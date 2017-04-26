06:32 26 апреля

Иранский катер заставил экипаж эсминца ВМС США изменить курс

Американский телеканал FOX News сообщает о «предотвращении» инцидента американским эсминцем USS Mahan в Персидском заливе. Ссылаясь на заявления представителей администрации, сообщается, что командование приняло решение об отклонении военного корабля США от курса с той целью, чтобы избежать столкновения с иранским военным катером, двигавшимся навстречу эсминцу.

Из материала:
Эсминец ВМС США USS Mahan изменил курс, чтобы избежать столкновения. При этом экипажем был подан сигнал опасности и запущены сигнальные ракеты. При этом были занятия боевые позиции членами экипажа.


Иранский катер заставил экипаж эсминца ВМС США изменить курс



В комментариях американских пользователей к материалу в Твиттере упомянутого телеканала мнения пользователей разделились. Одни заявили, что «Трамп проявил слабость, и нужно было наносить удар». Другие отметили, что экипаж эсминца поступил правильно, так как «лучше отступить, чем попадаться на провокации». При этом в ряде комментариев и вовсе было объявлено, что иранские моряки – «ненормальные», так как «нормальные» бы сами ушли с маршрута американского военного корабля. Среди комментариев и классика дня сегодняшнего для США: "Пора отправить Трампа обратно России".

В сообщении FOX News отмечено, что расстояние от USS Mahan до иранского военного катера составляло менее полумили. Военные моря занимали позиции у палубных вооружений.

Использованы фотографии: @RCDefense
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Комментарии 5

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  1. Jovanni Сегодня, 06:15
    Среди комментариев и классика дня сегодняшнего для США: "Пора отправить Трампа обратно России"

    Не, обратно не возьмем. Испортили нам Трампа! Не возьмем...
    Jovanni
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:23
      ..."РАДИОПЕРЕГОВОРЫ АМЕРИКАНСКОГО АВИАНОСЦА
      16 Октября 1997 г.

      «Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

      Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

      Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

      Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

      Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

      Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

      Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.

      Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи».
      Mystery12345
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:30
        Mystery12345 hi Хотел и я эту историю на ресурс выложить.Опередили laughing good

        Среди комментариев и классика дня сегодняшнего для США: "Пора отправить Трампа обратно России".
        А это фигвам.Точнее Трампу. laughing Трамп без Аляски нам не нужен am bully
        Наблюдатель2014
  2. Korsar4 Сегодня, 06:22
    Это все продолжение скверной привычки путать Персидский залив с Мексиканским.
    Korsar4
  3. Шукшин Сегодня, 06:27
    Американцы могут воевать только в маяками, при столкновение с военными убегают, поджав хвост.
    Иранским морякам почет!!!
    Шукшин
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