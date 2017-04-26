МО Болгарии определилось с предложениями на поставку ВВС Болгарии истребителей
Как сообщает блог BMPD со ссылкой на болгарские СМИ, министерство обороны Болгарии 24 апреля 2017 года завершило процесс получения предложений на поставку ВВС Болгарии истребителей, хотя пока что неясно, когда состоится сам тендер.
В СМИ сообщается, что были получены четыре предложения - от Швеции, США, Португалии и Италии. Причем только Швеция предлагает поставку истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Три других предложения касаются поставки подержанных истребителей из наличия, с ремонтом и модернизацией - США и Португалия предлагают самолеты Lockheed Martin F-16A/B с модернизацией по MLU (по "румынской" схеме), а Италия - Eurofighter серии Tranche 1 с доработками.
Правительством и парламентом Болгарии был одобрен бюджет в 1,5 млрд левов (767 млн евро) на приобретение восьми истребителей первого этапа. В том числе 10 млн левов должны были быть выделены в 2016 году, по 200 млн левов - в 2017, 2018 и 2019 годах, 440 млн левов - в 2020 году и 450 млн левов - в 2021 году. Всего министерство обороны Болгарии хочет приобрести в общей сложности 16 истребителей, в том числе восемь на указанном первом этапе, и восемь на втором в 2022 - 2023 годах.
В рамках бюджета 1,5 млрд. левов должен быть закуплены не только боевые самолеты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания самолетов, вспомогательное оборудование, системы планирования и анализа полетов, запасные части, осуществлена подготовка летного и технического персонала и создана соответствующая наземная инфраструктура
Рабочая группа, назначенная премьер-министром и возглавляемая командующим ВВС генерал-майором Цанко Стойковым, закончила свою работу в установленные сроки, выполнив все требования и процедуры, необходимые для завершения процесса,- говорится в сообщении министерства обороны Болгарии от 24 апреля.
Приобретенные Румынией в Португалии из наличия бывшие американские истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ, модернизированные по программе МLU
В СМИ сообщается, что были получены четыре предложения - от Швеции, США, Португалии и Италии. Причем только Швеция предлагает поставку истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Три других предложения касаются поставки подержанных истребителей из наличия, с ремонтом и модернизацией - США и Португалия предлагают самолеты Lockheed Martin F-16A/B с модернизацией по MLU (по "румынской" схеме), а Италия - Eurofighter серии Tranche 1 с доработками.
Правительством и парламентом Болгарии был одобрен бюджет в 1,5 млрд левов (767 млн евро) на приобретение восьми истребителей первого этапа. В том числе 10 млн левов должны были быть выделены в 2016 году, по 200 млн левов - в 2017, 2018 и 2019 годах, 440 млн левов - в 2020 году и 450 млн левов - в 2021 году. Всего министерство обороны Болгарии хочет приобрести в общей сложности 16 истребителей, в том числе восемь на указанном первом этапе, и восемь на втором в 2022 - 2023 годах.
В рамках бюджета 1,5 млрд. левов должен быть закуплены не только боевые самолеты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания самолетов, вспомогательное оборудование, системы планирования и анализа полетов, запасные части, осуществлена подготовка летного и технического персонала и создана соответствующая наземная инфраструктура
Использованы фотографии: (с) Petrica Mihalache