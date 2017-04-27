МО РФ: Иран способствует сирийскому урегулированию
Как сообщает РИА Новости , глава военного ведомства России Сергей Шойгу выразил удовлетворенность уровнем координации с Ираном работы в Сирии и уверенность в дальнейшем развитии двусторонних контактов в области борьбы с терроризмом. Его выступление проходило на площадке VI Московской международной конференции по безопасности.
С его слов, участие Ирана в сирийском урегулировании позволило поддерживать режим прекращения огня на протяжении четырех месяцев.
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган также выразил признательность России:
Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды.
С его слов, участие Ирана в сирийском урегулировании позволило поддерживать режим прекращения огня на протяжении четырех месяцев.
То, что получается, гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий. Работа наших стран в астанинском формате обеспечила установление режима прекращения боевых действий. Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов.
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган также выразил признательность России:
Я неоднократно говорил своему руководству, что наш взгляд на сильную Россию — это взгляд стратегический. Сегодня то, что происходит и на Ближнем Востоке, и на глобальном уровне, обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения.
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