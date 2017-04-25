14:21 25 апреля

Таджикистан и США договариваются об укреплении потенциала таджикских сил на афганской границе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Центрального командования США Джозеф Вотел обсудили состояние и перспективы сотрудничества сторон в сфере региональной безопасности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы таджикского президента.



С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники (. . .) высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в военной, военно-технической и финансовой сферах».

«Выразив удовлетворение сотрудничеством структур Таджикистана и США в рамках многих экономических и военных программ, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях», – подчеркнули в пресс-службе.

Использованы фотографии: Sputnik. Semiriaga
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 14:14
    Как там было сказано - «Плохо иметь англосакса врагом, но ещё хуже иметь его союзником".
    Наверное именно такой случай.
    maxim947
    1. cniza Сегодня, 14:19
      Рахмон опять задницей крутит , неужели ему мало примеров.
      cniza
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 14:15
    Сотрудничество и дружба против России или совместная деятельность во имя международной безопасности??? Или просто Рахмона подкупили.
    Кто что думает на этот счет???
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:20
      Таджикистан и США договариваются об укреплении потенциала таджикских сил на афганской границе


      Обсуждать конечно будут транзит наркотиков опиатов в РОССИЮ из АФГАНИСТАНА...бизнес ничего личного.
      Тот же ЛЕХА
  3. Govorun Сегодня, 14:18
    Таджикистан и США договариваются об укреплении потенциала таджикских сил на афганской границе
    Еще одни встали в очередь на "демократию"....
    Таким нужно жесткий ультиматум выдвигать,что бы не 10,а 100 раз подумали о таких сотрудничествах...
    Govorun
Картина дня