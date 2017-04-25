Таджикистан и США договариваются об укреплении потенциала таджикских сил на афганской границе

С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники (. . .) высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Центрального командования США Джозеф Вотел обсудили состояние и перспективы сотрудничества сторон в сфере региональной безопасности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы таджикского президента.говорится в релизе.Сообщается, что «на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в военной, военно-технической и финансовой сферах».«Выразив удовлетворение сотрудничеством структур Таджикистана и США в рамках многих экономических и военных программ, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях», – подчеркнули в пресс-службе.