Трамп привел в Пентагон новых лиц
Согласно информации ТАСС , пресс-служба Белого дома сообщила о новом пополнении в руководстве Пентагона согласно решению президента США Дональда Трампа.
Роберт Стори Карем назначен новым помощником главы Пентагона по делам международной безопасности. При президентстве Джорджа Буша-младшего он являлся советником по делам Ближнего Востока у вице-президента Ричарда Чейни. Он трудился в роли внешнеполитического советника у таких видных представителей правящей Республиканской партии США, как бывший губернатор штата Флорида и участник последних президентских выборов Джеб Буш, нынешних лидеров большинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митча Макконнелла и Кевина Маккарти. Карем работал советником Майкла Помпео в недавний период утверждения кандидатуры последнего на посту директора Центрального разведывательного управления США.
Кэри Бинген заняла пост заместителя министра обороны по разведке. До этого она занимала одну из ключевых должностей в аппарате комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. В прошлом она являлась аналитиком в Аэрокосмической корпорации США. Данная научно-исследовательская организация, размещенная в Калифорнии, финансируется федеральным правительством США и тесно связана с ВВС и космической разведкой США.
Роберт Стори Карем назначен новым помощником главы Пентагона по делам международной безопасности. При президентстве Джорджа Буша-младшего он являлся советником по делам Ближнего Востока у вице-президента Ричарда Чейни. Он трудился в роли внешнеполитического советника у таких видных представителей правящей Республиканской партии США, как бывший губернатор штата Флорида и участник последних президентских выборов Джеб Буш, нынешних лидеров большинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митча Макконнелла и Кевина Маккарти. Карем работал советником Майкла Помпео в недавний период утверждения кандидатуры последнего на посту директора Центрального разведывательного управления США.
Кэри Бинген заняла пост заместителя министра обороны по разведке. До этого она занимала одну из ключевых должностей в аппарате комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. В прошлом она являлась аналитиком в Аэрокосмической корпорации США. Данная научно-исследовательская организация, размещенная в Калифорнии, финансируется федеральным правительством США и тесно связана с ВВС и космической разведкой США.
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