serov Сегодня, 08:16
                неадекватам просто напомнили, что они лишь маленький остров. И это действительно так. Им надо тихо сидеть, так как снести остров дело дешевое и быстрое.
                Anton Serov
                1. WKS Сегодня, 08:59
                  Деградация английской политической элиты налицо. Ляпнул что-то, чего сам не понял. И эти люди руководят министерствами обороны или иностранных дел. Не про них ли Лавров говорил: "Дебилы б..."?
                  WKS
        2. Ю-81 Сегодня, 06:53
          Цитата: Stalevar
          Вот очередной повод для англосаксов закатить истерику. Россия готова спалить Великобританию в ядерном аду. Заявление Фэллона ведь было абстрактным и не направленным против конкретной страны, а ужасная Россия будет бомбить маленькую беззащитную Англию... Срочно заседание Совбеза ООН и санкции!!!

          Ну так и Клинцевич не говорил о том что ответный удар будет наносить именно Россия. В его ответе речь так же идет про абстрактную ядерную державу. Ну а то что у этих выродков пуканы будут рваться, так это и так происходит все время и без наших заявлений..
          Ю-81
        3. vovanpain Сегодня, 07:23
          Цитата: Stalevar
          Россия готова спалить Великобританию в ядерном аду.

          Разве так было написано?
          Цитата: Mystery12345
          Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стёрта с лица Земли ответным ударом

          Сколько у нас ядерных держав Коллега? yes Ясен пень против кого англосаксы имели ввиду,но и ясен пень кого мы имели ввиду причем со всем соблюдением дипломатическим этикетом. hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
            Вспомнился анекдот . Дабы избежать порицания от администрации , заменю в нём собаку женского рода на созвучное слово "бука" :
            ВОВ . Кремль . Из кабинета Сталина выходит Жуков , со злостью плюёт под ноги и цедит сквозь зубы :
            - Вот бука усатая !
            И удаляется в сторону выхода . За этим в щёлочку приоткрытой двери наблюдает Берия . И как только Жуков скрывается за углом коридора бежит на доклад к Сталину :
            - Иосиф Виссарионович , а вот от вас сейчас Жуков вышел и сказал "бука усатая" ...
            Сталин звонит на проходную :
            - Верните товарища Жюкова !
            Жуков в недоумении возвращается :
            - Что-то случилось , товарищ Сталин ?
            - Товарищ Жюков , кого вы имели ввиду когда сказали "бука усатая" ?
            - Гитлера , конечно .
            - Ви свободны , товарищ Жюков . А вот ви кого имели ввиду , Лаврэнтий Палыч ?
            bouncyhunter
      2. Login_Off Сегодня, 06:43
        У нас тоже есть принцип привентивного удара в военной доктрине. Что тут такого? Это при ельцине это убрали, Путин вернул.
        Login_Off
        1. Orionvit Сегодня, 07:34
          Ничего нового. В штатовской военной доктрине, так же присутствует идея привентивного ядерного удара. Про Россию, если честно не знаю. По моему Россия всегда заявляла, что Российский ядерный арсенал, это фактор сдерживания, и разговор всегда шел исключительно об ответном ударе.
          Orionvit
          1. Cat Man Null Сегодня, 07:37
            Цитата: Orionvit
            Россия всегда заявляла, что Российский ядерный арсенал, это фактор сдерживания, и разговор всегда шел исключительно об ответном ударе

            - в новой Военной доктрине РФ это не так
            - почитайте вот на досуге:
              Военная доктрина Российской Федерации
            Cat Man Null
            1. andj61 Сегодня, 08:00
              Цитата: Cat Man Null
              Цитата: Orionvit
              Россия всегда заявляла, что Российский ядерный арсенал, это фактор сдерживания, и разговор всегда шел исключительно об ответном ударе
              - в новой Военной доктрине РФ это не так

              Всё правильно: в 21 веке имеются новые реалии, на вооружение поступает новое высокоточное оружие, и, чтобы не было соблазна нанести упреждающий обезоруживающий удар неядерными средствами, были внесены в Военную доктрину соответствующие изменения.
              Раньше были положения о неприменении ядерного оружия первыми. Сейчас - возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию обычными средствами. То есть тоже только в ответ на агрессию...
              22. В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия.

              Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

              Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.
              andj61
    2. Jovanni Сегодня, 06:57
      Цитата: soroKING
      Клинцевич классно ответил, особенно про "по одёжке..." am

      Чего там в его ответе классного! Какой там "ответный удар"? По кому, по имуществу своему в Лондоне, или детям, живущим там-же будет наносить удар "российская элита"? Вот этой проблемой лучше бы озаботились в Совете Федерации, а не словами английского маразматика...
      Jovanni
      1. Вас Влад Сегодня, 07:11
        Цитата: Jovanni
        По кому, по имуществу своему в Лондоне, или детям, живущим там-же будет наносить удар "российская элита"

        Раньше писали чиновников wink ну да ладно:
        Российским чиновникам, вплоть до высшего уровня, рекомендовано вернуть в страну детей, обучающихся за границей. Причем сделать это не дожидаясь окончания учебы, а путем перевода отпрысков в российские вузы. На родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, если старшее поколение семьи по каким-то причинам проживает за границей, не утратив гражданство РФ, рассказали Znak.com сразу пять собеседников, которых неформальная просьба из администрации президента затрагивает самым непосредственным образом.

        Рекомендация коснется всех: от сотрудников самой администрации, а также администраций регионов, до депутатов всех уровней. Не избегут новой повинности даже работники государственных корпораций. Тем, кто повременит с выполнением негласной просьбы, напомнят об уже известных случаях, когда пребывание ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения за границей становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру в госсекторе, рассказал один из собеседников. По его словам, за последние месяцы ему стало известно о нескольких таких случаях.

        «В такой ситуации предлагается время на решение вопроса, однако в случае отказа сделать это приема на работу, на который рассчитывал соискатель места на госслужбе, не происходит», - привел пример собеседник Znak.com.
        Вас Влад
      2. НасРать Сегодня, 09:12
        А главное, кто это такой - российский сенатор Франц Клинцевич? wassat Вы просто вдумайтесь - Франц Клинцевич - российский сенатор!!! Это ж насмешка!! Как он стал сенатором? Наш сенат это вообще что-то, с чем-то !!!! И как могут пчёлы, быть против мёда, т.е. Лондона ???!!! wassat Я балдею, с этого гадюшника. Ура, товарищи!

        НасРать
    3. лигр Сегодня, 07:47
      Смешно блин, Российский сенатор Франц Клинцевич, в гробу я таких русских видел, хоть фамилию и имя бы поменял.
      лигр
    4. сибиралт Сегодня, 07:56
      Вопрос на тему быть или не быть на карте мира одному из островов на западе Европы, Россия может решить в два счета. Так что, поосторожнее с предупредиловкой. laughing
      сибиралт
    5. mashinist Сегодня, 08:10
      КОго бомбить? Там дети всех высших чиновников учатся и работают)))
      mashinist
  2. Titsen Сегодня, 06:33
    Кащенко по Фелтону плачет!
    Titsen
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:33
    Ну очень хотят, такую Англию получить.
    Наблюдатель2014
  4. Вальцманюга Сегодня, 06:34
    Клинцевичу не в мордокниге троллить надо , а предложить в ГД уменьшить депутатский оброк на страну , в сторону военного бюджета .
    Вальцманюга
  5. профессор Сегодня, 06:36
    В российских политических кругах на фоне заявлений Фэллона предложили ввести против Британии санкции, выставив соответствующий проект резолюции на обсуждение в ООН.

    Санкции против страны где живет российская элита, пасутся детки российских чунуш? Верю. wassat
    профессор
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:43
      профессор
      Санкции против страны где живет российская элита, пасутся детки российских чунуш? Верю
      Англия у России это элитный так сказать" зоопарк" Мы в ответе кого приручили ,подкармили. и тд feel laughing
      Наблюдатель2014
      1. dauria Сегодня, 08:58
        Англия у России это элитный так сказать" зоопарк"


        Не , скорее прав профессор. Россия у Англии и конюшня ,и скотный двор, и деревни с крестьянами, ну , управляющие и даже маленький охотничий домик для барина. А сами барские усадьбы в Англии. Там мякиной и навозом не пахнет , воздух чище. wassat Да и на вилы не подымут, случись опять Емелька Пугачёв в матушке России.
        dauria
    2. Монос Сегодня, 06:45
      Цитата: профессор
      Санкции против страны где живет российская элита, пасутся детки российских чунуш? Верю

      Почему нет? Элиты, они ведь разные. Вот у меня есть знакомый элитный токарь. Так он и его дети живут в Москве. И ему енти Ландоны до лампочки. laughing
      Монос
      1. профессор Сегодня, 07:08
        Цитата: Монос
        Почему нет? Элиты, они ведь разные. Вот у меня есть знакомый элитный токарь. Так он и его дети живут в Москве. И ему енти Ландоны до лампочки.

        Эли́та (от лат. eligo, англ. фр. élite — избранный, лучший[1]) — в социологии и политологии — совокупность людей, занимающих высокие должности в управлении государством, союзом государств и экономике.
        Ваш токарь конечно принимает в стране решения оказывающие непосредственное влияние на вашу жизнь?
        Цитата: Cat Man Null
        - толсто, профессор
        - т.н. "российская елита" не есть что-то однородное и консолидированное, Вам ли не знать-догадываться
        - то, что одна часть "елиты" пасется в ЛондОне, совершенно не помеха для ввода санкций. По инициативе другой части "елиты", ога.

        Не толсто и не тонко. Не будет никаких санкций против Англии. Рома не позволит. wink
        Капиталовложения и детки проживающие в Англии их очень консолидируют.
        Никаких санкций не будет. Это всё пустой трёп.
        профессор
    3. venaya Сегодня, 06:50
      Цитата: профессор
      Санкции против страны где живет российская элита

      Этот остров давно подлежит сносу из-за ветхости.
      venaya
    4. Cat Man Null Сегодня, 06:58
      Цитата: профессор
      Санкции против страны где живет российская элита, пасутся детки российских чунуш? Верю

      - толсто, профессор
      - т.н. "российская елита" не есть что-то однородное и консолидированное, Вам ли не знать-догадываться wink
      - то, что одна часть "елиты" пасется в ЛондОне, совершенно не помеха для ввода санкций. По инициативе другой части "елиты", ога.

      Стареете, или не проснулись еще? wink
      Cat Man Null
    5. andj61 Сегодня, 08:03
      Цитата: профессор
      Санкции против страны где живет российская элита

      Элита? Не верю! stop
      Цитата: профессор
      пасутся детки российских чунуш?

      Вот в это - верю! bully hi
      andj61
  6. сибирячок Сегодня, 06:38
    От безысходности и своего бессилия остается только бросаться громкими фразами. Былое "величие" не дает спокойно спать. Страна - в моральном плане упала как говорится ниже плинтуса , да и в военном плане не совсем здоровый организм. fool
    сибирячок
    1. Cat Man Null Сегодня, 06:47
      Цитата: сибирячок
      Страна - в моральном плане упала как говорится ниже плинтуса , да и в военном плане не совсем здоровый организм

      - ага, точно... армия конца 80-х образца, конечно же, была "гораздо гораздее"
      - о "моральном облике" уж молчу. Он себя во всей красе в 90-е показал, "облик" этот самый
      - прежде чем в интернете в лоб другим стучать, на свой внимание обратили бы, что ли wink
      Cat Man Null
      1. сибирячок Сегодня, 07:39
        Ну так смешать все в кучу надо суметь (люди,кони). Извините конечно, но необходимо смотреть на историю шире, а не зацикливаться на смутном времени, а это уже узколобость. Ну и напоследок наверно не стоит указывать на то, что писать другим, выражая свое отношение к событиям, вы себя с модератором не путаете часом?
        сибирячок
        1. Cat Man Null Сегодня, 07:43
          Цитата: сибирячок
          необходимо смотреть на историю шире...

          - куда уж шире, не 30 лет назад копнул...

          Цитата: сибирячок
          ... не стоит указывать на то, что писать другим...

          - Правилами не запрещено
          - а пишете вы, извините... "грубо говоря - не решусь сказать, а мягко вырадаясь - нет слов" (с) А.Райкин.

          Вот как-то так yes
          Cat Man Null
          1. сибирячок Сегодня, 07:55
            Передергивание оппонента и бросаться чужими фразами, видимо это ваш конек. hi
            И внимательнее с грамматикой, а то видимо торопитесь, волнуетесь. yes
            сибирячок
        2. vovanpain Сегодня, 07:50
          Цитата: сибирячок
          Ну так смешать все в кучу надо суметь (люди,кони

          А что не так вам ответили?Культурно и вежливо причем. yes Я с Коллегой абсолютно согласен.
          Цитата: сибирячок
          Ну и напоследок наверно не стоит указывать на то, что писать другим,

          А кто вам указывает то?Вы написали коммент.вам ответили на него и всё. yes
          vovanpain
    2. dauria Сегодня, 09:09
      От безысходности и своего бессилия остается только бросаться громкими фразами. Былое "величие" не дает спокойно спать


      Знаете , Сибирячок ? Самое удивительное, что Вы правы по отношению к обеим странам - и Англии , и России. belay Печально, но факт. Мир будут делить США с Китаем. Наше дело -правильно выбрать союзника и вовремя его предать. laughing
      dauria
  7. Комментарий был удален.
  8. Login_Off Сегодня, 06:42

    Статья конца 2014 года https://regnum.ru/news/polit/1878927.html
    Пара тезисов выделена.
    1. Накал отношений похоже спрогназирован верно.
    2. У нас тоже есть принцип превентивного удара, не вижу ничего такого страшного, что Англосаксы тоже озвучили данный тезис.
    Login_Off
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
      1. Накал отношений похоже спрогназирован верно.
      2. У нас тоже есть принцип превентивного удара, не вижу ничего такого страшного, что Англосаксы тоже озвучили данный тезис.


      smile Идет психологический эксперимент...главное ляпнуть грозно и погромче и посмотреть как отреагирует публика в зале.
      Тот же ЛЕХА
      1. Вас Влад Сегодня, 07:25
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Идет психологический эксперимент...главное ляпнуть грозно и погромче и посмотреть как отреагирует публика в зале.

        Нет, это не эксперимент к сожалению!А долгосрочный план Запада, по демонизации и угрозе России,политическим,экономическим,военным,социаль
        ным способом!Мы понимаете "из стойла" выбегаем!
        Вас Влад
      2. Dionis2019 Сегодня, 07:32
        Россия будет применять ЯО в случае угрозы существованию государства.
        Dionis2019
    2. 97110 Сегодня, 07:59
      Цитата: Login_Off
      не вижу ничего такого страшного, что Англосаксы тоже озвучили данный тезис.

      А кто испугался? Нам дали повод поговорить, снова заявить о своём миролюбии, на фоне глупого заявления заявителя особенно миролюбивого. Давно пора именно так реагировать и перестать наконец оправдываться. Надо обвинять. Ну и что, что у РФ тоже заявлена возможность превентивного ядерного удара. Тем громче надо заявлять об агрессивности ЮК, которая у них в крови. И припомнить им концлагерь в Мудьюге и разрушение хрупкой экологии Севера России гусеницами тяжёлых танков и разливами нефтепродуктов с кораблей. А пусть докажут, что не было. У нас секретные документы и секретные свидетели есть, а у них допуска нету. И потребовать компенсации за убийство Павла 1. И, в силу вновь открывшихся обстоятельств, за убийство св. влкм. Николая с чады и домочадцы и организацию гражданской войны. Поручить Жириновскому озвучить требование к ихнему величию забрать с Красной площади труп ихнего агента и замуровать его в стену Тауэра или куда там они трупы агентов замуровывают.
      97110
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Фэллоимитатор готов пожертвовать своей британосией ради сомнительного первого и естественно последнего именно для его британишки ядерного удара?
    Изгоняющий либероидов
  10. Вальцманюга Сегодня, 06:44
    Мордокнига рупор сионизма , и какой Клинцевич после этого "патриот" ?PS Если его не забанят , значит свой в доску .
    Вальцманюга
  11. изя топ Сегодня, 06:44
    ну с учетом того,что островные ракеты всё время норовят домой,в янкосию,завернуть,то пусть пуляет yes
    изя топ
  12. vlad.svargin Сегодня, 06:46
    Британия пытается напомнить о себе, что они всё ещё ог-го-го, правда фальцетом, но вони ещё много может оставить. С них станет, если "превентивно захотят помочь США" на Дальнем Востоке и вроде америка не причем но "дело сделано" . Похоже «далеко хочет шагать мальчик, пора унять молодца!"!!!
    vlad.svargin
  13. Pete Mitchell Сегодня, 06:48
    Встретили по одежке, проводили тоже плохо.
    "Союзнички" восточную европу выставляют под первую раздачу, островитяне решили заявить о себе и не опоздать, если что
    Pete Mitchell
  14. Александр 3 Сегодня, 06:48
    Непотопляемый авианосец это прошлое ,сейчас при современном уровне вооружении,Англия -старая баржа .
    Александр 3
  15. Андрей из Челябинска Сегодня, 06:58
    С одной стороны - абсолютно правы те, кто указывает, что Россия также оставляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара. ЧС другой стороны - Клинцевич тоже абсолютно прав.
    Все дело в том, что РФ просто имеет соответствующий пункт в военной доктрине и... молчит об этом, хотя все, естественно, знают. Но это называется - разумная достаточность и вообще мы суверенное государство, что хотим то и воротим, так что всем все ясно и говорить как бы не о чем - мы остальных уведомили? Уведомили, все формальности соблюдены, о чем тут трындеть-то? Живем спокойно и надеемся, что такой необходимости не возникнет, т.к. все здравомыслящие люди.
    Иное дело - публично объявлять об этом к месту и не к месту. Россия обладает мощнейшим ядерным потенциалом, но мы не используем его в качестве инструмента политического давления (дай, а то нажму кнопку!) И это правильно, потому что такими вещами не шутят. А вот заявление британца - это именно политика, попытка давления, и как таковая - совершенно неприемлема.
    Андрей из Челябинска
  16. RUS96 Сегодня, 07:03
    В своё время Хрущев сказал англичанам,что то типо:"Не забывайте,что живете на острове" Подзабыли видать.
    RUS96
  17. viktor. Сегодня, 07:07
    сколько тополей хватит посадить в этом негосударстве чтоб ОНО ушло в историю!!!??? wassat
    viktor.
  18. паниковский Сегодня, 07:13
    Даже, если речь идет о психологической войне, мистер Фэллон уж точно не психолог, а скорее подопечный психиатра.
    паниковский
  19. avg-mgn Сегодня, 07:16
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Фэллоимитатор готов пожертвовать своей британосией ради сомнительного первого и естественно последнего именно для его британишки ядерного удара?

    Вот попытался гугло-толмачем перевести старое русское выражение "Напугали ежа голой задницей", ни чего путного не получилось, отсюда делаю вывод - бритам не стоит делать резких заявлений в адрес России, пока не выучат Великий и Могучий.
    avg-mgn
  20. DPN Сегодня, 07:49
    Прошли те времена когда СССР мог так сделать ,а Россия просто не сможет стрелять по своим олигархам их владениям находящихся в Британии. Вывезти богатство России и расстрелять его это не вероятно.
    DPN
    1. pafegosoff Сегодня, 08:13
      А офицерам вообще-то на олигархов... Найдут ключик, чтобы запустить по Лондон-Сити десяток мегатонн.
      pafegosoff
  21. pafegosoff Сегодня, 08:11
    Ну, сбить-то собьём, а дальше что с Лондоном, да и всей "великой" Британией случится?
    Под воду уйдёт или в стратосферу улетит?
    pafegosoff
  22. rotmistr60 Сегодня, 08:44
    Цитата: Stalevar
    Заявление Фэллона ведь было абстрактным и не направленным против конкретной страны,

    Так и запись Клинцевича, тем более в Фейсбуке, можно расценивать как мнение отдельного гражданина, который понял по кому бриты грозятся нанести превентивный удар (не по Ирландии же). А если рассматривать серьезно, то англосаксонская элита совсем нюх потеряла, а скорее мозги.
    rotmistr60
  23. KIBL Сегодня, 08:53
    И будет этому острову буль-буль.Да и хрен с ним,только судоходству мешает в английском канале.
    KIBL
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