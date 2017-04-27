08:53 27 апреля

США создают орбитальное оружие

Согласно информации РИА Новости , заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир сообщил на VI Московской международной конференции по безопасности о создании в США систем, способных нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ. В связи с этим Россия принимает ответные меры.



Я неслучайно сказал о создаваемых США средствах мгновенного глобального удара. Сегодня такие разработки ведутся, создаются системы, которые, как считает Пентагон, позволят нанести удар с высокой точностью с орбиты, уничтожив наши пункты управления. Поэтому, Россия, конечно, будет принимать меры, мы будем все делать, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны. Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому.



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Комментарии 28

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  1. Sevastiec Сегодня, 05:24
    Шо, Рэйган-II?
    Sevastiec
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:29
      "Звездные войны" ? Вторая серия ? Рэйган, то- тю-тю....
      Uncle Lee
      1. Злой543 Сегодня, 05:40
        Сои2? И на орбиту их оружие мы выводим в основном?
        Злой543
        1. Teberii Сегодня, 06:10
          Конвенцию ООН о миллитаризации ближнего и дальнего космоса никто не отменял .
          Teberii
          1. Login_Off Сегодня, 06:18
            Опатьи, а кто их остановит?
            Вышли из договора по ПРО, и из этого выдут.
            Доберутся первыми до Луны, и там всё займут!
            Кто будет против, введут очередные санкции.
            Login_Off
            1. dik-nsk Сегодня, 06:30
              Конвенцию ООН о миллитаризации ближнего и дальнего космоса никто не отменял

              давно матрасы ООН слушать начали? а то я что-то упустил видимо))
              dik-nsk
        2. Ольгович Сегодня, 06:55
          Цитата: Злой543
          И на орбиту их оружие мы выводим в основном?


          Да, на НАШИХ двигателях.
          Зато-з/плата рабочим и контракты заводам.
          Подумаешь, ударят по этим же заводам!
          это же-потом... fool
          Ольгович
  2. кедр Сегодня, 05:34
    Мир на соплях держится...
    Одно утешение... - сопли высокооотехнологичные и наукоёмкие...
    Прогресс... етить, колотить...
    кедр
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:44
      Цитата: кедр
      Прогресс... етить, колотить...

      если прогресс ведёт к апокалипсису,то это- регресс...? what
      Mystery12345
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 06:49
        Цитата: Mystery12345
        если прогресс ведёт к апокалипсису,то это- регресс...?


        это диалектика...
        Маки Авелльевич
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:47
          Цитата: Маки Авелльевич
          это диалектика...

          Именно. Через несколько сот тысяч лет, люди каменного века будут рисовать наскальные рисунки в виде огнедышащих драконов Р-36М и молить о помощи рисунок С-300! good
          Ингвар 72
  3. Путинец Сегодня, 05:48
    Главный конструктор Илон Маск
    Путинец
  4. капрал Сегодня, 05:49
    Ну не зря же ихний Х-37 больше года болтался на орбите.

    Кстати здесь статья была:https://topwar.ru/37511-amerikanskiy-bespilotnik-
    x-37b-uzhe-bolshe-goda-nahoditsya-na-orbite.html
    капрал
  5. NUR Сегодня, 05:50
    Будет вынужденная гонка вооружений. Сарматы, Баргузины, ПРО.
    NUR
    1. электроОлег Сегодня, 07:10
      Да никакая гонка тут не нужна. Небо обстреливается фугасными дешёвыми ракетами с обыкновенным мусором с завода. Стружка, металлические и керамические осколки, и прочее. Всё пойдёт в качестве поражающих элементов. laughing Когда рейган узнал как дёшево можно очистить орбиту от его оружия он сразу отказался от этой затеи. А этих современных трампов простить следует и понять, они об этом просто забыли, у них альцгеймер и склероз laughing
      электроОлег
      1. sentaniel Сегодня, 07:35
        Ведро гвоздей взорвать на орбите и никаких спутников не будет )) Правда и наших тоже...
        sentaniel
  6. МВГ Сегодня, 05:58
    Опять американцы "звиздят" про свои разработки. Так уже было в 1984-86 годах. Понты корявые. Им Дж. Лукас кино нарисовал, а они этими фильмами весь мир пугали. А вот у нас на самом деле была создана орбитальная боевая лазерная станция, которую М,С. Гобачев своим личным приказом уничтожил.
    Так что на счет США сомнительно, а нам надо возрождать утраченное. Мы можем.
    МВГ
    1. Арон Заави Сегодня, 06:07
      Цитата: МВГ
      Опять американцы "звиздят" про свои разработки. Так уже было в 1984-86 годах.

