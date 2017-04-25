14:21 25 апреля

В Тегеране считают, что «химатака» в Сирии является провокацией Турции и боевиков

В Иране полагают, что «химическая атака» 4 апреля в Сирии была совместной провокацией Турции и группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.



В Иране считают химическую атаку в Сирии совместной провокацией Турции и "Джебхат ан-Нусры",
сказал агентству источник.


По его словам, Тегеран «выступает за международное расследование инцидента».

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и двухстах раненых.

Виновниками происшедшего были тут же названы сирийская правительственная армия и лично президент САР Башар Асад. В Дамаске отвергли обвинение, заявив, что никогда не применяли химоружия ни против мирного населения, ни против террористов. При этом Асад напомнил, что в 2013 году эксперты ОЗХО официально подтвердили отсутствие в Сирии химического оружия.

В свою очередь МИД РФ неоднократно заявляло: нет ни единого доказательства того, что власти Сирии утаили часть химоружия во время его ликвидации.

Использованы фотографии: http://www.eluniversal.com.mx
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Комментарии 10

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  1. с-т Petrov Сегодня, 11:49
    пора Лаврову с пробиркой на заседание явится. вот это будет разрыв шаблона
    с-т Petrov
  2. Rostislav Сегодня, 11:50
    Туркам такая провокация на руку. Чем сильнее Асад будет на запад отвлекаться, тем вольготнее себя турки будут чувствовать на оккупировпнной ими сирийской территории.
    Rostislav
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:53
      тем вольготнее себя турки будут чувствовать на оккупировпнной ими сирийской территории.


      по ним отработает рано или поздно спецназ разнообразный - и концов не найдут потом.

      а вообще - закрыть воздушное пространство для турок - без авиации они там будут без рук.

      рычагов хватает. курды не спят. Разберутся с игилой - и до османов дело дойдет

      с-т Petrov
  3. Rimon Сегодня, 12:11
    Вообще-то стоило бы уж как-то определиться,а то опять кто в лес,кто по дрова.Сначала Конашенков заявил что мол,сирийские самолёты разбомбили склады боевиков,а там было химоружие.Потом оказывается что никакого химоружия вообще не было,а была,мол,постановка.Как-то уж определились бы что-ли.
    Rimon
    1. askort154 Сегодня, 12:47
      Rimon......Вообще-то стоило бы уж как-то определиться,а то опять кто в лес,кто по дрова.Сначала Конашенков заявил что мол,сирийские самолёты разбомбили склады боевиков,а там было химоружие.Потом оказывается что никакого химоружия вообще не было,а была,мол,постановка.Как-то уж определились бы что-ли.

      Вполне понятно. Событие произошло на не подконтрольной Сирии (РФ) территории, где раннее производилось кустарная начинка химснарядов В этот день там "работала" авиация СА, о чём и говорил Калашников. Достоверно известно (по заверению Турецки ), что всех "пострадавших" быстро вывезли в Турцию. Хотя нет ни одного кадра, реального показывающего их дальнейшего пребывания в больницах Турции. Сейчас США и Турция препятствуют проведению расследованию. Аналогичное было раннее в Алеппо, тогда наши сапёры отправили все "пробы" в ОХОЗ . А в ответ - ТИШИНА !
      Кому это всё выгодно ? Ответ очевиден ! yes

      ,
      askort154
      1. Rimon Сегодня, 13:13
        Все-таки выглядит как-то не очень понятно.Так был удар по складам химоружия боевиков и пострадавшие от этого,как вначале и утверждал Конашенков или не было такого а была постановка,как это утверждалось потом?
        Rimon
        1. askort154 Сегодня, 13:30
          Rimon.....Все-таки выглядит как-то не очень понятно.Так был удар по складам химоружия боевиков и пострадавшие от этого,как вначале и утверждал Конашенков или не было такого а была постановка,как это утверждалось потом?

          Повторяю - "на танках" ! Россия требует тщательного расследования, поскольку допуска к месту события не имеет. Эта территория подконтрольна "оппозиции" , которая подконтрольна США и Турции, которые препятствую расследованию. Чего здесь непонятного ? fool
          askort154
          1. Rimon Сегодня, 13:47
            Да то что сначала Конашенков никак не отрицал факт массового отравления и безаппеляционно заявлял что причина в бомбежке сирийскими самолётами складов террористов.Потом вдруг выясняется что не было никакой атаки.Ну как-то все это очень неубедительно.
            Rimon
  4. DPN Сегодня, 12:45
    От Султана всё можно ожидать ,один хрен на США смотрит ,и кинет Россию в любое время.
    DPN
  5. viktor. Сегодня, 13:22
    это больше похоже на правду.
    viktor.
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