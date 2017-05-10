Диссертация по эвакуации в годы Великой Отечественной войны. (Часть четвертая)

Мы продолжаем знакомить читателей материалов сайта TOPWAR с диссертацией В. Соловьева – пензенского историка, в конце 80-х защитившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторический наук по истории КПСС. К достоинствам этого исследование в первую очередь следует отнести его исключительную информативность. Автором было обработано, проанализировано и введено в научный оборот 1256 дел 79 фондов 12 партийных и государственных архивов, включая ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС (фонды 17,78), ЦА ВЛКСМ (фонд 1), ЦГАОР СССР (фонд 5451) ЦГАНХ СССР (фонды наркоматов), ЦГА РСФСР (фонды наркоматов) и фонды архивов ОК КПСС Куйбышевской, Пензенской и Ульяновской областей. Так что работа автором была выполнена очень солидная и качественная. В прошлом материале – см. https://topwar.ru/113252-dissertaciya-po-evakuacii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-chast-tretya.html, - речь шла о партийной работе по партийному руководству эвакуированным населением на местах. В этом материале будет рассказано о тех конкретных формах работы на производстве, которые в те годы старались стимулировать и внедрять партийные организации, отвечавшие за работу эвакуированных на Восток предприятий. Следует подчеркнуть, что, если отбросить соответствующий набор славословий в адрес того же М.С. Горбачева, обязательного В.И. Ленина и материалы очередного партсъезда, такие исследования содержат много ценной фактической информации, позволяющей более глубоко и конкретно понять реалии той далекой эпохи.В. ШпаковскийВот так в 1986 году выглядел «кирпич» кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Нас, аспирантов, предупреждали, что переплетать рукопись нужно в трех экземплярах и цвет обложки диссертации по истории КПСС не должен быть: черным (понятно почему), зеленым – это биологам, коричневым, темно-синим, но и… не красным. Мол, это намек, а намекать Ученому Совету нехорошо! Поэтому цвет этой обложки не совсем красный, а… кирпичный. Даже такая «мелочь» в то время имела значение!«Партийные организации эвакуированных предприятий, равно как и обкомы, горкомы и райкомы ВКП(б) всемерно способствовали распространению среди эвакуированных тружеников опыта ударников труда, как это помогало более быстрому возрождению предприятий, 25 марта 1942 года в городе Кузнецке Пензенской области прошёл Пленум горкома ВКП/б/ с вопросом о работе перебазированных предприятий. Выступавшие приводили данные о том, что на заводе "Кузтекстильмаш» лучшие рабочие справляются с 2-7 нормами. Труженики предприятия в октябре 1941 года, когда ещё восстанавливалось производство, выполнили план месяца на 68%, в январе – на 123%, в феврале – на 145%. Это явилось результатом успешной организаторской работы парткома, всех коммунистов. Партийные органы города помогали эвакуированному коллективу изживать ''узкие места", поддерживали патриотические начинания передовиков. В марте на заводе трудилось 500 стахановцев и ударников [ПАПО, ф.274, оп.1, д.126, лл.16,18].Пленум Пензенского горкома партии, состоявшийся 25 марта 1942 года и посвящённый работе перебазированных предприятий, констатировал, что основное оборудование переведённых в Пензу заводов смонтировано и введено в эксплуатацию. Заслуга в этом принадлежит парторганизациям, сумевшим создать сплочённые трудовые коллективы, объединённые общей целью - ударный труд во имя победы [ЦПА ИМЛ, ф.17, оп.43, д.1483, л.40]Развитие соревнования на эвакуированных предприятиях в целях быстрейшего их ввода и освоения новых видов продукции постоянно было в поле зрения парторганов. В докладе секретаря горкома партии подчёркивалось, что коллективы перебазированных заводов пережили организационный период, перешли к выпуску новых изделий, люди показывали образцы высокопроизводительного труда, имелись ударники /выполнявшие задание более 150%/, стахановцы /вырабатывавшие более двух норм/, многостаночники, некоторые рабочие по двое-трое суток не выходили из цехов, выполняя ответственные задания, становились "маяками" коллектива. Такие люди трудились на "Пензмаше", "Пензтекстильмаше", других эвакуированных заводах [ПАПО, ф.37, оп.1, д.1817, лл.1-3,5].