Иванка Трамп заявила, что решение о ракетном ударе по Сирии президент США принял самостоятельно

Полагаю, что любому человеку весьма трудно смотреть на те картинки, которые все мы видели, не испытывая глубокого потрясения. Нельзя на них не отреагировать. Но всё же те слова были неверной интерпретацией.

Телекомпания ABC News приводит заявление дочери (и по совместительству – помощницы) президента США Дональда Трампа Иванки Трамп. Заявление связано с теми словами, которые ранее высказал её брат Эрик. Напомним, что, по словам Эрика Трампа, «Иванка, как мать троих детей, не смогла остаться безучастной к химической атака Хан-Шейхуна Асадом и попросила отца (Дональда Трампа) принять все меры». Речь тогда шла о нанесении ракетного удара по Сирии (авиабаза «Шайрат») без установления истинных виновников химатаки.В ходе встречи с журналистами в Берлине Иванка Трамп заявила о "несоответствии действительности"заявлений Эрика Трампа.По словам Иванки Трамп, она, как помощница президента США, предложила своё решение «проблемы», но президент к тому моменту уже представил свой план, который, как выяснилось, совпал с её предложением.Напомним, что 7 апреля с американских кораблей по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс были нанесены удары крылатыми ракетами «Томагавк». В общей сложности по базе было выпущено 59 ракет, из которых, по заявлению Минобороны РФ, целей достигли только 23.