14:21 25 апреля

Минобороны РФ и Сербии обсудили участие республики в учении ОДКБ

Главы военных ведомств России и Сербии провели переговоры о дальнейшем развитии сотрудничества и об участии сербских военных в учении ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, передает ТАСС .



Мы обсуждали план нашего дальнейшего сотрудничества, в том числе военные учения, которые имеют место, а также участие в новой форме учений в рамках ОДКБ в Казахстане,
рассказал министр обороны Сербии Зоран Джорджевич после встречи с Сергеем Шойгу.


Также на встрече были затронуты вопросы военно-технического сотрудничества.

У всех есть свои проблемы, но у России и Сербии сейчас одни цели, и мы трудимся на благо народа, для свободы народа и надеемся добиться своих целей,
подчеркнул министр.

Сергей Шойгу также отметил заинтересованность обеих стран в развитии ВТС.

Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере,
сказал он.

По словам Шойгу, Москва рассматривает Белград в качестве надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности. Он заметил, что мир, к сожалению, «не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с "цветными революциями", и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран, ни к чему хорошему не приводят».

Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения,
сказал министр обороны РФ.

Он добавил, что «победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения двух стран будут укрепляться».

Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений,
заключил Шойгу.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. cniza Сегодня, 13:51
    Привязывать их надо к себе по крепче.
    cniza
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:12
      Историей привязаны и так крепче не куда)
      Владимир 38
      1. cniza Сегодня, 14:13
        Цитата: Владимир 38
        Историей привязаны и так крепче не куда)



        Так то оно так , но сколько желающих их оторвать.
        cniza
    2. Вас Влад Сегодня, 14:13
      Цитата: cniza
      Привязывать их надо к себе по крепче.

      Да они сами к нам тянутся,наше дело не отталкивать,а во всех сферах продвигать наше взаимовыгодное сотрудничество!Как не как, не чужие они нам! hi
      Вас Влад
  2. Платов Сегодня, 14:14
    Сербию в ОДКБ и Искандеры туда поставить!!!!
    Платов
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