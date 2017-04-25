14:23 25 апреля

Лучше санкции, чем ракетный удар

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », глава международного комитета Совета федераций РФ Константин Косачев заявил о том, что США намерены подменить расследование предполагаемой химатаки в Сирии санкциями против сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра.

По его мнению, указанные санкции стали очередным примером их применения не для «достижения реальной цели», а в целях «демонстрации показной решимости (причем для «домашнего пользования»), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников».




Тем не менее, как он считает, введение санкций означает после ракетного удара «возвращение в более или менее цивилизованные рамки».

Все же ограничения - не ракетные удары.


При этом применение санкций «все равно вызывает самые недобрые ощущения»: попавших в «черный список» обвиняют в разработке химоружия с 2012 года, но никаких доказательств этого не предоставляют, как и в случае с «уличением» Дамаска в химатаке.

Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами. Не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других.

- сделал вывод К. Косачев.


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Комментарии 36

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  1. Rimon Сегодня, 11:45
    Так почему ответные санкции не вводят?Запретить американцам хранить деньги в российских банках,лечиться в России,посылать детей на учебу.Отвечать так отвечать!
    Rimon
    1. Диана Ильина Сегодня, 11:57
      Rimon Сегодня, 11:45 Новый
      Так почему ответные санкции не вводят?Запретить американцам хранить деньги в российских банках,лечиться в России,посылать детей на учебу.Отвечать так отвечать!
      Ха-ха-ха, очень смешно, обхохочешся... request Очередной еврейский "остряк" на сайте появился. lol Не вам вообще кудахтать про Россию и санкции, на себя посмотрите. Израиль на сто процентов зависим от США, так что чья бы корова бы мычала! negative
      Диана Ильина
      1. Rimon Сегодня, 12:16
        А чего,разве не смешно?Израиль ни против кого санкции не вводил,за бугор лечиться не ездят и учатся в основном у себя в стране,а американская помощь идёт исключительно на вооружения.Все остальные достижения - сами,своим трудом.Да и к деньгам нужно ещё и голову иметь.Вон Египту и Украине помогали немногим меньше,а что в итоге?Можно сравнивать?
        Rimon
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:40
          за бугор лечиться не ездят

          Мало того не ездят, так еще и боевиков транзитом из Сирии лечите. По поводу образования. Спросите у своих родителей и их знакомых где и какое образование они получили. Кроме молодежи у вас все русскоязычные (в т.ч. с одесским говором) получили крепкое, отличное советское образование, которое дало им возможность безбедно существовать в Израиле.
          rotmistr60
          1. Rimon Сегодня, 13:21
            Ну во-первых,насчёт " лечения боевиков" - то же набившее оскомину глупое враньё.Лечили всех кого доставлял через границу UNDOF,не интересуясь кто они и чем занимаются.Насчет образования - а где я говорил что оно было плохое?Речь о том что сегодня ваши олигархи и чиновники предпочитают учить своих детей за бугром.И лечиться ездят туда же.Кстати,для того чтобы достаточно безбедно существовать в Израиле,в первую очередь нужен язык,а без него самое распрекрасное образование никому особо не нужно.Так что советское образование,которое в самом деле было хорошим,давало какую-то гарантию только в СССР.
            Rimon
    2. Вас Влад Сегодня, 11:59
      Цитата: Rimon
      Так почему ответные санкции не вводят?Запретить американцам хранить деньги в российских банках,лечиться в России,посылать детей на учебу.Отвечать так отвечать!

      Потому что это не актуально!Вот доллар, да актуален,Россия и Китай постепенно уходят от доллара!А вы, чахните дальше в своём капитализме tongue
      Вас Влад
      1. Вольнопёр Сегодня, 12:08
        Вас Влад Новый ↑
        Сегодня, 11:59
        А вы, чахните дальше в своём капитализме tongue

        К сожалению это пока мы "чахнем в своем капитализме".
        Вольнопёр
        1. Вас Влад Сегодня, 12:12
          Цитата: Вольнопёр
          К сожалению это пока мы "чахнем в своем капитализме"

          Мы "чахнем" из за санкций,что понятно, играть с каталой краплёной картой, не когда не выиграешь!По этому Россия постепенно отходит от долларовой финансовой системы.
          Вас Влад
          1. Rimon Сегодня, 12:21
            Что-то этого абсолютно незаметно.
            Rimon
            1. Вас Влад Сегодня, 12:46
              Конечно для вас не заметно,а как заметите так побежите доллары продавать,а Дядя Сэм караул, мы банкроты,ну ладно, всё что мы должны мы прощаем)Мы как не будь не заметненько отойдём.
              Вас Влад
              1. Rimon Сегодня, 13:40
                Я готов у вас купить по сходной цене ваши доллары :)))
                Rimon
                1. Вас Влад Сегодня, 13:42
                  Цитата: Rimon
                  Я готов у вас купить по сходной цене ваши доллары :)))

                  Купите, но не у меня, я не держу такого.
                  Вас Влад
      2. НасРать Сегодня, 12:13
        Цитата: Вас Влад
        А вы, чахните дальше в своём капитализме tongue


        Эта строчка убила..... чахните дальше в своём капитализме !!!!! bully такие перлы надо на плакатах писать и на Красную площадь, к Думе, к Правительству.
        НасРать
        1. Вас Влад Сегодня, 12:17
          Цитата: НасРать
          Эта строчка убила..... чахните дальше в своём капитализме !!!!! такие перлы надо на плакатах писать и на Красную площадь, к Думе, к Правительству.

          Смейтесь дальше,у вас мир чёрно белый,вам только критиковать.А что делается в стране вы видите только плохое и как слепые не видите хорошего!
          Вас Влад
          1. НасРать Сегодня, 12:36
            Цитата: Вас Влад

            вам только критиковать.


            laughing Как учили, так и поступаю!


