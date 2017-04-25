Лучше санкции, чем ракетный удар
Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », глава международного комитета Совета федераций РФ Константин Косачев заявил о том, что США намерены подменить расследование предполагаемой химатаки в Сирии санкциями против сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра.
По его мнению, указанные санкции стали очередным примером их применения не для «достижения реальной цели», а в целях «демонстрации показной решимости (причем для «домашнего пользования»), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников».
Тем не менее, как он считает, введение санкций означает после ракетного удара «возвращение в более или менее цивилизованные рамки».
При этом применение санкций «все равно вызывает самые недобрые ощущения»: попавших в «черный список» обвиняют в разработке химоружия с 2012 года, но никаких доказательств этого не предоставляют, как и в случае с «уличением» Дамаска в химатаке.
- сделал вывод К. Косачев.
По его мнению, указанные санкции стали очередным примером их применения не для «достижения реальной цели», а в целях «демонстрации показной решимости (причем для «домашнего пользования»), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников».
Тем не менее, как он считает, введение санкций означает после ракетного удара «возвращение в более или менее цивилизованные рамки».
Все же ограничения - не ракетные удары.
При этом применение санкций «все равно вызывает самые недобрые ощущения»: попавших в «черный список» обвиняют в разработке химоружия с 2012 года, но никаких доказательств этого не предоставляют, как и в случае с «уличением» Дамаска в химатаке.
Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами. Не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других.
- сделал вывод К. Косачев.
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