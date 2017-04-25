14:24 25 апреля

НАТО в небе Прибалтики отрабатывает перехват "неопознанного" гражданского самолёта

Сегодня в воздушном пространстве прибалтийских государств стартовали учения натовской авиации. Название маневров - Ramstein Alloy. Участие в них принимают самолёты таких стран как Германия, Нидерланды, Польша, Норвегия и США.



Нашлась авиация для участия в авиаучениях и у самой Прибалтики. Речь идёт о нескольких транспортных самолётах ВВС Литвы. Это самолёты C-27 Spartan итальянского производства и L-410 Turbolet производства Чехии.


Отмечается, что в маневрах в воздушном пространстве прибалтийских государств участие примет и натовский самолёт-разведчик AWACS.

По сценарию учений, участники будут заниматься поисково-спасательными операциями с дозаправкой самолётов в воздухе, отрабатывать перехват самолётов условного противника. Помимо этого сообщается о тренировке процедуры перехвата COMLOSS. Delfi , ссылаясь на военное командование НАТО, пишет о том, что под процедурой перехвата COMLOSS понимается потеря гражданским самолётом контакта с диспетчерами и необходимость его идентификации самолётами воздушной миссии НАТО.

О том, почему отработка такого рода перехвата гражданского самолёта отрабатывается именно в воздушном пространстве прибалтийских государств, официально в НАТО не сообщают. На самом деле выглядит это очередной провокацией или подготовкой к таковой.

В последнее время миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО осуществляют самолёты ВВС Германии и Нидерландов.

Использованы фотографии: NATO
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Комментарии 6

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  1. Incvizitor Сегодня, 13:02
    Пусть по этому поводу у СБУ консультируются, там мастера гражданские самолёты "перехватывать".
    Incvizitor
    1. рич Сегодня, 13:15
      НАТО в небе Прибалтики отрабатывает перехват "неопознанного" гражданского самолёта

      Опасная штука. Не каждый на это решиться. Это вам не пьяного в подворотне ограбить
      рич
  2. Серый брат Сегодня, 13:05
    Главное чтобы они там не столкнулись, а то только один авакс половину Латвии занимает.
    Серый брат
    1. Монос Сегодня, 13:39
      Цитата: Серый брат
      Главное чтобы они там не столкнулись, а то только один авакс половину Латвии занимает.

      Да и стоит столько же.
      Монос
  3. Вальцманюга Сегодня, 13:37
    Ну вот снова голландские борта посыпятся .
    Вальцманюга
  4. KOMA Сегодня, 14:09
    Пока голландские летчики собирались подниматься на перехват, неизвестное воздушное судно пересекло и покинуло воздушное пространство Прибалтики!
    KOMA
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