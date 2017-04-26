Эрдоган: разрешение конфликта в САР невозможно, пока у власти Асад
Пока Сирию возглавляет Башар Асад, урегулировать вооруженный конфликт в стране будет невозможно, передает РИА Новости заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
Он отметил также, что «Путин, Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». «Мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение», – добавил Эрдоган.
Кроме того, президент Турции сообщил агентству, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан о намерении нанести во вторник удары по курдским боевикам в Ираке.
По его словам, «операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы». Президент заявил, что не позволит Рабочей партии Курдистана (РПК) превратить Синджар в свою базу.
Напомним, во вторник ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов на севере Ирака и северо-востоке Сирии. В общей сложности в результате бомбардировок погибли около 70-ти человек.
Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение. До тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения,сказал Эрдоган агентству «Рейтер».
Он отметил также, что «Путин, Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». «Мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение», – добавил Эрдоган.
Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди бежали из своих родных стран,сказал президент. По его мнению, именно Асад является главной причиной этого бедствия.
Кроме того, президент Турции сообщил агентству, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан о намерении нанести во вторник удары по курдским боевикам в Ираке.
По его словам, «операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы». Президент заявил, что не позволит Рабочей партии Курдистана (РПК) превратить Синджар в свою базу.
Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд) Барзани был проинформирован,подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, во вторник ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов на севере Ирака и северо-востоке Сирии. В общей сложности в результате бомбардировок погибли около 70-ти человек.
Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Дружинин
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