ПАСЕ раскритиковала руководство РФ за ситуацию с правами человека на Северном Кавказе

Ассамблея отмечает, что положение о защите прав человека и уважении верховенства права на Северном Кавказе остается одним из самых серьезных во всей географической области Совета Европы,

ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, передает РИА Новости За резолюции проголосовали 70 членов Парламентской Ассамблеи из 74-х, находившихся в зале. Четыре человека воздержались.В тексте документа содержится напоминание о резолюции 2010 года, а также о резолюции 2006 года, в котором ПАСЕ выразила сожаление по поводу «систематических нарушений прав человека и климата безнаказанности, царящего в регионе».«Ассамблея с сожалением отмечает, что принятые ранее рекомендации резолюции 2010 года при поддержке российской делегации до сих пор не реализованы», – говорится в резолюции.Отмечается, что в Чечне и Дагестане «сотрудничество с гражданским обществом и юристами остается весьма ограниченным».В ПАСЕ напомнили, что до сих пор не исполнено большое количество решений Страсбургского суда, касающихся «серьезных нарушений прав человека на Северном Кавказе».отмечается в резолюции.В итоговую часть документа была также включена справка о положении ЛГБТ в Чечне.