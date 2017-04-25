14:20 25 апреля

Трамп привел в Пентагон новых лиц

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Белого дома сообщила о новом пополнении в руководстве Пентагона согласно решению президента США Дональда Трампа.

Роберт Стори Карем назначен новым помощником главы Пентагона по делам международной безопасности. При президентстве Джорджа Буша-младшего он являлся советником по делам Ближнего Востока у вице-президента Ричарда Чейни. Он трудился в роли внешнеполитического советника у таких видных представителей правящей Республиканской партии США, как бывший губернатор штата Флорида и участник последних президентских выборов Джеб Буш, нынешних лидеров большинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митча Макконнелла и Кевина Маккарти. Карем работал советником Майкла Помпео в недавний период утверждения кандидатуры последнего на посту директора Центрального разведывательного управления США.




Кэри Бинген заняла пост заместителя министра обороны по разведке. До этого она занимала одну из ключевых должностей в аппарате комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. В прошлом она являлась аналитиком в Аэрокосмической корпорации США. Данная научно-исследовательская организация, размещенная в Калифорнии, финансируется федеральным правительством США и тесно связана с ВВС и космической разведкой США.


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Комментарии 11

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  1. Вальцманюга Сегодня, 11:22
    Видели уже ,только лица какие то у них , не совсем свежие .
    Вальцманюга
    1. stalkerwalker Сегодня, 11:25
      Трумпа взяли в оборот. И никто его не спрашивает - кого ещё заслать в его (?) команду.
      stalkerwalker
    2. Владимир 38 Сегодня, 11:27
      Подобрал команду войны, думаю будет один из самых кровавых презиков сша
      Владимир 38
      1. Вальцманюга Сегодня, 11:30
        Цитата: Владимир 38
        думаю будет один из самых кровавых презиков сша

        Самым последним , в смысле конченным . wassat
        Вальцманюга
      2. Mystery12345 Сегодня, 11:33
        Трамп привел в Пентагон новых лиц
        да там рыла свиные...какие "лица"?
        Mystery12345
        1. GRF Сегодня, 12:14
          Это маски, а суть таже...
          GRF
    3. san4es Сегодня, 11:30
      ..."Трамп привёл в Пентагон новых лиц"
      ...и сказал:
      san4es
  2. ser-pov Сегодня, 11:55


    [/quote]Предсказания Ванги на 2017 год не дают утешительных прогнозов. Для России этот год будет кровопролитным, где-то войны будут недлительными, а в некоторых регионах России это затянется надолго. Многие задаются вопросом: что сделает Россия в 2017 году из предсказаний Ванги. Но, как говорила великая ясновидящая, именно Россия выведет страны из враждующих отношений и добьется мира на земле. А это многое значит – ведь к миру стремятся многие государства, а добиться этого удается далеко не всем.
    Ванга никогда не скрывала, что любит Россию, и, к ее счастью, в 2017 году эта страна сможет стать главным государством всего мира. Но страна не станет завоевывать власти, мир сам придет к этому, так как Россия кардинально изменится к 2017 году. Также на территории этой страны должны произойти объединения славян со всего мира. Экстрасенс говорила и о том, что в 2017 году Россия будет помогать многим странам, в том числе Америке. Также к этому времени страна должна объединиться с Индией и Китаем. Об этом сегодня ведутся споры, и эксперты утверждают, что к такому объединению есть все предпосылки.

    Ванга считала, что в 2017 году Россию не обойдет мировой кризис, который затронет многие государства. Но к кризисам многострадальная страна привыкла, и это не будет для нее таким ударом, как другие пророчества Ванги на 2017 год для России. Что касается правительства, то, как говорила Ванга, у власти будет снова Владимир. В некоторых источниках говорится о том, что власть претерпит изменения, и теперь страной будет руководить не президент, а царь.[quote]

    Ну как-то так..
    ser-pov
    1. Громобой Сегодня, 13:42
      Цитата: ser-pov
      Ну как-то так..

      Какой ужас!Значит уже в этом году узрим "Третий Рим" во всём блеске славы!Подозреваю,что каждой стране мира Ванга вещала в том же духе.
      Громобой
  3. 31rus4 Сегодня, 12:39
    Уважаемые,ошибочка ,не Трамп привел,а его привели,вот сейчас отрабатывает назначая на должности тех ,кому "должен".Хватит уже тешит себя иллюзиями.Трамп это ВПК,отсюда ,нужно и делать выводы
    31rus4
    1. Громобой Сегодня, 13:46
      Цитата: 31rus4
      Хватит уже тешит себя иллюзиями.Трамп это ВПК,отсюда ,нужно и делать выводы

      Уже не вижу тут таких,кто питает иллюзии к амер.президенту.Все вовремя перековались и переобулись.
      Громобой
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