06:27 26 апреля

Иванка Трамп заявила, что решение о ракетном ударе по Сирии президент США принял самостоятельно

Телекомпания ABC News приводит заявление дочери (и по совместительству – помощницы) президента США Дональда Трампа Иванки Трамп. Заявление связано с теми словами, которые ранее высказал её брат Эрик. Напомним, что, по словам Эрика Трампа, «Иванка, как мать троих детей, не смогла остаться безучастной к химической атака Хан-Шейхуна Асадом и попросила отца (Дональда Трампа) принять все меры». Речь тогда шла о нанесении ракетного удара по Сирии (авиабаза «Шайрат») без установления истинных виновников химатаки.

В ходе встречи с журналистами в Берлине Иванка Трамп заявила о "несоответствии действительности"заявлений Эрика Трампа.

Полагаю, что любому человеку весьма трудно смотреть на те картинки, которые все мы видели, не испытывая глубокого потрясения. Нельзя на них не отреагировать. Но всё же те слова были неверной интерпретацией.



Иванка Трамп заявила, что решение о ракетном ударе по Сирии президент США принял самостоятельно


По словам Иванки Трамп, она, как помощница президента США, предложила своё решение «проблемы», но президент к тому моменту уже представил свой план, который, как выяснилось, совпал с её предложением.

Напомним, что 7 апреля с американских кораблей по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс были нанесены удары крылатыми ракетами «Томагавк». В общей сложности по базе было выпущено 59 ракет, из которых, по заявлению Минобороны РФ, целей достигли только 23.

Использованы фотографии: International Business Times AU
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Путинец Сегодня, 05:57
    Семейный подряд на разрушение мира во всем мире
    Путинец
    1. Teberii Сегодня, 06:01
      Яблоко от яблони недалеко падает-ну совпало так.
      Teberii
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:18
        Иванка Трамп заявила, что решение о ракетном ударе по Сирии президент США принял самостоятельно
        Когда поняли что плужанули.Начали отмазки лепить.А такой сценарий фильма сорвался!
        -Папа !!! Убей этих не людей!!! laughing
        Быть виновным в гибели людей , это не в модельера играться.
        Наблюдатель2014
    2. народник Сегодня, 06:16
      Похоже на то, что не проходит вариант Ники2 под каблуком "гессенской мухи".
      народник
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:05
    Не Иванка а За--ранка , у матери троих детей созрел план убить людей .
    Spartanez300
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:06
    А ведь, прижать Трампа легко - пригрозил, что с его родней может случайно, что нибудь произойти...Тут и войну с Сев. Кореей начнешь и даже может с Ираном.
    Или как вариант можно просто не мешать тем, кто через провокации и прочие действенные методы развяжет войну(ЦРУ, АНБ итп).
    IGOR GORDEEV
  4. Masya Masya Сегодня, 06:11
    в своей семье сначала разберитесь, договоритесь... а то, смешно. ей богу... получается, сестра пеняет брату, что у того рожа крива...
    Masya Masya
  5. Jovanni Сегодня, 06:11
    А если бы ей показали кадры с деяниями американцев в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, где убивают мирных людей? Она что, попросила бы папу по Вашингтону жахнуть?
    Jovanni
    1. Kyzmich Сегодня, 06:16
      Для начала может стоит разобраться с этими "белыми касками" и отправить их на электрический стул?
      Kyzmich
    2. Masya Masya Сегодня, 06:24
      ? Она что, попросила бы папу по Вашингтону жахнуть?

      не, не самоубьется... себя то жальче...
      Masya Masya
  6. brasist Сегодня, 06:16
    Каждое должно же как то выделиться а тут такая возможность "побомби папа"...
    brasist
  7. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:20
    Вспоминается эпитафия на могиле Ф.Раневской "Умерла от омерзения"...
    Лёня Пантелеев
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