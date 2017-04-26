Иранский катер заставил экипаж эсминца ВМС США изменить курс

Эсминец ВМС США USS Mahan изменил курс, чтобы избежать столкновения. При этом экипажем был подан сигнал опасности и запущены сигнальные ракеты. При этом были занятия боевые позиции членами экипажа.

Американский телеканал FOX News сообщает о «предотвращении» инцидента американским эсминцем USS Mahan в Персидском заливе. Ссылаясь на заявления представителей администрации, сообщается, что командование приняло решение об отклонении военного корабля США от курса с той целью, чтобы избежать столкновения с иранским военным катером, двигавшимся навстречу эсминцу.Из материала:В комментариях американских пользователей к материалу в Твиттере упомянутого телеканала мнения пользователей разделились. Одни заявили, что «Трамп проявил слабость, и нужно было наносить удар». Другие отметили, что экипаж эсминца поступил правильно, так как «лучше отступить, чем попадаться на провокации». При этом в ряде комментариев и вовсе было объявлено, что иранские моряки – «ненормальные», так как «нормальные» бы сами ушли с маршрута американского военного корабля. Среди комментариев и классика дня сегодняшнего для США: "Пора отправить Трампа обратно России".В сообщении FOX News отмечено, что расстояние от USS Mahan до иранского военного катера составляло менее полумили. Военные моря занимали позиции у палубных вооружений.