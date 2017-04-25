Минобороны РФ и Сербии обсудили участие республики в учении ОДКБ

Мы обсуждали план нашего дальнейшего сотрудничества, в том числе военные учения, которые имеют место, а также участие в новой форме учений в рамках ОДКБ в Казахстане,

У всех есть свои проблемы, но у России и Сербии сейчас одни цели, и мы трудимся на благо народа, для свободы народа и надеемся добиться своих целей,

Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере,

Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения,

Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений,