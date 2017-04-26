14:18 26 апреля

Генштаб: Размещение "Томагавков" в Польше угрожает европейской части России

Все стратегические объекты европейской части России окажутся под прицелом, если американская система противоракетной обороны в Польше будет оснащена крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости

По его словам, развертывание системы ПРО НАТО, которая выведена на уровень начальной оперативной готовности, является одним из факторов повышения напряженности в Европе.

В ее состав включены наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор" в Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши. На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк". Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России,
— сказал начальник российского Генштаба.




Генерал подчеркнул, что Россия принимает меры, чтобы обеспечить свою безопасность.

США занимаются созданием системы глобальной противоракетной обороны более десяти лет. В Москве не раз говорили, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.

Администрация президента Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. В Вашингтоне отмечают, что главную угрозу представляют Иран и КНДР.

Использованы фотографии: © Sputnik / Виктор Толочко
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Комментарии 25

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:43
    На такие провокационные действия будет адекватный ответ .
    Spartanez300
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:45
      Давно пора на Кубу возвращать ракеты...
      Скептик-Самоучка
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:48
        Генштаб: Размещение "Томагавков" в Польше угрожает европейской части России

        А в российской ПВО станет модной песня: "Эгей! Привыкли руки к "топорам"... " laughing
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:59
          Привет , Саша ! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          А в российской ПВО станет модной песня: "Эгей! Привыкли руки к "топорам"... "

          По аналогии - матрасам пора разучивать : "Работники ножа и "топора" - романтики с большой дороги..." . yes
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:14
            Привет, Паша! hi
            Цитата: bouncyhunter
            По аналогии - матрасам пора разучивать : "Работники ножа и "топора" - романтики с большой дороги..."

            Пусть радуются, что мы не запели : "...дубинушка(из Тополя) ухнем!" fool
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
              Цитата: СРЦ П-15
              Пусть радуются, что мы не запели : "...дубинушка ухнем!"

              Но можем и передумать ...
              bouncyhunter
      2. НасРать Сегодня, 14:11
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Давно пора на Кубу возвращать ракеты...


        Откуда, эта детская наивность?
        НасРать
      3. Владимир 38 Сегодня, 14:15
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Давно пора на Кубу возвращать ракеты...

        Забудьте уже об этом, ни кто не позволит на Кубе размещать ракеты
        Владимир 38
      4. Арон Заави Сегодня, 14:16
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Давно пора на Кубу возвращать ракеты...

        А кубинцев вы срросили? wink
        Арон Заави
    2. alekc73 Сегодня, 13:52
      Страшный сон советского генштаба "топоры" в Польше и Прибалтике.Все Россия до Урала простреливается как на полигоне.На самом деле хреново очень.Адекватный ответ наши ракеты на Кубе и в Никарагуа. hi
      alekc73
      1. Дембель77 Сегодня, 14:02
        Все стратегические объекты европейской части России окажутся под прицелом, если американская система противоракетной обороны в Польше будет оснащена крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости
        Поедем на Кубу...там всегда солнечно и тепло! ...и до Вашингтона полчаса лёту.
        Дембель77
      2. yehat Сегодня, 14:02
        адекватный ответ - наши ракеты в Мексике и Канаде
        yehat
      3. НасРать Сегодня, 14:14
        Цитата: alekc73
        .Адекватный ответ наши ракеты на Кубе и в Никарагуа. hi


        Юмор - сильнейший антидепрессант! Но ни да такой же степени!! Ракеты на Кубе ??? и тем паче в Никарагуа? Ах-ха-ха ..... расскажите это кубинцам и никарагуанцам ...
        НасРать
      4. Владимир 38 Сегодня, 14:18
        Цитата: alekc73
        Страшный сон советского генштаба "топоры" в Польше и Прибалтике.Все Россия до Урала простреливается как на полигоне.На самом деле хреново очень.Адекватный ответ наши ракеты на Кубе и в Никарагуа. hi

        Ни кто на Кубе и в Никарагуа не даст нам размещать ракеты. Ответ должен быть один - это удар по объектам тактическим ЯО, тогда когда сочтем нужным, без предупреждения. И об этом нужно прокричать на весь мир
        Владимир 38
      5. Арон Заави Сегодня, 14:18
        Цитата: alekc73
        Страшный сон советского генштаба "топоры" в Польше и Прибалтике.Все Россия до Урала простреливается как на полигоне.На самом деле хреново очень.Адекватный ответ наши ракеты на Кубе и в Никарагуа. hi

        Да ладно вам. Сами же пишите , что ваш РЭБ по 30 топоров валит. Так чего волноваться? Эти топоры только для стран третьего мира.
        Арон Заави
    3. рич Сегодня, 13:54
      Генштаб: Размещение "Томагавков" в Польше угрожает европейской части России

      И в первую очередь самой Польше hi
      рич
    4. Владимир 38 Сегодня, 14:08
      Нужно прямо заявить, что по данным объектам будет нанесен удар тактическим ЯО без предупреждения,тогда, когда сочтем нужным
      Цитата: Spartanez300
      На такие провокационные действия будет адекватный ответ .
      Владимир 38
  2. Холуай Сегодня, 13:48
    Остаётся только одно-нанесение превентивного Удара!
    Холуай
  3. asbond Сегодня, 13:52
    Новое развлечение восточноевропейских стран: у себя на лбу прицелы рисовать. Кто быстрее!
    asbond
    1. рич Сегодня, 13:58
      Je suis Janek - Je suis potentielle mort hi
      рич
  4. uhu189 Сегодня, 13:55
    А какое отношение вообще Томагавки имеют к ПРО, тем более развернутого против Ирана? Это что, ракета-перехватчик? США уже вообще перестали какие-либо приличия соблюдать - в открытую разворачивают наступательные средства и плевать хотели на все договора. Хорошо ещё на Украине не развернули.
    uhu189
  5. Монархист Сегодня, 14:06
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Давно пора на Кубу возвращать ракеты...

    Хотя бы договориться о возвращении Лурдос,чтоб в щелку"подсматривать",а потом и с ракетами договариваться. Вот только сомнения есть: Рауль уже забыл" революционную юность" и с бабуином встречался и почти дружить собрался
    Монархист
  6. Alex66 Сегодня, 14:12
    Надо объяснить полякам, что томагавки не гарантия их безопасности, а возможность первыми сгореть в ядерном огне, надо чтобы это понял каждый поляк.
    Alex66
  7. voyaka uh Сегодня, 14:14
    Проверятся очень просто: Договор. Визиты (в том числе - внезапные) российских военных на эти базы.
    Как и в других российско-американских договорах.
    voyaka uh
  8. Монархист Сегодня, 14:17
    "главную угрозы предоставляют Иран и КНДР", Камрады , помогите: всегда считал что европейская часть России не имеет отношения к Корейскому полуострову или КНДР находится в Петербурге,а Иран Воронеже?
    Если так то " я попугай ДЖОНА СИЛЬВЕРА"
    Монархист
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