            НасРать
            1. Вас Влад Сегодня, 12:49
              Ну возьмите что не будь положительное напишите что ли для разнообразия lol
              Вас Влад
              1. НасРать Сегодня, 12:52
                Цитата: Вас Влад
                Ну возьмите что не будь положительное напишите что ли для разнообразия lol


                О себе, не желаю писать. wassat
                НасРать
                1. Вас Влад Сегодня, 12:54
                  Да, самокритично hi Ну вы и этого наверно не поймёте! feel
                  Вас Влад
                  1. НасРать Сегодня, 13:00
                    Цитата: Вас Влад
                    Ну вы и этого наверно не поймёте! feel


                    Да, мы "тёмные", из глубинки - мы не поймём!! no
                    НасРать
                    1. Вас Влад Сегодня, 13:07
                      Поняли бы, другое написали lol
                      Вас Влад
      3. Rimon Сегодня, 12:20
        Уходят-уходят,да никак не уйдут.И не предвидится.Да и как бе я совсем не против и дальше так "чахнуть".
        Rimon
        1. Б.Т.В. Сегодня, 12:27
          Цитата: Rimon
          Да и как бе я совсем не против и дальше так "чахнуть".


          Вам, кто- то мешает?!
          Б.Т.В.
          1. Rimon Сегодня, 13:41
            Нет,конечно.Я просто о том что проклятые капиталисты "там" загнивают и чахнут :)))
            Rimon
    3. Тень тьмы Сегодня, 12:39
      Американцы так напуганы нашими эмигрировавшими евреями, что свято верят в бродящих по Москве медведей, "русскую мафию", и голодных зомби доедающих последнего ёжика, крестясь на телевизор по которому круглые сутки выступает Путин, что их сюда манит только возможность иметь местное либероидное , делающие здесь всю грязную работу. Да, вот что-то не заметно чтобы евреи выехавшие в Израиль выбросили свои дипломы об образовании, которое настолько плохое что его всё же признают в Израиле!
      Тень тьмы
      1. НасРать Сегодня, 12:43
        Цитата: Тень тьмы
        Да, вот что-то не заметно чтобы евреи выехавшие в Израиль выбросили свои дипломы об образовании, которое настолько плохое что его всё же признают в Израиле!


        Возможно все выехавшие евреи получили образование ещё в СССР? А те что не выехали - сидят в правительстве России, и выступают на сценах страны - им, признание их образования в Израиле, до лампочки...
        НасРать
    4. Topotun Сегодня, 12:50
      А зачем? Вы всерьез полгаете что большинтсво населения России страдает от санкций? Ну и зачем заниматься глупостями, тем более что оборот с США не сильно велик. Да и все-таки это хороший стимул поднимать свое хозяйство.
      Topotun
      1. НасРать Сегодня, 12:55
        Цитата: Topotun
        Да и все-таки это хороший стимул поднимать свое хозяйство.


        У власти всегда должен быть такой стимул...
        НасРать
  2. inkass_98 Сегодня, 11:46
    Разговоры о морали или о "цивилизованном подходе" со стороны НАТО вообще и США в частности в отношении стран, назначенных ими во враги, просто смешны.
    inkass_98
  3. Altona Сегодня, 11:54
    Цитата: Rimon
    Так почему ответные санкции не вводят?Запретить американцам хранить деньги в российских банках,лечиться в России,посылать детей на учебу.Отвечать так отвечать!

    ---------------------
    Мы такой фигней не занимаемся.
    Altona
    1. Rimon Сегодня, 11:57
      Да почему ж не уесть проклятых мирикосов?Они так и будут нагло приезжать в Россию лечиться и детей присылать на учебу.
      Rimon
  4. рич Сегодня, 11:59
    Интересно, - это новость приводена в усеченном варианте:
    В статье на ВО: - "....Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами. Не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других..."
    В оригинале выступления Косачева: - "....Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами. Не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других. Ракетный удар по Сирии поставил Вашингтон вне международных антитеррористических соглашений, но авиация РФ не будет втягиваться в военные акции против США без наличия прямой угрозы"

    Правда смысл сказанного немного изменился?
    http://www.kp.ru/online/news/2708881/
    рич
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    Все же ограничения - не ракетные удары.

    Это точно. Но ограничения введенные под надуманным (спровоцированным) предлогом не только обидны, но и должны быть наказанными. Это относится и к санкциям в отношении России.
    rotmistr60
    1. 31rus4 Сегодня, 12:34
      Уважаемые,вот такие заявления ,кроме вреда и для России не несут.Почему мы должны действовать,строить свою политику,только исходя из заявлений США.Вот этому депутату дать задание разработать и осуществить ответные меры на действия США,за не исполнение срок
      31rus4
  6. Altona Сегодня, 12:22
    Цитата: Rimon
    Да почему ж не уесть проклятых мирикосов?Они так и будут нагло приезжать в Россию лечиться и детей присылать на учебу.

    --------------------------
    Ты больной что ли? Что врачи то говорят?
    Altona
  7. vladimirvn Сегодня, 12:34
    .. Семён: Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться? Сухов: Лучше, конечно, помучиться. (х/ф. "Белое солнце пустыни").
    vladimirvn
  8. ser-pov Сегодня, 12:49
    Цитата: Altona
    Цитата: Rimon
    Да почему ж не уесть проклятых мирикосов?Они так и будут нагло приезжать в Россию лечиться и детей присылать на учебу.

    --------------------------
    Ты больной что ли? Что врачи то говорят?

    Тсссс... В данный момент он от них прячется...
    ser-pov
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