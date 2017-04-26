РФ обвинила Запад в попытках помешать СБ ООН в установлении поставщиков оружия в Южный Судан
Представители западных стран выступают в СБ ООН за оружейное эмбарго в отношении Южного Судана, при этом мешают экспертам организации расследовать возможную причастность своих стран к поставкам оружия в эту африканскую страну, сообщает Взгляд со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Петра Ильичева.
Ильичев счел ужесточение санкций против Южного Судана, предлагаемое Великобританией, США и Францией, нецелесообразным. Китай поддержал позицию России.
Он заявил, что Россия, как и прежде, для установления мира в Южном Судане считает необходимым «разоружение населения, демобилизацию и реинтеграцию комбатантов», а не оружейное эмбарго ООН.
По словам Ильичева, Совбезу стоит «прислушаться к мнению региональных держав о том, что дискуссия о введении дополнительных рестрикций в отношении Джубы несвоевременна».
Ранее представитель США Никки Хейли обвинила власти Южного Судана в том, что те «морят голодом народ и мешают гуманитарным операциям».
А, по мнению ее британского коллеги Мэттью Райкрофта, «диалог необходим, но также необходимо и давление».
В конце 2013 года в столице республики Джубе начались беспорядки после того, как президент Салва Киир заявил о попытке в стране государственного переворота, и обвинил лидера повстанцев Риека Машара в его организации. В августе 2015-го Машар призвал своих подчиненных сложить оружие. Однако в июле 2016 года ожесточенные столкновения в столице возобновились.
Ильичев счел ужесточение санкций против Южного Судана, предлагаемое Великобританией, США и Францией, нецелесообразным. Китай поддержал позицию России.
Он заявил, что Россия, как и прежде, для установления мира в Южном Судане считает необходимым «разоружение населения, демобилизацию и реинтеграцию комбатантов», а не оружейное эмбарго ООН.
По словам Ильичева, Совбезу стоит «прислушаться к мнению региональных держав о том, что дискуссия о введении дополнительных рестрикций в отношении Джубы несвоевременна».
Ранее представитель США Никки Хейли обвинила власти Южного Судана в том, что те «морят голодом народ и мешают гуманитарным операциям».
А, по мнению ее британского коллеги Мэттью Райкрофта, «диалог необходим, но также необходимо и давление».
В конце 2013 года в столице республики Джубе начались беспорядки после того, как президент Салва Киир заявил о попытке в стране государственного переворота, и обвинил лидера повстанцев Риека Машара в его организации. В августе 2015-го Машар призвал своих подчиненных сложить оружие. Однако в июле 2016 года ожесточенные столкновения в столице возобновились.
Использованы фотографии: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти