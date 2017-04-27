США создают орбитальное оружие

Я неслучайно сказал о создаваемых США средствах мгновенного глобального удара. Сегодня такие разработки ведутся, создаются системы, которые, как считает Пентагон, позволят нанести удар с высокой точностью с орбиты, уничтожив наши пункты управления. Поэтому, Россия, конечно, будет принимать меры, мы будем все делать, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны. Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому.

Согласно информации РИА Новости , заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир сообщил на VI Московской международной конференции по безопасности о создании в США систем, способных нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ. В связи с этим Россия принимает ответные меры.