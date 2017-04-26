14:22 26 апреля

МО Болгарии определилось с предложениями на поставку ВВС Болгарии истребителей

Добавить в закладки
Как сообщает блог BMPD со ссылкой на болгарские СМИ, министерство обороны Болгарии 24 апреля 2017 года завершило процесс получения предложений на поставку ВВС Болгарии истребителей, хотя пока что неясно, когда состоится сам тендер.

Рабочая группа, назначенная премьер-министром и возглавляемая командующим ВВС генерал-майором Цанко Стойковым, закончила свою работу в установленные сроки, выполнив все требования и процедуры, необходимые для завершения процесса,
- говорится в сообщении министерства обороны Болгарии от 24 апреля.

МО Болгарии определилось с предложениями на поставку ВВС Болгарии истребителей

Приобретенные Румынией в Португалии из наличия бывшие американские истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ, модернизированные по программе МLU



В СМИ сообщается, что были получены четыре предложения - от Швеции, США, Португалии и Италии. Причем только Швеция предлагает поставку истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Три других предложения касаются поставки подержанных истребителей из наличия, с ремонтом и модернизацией - США и Португалия предлагают самолеты Lockheed Martin F-16A/B с модернизацией по MLU (по "румынской" схеме), а Италия - Eurofighter серии Tranche 1 с доработками.

Правительством и парламентом Болгарии был одобрен бюджет в 1,5 млрд левов (767 млн евро) на приобретение восьми истребителей первого этапа. В том числе 10 млн левов должны были быть выделены в 2016 году, по 200 млн левов - в 2017, 2018 и 2019 годах, 440 млн левов - в 2020 году и 450 млн левов - в 2021 году. Всего министерство обороны Болгарии хочет приобрести в общей сложности 16 истребителей, в том числе восемь на указанном первом этапе, и восемь на втором в 2022 - 2023 годах.

В рамках бюджета 1,5 млрд. левов должен быть закуплены не только боевые самолеты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания самолетов, вспомогательное оборудование, системы планирования и анализа полетов, запасные части, осуществлена подготовка летного и технического персонала и создана соответствующая наземная инфраструктура

Использованы фотографии: (с) Petrica Mihalache
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Spartanez300 Сегодня, 13:13 Новый
    Вот и пусть теперь дружат с США и прочими , а к России не обращаются когда припрет .
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:15 Новый
      Цитата: Spartanez300
      Вот и пусть теперь дружат с США

      И молча глотают убытки от такой "дружбы" .
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 13:47 Новый
        - Эх, "братушки", бравы ребятушки, где же ваша хата
        - Наша хата –объедки со стола супостата. Вот где наша хата!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        рич
    2. Смог Сегодня, 13:17 Новый
      Цитата: Spartanez300
      а к России не обращаются когда припрет .

      "Братушки", добра не помнящие.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Смог
    3. svp67 Сегодня, 13:19 Новый
      Цитата: Spartanez300
      Вот и пусть теперь дружат с США и прочими , а к России не обращаются когда припрет .

      Давайте на старые заслуги внимания уже не обращать, а обратить внимание на то, что скорей всего у Болгарии появятся Ф-16... И именно эти самолеты сейчас переделывают под носители тактических КР и модернизированных атомных бомб. Вот, что нас сейчас должно волновать больше. Американские "тюлени" в Бургасе, сейчас вот возможное появление самолетов носителей ЯО... Видимо с ДАИШ бороться собрались.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      svp67
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:37 Новый
        Цитата: svp67
        Видимо с ДАИШ бороться собрались.

        Точно. Причём, так обстоятельно,предварительно погнав на БВ транспорты с БК. Не иначе - для себя. Вот,кстати, и денежка на закупку самолётов, плюс "хохлоэкспресс" - тоже тема. Кому там давеча "братушки" 2с1 отгружали? request
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Paranoid50
      2. Дембель77 Сегодня, 13:42 Новый
        Привет бывшим братушкам...когда снова припечёт - обращайтесь, русские снова спасут ваши задницы - мы великодушны...
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Дембель77
      3. Смог Сегодня, 13:42 Новый
        Цитата: svp67
        Видимо с ДАИШ бороться собрались

        С Ираном наверное. У янкесов все ПРО В гейропе супротив Ирана. Зачем что то новое придумывать.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Смог
  2. Громобой Сегодня, 13:21 Новый
    Gripen красиво смотрится в этом тендере,но вероятнее всего румынский пример окажется заразительным и будут они на Ф-16 летать.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Громобой
  3. Подрезчик Сегодня, 13:25 Новый
    А сейчас хламье скупят по всей Европе и будут довольны. Забыли, как их от турок освобождали, ниичего, скоро придет Эрдоган!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Подрезчик
    1. Walanin Сегодня, 13:33 Новый
      А что они должны были сделать, купить ржавые Миг-29?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Walanin
      1. Spartanez300 Сегодня, 13:40 Новый
        Россия продает за рубеж и современное вооружение , а так как они породнились с НАТО то им дорога к российскому оружию закрыта .
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Spartanez300
        1. Walanin Сегодня, 14:15 Новый
          Им нужно приемлемое оружие за приемлемые деньги. Что может предложить Россия совместимого со стандартами НАТО в данном классе оружия?
          Тут скорее российскому оружию дорога к ним закрыта, а не наоборот.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Walanin
  4. Altona Сегодня, 13:30 Новый

    Вечно изменяющие нам "братушки", которые когда то даже хотели стать 16 республикой СССР.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Altona
  5. gurzuf Сегодня, 13:40 Новый
    Декоративные "братушки". Две мировые войны и в обоих - против России.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    gurzuf
  6. Комментарий был удален.
Картина дня