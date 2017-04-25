НАТО в небе Прибалтики отрабатывает перехват "неопознанного" гражданского самолёта
Сегодня в воздушном пространстве прибалтийских государств стартовали учения натовской авиации. Название маневров - Ramstein Alloy. Участие в них принимают самолёты таких стран как Германия, Нидерланды, Польша, Норвегия и США.
Нашлась авиация для участия в авиаучениях и у самой Прибалтики. Речь идёт о нескольких транспортных самолётах ВВС Литвы. Это самолёты C-27 Spartan итальянского производства и L-410 Turbolet производства Чехии.
Отмечается, что в маневрах в воздушном пространстве прибалтийских государств участие примет и натовский самолёт-разведчик AWACS.
По сценарию учений, участники будут заниматься поисково-спасательными операциями с дозаправкой самолётов в воздухе, отрабатывать перехват самолётов условного противника. Помимо этого сообщается о тренировке процедуры перехвата COMLOSS. Delfi , ссылаясь на военное командование НАТО, пишет о том, что под процедурой перехвата COMLOSS понимается потеря гражданским самолётом контакта с диспетчерами и необходимость его идентификации самолётами воздушной миссии НАТО.
О том, почему отработка такого рода перехвата гражданского самолёта отрабатывается именно в воздушном пространстве прибалтийских государств, официально в НАТО не сообщают. На самом деле выглядит это очередной провокацией или подготовкой к таковой.
В последнее время миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО осуществляют самолёты ВВС Германии и Нидерландов.
Нашлась авиация для участия в авиаучениях и у самой Прибалтики. Речь идёт о нескольких транспортных самолётах ВВС Литвы. Это самолёты C-27 Spartan итальянского производства и L-410 Turbolet производства Чехии.
Отмечается, что в маневрах в воздушном пространстве прибалтийских государств участие примет и натовский самолёт-разведчик AWACS.
По сценарию учений, участники будут заниматься поисково-спасательными операциями с дозаправкой самолётов в воздухе, отрабатывать перехват самолётов условного противника. Помимо этого сообщается о тренировке процедуры перехвата COMLOSS. Delfi , ссылаясь на военное командование НАТО, пишет о том, что под процедурой перехвата COMLOSS понимается потеря гражданским самолётом контакта с диспетчерами и необходимость его идентификации самолётами воздушной миссии НАТО.
О том, почему отработка такого рода перехвата гражданского самолёта отрабатывается именно в воздушном пространстве прибалтийских государств, официально в НАТО не сообщают. На самом деле выглядит это очередной провокацией или подготовкой к таковой.
В последнее время миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО осуществляют самолёты ВВС Германии и Нидерландов.
Использованы фотографии: NATO
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