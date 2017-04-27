08:56 27 апреля

МО РФ: Иран способствует сирийскому урегулированию

Как сообщает РИА Новости , глава военного ведомства России Сергей Шойгу выразил удовлетворенность уровнем координации с Ираном работы в Сирии и уверенность в дальнейшем развитии двусторонних контактов в области борьбы с терроризмом. Его выступление проходило на площадке VI Московской международной конференции по безопасности.

Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды.


МО РФ: Иран способствует сирийскому урегулированию



С его слов, участие Ирана в сирийском урегулировании позволило поддерживать режим прекращения огня на протяжении четырех месяцев.

То, что получается, гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий. Работа наших стран в астанинском формате обеспечила установление режима прекращения боевых действий. Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов.


Министр обороны Ирана Хосейн Дехган также выразил признательность России:

Я неоднократно говорил своему руководству, что наш взгляд на сильную Россию — это взгляд стратегический. Сегодня то, что происходит и на Ближнем Востоке, и на глобальном уровне, обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения.


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Комментарии 5

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  1. Путинец Сегодня, 05:49
    А как же единственная и неповторимая нация "с холма"? Как же без нее? Куда ее послали?
    Путинец
    1. matak4b Сегодня, 06:25
      о каком именно урегулировании идет речь ? если об укреплпнии алавитско-шиитского анклава в Сирии- тогда конечно роль Ирана в этом несомненна. если же речь идет о восстановлении Сирии как единого государства- это невозможно.
      matak4b
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Ну,если это точно так,то и тут иранцы и свои интересы также в первую очередь продвигают!
    Изгоняющий либероидов
  3. samarin1969 Сегодня, 07:04
    Вообще-то Иран не "способствует", а воюет и несёт немалые потери. Нехорошо о "братьях по оружию".
    samarin1969
  4. Wiskar Сегодня, 07:28
    Выгодно России и Ирану для сохранения влияния в Сирии, а ещё влияние Ирана способствует смене исламского террора суннитского толка в Сирии шиитским террором под руководством Ирана.

    России тоже не особо выгодно сильное влияние Ирана, хоть и не объявляет об этом публично так как хотят сохранить видимость полного согласия перед Западом.
    Wiskar
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