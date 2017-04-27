МО РФ: Иран способствует сирийскому урегулированию

Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды.

То, что получается, гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий. Работа наших стран в астанинском формате обеспечила установление режима прекращения боевых действий. Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов.

Я неоднократно говорил своему руководству, что наш взгляд на сильную Россию — это взгляд стратегический. Сегодня то, что происходит и на Ближнем Востоке, и на глобальном уровне, обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения.