14:24 26 апреля

ПАСЕ раскритиковала руководство РФ за ситуацию с правами человека на Северном Кавказе

ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, передает РИА Новости .

ПАСЕ раскритиковала руководство РФ за ситуацию с правами человека на Северном Кавказе


За резолюции проголосовали 70 членов Парламентской Ассамблеи из 74-х, находившихся в зале. Четыре человека воздержались.


В тексте документа содержится напоминание о резолюции 2010 года, а также о резолюции 2006 года, в котором ПАСЕ выразила сожаление по поводу «систематических нарушений прав человека и климата безнаказанности, царящего в регионе».

«Ассамблея с сожалением отмечает, что принятые ранее рекомендации резолюции 2010 года при поддержке российской делегации до сих пор не реализованы», – говорится в резолюции.

Отмечается, что в Чечне и Дагестане «сотрудничество с гражданским обществом и юристами остается весьма ограниченным».

В ПАСЕ напомнили, что до сих пор не исполнено большое количество решений Страсбургского суда, касающихся «серьезных нарушений прав человека на Северном Кавказе».

Ассамблея отмечает, что положение о защите прав человека и уважении верховенства права на Северном Кавказе остается одним из самых серьезных во всей географической области Совета Европы,
отмечается в резолюции.

В итоговую часть документа была также включена справка о положении ЛГБТ в Чечне.

Использованы фотографии: https://news-front.info
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 13:45
    Опять наверное информация из " надежных " источников получена . Интересно еще что то осталось в чем Россию не обвиняли .
    Spartanez300
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:46
      Разве только в геноциде пингвинов
      Скептик-Самоучка
      1. Pancer Сегодня, 13:51
        Цитата: Скептик-Самоучка
        в геноциде пингвинов

        Честно говоря,вообще не понятно,зачем Россия участвует в этом глупом собрании окончательно свихнувшихся в толерантности сборище ПАСЕ?
        Нам что денег девать некуда или эта вздорная организация годна для чего то,кроме как быть клозетом для европарламентариев которым как заплатят так и проголосуют?
        Жили как то раньше без этих крикунов,так и дальше надо жить,послав их куда подальше.
        Pancer
        1. hirurg Сегодня, 13:54
          ЛГБТ-в Чечне? Ну юмористы!)))
          hirurg
          1. рич Сегодня, 14:11
            В итоговую часть документа была также включена справка о тяжелом положении ЛГБТ в Чечне.

            А вот я считаю, что на эту справку руководство страны должно немедленно отреагировать и ...обязательно наградить руководителей Чечни за ...допущенные недостатки.
            Никогда не думал, что когда нибудь скажу: - Браво Кадыров!
            рич
          2. vovanpain Сегодня, 14:21
            Ассамблея отмечает, что положение о защите прав человека и уважении верховенства права на Северном Кавказе остается одним из самых серьезных во всей географической области Совета Европы,

            А вот интересно,а права геев например в Саудовской Аравии ПАСЕ не волнуют. winked
            vovanpain
        2. ЗВС Сегодня, 13:57
          Да, понавступали в свое время во всякое дерьмо, тепеерь отмыться от этого дерьма не можем.
          ЗВС
          1. Topotun Сегодня, 14:18
            Отмыться ладно- отмоемся, а вото еще бабло за участие в ЭТОМ платить... Вот это как-то обидно.
            Topotun
      2. Смог Сегодня, 13:59
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Разве только в геноциде пингвинов

        Еще не вечер.....
        Смог
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:04
          А льву, в брюссельском зоопарке, не докладывают мяса-а-а!!! wassat
          СРЦ П-15
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:05
          Ну вот и у ПАСЕчников обострение началось ...
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 14:09
            Цитата: bouncyhunter
            обострение началось ...