Парторганизация размещённого в Куйбышеве авиазавода им. Ворошилова с первых дней работы на новом месте стала заниматься вопросами ударного труда. В результате правильной расстановки коммунистов на рабочих местах, хорошей организации труда слесарные бригады Пелешенко, Малинова регулярно выполняли норму на 400% [Шекман М. Завод набирает темпы. «Известия», 1942, 29 марта.].Благодаря рабочим, перевыполнявшим сменные задания, на эвакуированном в Куйбышев заводе №454 выполнение норм в апреле достигло 155,8% по сравнению с январём. Лучшие стахановцы - слесари Шушкета, Мильграм, Шойхет (что-то все какие-то фамилии… не русские – прим. В.О.), Медник и другие показывали образцы ударного труда. Во втором квартале 1942 года труженики предприятия на новом месте стали выпускать больше продукции, чем до эвакуации. За успешное выполнение апрельского задания завод получил вторую премию в областном соревновании и награду от ЦК профсоюза рабочих авиапромышленности [ПАКО, ф.656, оп.39, д.316, лл.57,58].Лучшие из кадровых рабочих явились инициаторами начинаний, смысл которых выражался в формулах: не выполнив задания, не оставляй рабочего места; учись сам и готовь себе смену; наши машины нужны, как воздух, как хлеб. За двухсотниками последовали трёхсотники, пятисотники, тысячники. Бюро Куйбышевского обкома BKП/б/ в апреле 1942 года приняло решение о распространении опыта слесаря-сборщика авиазавода Р464 А.Т. Шушкеты, который, начав с выполнения 73% нормы, довёл выработку до 129%. В постановлении указывалось, что новатор стимулирует движение по поднятию производительности труда. А.Т. Шушкете была вручена почётная книжка стахановца военного времени №I. Парторганизация предприятия пропагандировала его достижения среди рабочих. Каждый день предмайского соревнования приносил новые рекорды, в последние дни апреля на заводе трудилось более десяти стахановцев-тысячников.Первая страница первого в жизни многостраничного научного труда…Среди различных форм трудовой активности эвакуированных рабочих, направленной на скорейшее восстановление прибывшей техники, парторганизации отводили важное место движению комсомольско-молодёжных бригад [ЦПА ИМЛ, ф.17, оп. 43, д.1057, л.253]. Коммунисты, все квалифицированные рабочие передавали молодёжи производственный опыт, помогали формироваться новым коллективам, нацеливали их на высокие показатели в труде. Комсомольско-молодёжные бригады с января 1942 года начинают бороться за звание фронтовых. В этой форме соревнования сочеталась борьба за повышение производительности труда и обучение приходившей на производство молодёжи, что являлось существенным фактором в ускорении пуско-наладочных работ.В Среднем Поволжье инициатива создания фронтовых бригад родилась на авиазаводе им. Ворошилова. По примеру лучшего токаря комсомольца Г. Извекова, прибывшего из Воронежа, началось соревнование за право получить звание фронтовой бригады. Этого можно было добиться, если систематически выполнять сменные задания на 150-200%. Партком, цеховые парторганизации внимательно относясь ко всему, что давало выигрыш во времени, в ускорении монтажа и увеличении выпуска продукции, поддержали начинание молодёжи. Среди первых коллективов, добившихся звания фронтовых, были бригады Извекова, Алейникова, Глебова и других. Эвакуированная молодёжь, сознавая свой патриотический долг перед Отчизной, упорно трудилась на предприятиях региона. В конце 1941 года из столицы в Куйбышев эвакуировалась семья героя гражданской войны И.А. Щорса. Иго дочь Валя, будучи студенткой пединститута, вместе с большой группой товарищей по учёбе была направлена на авиазавод. Помощь опытных наставников способствовала её профессиональному росту, сменные задания она выполняла с превышением. Ей предложили возглавить комсомольско-молодежную фронтовую бригаду, с почётной, но трудной обязанностью комсомолка справилась. Так мужали, становились квалифицированными рабочими под руководством парторганизаций эвакуированные молодые люди.