      Кстати американцы молчат как рыбы.
      Арон Заави
      1. МВГ Сегодня, 06:35
        Молчание в данном случае это тактика создания иллюзии достоверности искусственно созданной утечки информации.Шпионские игры )))) Самый существенный признак недостоверности - это анализ возможного бюджета на создание в железе таких разработок. Уж если цена одного F-35 у них 138$ млн., то сколько будет стоить реализация в железе боевых станций - представить не могу, а любой бюджет не резиновый, даже в США. Кроме того - проблемы с движками для вывода на орбиту. Кроме того - "спящее" состояние таких технологий в период с 1986 по 2013. Кроме того - отсутствие своих, домашних специалистов.
        Невозможно объять необъятное. Точно дезу запускают.
        МВГ
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:59
    А может переместить по тихому все эти. штабы и системы управления в другие,заранее подготовленные места? belay
    Изгоняющий либероидов
  8. кедр Сегодня, 06:00
    Цитата: Mystery12345
    Цитата: кедр
    Прогресс... етить, колотить...

    если прогресс ведёт к апокалипсису,то это- регресс...? what


    В условиях капитализма с его крысинными гонками за прибылью и выживанию в конкурентных войнах за прибыль.
    К великому сожалению. ДА.
    В итоге научно-технический прогресс ведёт, как это не парадоксально, к морально-этическому регрессу.
    Россия в эти крысинные гонки включилась позже других, но в целом по планете дичаем, уважаемые.
    кедр
  9. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:31
    Все никак не успокоятся. Будут до последнего все варианты перебирать - как бы нас одолеть.
    IGOR GORDEEV
  10. 3vs Сегодня, 06:31
    Над базу на Луне обустраивать!
    Оттуда дровишек, если что, наглосаксам подбросить...
    3vs
  11. Ural50 Сегодня, 06:43
    НУ а че в "Ударной силе" же показывали что в СССР был разработан и опробован на практике истребитель спутников "ИС" (может Иосиф Сталин) , так пока не поздно вывести на орбиту пару десятков чтобы иметь возможность разворошить это осиное гнездо.Насколько я знаю по 3 спутника за раз выводят,итого 7 пусков для сохранения мира не так уж дорого.
    Ural50
  12. К-50 Сегодня, 06:54
    сообщил о создании в США систем, способных нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ.

    Здесь как никогда важны средства РЭБ и маскировки, архиважны. Слишком маленькое время подлёта и высокая неожиданность удара.
    К-50
    1. g1washntwn Сегодня, 07:37
      Бункеры уже не актуальны, нужной защиты не обеспечивают, расположения их тайной являются очень не долго. Имеет смысл в мобильных штабах по принципу "Баргузина", морские варианты, а не только воздушные ЦУ. У американцев есть C3, наша засекречена, поэтому основная мысль - не держать все яйца в одной корзине и на случай глобал страйка оперативно и без коллизий передавать управление. И лучше всего сразу на DeadHand.
      g1washntwn
  13. Старый26 Сегодня, 08:28
    Цитата: МВГ
    Опять американцы "звиздят" про свои разработки.

    Да нет. Тут уж мы впереди паровоза бежим, пугая себя о том, что это оружие через год-два у американцев появятся. О таких системах ЕМНИП говорят уже лет 35 не меньше, но "воз и ныне там". Если мне не изменяет мой склероз они году в 1983 (плюс-минус пара лет) проводили эксперимент. Взяли сплошную болванку (грубо говоря лом) и попытались нанести удар из стратосферы по цели. Были для них плюсы. Энергия удара была достаточно велика для того, чтобы разрушить КП. БЫли и минусы. Как управлять этой "боеголовкой" при старте с орбиты совершенно не ясно. Точность - плюс-минус лапоть. Системы наведения и управления в "сплошное тело" не поставить. Насколько слышал больше таких экспериментов они не проводили. А тут вдруг наш замминистра обороны уже вещует о том, что вот-вот и враг получит это оружие

    Цитата: Ural50
    НУ а че в "Ударной силе" же показывали что в СССР был разработан и опробован на практике истребитель спутников "ИС" (может Иосиф Сталин) , так пока не поздно вывести на орбиту пару десятков чтобы иметь возможность разворошить это осиное гнездо.Насколько я знаю по 3 спутника за раз выводят,итого 7 пусков для сохранения мира не так уж дорого.

    ИСов уже давно нет. Как и стартов на Байконуре, как и носителей. Что-то другое конечно есть, но мы пока об этом не знаем. Запускались ИСы - ПООДИНОЧКЕ. Запускались только на низкие орбиты. Дальность поражения была порядка 1 км вперед и 0,5-0,6 км назад

    Цитата: К-50
    сообщил о создании в США систем, способных нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ.

    Здесь как никогда важны средства РЭБ и маскировки, архиважны. Слишком маленькое время подлёта и высокая неожиданность удара.

    Маскировки - да. А РЭБ... Что глушить РЭБом, если на тебя из ближнего космоса будет падать "лом"?
    Старый26
  14. voyaka uh Сегодня, 08:30
    Есть договор о неразмещении оружия в космосе. И вряд ли американцы
    пойдут на его нарушение.
    Другое дело, в космосе можно сейчас размещать средства точного наведения
    оружия в т.ч. БР и ракет ПРО.
    voyaka uh
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