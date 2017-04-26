Эрдоган: разрешение конфликта в САР невозможно, пока у власти Асад

Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение. До тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения,

Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди бежали из своих родных стран,

Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд) Барзани был проинформирован,