Очень показательная страница. Как видите, эвакуировались даже мебельные фабрики!Комитеты партии не раз рассматривали вопросы этого патриотического движения, оказывали молодёжи помощь, распространяли опыт лучших. В марте в области 575 бригад носили звание фронтовых. Так, комсомольцы и молодёжь перебазированного завода №530 обязались к 24-й годовщине Красной Армии удвоить число молодых двухсотников, увеличить количество фронтовых бригад [ПАКО, ф.656, оп.33, д.508, л.20].Движение ширилось, вовлекая в свою орбиту новые эвакуированные предприятия. 14 апреля 1942 года было принято постановление Ульяновского горкома ВКП/б/, в котором говорилось: "В соответствии с решением бюро обкома BKП/б/ от 24 марта 1942 года считать, как положительную инициативу создание фронтовых бригад по предприятиям г. Куйбышева и области, как имеющее огромное значение в деле увеличения производительности труда и роста стахановского движения. Бюро горкома ВКП/б/ постановляет: принять к руководству постановление обкома ВКП/б/ о создании и работе фронтовых бригад на предприятиях. " [ПАУО, ф.13, оп.1, д.1942, л.40]Во втором инструментальном цехе автозавода секретарь комсомольской организации М. Шмойлов предложил начать соревнование бригад за право называться фронтовыми. В конце апреля состоялось заседание бюро комсомола предприятия, на котором была названа первая фронтовая бригада М. Клочковой, комсоргу B. Марковой присвоили звание рекордсменки-ударницы.Начало движению фронтовых бригад на ГПЗ-4 было положено в цехе прутковых автоматов в смене мастера А. Азарова. Наладчики А. Трофимов, И. Титов, А. Чеверов, станочники А. Войтко, И. Запорожец, В. Штыков, А. Игнатова решили каждую смену вырабатывать полторы нормы, на следующий день после собрания, на котором принимались повышенные обязательства, смена А. Азарова вместо 30 тысяч колец дала 36 тысяч. Темп нарастал с каждым днём, обязательство было выполнено. В первом квартале 1942 года на предприятии трудилась 31 комсомольско-молодёжная фронтовая бригада.Благодаря организаторской работе партии, применявшей разные формы активизации трудовой деятельности эвакуированных, первые шесть месяцев войны в Куйбышевской области было восстановлено около 80 перебазированных предприятий. Через год после начала войны в области функционировало 11 крупных союзного значения возрождённых машиностроительных заводов, объём продукции, производимой этой отраслью, вырос в четыре раза. 30 июня года на 10-м Пленуме Пензенского обкома партии отмечалось, что эвакуированные предприятия своевременно размещены, им отданы лучшие здания, оказана помощь в быстром налаживании производства, на восстановительных работах отлично трудились эвакуированные.Начиная с декабря 1941 года, падение промышленного производства в СССР прекратилось. С марта 1942 года начался подъём индустрии в связи с тем, что восстановление эвакуированных предприятий вступило в завершающую стадию. С этого времени выпуск военной продукции только в восточных районах страны достиг уровня производства, который имел место в начале войны на всей территории СССР [Вознесенский Н.А. Избранные произведения.1931-1947. М., Политиздат, 1970, с.56.].Здесь численность коммунистов на эвакуируемых предприятиях. То есть работа дает исчерпывающее и очень наглядное представление о том, какие, куда эвакуировались предприятия и сколько на них было членов ВКП(б), подлежащих учету и контролю на местах.К середине года в восточных районах было возрождено 1200 предприятий. Организаторская деятельность партии по возобновлению работы перемещенной индустрии явилась одним из решающих условий создания к лету 1943 года слаженного механизма военной индустрии и коренного перелома в ходе военных действий в пользу Советского Союза. Валовая продукция эвакуированных заводов достигла 33% валовой продукции всей индустрии в довоенное время [Беликов А.М. Советский тыл в годы Великой отечественной войны. М., Знание, 1969, с.15.]»