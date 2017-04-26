МО Болгарии определилось с предложениями на поставку ВВС Болгарии истребителей

Рабочая группа, назначенная премьер-министром и возглавляемая командующим ВВС генерал-майором Цанко Стойковым, закончила свою работу в установленные сроки, выполнив все требования и процедуры, необходимые для завершения процесса,

Приобретенные Румынией в Португалии из наличия бывшие американские истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ, модернизированные по программе МLU