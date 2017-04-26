10:39 26 апреля

Эрдоган: разрешение конфликта в САР невозможно, пока у власти Асад

Пока Сирию возглавляет Башар Асад, урегулировать вооруженный конфликт в стране будет невозможно, передает РИА Новости заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

Эрдоган: разрешение конфликта в САР невозможно, пока у власти Асад


Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение. До тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения,
сказал Эрдоган агентству «Рейтер».


Он отметил также, что «Путин, Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». «Мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение», – добавил Эрдоган.

Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди бежали из своих родных стран,
сказал президент. По его мнению, именно Асад является главной причиной этого бедствия.

Кроме того, президент Турции сообщил агентству, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан о намерении нанести во вторник удары по курдским боевикам в Ираке.

По его словам, «операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы». Президент заявил, что не позволит Рабочей партии Курдистана (РПК) превратить Синджар в свою базу.

Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд) Барзани был проинформирован,
подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, во вторник ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов на севере Ирака и северо-востоке Сирии. В общей сложности в результате бомбардировок погибли около 70-ти человек.

Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Дружинин
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Комментарии 11

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
    Кому что , а лысому - расчёска . fool
    bouncyhunter
    1. Чертков Олег Сегодня, 10:35
      Опять двадцать пять, не надоело "староновому"султану флюгером крутить?
      Чертков Олег
    2. xetai9977 Сегодня, 10:35
      Правильно говорит Эрдоган! В своё время,в 2011 году этот асадушка, чей клан грабит Сирию уже 50 лет, не придумал ничего умнее, как расстреливать мирные митинги, когда ещё никакого ИГИЛА не было. А марокканский король как мудрый человек , пригласил лидеров оппозиции,поговорил по душам,учёл разумные требования, и все разошлись миром. Асад должен уйти.и чем скорее.тем лучше!
      xetai9977
      1. Самаритянин Сегодня, 10:37
        Цитата: xetai9977
        Правильно говорит Эрдоган! В своё время,в 2011 году этот асадушка, чей клан грабит Сирию уже 50 лет, не придумал ничего умнее, как расстреливать мирные митинги, когда ещё никакого ИГИЛА не было. А марокканский король как мудрый человек , пригласил лидеров оппозиции,поговорил по душам,учёл разумные требования, и все разошлись миром. Асад должен уйти.и чем скорее.тем лучше!

        А теперь поставьте вместо Асада Эрдоган и будет аналогично, но про Турцию...
        Самаритянин
    3. Самаритянин Сегодня, 10:36
      Цитата: bouncyhunter
      Кому что , а лысому - расчёска . fool

      Пока Турцию возглавляет клоун Эрдоган не будет мира ни на курдской земле не в Сирии...
      Самаритянин
  2. Самаритянин Сегодня, 10:30
    Эрдоган - тот ещё торгаш... или по нашему протит....ка
    Самаритянин
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 10:31
    Пэрдогана забыть спросили.
    Лёня Пантелеев
    1. Чёрный Сегодня, 10:35
      АБСОЛЮТНО лживый и безпринципный политикан. Думаю что его ждёт грустная участь. Как говорится : " на каждую хитрую...."
      Чёрный
  4. AVA77 Сегодня, 10:32
    Интересно на скольких стульях он собирается сидеть .
    AVA77
    1. dnestr74 Сегодня, 10:34
      Эхх.жаль не шлепнули султанчика(
      dnestr74
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 10:36
        Те бы были ещё хуже него.
        Лёня Пантелеев
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