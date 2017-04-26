На Украине сформированы две десантно-штурмовые бригады
В конце 2016 года на Украине сформированы 45-я и 46-я десантно-штурмовые бригады. Создание новых соединений оказалось вне поля зрения российского сегмента интернета, кроме того, в результате работы украинской цензуры открытые источники содержат о них крайне мало информации, сообщает bmpd со ссылкой на военного блогера Диану Михайлову.
«В данный момент удалось собрать определенную информацию о 45-й ОДШБр. Пунктом постоянной дислокации бригады стал город Болград Одесской Области Украины. Подразделение сформировано на основе 88-го аэромобильного батальона, ранее входившего в состав 79-й аэромобильной бригады. Основная масса военнослужащих подписала контракт за несколько месяцев до официальной даты формирования бригады 19 октября 2016 года. Численность бригады оценивается от 1500 до 2000 человек», – пишет Михайлова.
Создание бригады было раскритиковано рядом волонтеров, по словам которых Минобороны Украины решило брать не качеством, а количеством.
«На сегодняшний день в командовании ВДВ есть 25, 79, 80, 81, 95 бригады + отдельный учебный центр. И что вы думаете, они все укомплектованы на 100%? Или хотя бы на 80? Или хотя бы на 50? Все они ездят на БТР-3/4, "Хаммерах" и обеспечены современными техническими средствами?
Вместо того чтобы аккумулировать людей вокруг уже действующих частей, принимаются решения плодить нищету – формировать новую бригаду без инфраструктуры. Кроме того, на третий год войны пора бы брать качеством, а не количеством. У нас БТР-60ПБ все еще в боевых частях, у нас десантно-штурмовые подразделения должны воевать на тентовых КрАЗах, а волонтеры все еще возят на фронт горы необходимого», – пишет волонтер Тараса Чмута, ныне боец морской пехоты.
По его словам, «новая бригада – это новые тендеры на строительство и ремонты, это деньги, которые могли бы пойти в 25, 79, 80, 81 или 95 бригады ВДВ».
Информации о 46 ОДШБр еще меньше. «Известно лишь, что в пунктом ее постоянной дислокации является Полтава, штатная численность от 1500 до 2000 человек. Имеется красочный агитационный ролик, призывающий подписывать контракт для прохождения службы в подразделении и заявления командования об экипировке и подготовке по стандартам НАТО. Неизвестно даже, подразделение какой бригады из числа уже существующих, стало основой при ее формировании», – пишет автор.
В состав бригады включен танковый взвод, оснащенный Т-80. В последствие взвод планируется развернуть в танковую роту. Бригада прибыла на Донбасс в начале января 2017 и действует в районе Ясиноватой, поселка Спартак и донецкого аэропорта.
«В данный момент удалось собрать определенную информацию о 45-й ОДШБр. Пунктом постоянной дислокации бригады стал город Болград Одесской Области Украины. Подразделение сформировано на основе 88-го аэромобильного батальона, ранее входившего в состав 79-й аэромобильной бригады. Основная масса военнослужащих подписала контракт за несколько месяцев до официальной даты формирования бригады 19 октября 2016 года. Численность бригады оценивается от 1500 до 2000 человек», – пишет Михайлова.
Создание бригады было раскритиковано рядом волонтеров, по словам которых Минобороны Украины решило брать не качеством, а количеством.
«На сегодняшний день в командовании ВДВ есть 25, 79, 80, 81, 95 бригады + отдельный учебный центр. И что вы думаете, они все укомплектованы на 100%? Или хотя бы на 80? Или хотя бы на 50? Все они ездят на БТР-3/4, "Хаммерах" и обеспечены современными техническими средствами?
Вместо того чтобы аккумулировать людей вокруг уже действующих частей, принимаются решения плодить нищету – формировать новую бригаду без инфраструктуры. Кроме того, на третий год войны пора бы брать качеством, а не количеством. У нас БТР-60ПБ все еще в боевых частях, у нас десантно-штурмовые подразделения должны воевать на тентовых КрАЗах, а волонтеры все еще возят на фронт горы необходимого», – пишет волонтер Тараса Чмута, ныне боец морской пехоты.
По его словам, «новая бригада – это новые тендеры на строительство и ремонты, это деньги, которые могли бы пойти в 25, 79, 80, 81 или 95 бригады ВДВ».
Информации о 46 ОДШБр еще меньше. «Известно лишь, что в пунктом ее постоянной дислокации является Полтава, штатная численность от 1500 до 2000 человек. Имеется красочный агитационный ролик, призывающий подписывать контракт для прохождения службы в подразделении и заявления командования об экипировке и подготовке по стандартам НАТО. Неизвестно даже, подразделение какой бригады из числа уже существующих, стало основой при ее формировании», – пишет автор.
В состав бригады включен танковый взвод, оснащенный Т-80. В последствие взвод планируется развернуть в танковую роту. Бригада прибыла на Донбасс в начале января 2017 и действует в районе Ясиноватой, поселка Спартак и донецкого аэропорта.
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
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