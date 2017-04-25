Минобороны РФ и Сербии обсудили участие республики в учении ОДКБ
Главы военных ведомств России и Сербии провели переговоры о дальнейшем развитии сотрудничества и об участии сербских военных в учении ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, передает ТАСС .
Также на встрече были затронуты вопросы военно-технического сотрудничества.
Сергей Шойгу также отметил заинтересованность обеих стран в развитии ВТС.
По словам Шойгу, Москва рассматривает Белград в качестве надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности. Он заметил, что мир, к сожалению, «не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с "цветными революциями", и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран, ни к чему хорошему не приводят».
Он добавил, что «победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения двух стран будут укрепляться».
Мы обсуждали план нашего дальнейшего сотрудничества, в том числе военные учения, которые имеют место, а также участие в новой форме учений в рамках ОДКБ в Казахстане,рассказал министр обороны Сербии Зоран Джорджевич после встречи с Сергеем Шойгу.
Также на встрече были затронуты вопросы военно-технического сотрудничества.
У всех есть свои проблемы, но у России и Сербии сейчас одни цели, и мы трудимся на благо народа, для свободы народа и надеемся добиться своих целей,подчеркнул министр.
Сергей Шойгу также отметил заинтересованность обеих стран в развитии ВТС.
Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере,сказал он.
По словам Шойгу, Москва рассматривает Белград в качестве надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности. Он заметил, что мир, к сожалению, «не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с "цветными революциями", и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран, ни к чему хорошему не приводят».
Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения,сказал министр обороны РФ.
Он добавил, что «победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения двух стран будут укрепляться».
Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений,заключил Шойгу.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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