Лучше санкции, чем ракетный удар

Все же ограничения - не ракетные удары.

Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами. Не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других.