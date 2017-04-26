Генштаб: Размещение "Томагавков" в Польше угрожает европейской части России

В ее состав включены наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор" в Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши. На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк". Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России,

Все стратегические объекты европейской части России окажутся под прицелом, если американская система противоракетной обороны в Польше будет оснащена крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости По его словам, развертывание системы ПРО НАТО, которая выведена на уровень начальной оперативной готовности, является одним из факторов повышения напряженности в Европе.— сказал начальник российского Генштаба.Генерал подчеркнул, что Россия принимает меры, чтобы обеспечить свою безопасность.США занимаются созданием системы глобальной противоракетной обороны более десяти лет. В Москве не раз говорили, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.Администрация президента Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. В Вашингтоне отмечают, что главную угрозу представляют Иран и КНДР.