17:42 26 апреля

РФ обвинила Запад в попытках помешать СБ ООН в установлении поставщиков оружия в Южный Судан

Представители западных стран выступают в СБ ООН за оружейное эмбарго в отношении Южного Судана, при этом мешают экспертам организации расследовать возможную причастность своих стран к поставкам оружия в эту африканскую страну, сообщает Взгляд со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Петра Ильичева.



Ильичев счел ужесточение санкций против Южного Судана, предлагаемое Великобританией, США и Францией, нецелесообразным. Китай поддержал позицию России.


Он заявил, что Россия, как и прежде, для установления мира в Южном Судане считает необходимым «разоружение населения, демобилизацию и реинтеграцию комбатантов», а не оружейное эмбарго ООН.

По словам Ильичева, Совбезу стоит «прислушаться к мнению региональных держав о том, что дискуссия о введении дополнительных рестрикций в отношении Джубы несвоевременна».

Ранее представитель США Никки Хейли обвинила власти Южного Судана в том, что те «морят голодом народ и мешают гуманитарным операциям».

А, по мнению ее британского коллеги Мэттью Райкрофта, «диалог необходим, но также необходимо и давление».

В конце 2013 года в столице республики Джубе начались беспорядки после того, как президент Салва Киир заявил о попытке в стране государственного переворота, и обвинил лидера повстанцев Риека Машара в его организации. В августе 2015-го Машар призвал своих подчиненных сложить оружие. Однако в июле 2016 года ожесточенные столкновения в столице возобновились.

Использованы фотографии: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters
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Комментарии 8

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  1. Тралл Сегодня, 15:04
    Поручить расследование Сафронкову smile
    Тралл
    1. рич Сегодня, 15:08
      Надо переподчинить и ООН и ОБСЕ Обществу слепых и слабовидящих. Так будет правильно hi
      рич
      1. xetai9977 Сегодня, 16:04
        Негры там таковы,что отними у них оружие, и палками перебьют друг-друга.
        xetai9977
        1. Pirogov Сегодня, 16:39
          Цитата: xetai9977
          Негры там таковы,что отними у них оружие, и палками перебьют друг-друга.

          Так это оружие им поставляют ,в гуманитарных целях ,чтобы долго не мучились?
          Pirogov
    2. МПК105 Сегодня, 15:11
      Зачем?Ну там-то что мы забыли...Мало Сирий с Украинами нам,что-ли...Может,лучше последовательно дела решать,а не хвататься за всё сразу... wink Судан...Вот друг ещё один объявился-из-за него ещё теперь тельник на груди рвать...
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
        Цитата: МПК105
        Зачем?

        За тем , Лёха , чтобы матрасы и их прихвостни не чувствовали безнаказанности и вседозволенности .
        bouncyhunter
  2. volodya Сегодня, 15:19
    Вот они двойные стандарты!
    volodya
  3. саняджан Сегодня, 16:42
    Глава международного тнрроризма - США, всякие ООНы и ОБСЕ подчиняются только им, следовательно, ООН - отделение ИГИЛа.
    саняджан
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