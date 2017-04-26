17:40 26 апреля

На Украине сформированы две десантно-штурмовые бригады

В конце 2016 года на Украине сформированы 45-я и 46-я десантно-штурмовые бригады. Создание новых соединений оказалось вне поля зрения российского сегмента интернета, кроме того, в результате работы украинской цензуры открытые источники содержат о них крайне мало информации, сообщает bmpd со ссылкой на военного блогера Диану Михайлову.

На Украине сформированы две десантно-штурмовые бригады


«В данный момент удалось собрать определенную информацию о 45-й ОДШБр. Пунктом постоянной дислокации бригады стал город Болград Одесской Области Украины. Подразделение сформировано на основе 88-го аэромобильного батальона, ранее входившего в состав 79-й аэромобильной бригады. Основная масса военнослужащих подписала контракт за несколько месяцев до официальной даты формирования бригады 19 октября 2016 года. Численность бригады оценивается от 1500 до 2000 человек», – пишет Михайлова.


Создание бригады было раскритиковано рядом волонтеров, по словам которых Минобороны Украины решило брать не качеством, а количеством.

«На сегодняшний день в командовании ВДВ есть 25, 79, 80, 81, 95 бригады + отдельный учебный центр. И что вы думаете, они все укомплектованы на 100%? Или хотя бы на 80? Или хотя бы на 50? Все они ездят на БТР-3/4, "Хаммерах" и обеспечены современными техническими средствами?

Вместо того чтобы аккумулировать людей вокруг уже действующих частей, принимаются решения плодить нищету – формировать новую бригаду без инфраструктуры. Кроме того, на третий год войны пора бы брать качеством, а не количеством. У нас БТР-60ПБ все еще в боевых частях, у нас десантно-штурмовые подразделения должны воевать на тентовых КрАЗах, а волонтеры все еще возят на фронт горы необходимого», – пишет волонтер Тараса Чмута, ныне боец морской пехоты.

По его словам, «новая бригада – это новые тендеры на строительство и ремонты, это деньги, которые могли бы пойти в 25, 79, 80, 81 или 95 бригады ВДВ».



Информации о 46 ОДШБр еще меньше. «Известно лишь, что в пунктом ее постоянной дислокации является Полтава, штатная численность от 1500 до 2000 человек. Имеется красочный агитационный ролик, призывающий подписывать контракт для прохождения службы в подразделении и заявления командования об экипировке и подготовке по стандартам НАТО. Неизвестно даже, подразделение какой бригады из числа уже существующих, стало основой при ее формировании», – пишет автор.

В состав бригады включен танковый взвод, оснащенный Т-80. В последствие взвод планируется развернуть в танковую роту. Бригада прибыла на Донбасс в начале января 2017 и действует в районе Ясиноватой, поселка Спартак и донецкого аэропорта.


Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 45

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  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:34
    Что-то я плохо верю, что у нынешних властей 404 получится создать что-то путное...
    Скептик-Самоучка
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Что-то я плохо верю, что у нынешних властей 404 получится создать что-то путное...

      Укровермахт пополнился двумя бригадами пистолетных войск бронетанковой кавалерии ... wassat
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 14:44
        В торжественной обстановке им скоро будут присвоены почетные звания "Иловайская" и "Дебальцевкая" smile
        Тралл
    2. maxim947 Сегодня, 14:38
      А самолетики у десанта есть? Там суммарно не более 6 транспортных бортов в строю, маловато для 2 дес.шт.бригад. Если конечно не предусмотрена в применении гражданская авиация
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 14:57
        И где квартироваться будут новые десантные штурмовики? Казармы построили?

        Артиллеристы 79-й десантно штурмовой бригады ВСУ
        Тралл
        1. Нормаль ок Сегодня, 17:27
          Цитата: Тралл
          И где квартироваться будут новые десантные штурмовики? Казармы построили?

          Для 45-й бригады всё построено ещё при СССР. В Болграде было 2 полка и штаб 98-й Свирской Дивизии ВДВ. Позже всё ужали до батальона, теперь снова развернули.
          Цитата: Тралл
          Артиллеристы 79-й десантно штурмовой бригады ВСУ

          Я в курсантские времена (СССР) и без спальника на земле спал, во время стрельб.
          Нормаль ок
    3. RASKAT Сегодня, 14:40
      С чего десантироваться то будут? В стране даже с вертолетами напряженка.
      У 45 бригады молнии на куполе на ССовский символ смахивают.
      RASKAT
      1. ydjin Сегодня, 15:33
        Цитата: RASKAT
        С чего десантироваться то будут? В стране даже с вертолетами напряженка.
        У 45 бригады молнии на куполе на ССовский символ смахивают.

        Действительно, первый вопрос, а как с литаками и гвинтокрылами чи хеликоптерами в незалежной? Сколько их произвели за прошедший год?
        ydjin
    4. Владимир 38 Сегодня, 14:44
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Что-то я плохо верю, что у нынешних властей 404 получится создать что-то путное...

      Помогут дело не хитрое, скоро всю эту шваль ( поляки, хохлы, шпроты) воевать с нами отправят..
      Владимир 38
    5. Topotun Сегодня, 15:09
      Насчет путного - не знаю. Но крови с..и прольют много.
      Topotun
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:55
        Цитата: Topotun
        Насчет путного - не знаю. Но крови с..и прольют много.

        Тоже про это подумал...Маргелов наверное в гробу переворачивается от этих "десантников " angry И эмблему то наша и тельняшки носят наверное..Тьфу блин каратели свидомые ,надеюсь скоро с настоящими десантниками встретитесь в бою и не завидую я вам..
        ОТДЕЛ
    6. рич Сегодня, 15:14
      На Украине сформированы две десантно-штурмовые бригады

      Дело за малым. Теперь осталось сформировать хоть бы один самолет ВТА
      рич
      1. ydjin Сегодня, 15:35
        Цитата: рич
        На Украине сформированы две десантно-штурмовые бригады

        Дело за малым. Теперь осталось сформировать хоть бы один самолет ВТА

        А что на окраине есть таки авиапроизводство? laughing
        ydjin
        1. Hammerlock Сегодня, 15:51
          запускать их будут из рогатки или п.у.к.а.ны поджигать
          Hammerlock
  2. nizhegorodec Сегодня, 14:40
    Вот блин! На эмблеме одной бригады СС-овский знак (ну это не удивительно) у другой - клич пионера "Всегда готов". Страна непуганых идиотов!
    nizhegorodec
  3. HAM Сегодня, 14:42
    45-я эсэсовская бригада.Даже не скрывают........
    HAM
  4. птс-м Сегодня, 14:43
    Ну теперь черед за конкурсом на самое поэтическое название сих бригад,чи звеньев одной цепки,на яку насадили руину пеньдосы.Для экономии средств ,конкурс объеденить с началом Гейровидения.
    птс-м
    1. рич Сегодня, 15:16
      А чего долго думать. Имени Кончиты hi
      рич
  5. Мар.Тира Сегодня, 14:46
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Что-то я плохо верю, что у нынешних властей 404 получится создать что-то путное...

    Ну судя по рекламе крутые перцы там будут служить?Как ни как, по стандартам НАТО будет проходить обучение?Которое даже своих женщин не может защитить от арабов у себя дома.В Германии,Франции,и Великобритании.
    Мар.Тира
  6. Ирек Сегодня, 14:46
    Вот типичный представитель укро воинства... Ф
    Ирек
  7. Злой 55 Сегодня, 14:46
    Взвод на Т-80 для двух бригад-это круто..Ещё выдать каждому по лопате-БСЛ-110ХСДД и научить правильно пользоваться, ибо трофеить и закапывать они должны научиться в ППД.
    Злой 55
  8. sabakina Сегодня, 14:47
    Кто-нибудь из этого ролика понял что-нибудь понял? 2. ЗАВДЖИ ГОТОВ! Пионеры что ль? 3. Победа или смерть. Ну да, это же легче, чем умереть, но победить.
    sabakina
  9. МПК105 Сегодня, 14:48
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Что-то я плохо верю, что у нынешних властей 404 получится создать что-то путное...

    Всё у них получится,не переживайие...
    МПК105
  10. Alget87 Сегодня, 14:50
    Цитата: HAM
    45-я эсэсовская бригада.Даже не скрывают....

    А клич как у махновцев, поэтому правильнее будет не бригада, а эсесовская банда и по этому с такими у нас должен быть разговор короткий.
    Alget87
  11. Подрезчик Сегодня, 14:50
    Цитата: nizhegorodec
    Вот блин! На эмблеме одной бригады СС-овский знак (ну это не удивительно) у другой - клич пионера "Всегда готов". Страна непуганых идиотов!

    Да, на эмблеме 45-й бригады написано "перемога або смерть"- скорее второе, ну а 46-я всегда готова!... на второе от 45-ой! Но где "десантников" берут, там же вроде бегут от армии и АТО?
    Подрезчик
  12. voyaka uh Сегодня, 14:54
    "Вместо того чтобы аккумулировать людей вокруг уже действующих частей,
    принимаются решения плодить нищету – формировать новую бригаду без инфраструктуры"////

    Согласен - глупо.
    Но разве Россия не занимается ровно тем же самым? Формирует новые
    дивизии (и не одну!). Хотя новобранцев не хватает и на укомплектование существующих.
    Получаются только новые штабы с зарплатами.
    voyaka uh
    1. Curious Сегодня, 15:01
      "Получаются только новые штабы с зарплатами"
      Единственный человек, видящий суть. Кому нужны там солдаты, тем более еще прыгающие с парашютом. Кто на такие глупости будет деньги тратить.
      Под создание новых частей можно просто бюджетец попилить.
      Curious
    2. Olegovi4 Сегодня, 15:24
      Либо лжете или не знаете. У военкоматов нынче нет необходимости грести всех поряд. Племяшу уже пора служить, так из 23 человек призвали 5. С численностью у нас все в порядке.
      Olegovi4
      1. voyaka uh Сегодня, 15:42
        "нынче нет необходимости грести всех поряд"///

