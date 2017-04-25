В Тегеране считают, что «химатака» в Сирии является провокацией Турции и боевиков
В Иране полагают, что «химическая атака» 4 апреля в Сирии была совместной провокацией Турции и группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.
По его словам, Тегеран «выступает за международное расследование инцидента».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и двухстах раненых.
Виновниками происшедшего были тут же названы сирийская правительственная армия и лично президент САР Башар Асад. В Дамаске отвергли обвинение, заявив, что никогда не применяли химоружия ни против мирного населения, ни против террористов. При этом Асад напомнил, что в 2013 году эксперты ОЗХО официально подтвердили отсутствие в Сирии химического оружия.
В свою очередь МИД РФ неоднократно заявляло: нет ни единого доказательства того, что власти Сирии утаили часть химоружия во время его ликвидации.
В Иране считают химическую атаку в Сирии совместной провокацией Турции и "Джебхат ан-Нусры",сказал агентству источник.
По его словам, Тегеран «выступает за международное расследование инцидента».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и двухстах раненых.
Виновниками происшедшего были тут же названы сирийская правительственная армия и лично президент САР Башар Асад. В Дамаске отвергли обвинение, заявив, что никогда не применяли химоружия ни против мирного населения, ни против террористов. При этом Асад напомнил, что в 2013 году эксперты ОЗХО официально подтвердили отсутствие в Сирии химического оружия.
В свою очередь МИД РФ неоднократно заявляло: нет ни единого доказательства того, что власти Сирии утаили часть химоружия во время его ликвидации.
Использованы фотографии: http://www.eluniversal.com.mx
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