            Ага

            надо бы.посетить им...
            Смог
    2. Венд Сегодня, 13:57
      Все претензии по Чечне, к Рамзану Кадырову, он быстро объяснит, что к чему, да так доходчиво, что больше вопросов не возникнет. laughing
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:02
        Цитата: Венд
        Все претензии по Чечне, к Рамзану Кадырову, он быстро объяснит, что к чему, да так доходчиво, что больше вопросов не возникнет. laughing

        Идея отличная , но ничего не выйдет - не смогут перевести местные идиоматические обороты речи ... wink
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 14:12
          Цитата: bouncyhunter
          не смогут перевести местные идиоматические обороты речи ...

          Конечно не смогут. Трудный на Кавказе язык. Да и кавказцы на язык острые
          Смог
    3. LostCoast Сегодня, 14:00
      Кавказцы беспредел у нас в Москве и Питере творят,а не у себя в аулах,где их соплеменники борзых быстро наказывают.
      LostCoast
      1. Shuttle Сегодня, 14:21
        Цитата: LostCoast
        Кавказцы беспредел у нас в Москве и Питере творят,а не у себя в аулах,где их соплеменники борзых быстро наказывают.

        Потому что там тейпы/кланы/роды/общины. А в остальной России - нет. Максимум семья, да и то...
        Надо чтобы русский правящий тейп высылал кавказских дебоширов к своим на перевоспитание. Со всероссийским позором для их родного тейпа. Тогда свои им быстро объяснят где уши к черепу крепятся и насколько прочно.
        Shuttle
  2. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:46
    Вот какого хрена они все лезут в РФ?
    Своих проблем мало?
    Скептик-Самоучка
    1. Александр романов Сегодня, 13:48
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вот какого хрена они все лезут в РФ?

      Там некоторые воюют с русскими, ОБСЕ считает,что им нужно оказать поддержку.
      Александр романов
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:50
        А они всегда поддерживают всех, кто воюет с русскими.
        Вопрос в том, что у них своих проблем выше крыши, но вот именно Россия, как всегда, волнует их на первом месте...
        Вообще в последнее время я склоняюсь к мысли, что 3-я мировая начнется в ближайшие два года...
        Скептик-Самоучка
        1. Topotun Сегодня, 14:19
          Да уж, похоже на то. Накручивают население будь здоров. Явно не к гей-параду готовят...
          Topotun
    2. Delink Сегодня, 13:49
      Они просто не видят в своем глазу или ..опе бревна!
      Delink
    3. Громобой Сегодня, 14:01
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вот какого хрена они все лезут в РФ?

      Что значит лезут?Этой зимой Россия не подала заявку на участие в ПАСЕ,но Косачёв тут же заявил :
      Россия готова вернуться в ПАСЕ только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.
      то есть несмотря на давление ,для России важно участвовать в СЕ и ПАСЕ.
      А придирается ПАСЕ потому что когда мы вступили в Совет Европы,то приняли на себя ряд обязательств.Вот и критикуют нас за их неисполнение.
      Громобой
  3. hirurg Сегодня, 13:47
    А не шли бы они.Нас в ПАСЕ нет и не предвидится.
    hirurg
  4. Шукшин Сегодня, 13:49
    А ситуация с правами человека на Украине их не интересует? Театр абсурда.
    Шукшин
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:52
      Там все нормально :) по их же мнению :) и опять Россия если что виновата в том, что турчинов начал АТО на Донбассе.
      Скептик-Самоучка
  5. KRIK33 Сегодня, 13:50
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Разве только в геноциде пингвинов