        Правильно. А почему? Не потому что дивизии укомплектованы личным
        составом, а потому, что их и не собираются укомплектовывать. Создают
        штаб, набирают офицеров, минимум контрактников и минимум призывников.
        Оп! Новая дивизия создана. А на самом деле, она - батальон...
        voyaka uh
  13. Приговор Сегодня, 14:56
    Хохлы не зря формируют именно новые бригады. Рассчёт на то, что будет создана организационная и управляющая структуры, а до штатной численности доберут призывом в случае отправки в зону так называемой АТО. В этом видно руку наших "партнёров" из-за большой лужи. В принципе, разумно, когда нужно много мяса.
    Приговор
  14. RealTor Сегодня, 14:58
    бойцов в эти бригады с ленинградки отозвали? )))
    RealTor
  15. трассер Сегодня, 15:00
    В мое время Болградцы были коллегами . Но мое отношение к ним сильно изменилось после того как силами этой бригады был захвачен штаб черноморского флота в севастополе в начале 90 х. Основа любой армии это офицерский корпус . В новой вермахт армии армии недоучек и питриотов ничего жизнеспособного в принципе создать невозможно. Армия воюющая во славу " Стяпана " за бабки украденые Правительством, да на машинах сконструированных такими же бездарями в Канаде? Рано или поздно эти скакуны допрыгаются. Вот тогда встретятся возможно и с коллегами из моей бывшей воинской части в Раевке ...Но встреча будет не на 2 августа и не за дружным столом. И "разговор " пойдет не о "14 той стропе."..
    трассер
    1. Topotun Сегодня, 15:12
      Да быстрее бы допрыгались. Уже три года людям жить не дают.
      Topotun
  16. valkadaff.81 Сегодня, 15:02
    Какой гаденький значек у них. Ни чего на каждую хитрую ж.....у найдется свой моторчик с пропеллером.
    valkadaff.81
  17. Холуай Сегодня, 15:04
    Всё в финансы упирается ...

    А так они вообще-то всё правильно делают, с перспективой на будущее, надеются что оружие им будут США поставлять...
    Холуай
  18. Alget87 Сегодня, 15:09
    Цитата: voyaka uh
    Но разве Россия не занимается ровно тем же самым? Формирует новые
    дивизии (и не одну!). Хотя новобранцев не хватает и на укомплектование существующих.
    Получаются только новые штабы с зарплатами.

    Во, защитничек укрофашиков нарисовался, вот только тебя забыли спросить, что , где и как делать, в израиле своём лучше разбирайтесь, а то довели народ до ручки, чуть ли не с голыми руками уже на вас , "богоизбранных" бросаются и откуда интересно такие сведения, неплохо бы доказательства хоть какие нибудь, а так это просто обыкновенное враньё, чем вы всегда вместе со своими подельниками, типа "профессора" и иже с ним и занимаетесь.
    Alget87
    1. Olegovi4 Сегодня, 15:27
      Вранье и набросы на вентилятор - это фирменное у жидких
      Olegovi4
  19. Борис25 Сегодня, 15:27
    На второй эмблеме стрела проткнула только купол парашюта, или и десантника, и самолёт заодно???
    Борис25
  20. Борис25 Сегодня, 15:30
    И для чего там лук и стрела, другого оружия десантникам всу не доверят?
    Борис25
  21. Alget87 Сегодня, 15:45
    Цитата: Olegovi4
    Либо лжете или не знаете.

    Да бесполезно этим fool что то доказывать, одни считают себя "самыми самыми", а другие "основателями" "самых самых", а вы им про военкоматы, про достаточную необходимость no
    Alget87
  22. yehat Сегодня, 15:45
    как могут существовать десантные части без средств их доставки?
    Все, что делают украинцы - это мотомясо с крикливыми названиями и ДРГ, которые борются с гражданским населением. Еще бы лейбштандарт сделали. тьфу мерзость.
    yehat
  23. Alget87 Сегодня, 16:17
    Цитата: voyaka uh
    Оп! Новая дивизия создана. А на самом деле, она - батальон...

    Может быть хоть какие нибудь доказательства представите, а то пока кроме обыкновенного трёпа и домыслов ничего нет и вообще то разговор про укровермахт или жаба душит что вентилятор без дела стоит, Я вас voyaka uh считал наиболее адекватным представителем Израиля на этом сайте, но видимо ошибался, да и видимо времена меняются, да можете не переживать, мы и таким составом который по вашему мнению у нас имеется наваляем всем кому нужно будет навалять, не сумлевайтесь.
    Alget87
  24. КАРПУХА 74 Сегодня, 16:28
    Интересно, а почему их "хохлатая пехота", до сих пор тельники и береты (голубые) носят? Это же В.Ф.Маргелов придумал! Генерал, ненавистной бандерлогам, Советской Армии!!! Чё же не доглядели? Это не выполнение собственных законов "о декоммунизации"! Стыдно, херои сала!!!
    КАРПУХА 74
  25. KIBL Сегодня, 16:51
    Death Shit Brlgade #45!
    KIBL
  26. Чаронда Сегодня, 17:28
    А десантировать станут с КРАЗов ?!
    Чаронда
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