    Еще геноцида зябликов не было на повестке дня... smile
    KRIK33
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:54
      им просто не доложили о бедственном положении зябликов...
      все еще впереди.
      а так же о тотальном геноциде в животноводстве и птицеводстве...
      Скептик-Самоучка
  6. Delink Сегодня, 13:51
    И толку критиковать Россию, если ее в ПАСЕ нет и не предвидится.
    Пусть хоть на будущее там распишут грехи, по барабану!!!
    Хотя у них весеннее обострение шизофрении!
    Delink
  7. birs Сегодня, 13:51
    Пригласили бы к себе жителей Чечни и Дагестана на постоянное проживание, правам человека бы их учили
    birs
  8. Paranoid50 Сегодня, 13:52
    В итоговую часть документа была также включена справка о положении ЛГБТ в Чечне.
    С удовольствием взглянул бы на сей документ. Не иначе - каждый тейп обошли,интересуясь: "А у вас есть ? И,если есть , то как им живётся?" Чёрт побери,без Европы будет скучновато. yes
    Paranoid50
  9. Masya Masya Сегодня, 13:52
    Рамзану Кадырову это скажите или ссыкотно?
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 14:05
      Цитата: Masya Masya
      Рамзану Кадырову это скажите или ссыкотно?

      Вот и я том. Прочитал заголовок, думаю- чем же они озаботились.А тут вон оказывается что- [quote.]справка о положении ЛГБТ в Чечне.[/quote]Короче - ларчик просто открывался.
      Смог
  10. asbond Сегодня, 13:55
    А когда в 90-е с ближневосточными друзьями Северный Кавказ оружием для отморозков накачивали - все нормально было с правами человека?! Лживые твари!
    asbond
  11. ЗВС Сегодня, 13:55
    Пусть ПАСЕ занимается ущемлением прав в Гейропе. И не лезет со своим уставом в Россию.
    ЗВС
  12. serkhan Сегодня, 13:57
    ПАСЕ. Да кому вообще нужна эта лавочка проходимцев. angry
    serkhan
  13. Сталиниум Сегодня, 14:00
    я дагестанец, живу в городе Буйнакске, и всё с правами человека у нас хорошо, только педерастов могут убить, это да, но это не человеки!
    Сталиниум
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:12
      а я вот к педерастам толерантно отношусь - т.е. мне пофиг будут его вешать или сжигать....
      Скептик-Самоучка
    2. Minus Сегодня, 14:16
      Ну зачем сразу убивать? Лечить нужно... У меня например есть книги по клинической психиатрии попадавшие в Россию по линии Сороса в конце 90-х. Так там прямым текстом сказано- психическое заболевание...Вот только в один прекрасный момент вдруг откуда нивозьмись вылезла гендерная теория и труды на самом деле великих психиатров вдруг стали считать нарушающим права человека .... Вот как после этого не верить в мировой заговор?)))
      Minus
      1. Topotun Сегодня, 14:21
        А лучшее лечение труд на благо Родины.... Снег в Сибири убирать....
        Topotun
  14. ibu355yandex.ru Сегодня, 14:01
    Все пропало!!! Теперь России остается посыпать голову пеплом и просить прощения у геев и лесбиянок всего старого и нового света, а также у ПАСЕ...
    Хотя против нас их ордЫ, а нас рать.
    ibu355yandex.ru
  15. 1536 Сегодня, 14:08
    Какие-то бездельники будут принимать какие-то решения, а мы будем хвататься за голову, посыпать её пеплом, и принимать всё за чистую монету. Надо послать это ПАСЕ далеко и надолго, возможно, навсегда. В 2010 что-то подписали? А кто подписывал? Бог спас, что еще больше ничего не подписали. У нас ведь был уже такой "подписант" у власти - "первый и последний". Сейчас лекции читает и Россию обливает помоями (после пиццерии, наверное). Сейчас видим продолжение. Лавры "последнего" покоя не дают. Вот отсюда и наглость этого ПАСЕ.
    1536
  16. Shuttle Сегодня, 14:15
    В итоговую часть документа была также включена справка о положении ЛГБТ в Чечне.

    Млин, грамотеи! В Чечне нет у ЛГБТ нет вообще никакого положения в связи с их полным отсутствием, . Даже наезды у них не креативные, а исключительно шаблонные. Ждем появление оппозиции и химиков из "Белых касок" в Грозном. Интересно, на сколько секунд их хватит?
    Shuttle
  17. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:16
    Кавказцы - пятая колонна ПАСЕ
    Лёня Пантелеев
Картина дня